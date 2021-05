Recenze Tesla Smart Air Purifier Pro: poctivý pracant za rozumný peníz

Česká firma Tesla se do chytré domácnosti pustila s pořádným nadšením. Ze spolupráce s distributorem Witty Trade je na našem trhu k dispozici čím dál tím více zařízení, která cílí především na začátečníky a nenáročné uživatele chytré domácnosti. Po zařízeních určených pro domácí mazlíčky a chytrých kamerách se nyní v naší recenzi podíváme na čističku vzduchu Tesla Smart Air Purifier Pro ve velikosti L.

Design a konstrukce

Vizuální stránka je za mě jednou z velkých předností Tesla Smart Air Purifier Pro. Ačkoli se nejedná o designovku, jakou je třeba Electrolux Pure A9, mně podoba čističky od Tesly zkrátka sedla. Bílá se k produktu, jehož smyslem je čištění vzduchu, rozhodně hodí a příhodně na ní nejde na první pohled vidět prach.

Čističku Tesla Smart Air Purifier Pro lze pořídit v několika velikostech podle toho, do jak veliké místnosti ji plánujete umístit. Velikost L, kterou jsem měl k dispozici pro testování, má rozměry 410 x 210 x 636 mm a hmotnost 7 kg. Žádný drobeček to tedy není. Při umístění je potřeba dbát na to, aby čistička měla dostatek prostoru okolo sebe, ideálně alespoň 10 centimetrů vzadu a 30 centimetrů po stranách. Je to z toho důvodu, aby mohla bez problémů nasávat okolní vzduch.

Přední straně dominuje logo Tesly ve spodní části a kruhový displej v té horní. Ten střídá několik druhů barev podle toho, jaká je kvalita ovzduší v místnosti. „Modrá je dobrá“, zelená je na hranici překročení doporučeného limitu PM2.5, červená znační zvýšenou pozornost a fialová je špatná situace. Displej rovněž zobrazuje v pravidelných intervalech množství částic, vlhkost vzduchu a teplotu v místnosti.

Na boční straně se nachází senzor pro kontrolu kvality vzduchu, který je potřeba jednou za čas vyčistit. Na zadní straně najdete jak praktické madlo pro přenášení, tak perforované víko, za kterým se nachází předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr a uvnitř také fotokatalytický TiO2 filtr. Za nimi je pochopitelně větrák, který nasává vzduch a vyfukuje ho horní stranou. Nechybí ani praktický ionizátor a UVC lampa (253,7 nm).

Ovládat čističku můžete pochopitelně skrze aplikaci (o tom bude ještě řeč), ale také pomocí tlačítek na vrchní straně. Ta sice mají popisky v angličtině, nicméně po chvíli vám bude jasné, co které tlačítko znamená. Nastavit můžete rychlost čištění, časovač vypnutí, režim čištění, ionizaci vzduchu, zapnutí/vypnutí displeje a zapnutí/vypnutí čističky.

Parametry a funkce

Nejprve něco málo technických parametrů. Tesla Smart Air Purifier Pro L má průtok vzduchu 510 m³/h, příkon 30 W a hodí se do místností o velikosti 25 – 43 m². Hlučnost se pohybuje mezi 20 – 65 dB, přičemž na tichý noční režim je prakticky neslyšitelná, zatímco na maximální výkon ji rozhodně nepřeslechnete. Zajímavé je, že pokud chcete využít čističku na nejvyšší výkon, musíte to udělat skrze aplikaci. Přes příslušné tlačítko na čističce můžete využít jen druhou nejvyšší rychlost.

Čistit vzduch můžete buďto manuálně dle vlastního uvážení, nebo můžete využít automatický režim, který vybírá rychlost čištění na základě dat poskytnutých senzorem kvality ovzduší. Filtry zachytí až 93 procent částic s průměrem 0,5 µm a 99 procent částic s průměrem 2,5 µm. UV záření rovněž likviduje toluen, xylen nebo benzen. Ionizátor vypouští do vzduchu anionty, které také přispívají ke kvalitě vzduchu v místnosti.

Používání a údržba

Při prvotním nastavení je vhodné čističku Tesla Smart Air Purifier Pro propojit skrze Wi-Fi a mobilní aplikaci s vaší chytrou domácností, nicméně čističku můžete používat i bez ní. Jen se tak ochudíte o možnosti automatizace a pohodlné ovládání odkudkoliv. Samotné používání je velmi jednoduché, nicméně osobně se mi osvědčila možnost nechat čistění plně v režii Tesly. Vždy totiž korektně rozpoznala, kdy je potřeba přidat rychlost například kvůli vaření a kdy je naopak lepší zvolnit a nerušit hlasitým čištěním.

Už po několika dnech byl poměrně zásadně poznat rozdíl, což s úlevou zahlásili všichni alergici v naší domácnosti. Velké překvapení taktéž bylo, jak rychle dokázala čistička odfiltrovat z místnosti nepříjemný zápach po smažení, a to i přes to, že jsem měl po celou dobu zavřené okno. Místnost o rozloze zhruba 45 m² vyčistila Tesla za několik málo minut.

Co mě překvapilo, je pečlivá cirkulace vzduchu. I na nižší stupně čištění bylo poblíž Tesly znatelně chladněji a při vyšších otáčkách to s trochou nadsázky „bylo na mikinu“. V letních měsících cirkulaci vzduchu jistě oceníte, v těch zimních, kdy je čistička obzvlášť potřeba (především v regionech jako je Ostravsko), to může být lehce nepříjemné. Tesla Smart Air Purifier Pro vám s domácnosti Sibiř neudělá, ale mějte tuto informaci na paměti ve chvíli, kdy budete čističku umisťovat.

Občas nicméně čistička lehce zazmatkuje. Na rychlou změnu kvality ovzduší nereaguje vždy pružně, například po zatopení v krbu trvalo čističce několik minut, než se sepnula na nejvyšší stupeň. Poté se následně nemohla rozhodnout, zda je maximální rychlost dostatečná a zda ovzduší čistí, či nikoli. Jednalo se nicméně o jednotky případů při specifickém typu zátěže.

O čističku je potřeba jednou za čas také pečovat a vyměnit filtry. O čištění senzoru kvality ovzduší už řeč byla, ale občas je potřeba vyčistit také předfiltr. Ten stačí jednoduše vysát vysavačem. Povinné to sice není, ale prodlouží to životnost filtrů. Ty je potřeba vyměnit jednou za cca 8 měsíců v případě HEPA filtru (záleží dle kvality ovzduší) a jednou za 12 měsíců v případě uhlíkového filtru.

Jeden filtr je k dispozici za 499 korun, což není žádná závratná částka. Z dlouhodobého hlediska se provoz Tesla Smart Air Purifier Pro řadí mezi ekonomičtější. O výdrži filtru vás orientačně informuje jak aplikace, tak stavová dioda na čističce. Nemusíte mít tedy obavu, že byste na výměnu filtrů zapomněli.

Propojení s chytrou domácností

Základem pro ovládání je aplikace Tesla Smart. Párování je jednoduché a zvládne ho i úplný začátečník. Stačí jen zvolit správný typ (respektive velikost) čističky a aplikace vás následně krok po kroku provede nastavením. Ihned poté můžete v aplikaci čističku ovládat dle libosti.

Aplikace umožní stejné ovládání jako tlačítka na horní straně čističky, nicméně na kartě čističky máte všechny informace na dosah palce. Rychle máte přehled o aktuálním spuštěném režimu, venkovní teplotě, spuštěných funkcích, kvalitě vzduchu, životnosti filtru, rychlosti větru, srovnání vnitřní a venkovní kvality vzduchu a vnitřní teploty a vlhkosti. Tlačítky můžete poté rychle vypnout/zapnout čističku, zvolit režim či rychlost nebo zapnout ionizaci, světlo, UV dezinfekci a odpočet času do vypnutí.

Ta pravá kouzla ale nastávají ve chvíli, kdy zabrousíte do možností automatizace. Čističku můžete například nechat automaticky vypnout po odchodu z domu a po příchodu ji následně zapnout. Pakliže máte vícero zařízení z ekosystému Tesla Smart, můžete využívat různé scénáře a kombinace, které domácnost automatizují k vaší spokojenosti.

Čističku Tesla Smart Air Purifier Pro lze propojit jak s Google Home, tak Amazon Alexa (jen HomeKit prozatím chybí). Zatímco Google Home umí čističku pouze zapnout a vypnout, Alexa je na tom o trochu lépe. Kromě zapnutí a vypnutí totiž umí i regulovat rychlost větráku, čímž rozšiřuje možnosti zapojení automatizací na platformě od Amazonu.

Závěrečné hodnocení

Tesla Smart Air Purifier Pro L je skvělá čistička vzduchu pro začátečníky s chytrou domácností. Jednoduchá obsluha, hezký design, kvalitní čištění, dobré propojení s chytrou domácností a nízké náklady na provoz jsou ideální pro každého, kdo chce začít s něčím smysluplným. Nevýhodou je občasné zmatkování při rychlé změně kvality ovzduší, některé popisky jsou v angličtině, chybí podpora HomeKitu a někoho může odradit i méně důvodů, proč využívat mobilní aplikaci.

Za cenu 5 990 korun se jedná o skvělou koupi pro každého, kdo má respirační obtíže či jen chce zlepšit kvalitu vzduchu ve své domácnosti. Největší velikost XL vás poté vyjde na 6 990 korun, menší M stojí 4 990 korun a varianta Mini se zastavila na příjemných 2 490 korunách.