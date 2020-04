Recenze sluchátek Philips PH805: kvalita za rozumnou cenu

Nizozemská společnost Philips je známým výrobcem elektroniky už více než století. Zatímco televize, žehličky nebo chytré kartáčky asi zná každý, méně se ví o tom, že gigant z Eindhoevenu vyrábí rovněž audiotechniku. Do redakce se nám dostala sluchátka Philips PH805, která slibují high-endové parametry za sympatickou cenu – tedy výhodnou koupi na nizozemský způsob. Jak sluchátka obstála v našem testu?

Design a obsah balení: tohle už jsem někde viděl

Začnu tradičně, tedy obsahem balení. V něm najdete vše, co byste u high-endových sluchátek rádi našli – pouzdro na cestování, rozdvojku do letadla, plochý kabel 2,5mm jack na 3,5mm jack a nabíjecí microUSB kabel. Za použití starého standardu microUSB bych Philips nejraději vytahal za uši, stejně jako za délku nabíjecího kabelu – 20 centimetrů je opravdu málo. Nadšený nejsem ani z použití 2,5mm jacku ve sluchátkách, ale to se dá v rámci miniaturizace odpustit.

Samotný design sluchátek je vcelku povedený, jen není příliš originální. Na první dobrou se Philips inspiroval u Sony, konkrétně u modelu WH-1000XM3. Na jednu stranu není zjevná inspirace zrovna chvályhodný čin, na tu druhou se ale Nizozemci inspirovali u těch nejlepších. Takže ve finále musím design sluchátek Philips PH805 pochválit.

Plastovou konstrukci doplňuje kovový hlavový most, který přidává sluchátkům na pevnosti. Plastové části občas nepříjemně skřípou a nenaplňují mě důvěrou z dlouhodobého hlediska, ale tady se jedná o můj subjektivní pocit. Na první dobrou konstrukci není co vytknout – sluchátka na uších sedí dobře, pěna na náušnicích je příjemně měkká a dlouhodobé nošení je více než pohodlné.

Funkce a parametry: vyšší třída každým coulem

Hned na začátek této kapitoly si odbudeme několik technických parametrů: citlivost 90 dB/mW, frekvence 7 Hz – 40 kHz, velikost měniče 40 mm a impedance 16 Ohmů. Nechybí ani mikrofony jak pro telefonování, tak pro aktivní potlačení hluku. Verze Bluetooth je 5.0, za což si Philips zaslouží velkou pochvalu. Důležitá je také hmotnost 278 gramů, která rozhodně není nejnižší.

Sluchátka Philips PH805 se ovládají dvěma způsoby – tlačítkem se třemi polohami a dotykovou plochou na pravé mušli. Ačkoli na papíře tato kombinace vypadá dobře, v praxi jsem s ní moc spokojený nebyl. Tlačítko je drobné a mírně vystupuje z pravé mušle, nahmatat jde ale těžko. V tomto případě se nicméně jedná o zvyk.

Nemohl sem se ale ubránit dojmu, že toto naprosto stěžejní tlačítko je vyrobeno z toho nejlevnějšího plastu, které na těle sluchátek najdeme. Jinými slovy na mě působilo lacině. Kromě zapnutí a vypnutí slouží tlačítko také pro pozastavení přehrávání, přijímaní hovorů nebo přeskakování skladeb.

Dotykové ovládání na pravé mušli na tom není o moc lépe. Pohybem nahoru a dolů ovládáte hlasitost a klepnutím přepínáte mezi aktivním potlačením hluku a zvýšenou citlivostí vůči okolním zvukům. Přiložením dlaně pak aktivujete hlasového asistenta dle vašeho výběru. Klepat na mušli je sice stylové, ale v běžném provozu jsem si aktivní potlačení hluku vypínal i při lehkém poupravení sluchátek, či při pokusu nahmatat ovládací tlačítko. Snahu o inovaci chválím, ale obešel bych se bez ní.

Aktivní potlačení hluku je jednou ze slabin PH805. Některé okolní hluky potlačit umí, ale ruchy vlaku byly nad jeho síly. Stejně tak drobný hluk v kanceláři nedokázala sluchátka úspěšně potlačit, jako to umí dražší konkurenti. Přítomnost funkce tak sice chválím, ale její provedení nepatří mezi nejlepší. Podobnou službu odvedou sluchátka i bez aktivního potlačení, pouze se svým pasivním potlačením. To je rozhodně podnět k zamyšlení.

Další slabinou je absence jakýchkoli kodeků pro vylepšení bezdrátového poslechu. Ve sluchátkách sice najdeme certifikaci Hi-Res Audio, ale to je tak všechno. Vychytávky jako AAC, SBC, aptX nebo aptXHD tady nehledejte, což je rozhodně škoda. Alespoň jeden z nich mohl Philips do sluchátek přidat.

Philips PH805 a kvalita zvuku

Nyní se konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co sluchátka nabízejí – tedy zvuku. Během testování jsem do sluchátek pouštěl kromě podcastů (která zvládají velmi dobře), také různou směsici hudby. Standardně testuji sluchátka na Bohemian Rhapsody od Queen, soundtracku k filmu Nespoutaný Django, skladbě Ve sluji krále hor z Peera Gynta od Edvarda Griega či skladbě Razor Sharp od Pegboard Nerds. O pestrost hudebních žánrů je tak postaráno.

Začnu posledním jmenovaným, tedy elektronickou hudbou. Pozitivem je, že sluchátka nejsou přebasovaná, jak je dnes často v móde. Basy jsou dostatečně výrazné, nejsou ale natolik hutné, aby uspokojily ortodoxní příznivce elektronické hudby. Na druhou stranu pokud se váš repertoár neskládá jen ze skladeb, které sázejí na co možná nejvýraznější basovou složku, budete z podání elektronické hudby spokojení. Steve Aoki, The Prodigy či Hardwell zní více než dobře.

Příznivci rockové a metalové hudby se po právu mohou cítit hudebními společnostmi upozaďováni. Philips bohužel není výjimkou. Ať byli ve sluchátkách Judas Priest, Ozzy Osbourne, Alice Cooper nebo Hammerfall, tak jsem se se zlou potázal. Jednotlivé nástroje velmi často splývají do jednoho uniformního hluku a jen velmi obtížně dokážete sledovat konkrétní nástroj. Vokály jsou často potlačené, druhá kytara je slyšet jen výjimečně a basová kytara úspěšně splývá s bicími. High endový rockový zvuk ze sluchátek neočekávejte, vyloženě tragédie to ale také není.

Soundtrack k Nespoutanému Djangovi je dobrou směsicí různých žánrů, na které si méně kvalitní sluchátka vždy vylámou zuby. Philips PH805 tady ale nepohoří. Vybrnkávání na kytaru, 2Pac s Jamesem Brownem nebo ikonická skladba Too Old To Die Young sluchátkům zkrátka svědčí. Tady Philipsům nemám takřka co vytknout.

Edvard Grieg je pro sluchátka něco jako maturita. V případě Philipsů PH805 musím bohužel konstatovat, že neodmaturovaly. To jim ale úplně vyčítat nemůžu, sluchátek, která zvládnou Ve sluji krále hor, moc není a obzvláště v cenové kategorii HP805 jich je jako šafránu. Mozzart z nich naopak vychází překvapivě dobře a čistě, stejně jako Strauss. Na klasiku jsou tedy vhodná, jen to není nic pro audiofily.

Nevyhnul jsem se ani poslechu rapu či jazzu. V případě rapových skladeb interpretů Big Pun či skupiny N.W.A. uhodila sluchátka hřebíček na hlavičku – jednoduché basové podkresy byly úderné, hlasy byly čisté, srozumitelné a hezky vystupovaly do popředí. Tady je to bez výtek. Jazz v podání Milese Davise či Louise Armstronga byl pro sluchátka oříšek. Stejně jako v případě rockové hudby, i zde jednotlivé nástroje splývaly a jeden výraznější nástroj ostatní spolehlivě přehlušil. U rockové muziky to lze s přimhouřením obou očí tolerovat, u jazzu bohužel nikoli.

Poslední skladbou, o které bych se rád rozpovídal, je Bohemian Rhapsody od Queen. Několik žánrů smíchaných dohromady tvoří skvělý benchmark pro jakákoli sluchátka. Philips PH805 na této skladbě sice nezazářila, nicméně obstála se ctí. Operní části sluchátka nepodala zrovna nejlépe, hlasy mnohdy přecházely až v pískot. Některé nástroje se v reprodukci ztratily, ale celkově šlo o přijatelné podání.

Abych to shrnul – pakliže ve vaší hudební knihovně převažuje rap, jednodušší skladby s jedním či dvěma výraznými nástroji, vokální skladby či elektronická hudba, pak vás Philips PH805 jistě dostatečně uspokojí, samozřejmě pokud nejste hudební znalci. Fanoušci rocku, metalu či jazzu, popřípadě audiofilové, se budou muset poohlédnout někde jinde – PH805 zkrátka nejsou stavěná pro ně.

Výdrž na baterii: drží se standardu

Pro Bluetooth sluchátka je důležitá také výdrž na baterii. Philips PH805 deklarují 30 hodin na jedno nabití a 25 hodin při zapnutém aktivním potlačení hluku. Během testování jsem sluchátkům dával pořádně zabrat a troufnu si říct, že skutečnost není daleko od proklamovaných hodnot.

Nabíjení nepatří mezi nejrychlejší a z nuly na sto nabijete sluchátka za nějakou hodinku a půl. Naštěstí nebudete nabíjet příliš často, jedině že byste poslouchali opravdu vášnivě několik hodin denně. Výdrž 30 hodin je sice krásná, nicméně v segmentu bezdrátových sluchátek s náhlavním mostem se jedná o zlatý standard. Body navíc si tak sluchátka v této kategorii neodnesou, ale rovněž jim nelze nic vytknout.

Závěrečné hodnocení

V celkovém součtu na mě Philips PH805 udělala dobrý dojem. Nebál bych se v tomto případě říci, že tato sluchátka jsou génius průměrnosti – ovšem v tom nejlepším slova smyslu. Zvukové podání je pro danou kategorii velmi dobré, většinový a žánrově nevyhraněný posluchač si bude vrnět blahem. Výdrž na baterii je taktéž příkladná, funkcí má na rozdávání, v balení nic zásadního nechybí a celkově se jedná o povedený balíček hudby jak na doma, tak na cesty. Delší poslech je navíc pohodlný, čímž se každá sluchátka chlubit nemohou.

Co se dá chválit, lze ovšem také kritizovat. Design je veskrze průměrný a silně inspirován konkurencí, nad použitím staršího microUSB zůstává rozum stát, absence jakéhokoli vylepšení bezdrátového zvuku je trestuhodná, aktivní potlačení hluku by mohlo být efektivnější a některé hudební žánry sluchátka příliš nezvládají.

Vše se ale odvíjí od ceny. Ta je v případě Philips PH805 nastavena více než příznivě – 4 699 Kč. Touto cenou se trefuje do přechodového segmentu bezdrátových sluchátek pro běžné uživatele a audiofily. Za kvalitnější zvuk si často musíte pár tisíc připlatit, jako v případě AKG N700NC, nebo sáhnout po některých papírově slabších sluchátkách, například Marshall Major III BT.

Když pomineme „konkurenty“ v podobě přebasovaných JBL či Beats, nemají Philips PH805 mnoho rivalů. Pro nenáročné posluchače se tak velmi snadno mohou stát jasnou volbou ve výběru. Jen by to chtělo vychytat těch několik malých blech a jednalo by se o vynikající koupi ve střední třídě. I tak ale můžu Philips PH805 doporučit.