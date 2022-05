Recenze sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EX: prémiové provedení i cena

Není tomu tak dávno, co jsem testoval bezdrátová sluchátka Beoplay EQ, která mne příjemně překvapila. Nový model Beoplay EX by je měl překonávat v mnoha ohledech. Ačkoliv prodejní cena zůstává stejná, novinka nabídne větší měniče i přepracovaný design s použitím stopek pro lepší stabilitu v uchu. V zásobě mají též velké množství užitečných funkcí.

Bang & Olufsen Beoplay EX už jsou v prodeji za 9 990 Kč včetně DPH. Vybrat si můžete ze tří barevných možností: asi nejzajímavější kombinace modré a černé, kterou jsem testoval, a dále čistě černé či béžové.

Vzhled a obsah balení

Při rozbalení bylo hned zřejmé, že dobíjecí pouzdro patří mezi ty větší. Nemá typicky oválný tvar, ale spíše tvar krychle se zaoblenými hranami. V kapse kalhot už tedy působí trochu nepatřičně a lépe se hodí spíše do batohu nebo jiného příručního zavazadla.

Když zůstanu u pouzdra, výrobce se drží standardů kvality zpracování, na které jsme u něj zvyklí. Skořepina je vyrobena z hliníku v matné úpravě a jediným lesklým prvkem je decentní logo Bang & Olufsen. Ze spodní strany část hliníku nahrazuje plast, aby bylo možné energii doplňovat také bezdrátově. I tato část ale vypadá velmi dobře.

Na zadní straně najdeme USB-C pro kabelové nabíjení a přední strana ukrývá podlouhlou diodu, která signalizuje stav nabití baterie. Design potěší každého minimalistu, protože neobsahuje žádné zbytečné prvky a působí opravdu decentně i kvalitně. Jedinou nevýhodou jsou zmíněné rozměry.

Po příjemném otevření vykouknou samotné magneticky přichycené špunty, které zaujmou především drobnou nožkou a také lesklou skleněnou plochou lemovanou stříbrným prstencem. Ten oproti skleněné ploše mírně vystupuje a měl by ji chránit proti poškrábání. Pod sklem se ukrývá dotykové ovládání, takže občas bude nutné setřít otisky prstů.

Na každém sluchátku najdeme tři miniaturní mikrofony a vedle náušníku také označení strany. Nástavce, kterým se budu ještě věnovat, jsou v mém případě z modrého silikonu, který působí velmi příjemně. Hmotnost každého sluchátka činí 6 gramů, přičemž prázdná krabička váží 53 gramů.

Široký výběr nástavců

V papírové krabičce je úhledně srovnán krátký nabíjecí kabel, papírové manuály s QR kódem odkazujícím na doprovodnou aplikaci a pak i sada výměnných špuntů. Kromě výchozích silikonových ve velikosti M máte k dispozici ještě další ve velikostech XS, S a L. Potěší rovněž pěnový pár Comply.

Funkce, parametry a telefonní hovory

Sluchátka jsou vybavena neodymovými měniči s průměrem 9,2 mm. Frekvenční rozsah sahá od 20 Hz k 20 kHz. Impedance činí 32 ohmů a citlivost 108 dB. Propojení s telefonem zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.2 a z hlediska kodeků nechybí podpora SBC, AAC ani aptX Adaptive. K dispozici je dotykové ovládání i potlačení okolního ruchu nebo transparentní režim. Potěší také možnost separátního použití nebo podpora hlasového asistenta.

Neduhy při telefonování a připojení více zařízení

Ačkoliv sluchátka podporují připojení k více zařízením zároveň (multipoint), přepínání rozhodně není takové, jaké bych čekal. Snažil jsem se zprovoznit propojení s iPhonem a Macem mini, což mi chvíli trvalo. Navíc v situaci, kdy jsem měl sluchátka připojená k telefonu i k počítači, kde jsem sledoval YouTube video, a někdo mi za volal, se několikrát stalo, že po přijetí hovor bezdůvodně selhal.

Když už jsme u kritiky, dost mi vadilo také to, že při přijetí hovoru na sluchátkách trvá asi 3–4 sekundy, než se zvuk opravdu začne přenášet. Pokud jsem nechtěl zahajovat telefonát chvílí ticha a napětí, raději jsem si přiložil telefon k uchu, což pro Beoplay EX není dobrá vizitka.

Nemohu se ubránit poznámce, že AirPods s poloviční cenovkou v těchto disciplínách dosahují mnohem lepších výsledků. Jinak je ale kvalita zvuku při telefonování velmi dobrá, byť to bohužel nevyváží zmíněné problémy.

Dotykové ovládání

Skleněné plošky umožní poměrně svižné dotykové ovládání pomocí základních příkazů. Ty se dozvíte z papírového manuálu nebo v doprovodné aplikaci. Standardem je pozastavení/spuštění přehrávání, další skladba, předchozí skladba, změna hlasitosti nebo aktivace ANC či hlasového asistenta. Při telefonování lze pomocí doteku hovor přijmout, odmítnout i ukončit nebo přepínat režimy.

Po troše cviku se dotykové ovládání stává vítaným pomocníkem. Prodleva je krátká a úspěšnost rozeznání příkazu poměrně vysoká. Zároveň nechybí většina základních povelů a užitečný je také jejich přehled v aplikaci.

Doprovodná aplikace

Aplikace Bang & Olufsen patří dlouhodobě k užitečným pomocníkům. Nabízí veškeré potřebné prvky ovládání v hezkém a přehledném rozhraní. K dispozici je pro Android i iOS a mnozí ocení také průvodce produktem, kde se dozvíte užitečné tipy na používání a ovládání.

Vše zásadní se ukrývá hned na úvodní obrazovce. Najdete tam úroveň nabití jednotlivých sluchátek, jednoduchý ovladač přehrávání a hlasitosti i přepínač režimů ANC, pod nímž můžete pracovat s jeho intenzitou.

Dalším v pořadí je přepínač adaptivního ANC a režimy poslechu, které nabízejí ekvalizaci. Tu jde provést také pomocí manuálního ekvalizéru Beosonic, který umožní vytvoření vlastních zvukových režimů.

V sekci nastavení hovorů lze aktivovat potlačení hluku i při telefonování. Automatický pohotovostní režim zase umožní samovolné vypnutí sluchátek po 90 minutách nečinnosti.

Zvuk a ANC

Ačkoliv model EX disponuje velkými 9,2mm měniči, jejich zvukový projev je velmi kultivovaný a rozhodně bych neřekl, že basy ve zvukovém spektru nějak výrazně převládají. Sluchátka jsem testoval napříč žánry na skladbách od rockové Message In The Bottle (Sting) po jazzovou Take Five (Dave Brubeck). Zvuk je konkrétní a nabídne veškeré drobné nuance, zároveň ale umí být velmi energický. Maximální hlasitost zcela dostačuje.

Funkce pro potlačení okolního hluku je vítaným pomocníkem při pohybu v rušném městě nebo například při létání letadlem. Ačkoliv vše funguje, v tomto ohledu jsem čekal větší efektivitu. Část nepříjemných zvuků okolí je úspěšně potlačována, ale na trhu jsou modely, které v této disciplíně podávají lepší výsledky.

Transparentní mód naopak oceníte, pokud chcete poslouchat hudbu a zároveň potřebujete slyšet i zvuky okolí. U Beoplay EX pracuje opravdu znatelně, takže plní svůj účel.

Celkově bych tedy očekával o něco výkonnější ANC. Jinak novinka plní očekávání a přináší velmi kvalitní zvukové podání i užitečný transparentní mód.

Pohodlí

Jednou z nevýhod dříve testovaného modelu Beoplay EQ bylo v mém případě nepohodlí a nemožnost správného usazení do mých menších uší. Řekl bych, že práce na modelu EX přinesla své ovoce, protože v tomto ohledu jsou na tom nové špunty mnohem lépe. Díky stopce je ukotvení v uchu výrazně pevnější a zdá se že i mnohem univerzálnější.

Ani při delším poslechu mne v uších nový model nijak neobtěžoval a v tomto ohledu potěší i možnost použití pěnových nástavců, které se lépe vytvarují podle individuální stavby zvukovodu. V mém případě ani prudké pohyby nedonutily špunty opustit své místo. Mohou se tedy hodit i pro méně náročné sportovní aktivity. Při tomto typu použití potěší také výrobcem deklarovaná odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP57.

Baterie a výdrž

Baterie uvnitř každého sluchátka má kapacitu 70 mAh a uvnitř pouzdra se nachází další s 380 mAh. Výrobcem udávané hodnoty výdrže jsou 6 hodin přehrávání s ANC a 8 hodin bez. Reálná výdrž s ANC dle mých zkušeností dosahuje rozmezí 5–6 hodin, údaje tedy zhruba odpovídají.

Krabička ukrývá energii na 20 hodin poslechu, sluchátka tak dobijete asi třikrát. Nabití pouzdra trvá asi hodinu a půl pomocí USB-C kabelu. Bezdrátové nabíjení probíhá pomaleji a zabere něco málo přes dvě hodiny. Po dvaceti minutách nabíjení i úplně vybité špunty poskytnou téměř dvě hodiny provozu.

Vzhledem k velikosti pouzdra a ceně bych očekával ještě o něco lepší hodnoty. Svou daň si zde ale vybírají chytré funkce jako ANC nebo transparentní mód, které baterku potrápí. Pro běžný poslech nicméně výdrž naprosto stačí.

Závěrečné hodnocení

Produkty dánské značky Bang & Olufsen je radost testovat. Téměř vždy se totiž dočkám zařízení se zajímavým designem, vysokou kvalitou zpracování i výborným zvukem. To vše platí i pro Beoplay EX.

Zmínit musím veškeré chytré funkce, které by produkt v této cenové kategorii měl nabízet: dotykové ovládání, bezdrátové nabíjení, odolnost vůči vodě a prachu, ANC i transparentní mód, podpora hlasových asistentů i možnost telefonování nebo připojení k více zařízením zároveň. Oproti staršímu modelu EQ se značně vylepšila ergonomie a díky použití stopek drží špunty mnohem lépe v uších.

Bohužel mne ale zklamaly neduhy při telefonování i přepojování mezi zařízeními. Pokud bych plánoval časté telefonní hovory, hledal bych jinde. Výdrž na baterii je spíše průměrná, pro většinu uživatelů ale nebude činit problém.

Největší nevýhodu nového modelu představuje jeho cena 9 990 Kč. I přes prvotřídní zpracování a množství funkcí jde o částku, za kterou mnohdy pořídíte i dva nebo tři konkurenty, kteří také nabídnou ANC i slušný zvuk. Namátkově mohu zmínit například KEF Mu3, Samsung Galaxy Buds 2 nebo Apple AirPods. Pokud tedy řešíte ekonomickou stránku věci, Beoplay EX nebudou to pravé.

