Recenze Xbox One Stereo Headset: herní sluchátka za hubičku

Herní sluchátka jsou kategorií, na kterou jsou kladeny mírně odlišné nároky, než na sluchátka klasická. Přeci jen přenosnost či dokonalé hudební podání nejsou oblasti, kde by měla herní sluchátka excelovat. Kromě plejády výrobců specializovaného herního hardwaru se do periferií pouští i samotní výrobci konzolí – Sony a Microsoft. V naší recenzi se podíváme na herní sluchátka Xbox One Stereo Headset přímo od Microsoftu.

Design a obsah balení

Obsah balení mě překvapil jak příjemně, tak nepříjemně. Kromě samotných sluchátek v balení také najdete ovládací panel, který se zacvakne do ovladače Xboxu. Ten se již samostatně neprodává, a pokud jej někde seženete, pořádně se prohnete. Do balení bohužel Microsoft nepřibalil kódy pro aktivaci Xbox Live a Game Pass, jako to dělá v případě ovladačů. To je rozhodně škoda.

Vzhled sluchátek se inspiroval u původního Xboxu One, což dle mého názoru není vůbec špatná inspirace. Typická zelená barva se omezila jen na vnitřek mušlí, což chválím. Mušle jsou velké a obejmou celé ucho, kombinace lesklého a matného černého plastu je decentní. Vzhledem k použití plastu jsem očekával vrzání a nepříjemné praskání, které je však minimální.

Velkým překvapením je mikrofon, který je výklopný a ve schovaném stavu prakticky nevíte, že se na sluchátkách nějaký mikrofon vůbec nachází. Na nošení sluchátek po městě není design příliš určen a se sluchátky se vám pořádně nafoukne hlava, ale v případě nouze vám alespoň nebude trčet mikrofon.

Po nasazení mě překvapil přítlak sluchátek, který je poměrně velký. Měl jsem na začátku obavy, že delší nošení bude nepohodlné. To se naštěstí nepotvrdilo. Pohodlné nošení přikládám měkkým náušníkům, které považuji za jedny z nejměkčích, jaké jsem měl možnost na sluchátkách vyzkoušet.

Z dlouhodobého hlediska mám ale obavy o kabel. Ten není vyměnitelný a ačkoli je plochý, poměrně snadno se zvládne zamotat. U napojení na 3,5mm jack mu poté příliš nevěřím – při neopatrném zacházení to bude ten kritický bod, kvůli kterému budete muset koupit sluchátka nová. Doporučuji dávat na tuto část sluchátek extrémní pozor, nebo ji alespoň oblepit lepící páskou.

Parametry a funkce

Nejprve několik technických údajů: 40mm nedymové měniče, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz či stereo zvuk. Samotná sluchátka disponují pouze 3,5mm jack konektorem, veškerá funkcionalita je svázána s externím ovládacím panelem. Ten můžete využít jak pro Xbox One Stereo Headset, tak pro jakákoli jiná sluchátka s 3,5mm jackem. Zároveň to ale omezuje pokročilejší funkce pouze na konzoli Xbox One, respektive na gamepad.

Skrze ovládací panel můžete vypnout či zapnout mikrofon, ovládat hlasitost mikrofonu či přímo přehrávané hudby či zvuku. Vypnutý mikrofon panel naznačí decentním LED osvětlením, které vás nenechá na pochybách. Jinak ale nečekejte žádné RGB podsvícení či podobné moderní výstřelky – Xbox One Stereo Headset se soustředí především na zvuk. Ten se ani při hlasitějším přehrávání takřka nedostane mimo vaše uši, což jistě ocení všichni v okolí.

Kvalita zvuku

Nejprve shrnu hudební přednes. Ten je vcelku ucházející, výšky jsou čisté, středy jasné a srozumitelné a basy trochu málo výrazné. Sluchátka zvládnou většinu žánrů vcelku obstojně, jen s klasickou hudbou měla trochu obtíže. Pro příležitostný poslech sluchátka neurazí, hudební orgie se nicméně nekonají.

Při hraní her ale naplno poznáte, co je předností Xbox One Stereo Headsetu. Stereofonní zvuk je velmi příjemný, směr zvuku jasně rozpoznatelný a zvuky ze hry jsou autentické. Poslouchat kombinaci hudebního podkresu, běhu po mramorové podlaze a šumění větru v Assassin’s Creed Odyssey je čistá radost.

Nemohl jsem opomenout ani Hellblade: Senua’s Sacrifice, které je na zpracování hlasu ideální benchmark. Ani v tomto případě sluchátka z dílny Microsoftu nezklamala. Psychóza hlavní hrdinky působila velmi reálně a jako hráč jsem se mohl naplno ponořit do vyprávění strhujícího příběhu.

Ani kompetetivní hráči nepřijdou zkrátka. Vyzkoušel jsem si několik online zápasů v rámci Halo: Master Chief Collection a mohu říci, že sluchátka mi byla v nelítostném boji nápomocná. Bez problémů jsem jen podle zvuku identifikoval, kde se nachází nepřítel či odkud přichází střelba.

Závodní hry sluchátka taktéž zvládají na jedničku. Ať už se zaposloucháte do burácení motoru či do přehrávané hudební stanice, což v případě Forzy Horizon 4 není nic těžkého, pokaždé vám zvuk, který se bude linout ze sluchátek, udělá radost.

Obecně se tedy o zvuku dá říci, že ačkoli nedosahuje kvalit jako sluchátka s 5.1, nebo 7.1 kanálovým zvukem, nejedná se rozhodně o žádnou ostudu. Certifikace jako Dolby Athmos tady taky nečekejte, což je sice škoda, ale rozhodně nebudete mít pocit, že jim něco z toho schází, obzvláště pokud dojde na cenu.

Kvalita mikrofonu

Herní sluchátka, to je z poloviny také mikrofon. Ten je v případě Xbox One Stereo Headsetu na špičkové úrovni. Ať už se jedná o telefonní hovory, komunikaci se spoluhráči či streamování, protistrana vás uslyší čistě a jasně. Okolní zvuky mikrofon takřka nepobírá, což je dobře. O úplně odhlučnění a sbírání jen vašeho hlasu se nejedná, ale i tak nemusíte mít strach, že spoluhráči uslyší vašeho hlučného souseda.

Závěrečné hodnocení

Microsoft nemá ve svém portfoliu velké množství sluchátek a na rozdíl od svého japonského konkurenta nenabízí ani herní bezdrátová sluchátka. Redmondský gigant ke své konzoli nabízí základní sluchátka, která jsou základem v tom nejlepším slova smyslu – takto by měl základ vypadat.

Mezi pozitivy musím zmínit na svou kategorii perfektní podání herního zvuku, ovládací panel v balení, použití 3,5mm jacku, špičkový design s důrazem na detail či kvalitní mikrofon. Nezanedbatelnou předností je také pohodlné nošení i při delší herní seanci, které ocení především náruživí hráči.

Sluchátka mají ale také svá negativa. Ať už jde o křehký a nevyměnitelný kabel, absenci vícekanálového zvuku a certifikací, které jej vylepšují, nebo ovládání pouze skrze externí ovládací panel. Obecně se ale těžko vytýká něco sluchátkům, která dělají takřka všechno dobře, a to ještě za cenu 1 199 korun, která je na základní herní sluchátka více než přijatelná.