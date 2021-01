Recenze Xbox Series S: dostupná alternativa pro nenáročné

Společně s Xboxem Series X se do prodeje dostal také méně vybavený sourozenec s názvem Series S, který Microsoft poměrně dlouho tajil. Zatímco konkurence taktéž vsadila na dvě konzole, které se ale liší pouze přítomností Blu-ray mechaniky, Series X a S mají odlišností podstatně více.

Nebudu objevovat Ameriku, a tak se hned na úvod přiznám, že spousta věcí se shoduje s již recenzovaným Series X, tudíž není nutné vše znovu opakovat slovo od slova. V této recenzi se především dozvíte, zda dává vydání méně vybaveného Xboxu smysl, pro koho je určen a jaké jsou ty nejzásadnější rozdíly oproti Series X.

Design a konstrukce

Microsoft se v tiskových materiálech chlubí, že Xbox Series S je nejmenším Xboxem vůbec. Ihned po vybalení z krabice mě rozměry 15,1 x 27,5 x 6,35 centimetrů a hmotnost 1,92 kilogramů velmi příjemně překvapily – konzole je oproti většímu sourozenci doslova titěrná a v jistých ohledech až roztomilá.

Stále se jedná o jednoduchý tvar, v tomto případě kvádr. Tomu dominuje velký, kruhový a černý výdech ventilátoru, který budí lehké kontroverze, nicméně naživo musím říct, že takto výrazný prvek konzoli sluší. Obecně je design velmi čistý a jednoduchý.

Ovladač je stejně jako v případě Series X mírně menší a drobně vylepšený. Páčky a tlačítka jsou hlasitější a dávají vám lepší zpětnou vazbu, zdrsněný povrch usnadňuje držení a manipulaci s ovladačem a vibrace jsou citlivější, než u předchozí generace ovladače. Na první pohled lze nový ovladač od minulého odlišit díky novému tlačítku pro sdílení, USB-C konektorem a větší dominancí bílé barvy.

Parametry a funkce

Technické parametry jsou tím hlavním, co oba konzolové sourozence od sebe odlišuje. Xbox Series S disponuje vlastním procesorem Zen 2 s osmi jádry při taktu 3,6 GHz, grafikou RDNA 2 s 20 jádry, taktem 1,565 GHz a výkonem 4 TFLOPS.

K tomu je potřeba zmínit 10 GB GDDR6 RAM, kdy 8GB pracuje při 224 GB/s a 2GB pracuje při 56 GB/s. RAM doplňuje vlastní NVME SSD o kapacitě 512 GB. Z interní paměti máte k dispozici 364 GB na vaše hry, přičemž rozšířit jí lze buď s pomocí proprietární SSD karty od Seagate, či vlastním HDD s podporou USB 3.1 (pouze pro hry z Xboxu 360/One).

Xbox Series S podporuje nativní rozlišení 1440p při až 120 fps, přičemž některé tituly lze hrát také ve 4K, nicméně jen při 60 fps. Za zmínku stojí také zvuk a podpora pro DTS 5.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1 a L-PCM.

Portová výbava může působit poměrně chudě, máte ale k dispozici vše podstatné. Kromě napájení a HDMI 2.1 výstupu můžete využít také 3 USB-A 3.1 porty první generace (jeden na přední straně) či Ethernet 802.3 10/100/1000. Zapomenout musíte na optický výstup na audio či HDMI vstup pro settop box. Samozřejmostí je Wi-Fi 802.11ac a absence Bluetooth (Microsoft vsází na vlastní bezdrátový standard).

Výkon a hraní her

O prostředí a operačním systému se není třeba dlouho rozepisovat – je totiž identické nejen se Series X, ale také s předchozí generací One. Pro někoho to může být negativem, já se osobně přikláním k tomu, že kontinuita prostředí je lepší varianta než radikální změna s každou generací. Ostatně proč měnit něco, co funguje.

Papírově nemá Series S ani zdaleka stejný výkon jako Series X, a proto se v mnohých očích jedná spíš o glorifikovaného nástupce Xboxu One X, což je ostatně pravda. Oproti One X ale Series S přináší některé next-gen vychytávky, jako je Quick Resume (rychlé přepínání mezi hrami) či rychlý SSD disk.

Stejně jako Series X je také Series S velmi tichou konzolí, kterou prakticky nemáte ani při největším zápřahu šanci slyšet. Rovněž jsem nepozoroval přehřívání – odvod tepla je příkladný. Větší tichosti pomáhá také pro některé největší slabina, tedy absence Blu-ray mechaniky.

Na všechny aktuální hry má Series S dostatek výkonu a s většinou titulů si poradí i ve 4K při 60 fps. Vzhledem k tomu, že tituly čistě pro aktuální generaci Xbox Series prozatím nevycházejí, lze jen velmi obtížně říci, jak dobře hry na slabším Xboxu poběží.

Je ale potřeba říci, že Microsoft minimálně u svých titulů garantuje až dva roky zpětné kompatibility, což dává Series S poměrně široký prostor k dýchání. Lze předpokládat, že zatímco většina nových titulů poběží na Series X ve 4K při 60 fps na maximálních detailech s raytracingem, na Series S se u stejného titulu dočkáme kupříkladu pouze 1440p při 30 fps.

Za zmínku stojí také jedna z nejzajímavějších funkcí Quick Resume, kdy se spuštěná hra uloží do paměti a je připravena pro rychlé přepínání mezi uloženou a nově spuštěnou hrou, přičemž hra zůstává uložena i po odpojení Xboxu od elektřiny.

Během testování musím říct, že tato funkce funguje o něco hůř na Series S než na Series X. Až příliš často se mi stávalo, že Series S nechtělo některé hry uložit do paměti a opakovaně je spouštělo znova. Pravděpodobně se ale jedná o softwarový nedostatek, který bude časem odstraněn.

Nevýhodou je ale menší vnitřní úložiště, ze kterého máte k dispozici pro hry pouze 364 GB. Na takto velké úložiště se vám vejde zhruba osm her, což není zrovna závratné množství. U starších her můžete využít externí úložiště, pro hry vytvořené pro Xbox Series X/S je ale potřeba sáhnout po proprietární SDD kartě od Seagate.

Hlavní rozdíly oproti Series X

Ačkoli jsou oba nové Xboxy v sourozeneckém vztahu, tak s trochou nadsázky lze říci, že mají sice stejnou matku, ale rozdílné otce. Oba Xboxy se liší především designem a rozměry, kdy Series S je oproti Series X takřka poloviční.

Dalším rozdílem je výkon, který se v případě Series S blíží spíše minulé generaci a oproti Series X je čtvrtinový.

V krátkodobém horizontu se nemusí jednat o žádnou zásadní překážku, v dlouhodobém horizontu ale těžko soudit, jak dlouho a jakým způsobem bude Series S podporován.

Třetím zásadním rozdílem je absence Blu-ray mechaniky. Series S sází především na bohatou knihovnu her Game Pass (společně s EA Access), případně na digitální distribuci a pravidelné slevy. Zapomenout musíte na zpětnou kompatibilitu, pokud se váže k fyzickým diskům.

Dává Xbox Series S smysl?

Xbox Series S je nová generace tak nějak napůl. Samotná konzole má za úkol nabídnout alternativu k minulé generaci konzolí, konkrétně ke konzolím Xbox One X a Xbox One S All-Digital. Podobný výkon jako One X a bezdiskové řešení One S All-Digital cílí především na nenáročné hráče.

Z pozice Microsoftu se jedná o skvělý tah – má na trhu jak konkurenceschopnou konzoli za plnou cenu se všemi výhodami, tak slabší variantu s mnohem nižší cenou. Novou generaci konzolí si tak může dovolit mnohem širší masa lidí než novou generaci PlayStationu 5.

Ne každý hráč má doma velkou a drahou televizi podporující 4K a HDR, ne každý hráč potřebuje to nejvýkonnější a nejlepší. Microsoft se Series S myslí taky na hráče, kteří mají starší televizi či pouze monitor, týdně mají k dispozici pouze několik hodin volného času a když už k něčemu zasednou, jsou to tituly typu FIFA či Call of Duty.

Xbox Series S je vhodnou konzolí pro nenáročné hráče, kteří nepotřebují to nejlepší, ale chtějí si občas jen tak něco zahrát, ať už sami či s přáteli. Díky menším rozměrům se Series S vleze snadno do každého obýváku nebo dokonce do batohu, pokud s konzolí častěji cestujete.

Jedinou zásadní nevýhodou tak může být fyzická mechanika, ale tento nedostatek spolehlivě nahradí digitální knihovna Game Pass nebo pravidelné slevy na Microsoft Store.

Závěrečné hodnocení

Xbox Series S je obtížné zhodnotit, neboť se nejedná o konzoli nové generace v pravém slova smyslu. Od vybavenějšího sourozence přebírá nové funkce a rychlý SSD disk, od minulé generace zase nižší výkon a absenci diskové mechaniky.

Ty hlavní rozdíly jsem v recenzi popsal, nicméně když už se do obchodu vydáte, tak ve finále často rozhoduje více peněženka, než rozum. Xbox Series S zakoupíte za 7 990 korun, čemuž se žádná konzole nové generace nemůže rovnat, snad jen s výjimkou Nintenda Switch (což je ale úplně jiný typ konzole).

Xbox Series S si jistě své příznivce najde, ačkoli je v očích mnohých holý nerozum fragmentovat konzolový trh. Podle mého názoru vývojáři jistě zvládnou optimalizovat své hry na jedno zařízení navíc. Obzvláště, pokud se ze Series S stane prodejní hit.