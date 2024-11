Recenze Viewsonic XG272-2K-OLED: herní monitor se vším všudy

ViewViewsonic má svého zástupce také v herním odvětví, konkrétně se jedná o monitor XG272-2K-OLED

Ten nabízí 2K rozlišení, OLED technologii, nízkou latenci, spostu portů či řadu vychytávek pro hráče

Cena 29 990 Kč je ale celkem dost sebevědomá

Každý správný hráč potřebuje mít kvalitní monitor, to je bez debat. Pokud to s hraním myslíte vážně a chcete mít obraz jako z partesu, nevyhnete se složitému a časově náročnému výběru monitoru k vaší PC sestavě, či ke konzoli, pokud neholdujete hraní u televize. Americká společnost Viewsonic patří mezi špičku v oblasti monitorů, přičemž kromě kancelářských kousků mají ve svém portfoliu také herní monitory, jako je třeba ten s krkolomným názvem XG272-2K-OLED. Čím vším může potenciální zájemce zaujmout?

Design a zpracování

Bílá barva a ostře řezané rysy, to jsou ve zkratce hlavní designové zbraně herního monitoru od Viewsonic. Na přední straně zaujme snad jen výraznější ovládací prvek ve spodní části a robustnější základna, přičemž na zadní straně se Viewsonic vyřádil o něco více. Škoda jen, že ze zadní strany monitor neobdivujeme příliš často. V základně se ještě schovává dálkové ovládání, se kterým můžete některé prvky monitoru ovládat o něco rychleji. Jakmile přijdete na správný grif, jak jej ze základny dostat, je jeho používání hračka.

Ovladač je poměrně ergonomický a má na sobě všechny důležité funkce, byť já bych ocenil ještě dedikovaná tlačítka pro ovládání hlasitosti integrovaných reproduktorů. K nim se ale ještě dostaneme. Umístění portů na zadní straně je poměrně dobře přístupné, i s ohledem na nastavitelný kloub, který lze snadno posunout nejen po vertikální ose, ale také můžete herní monitor od Viewsonicu poměrně snadno otáčet o 90 stupňů.

Konkrétně je nastavitelná výška 120 milimetrů a lze otáčet o 40°, náklon (dopředu/dozadu) je v rozmezí -5° až 20° a otáčení (doprava/doleva) lze provádět v rozsahu 90° na obě strany. Rozměr monitoru i se stojanem je 60,4 × 44,7 až 56,6 × 21,6 centimetrů, celková hmotnost je 7 kilogramů a monitoru nechybí uchycení na VESA držák 100 × 100 milimetrů.

Parametry a funkce

Nejprve pár parametrů – displej má velikost 27″, je typu OLED, pyšní se rozlišením QHD, tedy 2560 × 1440 pixelů, kontrastním poměrem 150,000:1, HDR10, jasem 450 cd/m², poměrem stran 16:9, podporou pro 10bitové barvy, délkou odezvy 0,02 milisekundy, zobrazovacími úhly 178° ve vertikálním i horizontálním směru, obnovovací frekvencí 240 Hz, technologiemi FreeSync Premium a G-Sync či pokrytím barevného prostoru DCI-P3 z 97 procent.

Uživatel má k dispozici 3 USB 3.2 porty typu A, jeden USB 3.2 port typu B, jeden USB 3.2 typu C (s alternativním využitím jako DisplayPortu), 3,5mm audio konektor, dvě HDMI 2.1 a dvojici DisplayPortů. Napájení probíhá skrze proprietární konektor. USB-C port podporuje také standard Power Delivery, nicméně bohužel pouze o výkonu 15 W, tudíž ani běžnému kancelářskému notebooku to stačit nebude, což je škoda. V úsporném režimu je podle výrobce spotřeba monitoru 30 W, přičemž v herním režimu na maximální výkon může spotřeba dosáhnout až 55 W. Nechybí ani LED podsvícení či dvojice 3W reproduktorů.

A právě u zvuku se musím trochu pozastavit. Herní monitor od Viewsonic má k dispozici dvojici reproduktorů, nicméně jejich kvalita je na pováženou. Pokud to s hraním (a de facto i čímkoli jiným) myslíte po zvukové stránce alespoň trochu vážně, budete se muset poohlédnout po nějakém externím reproduktoru či soundbaru. Zvuk z monitoru je nejen plochý a nevýrazný, ale na jeho rozsah hlasitosti by podle mě stačila i stupnice od 0 do 10, neboť rozdíly na stovkové škále jsou marginální.

Kvalita displeje

Samotnému hernímu panelu není prakticky co vytknout. Jas, latence i podání barev je na vysoké úrovni, takže hráči si přijdou na své. Ať už hrajete například budovatelské strategie typu Cities Skylines, akční hry jako Call of Duty nebo kompetitivní hry ve stylu League of Legends, na tenhle monitor se můžete spolehnout co do kvality zobrazení. Příznivci zahnutých monitorů mají vzhledem k použité technologii OLED smůlu, na druhou stranu zase dostanou opravdovou černou. Také musím pochválit technologii omezující odlesky, která z mého pohledu funguje obstojně.

Pokud pracujete s monitorem i jinak, než jen pro hry, například pro úpravu fotografií či tvorbu grafiky, je potřeba mít na paměti, že monitor nemá řadu dnes již běžných certifikací doporučující ho pro práci v kreativním odvětví a také není radno zapomínat na skutečnost, že jeho pokrytí barevných prostorů by mohlo být přeci jen o něco vyšší. Pakliže ale občas na monitoru koukáte na filmy nebo třeba programujete, v tomto ohledu vás na holičkách nenechá.

Někomu by se nemuselo pozdávat rozlišení panelu, které je pouze 2K, nicméně z praxe mohu říci, že to až takový výrazný problém není. Ano, 4K rozlišení by monitoru slušelo více, nicméně v tomto případě by musel obětovat některé parametry, pokud by si měl zachovat cenu. A to by jen pro pár pixelů navíc, které při hraní her stejně s nejvyšší pravděpodobností přepočítávat nebudete, nebylo dvakrát moudré rozhodnutí.

Ergonomie ovládání

Viewsonic u svých monitorů tradičně spoléhá na ovládací prvky na spodní hraně. Na ty si je potřeba trochu zvyknout, než se v ovládání nabídky budete cítit jako ryba ve vodě. Z ergonomického hlediska se ale každopádně nejedná o žádný zázrak a pokud máte ve zvyku často upravovat různé parametry monitoru, příliš radosti vám Viewsonic XG272-2K-OLED dělat nebude. Naštěstí můžete využít dodávané dálkové ovládání.

V jeho případě ovšem monitor nezaznamenával stisky tlačítek vždy spolehlivě a někdy chvíli trvalo, než jsem se dopracoval ke zdárnému nastavení konkrétní funkce. Menu je naštěstí v češtině, takže ani ti, kteří nevládnou cizími jazyky, nebudou mít s nastavením větší problém. Osobně bych ještě uvítal mít přizpůsobitelnou k dispozici záložku s nejčastěji používanými funkcemi, ale to už bych chtěl od Viewsonicu asi moc. I když snadno dostupné ovládání hlasitosti, po kterém budete sahat nejčastěji, jestli neplánujete využívat externí reproduktory, by jistě přišlo vhod.

Moderního hráče by také mohlo zaujmout LED podsvícení na zadní straně, avšak to s sebou nese jedno velké ale. Jeho nastavení je relativně bohaté, například lze zvolit různé gradienty či konkrétní barvy, nicméně trochu bych očekával, že Viewsonic nabídne také možnost dynamického LED osvětlení, které reaguje na dění na displeji. Rovněž bych ocenil i větší jas.

Závěrečné hodnocení

Herní monitor Viewsonic XG272-2K-OLED je spolehlivý parťák pro každého moderního hráče. Nabízí velmi kvalitní OLED panel se všemi důležitými certifikacemi pro hráče, nízkou latenci, dostatečné rozlišení či příjemný design. Potěší také bohatá nabídka portů, široké možnosti nastavitelnosti nebo ovládání skrze přiložený dálkový ovladač. Zkrátka pokud hledáte poctivý herní monitor, na který se můžete spolehnout, s Viewsonicem nešlápnete vedle.

Zamrzí jen slabší kvalita reproduktorů, nicméně očekávat prémiový zvuk od monitoru asi bude jen málokdo. Ergonomie ovládání by mohla být také lepší, ale pokud nebudete do nabídky nastavení monitoru chodit příliš často, nebude to pro vás žádná komplikace. Jen ta cena 29 990 Kč je poměrně dost sebevědomá. Dostanete za ni ale špičkový herní monitor se skvělým obrazem, který se hodí nejen k počítači, ale například i ke konzoli.

Viewsonic XG272-2K-OLED 8.8 Design a zpracování 8.8/10

















Kvalita obrazu 9.3/10

















Konektivita 9.0/10

















Ergonomie 8.2/10

















Klady kvalitní OLED panel

dostatečná portová výbava

široká nastavitelnost úhlů

příjemný design

možnost ovládání dálkovým ovladačem Zápory vysoká cena

slabé zvukové podání reproduktorů

horší ergonomie prostředí

Power Delivery má pouze 15 W