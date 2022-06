Recenze vysavače Tesla Smart Robot Vacuum Laser: pracant s příznivou cenou

Tesla Smart Robot Vacuum Laser nabízí skvělý poměr cena/výkon

Umí vysávat i vytírat, v prostoru se orientuje s pomocí LiDAR senzoru

Cena 8 488 Kč je vzhledem k funkcím a spolehlivosti více než adekvátní

Robotické vysavače si v posledních letech nachází cestu do stále více domácností. Proč taky nenechat tak nudnou a nezáživnou činnost, jako je pravidelný úklid, na někom jiném. Už dávno přitom neplatí, že robotický vysavač je drahý a hloupý. Na trhu je dnes celá řada cenově dostupných vysavačů, které umí svou kvalitou a funkcemi příjemně překvapit. Je jedním z nich také Tesla Smart Robot Vacuum Laser?

Design a konstrukce

Vzhled Tesla Smart Robot Vacuum Laser nikterak nevybočuje z běžného standardu. I v tomto případě vás po vybalení z krabice přivítá kruhový design v bílé barvě, který je na druhou stranu prověřený časem. Na lesklém bílém plastu nejsou tolik vidět prachové částice a otisky prstů, což je rozhodně plus.

Obsah krabice taktéž musím pochválit – kromě vysavače najdete uvnitř náhradní filtr, extra metličky na úklid, nádobku pro vytírání včetně dvou „hadrů“, dálkové ovládání, speciální nástroj na čištění robota a nabíjecí stanici. Takto by to mělo vypadat u všech výrobců.

Horní straně dominuje malá věžička ukrývající LiDAR senzor, díky kterému může robotický vysavač snadno zmapovat vaši domácnost a následně se v ní orientovat. Na hranách jsou nárazníkové zóny a také tlačítko pro vyjmutí nádobky na nečistoty. Na spodní straně jsou samozřejmě kolečka, dvě plošky pro nabíjení, dvě metličky a hlavní kartáč. Dokovací stanice je poměrně malá a nenápadná. Hlučnost robota se pohybuje mezi 55 – 65 dB podle zvoleného režimu úklidu a při vysávání vás rozhodně neruší, jako to umí modely jiných výrobců.

Parametry a funkce

Sání zajišťuje tlak 2 200 Pa a o výdrž při úklidu se stará baterie s kapacitou 3 000 mAh, která si poradí i s větší domácností a umožní robotu vysávat zhruba dvě hodiny (do plna se baterie dobije za podobnou dobu). Odpadní nádržka dostala objem 600 mililitrů, zatímco nádržka na vodu pro mopování se musí spokojit s objemem 350 mililitrů.

Ovládat robota Tesla Smart Robot Vacuum Laser lze několika způsoby. Základní povely mu lze vydat skrze tlačítka na horní straně, avšak ohýbat se a manuálně ho spouštět jej budete spíše v krajních případech. Elegantnější variantou je dodávané dálkové ovládání, se kterým vás Tesla Smart Robot Vacuum Laser poslechne na povel. Naplno ale všechny možnosti robotického vysavače využijete až po spárování s mobilní aplikací Tesla Smart, která je dostupná pro Android a iOS.

V ní vás přivítá mapa vaší domácnosti inteligentně rozdělená do segmentů, které si lze přenastavit podle vašich preferencí. V mém případě aplikace automaticky propojila kuchyň a obývací pokoj, což nemusí každému vyhovovat. Kromě úpravy jednotlivých oddílů si můžete rychle nastavit no-go zóny (ať už v podobě oblasti či virtuální stěny), rychle spustit úklid, zahájit bodové čištění nebo poslat robota do dokovací stanice.

K tvorbě zón bych měl jednu připomínku. Nastavení oblastí sice funguje spolehlivě, ale robot se podle nich řídí při každé příležitosti. Osobně bych ocenil, kdybych mohl nastavit zónu s kobercem, která by byla aktivní pouze v případě, kdy by robot využíval funkci mopování. Takto jsem musel pokaždé před zahájením vytírání vytvářet speciální zónu a tu následně smazat.

Nastavení v aplikaci je trochu kostrbaté

Nastavení jsou k dispozici ve dvou podobách. Jedno se ukrývá pod symbolem tužky v pravém horním rohu, zatímco druhé se nachází přibližně uprostřed obrazovky pod třemi tečkami. Pod prvním nastavením najdete pouze „technikálie“ v podobě informací o zařízení, zapínání či vypínání automatických scén, párování s Google Assistantem a Amazon Alexou a tak podobně. Teprve druhé nastavení ukrývá užitečné podnabídky, které budete využívat mnohem častěji.

V ní se nachází možnost ovládat robota manuálně, ukládání různých map (například pro různá patra), vyhledání robota, plánované čištění, režimy vysávání a mopování, vytírání po vzoru Y, režim nerušit, pokračování ve vysávání po přerušení, nastavení hlasitosti, záznamy posledních úklidů a výběr hlasu, kterým s vámi bude vysavač komunikovat.

Osobně bych některé funkce rád viděl rovnou na domovské obrazovce a ne uschované v nastavení – například režimy čištění a mopování bych s klidným svědomím vyměnil za jedno ze čtyř tlačítek na správu a tvorbu zón.

Ačkoli je aplikace v češtině, překlad je místy trochu kostrbatý. Tesla Smart nicméně na překladech aktivně pracuje a například z původního označení funkce „adheze“ došlo ke změně na mnohem srozumitelnější “režim sání”. K dokonalosti má překlad ještě daleko, ale pokrok musím pochválit. Částečně za to může platforma Tuya, kterou Tesla Smart využívá. Ta totiž dodává již hotové řešení, které si lze do určité míry přizpůsobovat, což s sebou nese jak výhody v podobě kompatibility s celou řadou zařízení, tak i nevýhody, jako je právě lokalizace.

Ergonomie aplikace je sice důležitá, ale mnohem zásadnější je to, jak Tesla Smart Robot Vacuum Laser vykonává primární činnost, pro kterou byla stvořena, tedy vysávání a vytírání. Moje domácnost je v současné době pro vysavače mnohem menší výzvou, přesto se v ní najde poměrně dost překážek, na které si i ty lepší mohou vylámat své metličky.

Úklid zvládá dobře, až na pár drobností

Běžný úklid zvládá Tesla Smart Robot Vacuum Laser poměrně obstojně. Po robotu nezůstalo mnoho nepořádku a vysávání probíhalo systematicky a pečlivě. Pro běžný úklid vám tedy robotický pomocník udělá dobrou službu. K dokonalosti má ale daleko – volné kabely raději nenechávejte bez dozoru, neboť v nestřežené chvíli se do nich umí pořádně zamotat.

Stejně tak alespoň několik prvních úklidů mějte nad robotem plný dozor, neboť LiDAR sice umí skvěle mapovat, ovšem už mu neřekne, do kterých míst se vleze a kam nikoli. K tomu využívá nárazníkové zóny a všechna místa, kam se vleze a nevleze, si musí pečlivě „obouchat.“ Při tom pochopitelně nepočítá s několika centimetry vyhrazenými pro senzor, a tak se může stát, že se robot sice někam protáhne, ale zasekne se o svou věžičku.

V jednom případě se mi také stalo, že se robot zasekl pod televizním stolkem, který je uprostřed mírně prohnutý. Po vysvobození se už bohužel nezorientoval a bylo potřeba celé vysávání opakovat znovu. Vzhledem k tomu, že každá domácnost je jiná a tento problém se díky virtuální no-go zóně už neopakoval, nemůžu mu jeho „zásek“ vyčítat. Pochválit ho musím za zvládání prahů, se kterými si prakticky vždy poradil bravurně a také se mi nestalo, že by se zasekl pod hranou koberce.

Když dojde na mopování, je to stále ta samá ohraná písnička. Vytírání v případě robotických vysavačů znamená pouze navlhčení podlahy a úklid ve stylu „co je mokré, to je čisté.“ Do nádržky pochopitelně nemůžete k vodě přimíchat saponát, což vytírání značně ubírá na efektivitě. Vytírání je užitečné pouze v domácnostech, kde se hodně práší – úklid na vlhko tak může obzvláště alergikům alespoň trochu odlehčit. Pokud ale chcete pořádně vytřít, raději se mopu chopte sami.

Celkově ale úklid hodnotím velmi pozitivně a po odstranění několika překážek a mírného přizpůsobení domácnosti pro úklid jsem neměl obavy nechat Tesla Smart Robot Vacuum Laser uklízet bez lidského dozoru, což rozhodně není samozřejmostí u všech robotických vysavačů. S mou domácností o výměře 79 m² (reálná plocha pro úklid je zhruba 50 m²) byl vysavač hotový do hodinky.

Závěrečné hodnocení

Celkový dojem na mně Tesla Smart Robot Vacuum Laser zanechal více než pozitivní. Robotický vysavač od Tesly Smart se povedl jak po stránce designu, tak i z hlediska úklidu a chytrých funkcí. Právě spolehlivý úklid je jednou z hlavních předností, kterou někteří konkurenti v podobných cenových hladinách nedokáží nabídnout.

Co ale zamrzí, je slabší lokalizace, nepříliš ergonomicky rozmístěné ovládací prvky v aplikaci či slabší mopování, jež je ovšem společným jmenovatelem prakticky všech robotických vysavačů. S cenou 8 488 Kč (respektive 7 999 Kč, pokud oželíte příslušenství pro vytírání) ale i tak mohu robotický vysavač s klidným svědomím doporučit.

Tesla Smart Robot Vacuum Laser 8.6 Design a zpracování 9.2/10

















Vysávání 9.0/10

















Mopování 8.3/10

















Čištění a údržba 9.1/10

















Mobilní aplikace 7.5/10

















Klady povedený design vyvedený v bílé barvě

spolehlivý a precizní úklid

příznivá cena

podpora asistentů od Googlu a Amazonu

bohaté prodejní balení Zápory místy hůře lokalizovaná aplikace

neergonomicky rozmístěné ovládací prvky v aplikaci

jen průměrné mopování Koupit Tesla Smart Robot Vacuum Laser