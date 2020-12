Recenze Xbox Series X: budoucnost hraní podle Microsoftu

Možnost zrecenzovat novou generaci konzolí přichází jen jednou za čas, což je velmi osvěžující oproti recenzím chytrých telefonů, které výrobci „sekají jak Baťa cvičky“. Osobně používám konzole Xbox už dobrých 12 let, od doby kdy jsem si zakoupil dnes už stařičký (ale stále funkční) Xbox 360 Elite, revizi Jasper. Na dnes již minulou generaci jsem upgradoval před zhruba rokem a půl, kdy sem sáhl po Xboxu One S, který mým potřebám dostačuje. Na recenzi nejnovější generace jsem se proto velice těšil.

Xbox ale nebyl vždy mou výchozí konzolí. Doma se mi rovněž válí PlayStation 1 a PlayStation 2, přičemž poměrně dlouhou herní epizodu jsem strávil také s PC, konkrétně v dobách legendárního procesoru Intel Pentium IV. Do typického fanboye mám tedy daleko a nikde není psáno, že příští herní mašina musí být znovu Xbox. Jestli bych pro své budoucí hraní zvolil Xbox Series X a jestli si jej máte zvolit vy, se dozvíte z této recenze.

Design a konstrukce konzole: na experimenty není místo

I přes svou jednoduchost lze designovou podobu Xboxu Series X označit za kontroverzní, nicméně vysoce účelovou. Černý kvádr o velikosti 15,1 x 15,1 x 30,1 centimetrů a hmotnosti 4,45 kilogramů je zkrátka něco, co vaši pozornost upoutá. Aktuální vzhled Xboxu se nejvíce podobá krabici, z mého pohledu se ale nejedná o žádné velké negativum.

Kdo říká, že vizuální podoba konzole (podle Microsoftu je správná podoba slova „konzola“, což mi ale zkrátka nejde přes prsty) není důležitá, lže si do kapsy. Herní konzole v obýváku velmi často zaujímá výsadní postavení a troufnu si říci, že delší dobu než hraním strávíte tím, že se na ni bude někdo koukat. Xbox Series X sice v prostoru vynikne, má ale tu vlastnost, že jej po čase přestanete vnímat a stane se přirozenou součástí prostoru. Tím se jen tak nějaký kus elektroniky pochlubit nemůže.

Potěší drobné detaily, jako pozdrav z města Seattle na stojánku či kruhové perforace. Právě na horní straně jsou tyto perforace nejvýraznější, a to díky jednoduchému triku. Od středu k okrajům jsou totiž z vnitřní strany nabarveny v různé intenzitě na zelenou barvu, která simuluje efekt LED světýlek. Konzole tak naštěstí nemusí svítit a přesto dokáže tímto trikem oživit jinak strohý design.

Xbox Series X může fungovat jak v režimu „na stojáka“ (stojánek je pevnou součástí konzole), tak v režimu naležato, pro který má připravené gumové podložky. Osobně doporučují využívat režim na výšku, především kvůli lepšímu odvodu tepla. Komínový design totiž plně vychází z potřeby konzole uchladit výkonný hardware, který ukrývá.

Samotná konzole je vyrobena z matného plastu, který je náchylný nejen na uplývání mastnoty z prstů (která se čistí opravdu špatně), ale také na různé drobné škrábance a odřeniny. Ty sice mají taktéž černou barvu, protože plast je probarven celý, ale přesto je třeba na konzoli dávat velký pozor. Pokud máte v plánu Xbox Series X častěji převážet, budete potřebovat opravdu pořádnou ochranu.

Design ovladače: pokrok v mezích zákona

Důležitější než vzhled konzole je ale podoba gamepadu. Ovladač k Xboxu Series X na první pohled nedoznal výraznějších vylepšení, přesto se ale Microsoftu podařilo podobu ovladače vylepšit. Na první pohled si lze všimnout přidaného tlačítka Share, které umožní rychle pořídit snímek obrazovky nebo nahrát klip (funguje také na starším Xboxu One) a vylepšeného čtyřsměrového kříže, který se inspiroval podobou z ovladače Elite 2.

Při bližším osahání zjistíte, že textura v částech, kde ovladač držíte, je zdrsněná a napomáhá pevnějšímu úchopu. Obdobného zdrsnění se dočkaly také zadní triggery a mírnou evolucí prošly i analogové páčky. Potěší také přítomnost moderního konektoru USB-C pro nabíjení a případné propojení ovladače s konzolí či PC.

Baterie je kapitola sama pro sebe. Jako v předchozích generacích i zde máte na výběr – 2 kusy AA baterií, dokoupení dobíjecího článku či propojení s konzolí kabelem. Pro někoho je tato možnost volby krokem zpět, pro mě naopak jedna z nesporných výhod. Pokud totiž ve vzteku neničíte ovladače jak na běžícím pásu, tak je pravděpodobné, že už po dvou letech baterie v ovladači moc nevydrží. Zatímco u konkurence si ji sami nevyměníte, tady nemáte žádný problém.

Výdrž na baterie záleží na mnoha faktorech – jaké hry hrajete, jak dlouho hrajete, zda máte zapnuté vibrace, jaké baterie používáte a tak dále. Obecně se ale dá říci, že baterie v ovladači vám vydrží plus mínus týden, pokud hrajete denně 3-4 hodiny a máte zapnuté vibrace. Během mého cca týden a půl dlouhého intenzivního testování jsem zvládl dodávané baterie vybít. A to jsem ovladač opravdu nešetřil.

Delší používání ovladače rovněž odhalí drobnosti, na které jen tak při běžném zkoumání nepřijdete. Jednak tlačítka jsou sama o sobě mírně hlučnější (platí pro směrový kříž a ABXY, nikoli pro bumpery a triggery). To ničemu zvlášť nevadí, stejně jako trochu větší tuhost. Ovladač vás nenechá na pochybách, zda jste tlačítko zmáčkli, či nikoli, a tak to má být.

Druhým zlepšením je nepatrně menší velikost, díky které gamepad padne o něco lépe do ruky. Při hraní FIFY jsem přátelům půjčil nejprve starý ovladač a následně ten nový – všichni konstatovali, že ač neví proč, tak nová podoba jim sedí více. Přesně takto má vypadat evoluce herní periferie.

Za zmínku stojí také vibrace. Několik vibračních motorků z předchozí generace zůstalo zachováno, nicméně subjektivně mi přišlo, že vibrace na novém ovladači jsou tak nějak jemnější a přesnější. Tam, kde předchozí ovladač vibroval tupě a tvrdě, se nový gamepad ukázal jako jemnější a citlivější. Jedná se ale skutečně o subjektivní pocit, který nemám doprovozený měřením.

Pro pořádek dodám, že nový ovladač je zpětně kompatibilní s předchozí generací Xboxu, stejně jako minulé ovladače lze připojit k Xboxu Series X. Právě zachovaná kompatibilita periferií je dle mého názoru jedna z největších výhod aktuální generace konzolí. Pokud vás zajímá virtuální realita, tak vás musím zklamat – zatímco na PC je k dispozici hned několik řešení pro VR, ke konzoli Xbox Series X je nepřipojíte.

Za mě velkým zklamáním je stále nemožnost připojení Bluetooth sluchátek ke konzoli. Sice na trhu existují řešení, která umožní bezdrátově připojit sluchátka k Xboxu skrze jejich vlastní protokol, je jich ovšem jako šafránu (některé modely od Razer či Steelseries). Microsoft tvrdí, že Bluetooth není vhodný pro hraní z hlediska latence a má jistě pravdu – každopádně bych o tom raději rozhodl sám.

Ať už jde o sluchátka (zachován byl 3,5mm jack) či speciální konektor pro příslušenství, vše zůstalo zachováno. Stejně jako proprietární bezdrátové spojení z konzolí, které funguje ruku v ruce s Bluetooth. Ovladač tak můžete připojit například k chytrému telefonu a naplno využít službu xCloud.

První spuštění a nastavení

Po vybalení z krabice, kde najdete konzoli, ovladač, baterie a nezbytnou kabeláž, vás čeká první spuštění. To trvá v řádu minut a závisí na tom, jak rychlý máte internet pro stažení prvních aktualizací. Během nastavování vás konzole vybídne ke stažení doprovodné aplikace Xbox, která nastavení urychlí.

Pokud totiž už účet máte založený, stačí se v aplikaci přihlásit a spárovat ji s novou konzolí. Odpadne tak nutnost zadávat všechny otravné drobnosti ručně. I v případě, že účet nemáte, tak si jej můžete založit pohodlně v aplikaci a nemusíte nic složitě nastavovat v konzoli.

Pokud máte širokou knihovnu her, je pro vás jistě důležitá informace o kompatibilitě a migraci dat. Na Xboxu Series X spustíte všechny hry určené pro Xbox One a také všechny tituly ze seznamu zpětné kompatibility z Xboxu 360 a původního Xboxu. Jinými slovy, co spustíte na Xboxu One, spustíte také na Series X.

Do Series X můžete hry dostat několika způsoby – instalací z disku, stažením z Microsoft Store nebo migrací z minulé generace. Tu můžete provést buď skrze ethernetový kabel, nebo přes domácí síť. Jestli máte hry na externím úložišti, tak jej stačí jen přepojit. Po prvním spuštění vám sice Xbox vyhodí hlášku, že to chce chvíli počkat, ale hry lze hrát prakticky okamžitě.

Nemusíte mít obavy ani o své uložené pozice. Xbox One ve výchozím stavu synchronizuje uložené pozice s cloudem, takže po nainstalování hry z předchozího Xboxu můžete ihned pokračovat tam, kde jste přestali. Pro majitele Xboxu 360 si poté Microsoft přichystal jedno překvapení – uložené pozice si můžete synchronizovat s cloudem zcela zdarma, bez nutnosti předplatit si Xbox Live Gold, které dříve bylo pro majitele 360ky nutností pro synchronizaci uložených pozic.

Důležitá informace se právě týká úložiště. Na příslušně formátované externí disky (o to se postará sama konzole) lze ukládat pouze hry z Xboxu One a starší. Hry určené pro Series X je potřeba ukládat na interní 1TB SSD, případně na rozšiřitelnou paměť od Seagate. Ta nicméně stojí 6 999 korun a s dostupností je to ještě horší. Na druhou stranu nabídne stejnou kapacitu a vlastnosti jako interní SSD a časem snad klesne cena a rozšíří se nabídka.

Parametry, operační systém a dashboard

Některé parametry jsem už nakousl, ale pro pořádek si dáme jejich plný výčet: osmijádrový procesor AMD Zen 2 taktovaný na 3,8 GHz, grafika AMD Navi/RDNA 2 s 52 jádry taktovaná na 1,825 GHz a celkovým výkonem 12 teraflops. Operační paměť má hodnotu 16 GB RAM s 14Gbps 320-bit rozhraním. Ta je rozdělena na 10 GB při rychlosti 560 GB/s s alokací pro GPU, 6 GB při rychlosti 336GB/s s alokací pro zbytek systému a 3,5 GB je vyhrazeno pro GPU.

Úložiště je 1TB NVMe SSD PCIe 4.0 (po spuštění je dostupné místo 802 GB) , které lze rozšířit o proprietární 1TB SSD kartu z dílny Seagate, případně o externí HDD s podporou USB 3.2. Maximální rozlišení 8K při 60 fps nebo Full HD při 120 fps. Hardwarové parametry bychom tady mohli probírat ještě dlouho, ale na rozdíl od PC, konzole nikdy nebyly o poměřování pindíků.

Důležité zmínit je také portovou výbavu, která čítá HDMI 2.1, 3 rychlá USB-A (dvě vzadu, jedno vepředu), Ethernet port, slot na rozšiřující paměť, konektor pro napájení, diskovou mechaniku a zámek Kensington. Nechybí ani podsvícené zapínací tlačítko, infraport či tlačítko pro párování bezdrátového příslušenství.

Oproti předchozí generaci chybí HDMI In, do kterého jste si mohli zapojit settop box a využít Xbox jako multimediální centrum. O podporu rovněž přišel Kinect, který už k Series X nepřipojíte ani skrze speciální redukci. Rozloučit se musíme taky s optickým výstupem pro audio.

Operačním systémem je opět upravená verze Windows, kterou rozpoznáte především díky typickým dlaždicím. Celé uživatelské rozhraní doznalo před pár měsíci zásadních změn, ale pokud přecházíte z Xboxu One, budete se v prostředí cítit jako ryba ve vodě – dashboard je totiž mezigeneračně totožný.

Nejdominantnějším prvkem je naposledy spuštěná aplikace, následující pásem nedávno spuštěných her a aplikací. Ihned pod touto řadou je ještě jedna, kde naleznete nejen rychlý přístup do knihovny her, ale také tipy na nákupy z Microsoft Store, slevy a různá jiná oznámení. Co si umístíte do následujících řádků, je čistě na vás – můžete tam mít vlastní skupiny aplikací a her, oblíbené kluby a uživatele nebo taky vůbec nic.

Univerzální menu, které vyvoláte stisknutím Xbox tlačítka na ovladači kdekoli v konzoli, si konečně můžete přizpůsobit. Nejedná se o žádnou velkou úpravu, ale i tak možnost přeskládat karty potěší. Co českého hráče ale zajímá nejvíce, je lokalizace. V nové verzi rozhraní pro Xbox jsme se konečně dočkali plné podpory naší mateřštiny.

Neodpustím si srovnání s předchozí generací, konkrétně Xboxem One S. Prostředí mi přišlo lépe odladěné a subjektivně o něco rychlejší. Studený start konzole je rovněž z pochopitelných důvodů rychlejší, ale v nastavení stejně většina z nás sáhne po režimu spánku, který konzoli sice na oko vypne, s nižším odběrem ale běží dále.

Tento režim má několik výhod. Kromě bleskurychlého startu konzole a možnosti spolu s ní zapnout také televizi (a při vypnutí konzole ji rovněž vypnout), lze také na pozadí stahovat hry a aktualizace. Jen je potřeba mít na paměti, že konzole stále pracuje – nevypojujte ji tak natvrdo ze sítě a nezakrývejte hlavní větrák.

Ten je mimochodem až neuvěřitelně tichý. V naprosto tiché místnosti jej nemáte šanci slyšet. Jediná možnost, jak jej zaslechnout, je přiložit ucho až k samotnému ventilátoru. Teprve tam se projeví fyzika a vy uslyšíte, jak lopatky větráku protínají vzduch. Hlasitost větráku se nemění ani ve chvíli, kdy dáte konzoli pořádně zabrat.

Během jedné herní seance, kdy jsem na 4K UHD HDR televizi od Samsungu hrál dobrých 12 hodin v kuse, jsem větrák ani jednou nezaznamenal, stejně jako zvýšení teploty konzole. V místnosti dokonce kousek od konzole jedna osoba zvládla usnout, což je pro Series X vyznamenání.

Hlučností začne Series X trpět až ve chvíli, kdy do mechaniky vložíte disk. I tak se ale jedná o chvilkové ruchy, kdy se z disku pouze ověřuje, že hru vlastníte. Při samotném hraní mechanika skoro prakticky nepracuje. Instalace hry z disku je rovněž hlučnější, dá se ale přirovnat k předchozí generaci. Nejedná se tak o nic strašného.

Doprovodná aplikace

Pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS je k dispozici také doprovodná aplikace Xbox (a separátně rovněž Game Pass). Pro využívání konzole není nezbytná, nabídne ale několik užitečných funkcí.

Kromě chatování s přáteli můžete skrze aplikaci stahovat hry do konzole na dálku (pokud je konzole uspaná, nikoli vypnutá), rychle spustit vzdálené hraní na konzoli nebo využít telefon jako dálkový ovladač.

Výkon a hraní her

Pro hraní her jsem využíval dvou televizí – Samsungu s úhlopříčkou 65″, rozlišením 4K a podporou HDR a starší Sony s menší úhlopříčkou a Full HD rozlišením. Důvod je prostý – snažil jsem se porovnat jak fungování konzole na nové televizi, která využije funkce konzole naplno, tak standardu, kterým disponuje většina domácností.

Asi není potřeba zmiňovat, že ve 4K jsou hry o výrazně hezčí a konzoli nedělá problém při tomto rozlišení využívat také 60 fps. Také na horší televizi ale bylo patrné zlepšení obrazu, byť jsem jednotlivé pixely nepřeměřoval. V porovnání s One S se jedná o zásadní rozdíl, při srovnání s One X ale výsledek až tak propastný nebude, především na Full HD televizi.

Forza Horizon 4 - Xbox Series X vs Xbox One X - 4K 60FPS - Ultimate Comparison!!!

Watch this video on YouTube

Xbox Series X je také poměrně benevolentní, co se týče nabízených rozlišení. K dispozici nemáte jen obligátní Full HD a 4K, ale také nižší rozlišení 720p či 1440p. Na své si tedy přijdou jak majitelé starších televizí, či herních monitorů.

S hraním her se pojí také jedna drobná nepříjemnost – při spuštění konzole není k dispozici jediná exkluzivní hra. Pro staromilce se jistě jedná o velikou chybu, neboť na exkluzivitách se často poznalo, která konzole je na tom lépe. Díky zpětné kompatibilitě, dostupné optimalizaci pro celou řadu her a službě Game Pass se nicméně nejedná o žádnou tragédii. Ostatně launchové tituly jen málokdy byly nějakým výkvětem kvalitního hraní (Zelda: Breath of the Wild mi jistě odpustí).

Hry od Microsoftu, jako je Forza Horizon 4 nebo Gears 5, mají k dispozici aktualizaci, která vylepší nejen chod her od studií Microsoftu na nové konzoli, ale dá jim také potřebná grafická vylepšení. Multiplatformové hry jako FIFA 21 či Assassin’s Creed: Valhalla rovněž disponují stejnou optimalizací, takže si hraní těchto titulů na nové konzoli užijete více, než na té staré.

Xbox Series X vs. Xbox One X on Assassin's Creed Valhalla

Watch this video on YouTube

Se staršími a neoptimalizovanými kousky je situace složitější. Drtivá většina her nemá s fungováním absolutně žádné problémy a na Series X běží stejně dobře, ne-li lépe jak na One S/X. Ať už se jednalo o Star Wars: Knights of the Old Republic z původního Xboxu, tak třeba Splinter Cell: Blacklist, vše běželo, jak má. A třeba takový Skyrim je díky rychlému SSD hratelný.

Pak jsem ale narazil na hru, která s touto optimalizací úplně nepočítala – Kingdom Come: Deliverance. Klenot tuzemského studia Warhorse trpěl na doskakování textur, objektů a postav, chyby byly ve hře častější než na Xboxu One a rovněž se objevovaly chyby, které jsem za celou dobu hraní na starší generaci nezaznamenal – například vypadávání textu či nekonečný loading.

Pokud vlastníte One S, nárůst výkonu a rychlost SSD jistě pocítíte na první dobrou. Pro majitele One X nebude vyšší výkon až tak znatelný, neboť hry, které jej dokáží využít, budou na trhu až tak za 3-4 roky. Rychlé SSD ale pozná každý hráč a jedná se o jeden z nejlepších upgradů, které se konzole kdy dočkaly.

SSD má vliv především na načítání a spouštění her. Z menu do hlavní nabídky jsem spouštění žádné z her neměřil, neboť často disponují nepřeskočitelnými animačkami a logy výrobců a distributorů. Z hlavního menu hry do hry samotné se ale takřka vždy jednalo o vteřiny. V případě Skyrimu si nestihnete přečíst text na načítací obrazovce, uvaděč do příběhu Kingdom Come stihne říct sotva jednu větu.

Xbox Series X Game Load Times Compared to Xbox One X

Watch this video on YouTube

Výkonu má Xbox Series X na rozdávání, o čemž svědčí jedna z nejlepších funkcí, kterou aktuální generace konzolí disponuje – Quick Resume neboli okamžité přepnutí. V praxi se jedná o to, že hra se z operační paměti uloží na SSD a je připravena k opětovnému spuštění. Vy tak můžete najednou přepínat mezi dvěma, respektive podle náročnosti i třemi hrami. Výhodou je, že tato funkce není závislá připojení k elektrické síti – hry uložené v rámci Quick Resume tak zůstanou uložené i v případě, kdy konzoli například na víkend odvezete na chatu.

Samotné přepnutí trvá několik okamžiků a rozhodně se nejedná o vteřinovou záležitost. Přesto je velice působivé, když se 100GB hra načte z disku za zhruba deset vteřin. Okamžité přepnutí prozatím není dokonalé a občas se může stát, že se nepovede, jedná se ale spíše o ojedinělou záležitost.

Game Pass a další služby

Microsoft nahlíží na exkluzivní hry trochu jinou optikou, než většina hráčů, což je pro mnohé trnem v oku. Gigant z Redmondu totiž za svou platformu považuje jak Xbox, tak PC (což počítačoví hráči neradi slyší), proto většina jeho her vychází jak pro konzole, tak pro osobní počítače. V tomto směru má Microsoft spoustu exkluzivních titulů, neboť většina z nich nevychází na konkurenční konzole, respektive na MacOS a Linux.

Ačkoli Microsoft skupuje v poslední době řadu studií a vydavatelů (namátkou třeba ZeniMax a jejich značky The Elder Scrolls, Fallout, Doom či Wolfenstein), snaží se především tlačit svou službu herního předplatného – Game Pass. Ta nabízí přes stovku her, od velkých AAA titulů, až po malé nezávislé hříčky. Na své si tak přijde každý.

V rámci nejvyššího předplatného Ultimate je tato knihovna přístupná nejen pro konzole, ale také pro PC. Součástí je zároveň i Live Gold, což umožňuje hraní online, několik her zdarma měsíčně a exkluzivní slevy. Vlastníci Ultimate také získají přístup ke knihovně EA Play, což zahrnuje tituly jako Need For Speed, FIFA, NHL, UFC či Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vítanou funkcí je také Smart Delivery. Tato služba u některých typů her zajišťuje bezplatný upgrade z verze pro Xbox One na verzi pro Series X. Odpadá tak nutnost kupovat hru znovu (např. GTA V či Skyrim), nebo čekat na remaster či remake (dívám se tvým směrem, Sony). Tuto službu nebudou jistě podporovat všichni výrobci, nicméně Microsoft a CD Projekt RED se k tomuto již zavázali. Bez obav si tak můžete koupit Cyberpunk 2077 na Xbox One s tím, že až si pořídíte Series X, budete si moci zahrát verzi optimalizovanou pro tuto konzoli.

Hry můžete pochopitelně z konzole také rovnou streamovat, a to jak na Twitch, tak na YouTube. Podporovaný výstup je stejný, jako je samotné zobrazení konzole, takže o streamování ve 4K při 60 fps nemusíte mít obavy. Jen je nutné mít na paměti, že pro odpovídající kvalitu výstupu je potřeba mít také dostatečně rychlý internet.

Play Over 100 Xbox Games on Android Mobile with Xbox Game Pass Ultimate Today

Watch this video on YouTube

Pro online hraní je stále zapotřebí mít předplacenou službu Xbox Live Gold (která je součástí Game Pass Ultimate), ke které navíc dostanete několik her měsíčně zdarma a také exkluzivní slevy. Nutno podotknout, že hry z původního Xboxu a Xboxu 360, které dostanete zdarma v rámci služby, lze spustit kdykoli, zatímco hry z Xboxu One lze spustit jen v případě, že máte aktivní předplatné Live Gold.

Rozdíly oproti Xboxu Series S

Společně s Xboxem Series X se na náš trh dostala také menší a slabší varianta s názvem Series S. Oproti konkurenci, která rovněž na trh dodala dva modely, není rozdíl jen v absenci Blu-ray mechaniky, ale také v nižším výkonu. V čem všem se ale od Xboxu Series X odlišuje a stojí vůbec tato slabší varianta za zvážení?

Na první pohled je patrná změna velikosti a designu – Series S je oproti Series X doslova poloviční. Za tím stojí především slabší hardwarová výbava, která nepotřebuje tak intenzivní chlazení jako Series X. Právě rozměry 6,5 × 15,1 × 27,5 cm a hmotnost 1,9 kg z něj činní nejmenší Xbox vůbec a jsou jednou z jeho největších předností.

Pakliže máte velkou knihovnu her na fyzických discích, bude pro vás absence Blu-ray mechaniky velkou překážkou. Ale i v případě, že se s ní smíříte, tak vás jistě zamrzí nižší kapacita SSD, konkrétně 512 GB NVMe SSD PCIe 4.0 (po spuštění je k dispozici 364 GB s možností rozšíření o SSD kartu Seagate či externí HDD s podporou USB 3.1). To má sice stejné parametry jako u Series X a rovněž lze rozšířit o externí karty Seagate, ale ve výchozím stavu se na něj vejde jen několik málo her.

Procesor je stejný, tedy osmijádrový AMD Ryzen Zen 2 s taktem 3,6 GHz. Grafika je rovněž AMD Navi/RDNA 2, jen má k dispozici 20 jader při taktu 1,565 GHz, což dá dohromady 4 teraflops. Operační paměť je 10 GB GDDR6 (8 GB při rychlosti 224 GB/s, která je alokovaná pro GPU, 2 GB při rychlosti 56 GB/s je zase alokována pro zbytek systému.

Maximum pro Xbox Series S je rozlišení 1440p při 120 fps, což cílí především na méně náročné hráče, kteří nepotřebují mít nutně to nejlepší, či nemají k dispozici dostatečně dobrou televizi, kde by 4K rozlišení využili.

Cena a dostupnost je totiž největší předností, se kterou se Series S vytasilo. Za cenu 7 999 korun totiž můžete mít aktuální generaci konzolí, což je cena, která nejednoho rodiče donutí před Vánoci zapřemýšlet. Pokud nepotřebujete to nejvýkonnější, nemáte dostatečně dobrou televizi (a neplánujete v dohledné době pořizovat novou), nechcete dávat plnou cenu za Series X (a čekat na dostupnost) nebo přecházíte z Xboxu 360/One S, je Series S ideální volbou.

Vyplatí se upgradovat?

V této kapitole bych se rád zaměřil na otázku, která trápí spoustu hráčů a kterou jsem již trochu nakousl v předchozím odstavci– vyplatí se upgradovat, nebo je lepší počkat? Tady bude záležet především na vaší aktuální situaci.

Pokud máte doma Xbox One X, tedy až do listopadu nejvýkonnější konzoli na světě, s nákupem nového kusu nespěchejte. Jediný podstatný benefit je totiž SSD, které si můžete pořídit také v externí podobě, což vás nebude stát tolik peněz. Her na novou konzoli je stejně jako šafránu a než některá z nich využije naplno výkon Series X, bude to nějaký ten pátek trvat.

Pro vlastníky One S je otázka složitější. Vzhledem k tomu, že One S na rozdíl od konkurence zvládne hraní ve 4K, není nutnost upgradu tak vysoká. Vyšší výkon a rychlé SSD ale poznáte, takže přechod na novou generaci stojí za zvážení. Lepší variantou je ale jít do Series S – nižší cena oproti Series X a aktuální dostupnost jsou značné výhody.

Při vydání revize v budoucnu si pak můžete koupit vybavenější verzi konzole, zároveň se ale nepřipravíte o zážitky z té aktuální. S nákupem nové konzole ale spěchat nemusíte – Microsoft se zavázal, že po dva roky budou jeho tituly kompatibilní se starší generací (neplatí pro studia třetích stran). Jestli vlastníte starší Xbox One, nebo dokonce Xbox 360, jakýkoli upgrade je rozhodně vítaný.

Závěrečné hodnocení

Jak už to u každé nové generace konzolí bývá, Xbox Series X je opět jednou z nejlepších konzolí na trhu. Mezigenerační skok již není tak výrazný, jako tomu bylo v předchozích letech, což se podepíše především na vizuální kvalitě her. Pokud očekáváte, že tituly na Series X budou o světelné roky před minulou generací, patrně budete zklamáni. Kromě „drobností“, jako je například raytracing, se výraznějšího vylepšení patrně nedočkáme.

To ale neznamená, že konzole přešlapují na místě. Nová architektura je podobna počítačům více než kdy jindy a i při porovnání s PlayStation 5 je patrné, že konzole si nikdy nebyly bližší. S klidem se tak dá konstatovat, že vývoj hardwaru je prakticky hotov, obdobně jako se tomu stalo v případě chytrých telefonů.

Pro někoho, kdo na konzolích od Microsoftu hraje bezmála 15 let, je nový Xbox Series X vítaným přírůstkem do rodiny, nicméně se nejedná o konzoli, kterou bych musel mít za každou cenu. Nová generace zachovává stávající benefity generace minulé a přidává k ní příslib, že do budoucna se můžeme těšit na velké věci.

Xbox divize pod vedením Philla Spencera totiž pořádně šlápla na plyn s nákupem nových studí a vydavatelů, takže se do budoucna máme jistě na co těšit. Zajímavá je také strategie s levnějším a méně výkonným modelem, který cílí na širokou masu uživatelů, kteří si tak k nové generaci konzolí snáz najdou cestu.

Cena Xboxu Series X byla rovněž stanovena na příznivých 13 499 korun, což je oproti předchozím generacím vítaný posun. Pro koho by to přeci jen bylo moc (nebo se na něj nedostalo s předobjednávkou), může sáhnout po Xboxu Series S za příjemnějších 7 999 korun. S touto diverzitou může Microsoft solidně zabodovat u velké množiny především víkendových hráčů.

Mezi největší přednosti Xboxu Series X počítám vysoký výkon, rychlé SSD, kompatibilitu s předchozí generací příslušenství a her, opět prvotřídní ovladač, odladěné prostřední, službu Game Pass Ultimate a také Quick Resume a Smart Delivery. Pozitivní je také cena a možnost výběru mezi dvěma konzolemi. Nejedná se o revoluci, ale o velmi příjemnou evoluci.

Jako každý produkt ale ani Series X není bez chyby. Problémy u některých starších her nelze přehlédnout, stejně jako velikost a hmotnost samotné konzole. Nedostatek exkluzivních titulů může být pro někoho překážkou, stejně jako málo inovovaný gamepad. Nevýhodou je také proprietární rozšíření paměti, které je nejen drahé, ale také exkluzivní pro jednoho výrobce. Zamrzela mě také absence podpory pro Bluetooth sluchátka.

Celkově vzato se ale jedná o velmi povedený start Xboxu do další generace konzolí, který hráči jistě ocení. Důstojný konkurent pro Sony a jejich PlayStation 5 není k zahození, stejně jako odlišný filosofický přístup k hrám a samotnému hraní.