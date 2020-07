Recenze televize Philips 65OLED934: černočerná tma a špičkový zvuk?

Aktuální vlajkový model sází na 65″ OLED obrazovku a ozvučení Bowers & Wilkins. Bude však tato kombinace stačit náročnému divákovi a ospravedlní vysokou pořizovací cenu?

Řada televizorů 934 byla představena na podzim minulého roku a již z prvních fotografií bylo jasné, že bude obsahovat to nejlepší, co zvládne Philips vměstnat do tenkého těla za OLED obrazovku. Kromě tradičního Ambilight systému, který opticky rozšiřuje televizor do všech stran se přidalo ještě ozvučení vzniklé ve spolupráci se společností Bowers & Wilkins.

V rámci této řady máte k dispozici celkem dva modely s 55 a 65″ obrazovkou, mezi nimi kromě velikosti panelu není žádný rozdíl ve výbavě. Zmínit musím také řadu 984, která toho má mnoho společného a liší se především vysokým stojanem, výkonnějším audiem a osvětlením Ambilight po všech čtyřech stranách.

Instalace

Už samotné přenesení 65palcového televizoru do obývacího pokoje je poměrně náročná logistická hra a vyžaduje minimálně dva statné stěhováky. Balení není nijak těžké, necelých 33 kilogramů, ale komplikací jsou jeho rozměry. Například ve výtahu bylo nutné otočit televizor na výšku, jinak by se do něj prostě nevešel.

Komplikace neustávají ani při vybalování, kde pro změnu není tenké tělo televizoru za co chytit. Na konstrukci zad se nenachází žádná madla, nebo prolisy, za které by bylo možné televizor byť jen přizvednout. Mám trochu pocit, že si výrobci zapomínají vyzkoušet samotné vybalení a sestavení.

Design a zpracování

Design televizoru dává tušit, že před sebou máte exkluzivní model. Tenkou obrazovku lemuje po stranách nepatrný stříbrný rámeček. Hlavní pozornost si však krade TV stojan, který v sobě integruje externí audio sestavu. Tato koncepce má kromě designu i další výhody, televizor je díky těžkému stojanu velmi stabilní a reproduktory umístěné mimo tenké šasi budí naději slušné zvukové reprodukce.

Záda jsou jako obvykle uhlazená v maximální možné míře, tedy jen do doby, než začnete zapojovat veškerou kabeláž. Je škoda, že zatím co veškeré vstupy a výstupy jsou umístěné na jedné straně, tak napájecí konektor najdete přesně na opačné straně. V dnešní době stíněných kabelů si nemyslím, že by bylo takové riziko vést kabely v jednom svazku.

Zastavit se musíme také u dálkového ovladače, který se u Philipsu již poměrně dlouho designově nezměnil. Není to úplně na škodu, neboť jeho současný vzhled a uspořádání je prakticky dokonalé pro použití s chytrým televizorem.

Přední strana je kombinací klasického TV ovladače s dedikovanými klávesami pro pohyb v uživatelském rozhraní prostředí Android TV, vzhledem k integraci hlasových asistentů Google Assistant a Alexa je přítomen i mikrofon. Zadní strana je u levnějších televizorů Philips bez funkcí, avšak u modelu 65OLED934/12 je vybavena QWERTY klávesnicí a dotykovou plochou.

Na ovladači mi vadí především absence jakéhokoliv podsvícení, při sledování filmů je prostředí pokoje často velmi tmavé a byť jen lehce podsvícené klávesy by ušetřili věčné naklánění ovladače k obrazovce ve snaze osvítit a rozpoznat jednotlivá tlačítka.

Co se skrývá pod kapotou?

Uvnitř televizoru se skrývají dvě důležité komponenty, tou první je bezesporu samotná obrazovka. Jedná se o OLED panel s rozlišením 3840×2160 pixelů, jeho výrobcem je korejský gigant LG Display. Mezi další důležité parametry patří 10bit barevná hloubka a maximální tabulkový jas 1000 cd/m2. Díky tomu může Philips přislíbit podporu všech současných HDR formátů, tedy HDR, HDR10+, HLG a také nejnáročnějšího Dolby Vision.

Druhým klíčovým prvkem je čipset P5 Pro Perfect Picture Engine ve své třetí generaci. Základem je 4jádrový čipset MediaTek MT5887 s 2,5 GB operační paměti a 16GB interním úložištěm pro aplikace. Při cenovce televizoru by očekával přeci jen o něco větší disk, který by dovolil uložit záznam televizního vysílání. V prémiových telefonech je dnes běžných 256 nebo 512 GB paměti.

Z hlediska vstupů a výstupů obsahuje tento model vše podstatné, čtveřici HDMI 2.0 portů, USB 3.0, optický výstup zvuku nebo podporu Wi-Fi 802.11ac při uspořádání 2×2 MIMO.

Obraz a zvuk

Začněme obrazem, který je jedním slovem úchvatný. Jistě jsem teď zvedl ze židle pár zastánců moderních QLED panelů, ale vydržte chvíli. Po stránce barevného podání jsou si moderní panely vesměs velmi podobné a je to spíše o kvalitě továrního nastavení, které bude 65OLED934 majoritě majitelů vyhovovat. Náročnější diváci si všimnou, že v režimu “Standard” je obraz “vylepšen” a místy je to spíše na škodu.

V oblasti podání černé barvy a homogenity se zatím nemůže OLED obrazovkám nic rovnat. Pokud je ve scéně černá plocha, je opravdu černá, žádné tóny šedi. Díky tomu vzniká určitý dojem plastického obrazu, kdy barevné objekty vystoupí ze scény. Velmi podobné je to u homogenity podsvícení, která je dokonalá a jen těžko byste hledali tmavé versus přesvícené oblasti, tak jako tomu často bývá u konkurenčních technologií.

OLED obrazovky dlouhodobě trápilo několik nedostatků a jedním z nich byl velmi nízký rozsah podsvícení. Ještě relativně nedávno byl strop okolo 400 nitů a většina HDR obsahu tedy byla zapovězena. S nejnovějšími modely je však situace mnohem lepší. Námi testovaný model dokáže při 5 % bílé barvy rozzářit obrazovku na 900 nitů. Nejen kvůli tomu se může 65OLED934 pyšnit podporou nejvyššího HDR standardu Dolby Vision.

Druhou zásadnější nevýhodou byla životnost obrazovek a vypalování obrazu, což znají starší z nás z dob plasmových televizorů. Jakkoliv se v tomto směru OLED posunul, stále s tím má evidentně problém. Vypálení obrazu jsme v rámci testu nezkoušeli, ale fakt, že statický obraz nedělá televizoru dobře, dává tomu tušit poměrně agresivní algoritmus, který například u Spotify spouští během několika málo minut spořič obrazovky. Stejně tak pozorně sleduje statické části obrazu a snižuje u nich jas. To není úplně příjemné například při hraní her se statickými prvky (HUD).

Zvuková výbava od Bowers & Wilkins rozdělí majitele nejspíš na dva tábory. Pokud jste až doposud u jiných televizorů využívali jen vestavěné reproduktory, které často hrají velmi slabě a plechově, pak budete doslova nadšeni. Skoro bych si troufl říci, že by výrobci měli přibalovat externí reproduktory ke každé dražší tenké televizi.

Pokud jste však náročnější posluchač a máte k dispozici prostorové ozvučení obývacího pokoje, nebo lepší sluchátka, pak nadšení z dodané aparatury už nebude tak zásadní. Zatím co u hudebního projevu hodnotím vysokou známkou, tak u mluveného slova se musí hlasitost vyhnat až nepřiměřeně vysoko. Stačí aby pak po dialogu dorazilo cokoliv dynamičtějšího (například náraz, výbuch,…) a budete kvůli vysoké hlasitosti okamžitě hledat ovladač a svoje ušní bubínky.

Stejně tak mi chyběl alespoň menší náznak prostorového zvuku. Soundbar sice disponuje několika reproduktory, přesněji uspořádáním 2.1.2, avšak vše se odehrává jakoby uprostřed před televizorem. Pokud sedíte 2-3 metry daleko, máte pocit, jako byste seděli někde kousek za kinosálem. Jediná basová složka dorazí až k vám tak, jak byste od ní očekávali.

Ambilight podsvícení: radost pohledět

Tato technologie je tu s námi již poměrně dlouho a troufám si říci, že zatím žádný jiný výrobce nepřišel s podobným vylepšením, které by přidávalo na celkovém dojmu tak, jako trojice LED pásků. Ty jsou umístěné na zádech přístroje a rozsvěcují se podle obrazu nebo zvuku, který se v danou chvíli zobrazuje, nebo přehrává z reproduktorů.

Na první podhled to může působit jako laciný trik a například přes den nemá Ambilight zásadního uplatnění. Avšak v noci při sledování filmu naplno vynikne jeho účel, nejenže opticky zvětší obrazovku do stran, ale také vytvoří další světelný zdroj, který vám dovolí vypnout například přisvětlovací lampičku.

Při umístění na zeď bych Ambilight ocenil i u spodního okraje, avšak tuto funkci si Philips ponechal až pro ten úplně nejvyšší model 65OLED984.

Operační systém: pod taktovkou Android TV

Na trhu s chytrými televizory je podobná situace, jako u mobilních telefonů. Drtivá většina výrobců vyjma Samsung a LG používá Android TV od Google. Nese si to s sebou jisté výhody, ale také pár nevýhod. Nastavení a zprovoznění je poměrně rychlé, můžete si přes svůj Google účet provázat zařízení a pak snadněji streamovat obsah. Potěší také velmi obsáhlá nabídka aplikací.

Nicméně i ve verzi 9.0 Pie mi chybí pořádný webový prohlížeč, ten integrovaný je spíše na nouzové hledaní. Domácí obrazovku si můžete přizpůsobit, ale nějaké zásadnější proměny nejsou možné, jedině skrze alternativní launcher. Samotní výrobci se do změn příliš nehrnou, Google drží nad tímto ekosytémem poměrně striktní dohled.

Televizor jsme testovali během koronavirové epidemie a tedy na vytížených internetových linkách. Giganti jako Google nebo Netflix na to reagovali snižováním rozlišení, což už je při 65” poměrně viditelné. I když je v testovací místnosti konektivita až 500 Mbps, většina videí na YouTube se pouštěla ve Full HD, občas dokonce jen v HD rozlišení. Nejen, že je takový obraz prakticky nesledovatelný, ale zároveň nemám dojem, že by správně fungoval upscaling, pokud zrovna v této aplikaci funguje vůbec (přepočet videa z nižšího rozlišení na vyšší).

Závěrečné zhodnocení

Cenovka televizoru se aktuálně pohybuje okolo 75 000 Kč (červenec 2020) a za tuto částku bych očekával přeci jen o trochu více, než Philips nabízí. Není to tak, že by tento model neměl své kvality. Má úchvatný OLED panel, černočernou černou, vysoký jas, podporuje všechny myslitelné standardy, je dostatečně výkonný, aby zvládl přehrát prakticky jakýkoliv video soubor a díky platformě Android TV nejste téměř ničím limitováni. Pomyslnou třešničkou na dortu bohaté výbavy je pak třístranné Ambilight podsvícení.

Nicméně tovární kalibrace barev by mohla být o něco preciznější, upscaling dostupný v každé aplikaci a při nočním sledování bych ocenil podsvícený ovladač. Za externí zvukovou aparaturu bych dal rád Philipsu plný počet bodů, neboť je to krok vpřed, ale výsledný zvukový projev bohužel zaostal za očekáváním. Hudbu přehrává na výbornou, avšak u dialogů a prostorového zvuku sestava od Bowers & Wilkins nepodává přesvědčivé výsledky.

Přečtěte si také – Samsung 4K QLED TV recenze: špičkový obraz, HDR a sebevědomá cena

Sečteno, podtrženo, Philips 65OLED934/12 je důstojnou vlajkovou lodí, obsahuje to nejlepší, co současný trh s technologiemi nabízí a náročné uživatele má šanci uspokojit. Dominuje takřka dokonalým OLED panelem, ale je zde pár míst, kde může Philips do budoucna zapracovat a pak už mu bude těžké cokoliv vytknout.