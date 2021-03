Recenze reproduktoru Sonos One: ve dvou se to lépe táhne

Americká značka Sonos si za dobu své existence zvládla v segmentu audiotechniky a multiroom ozvučení vybudovat slušné renomé. Svou filosofii postavila na prvotřídním designu, špičkovém zvuku a také na pohodlné bezdrátové komunikaci. V této recenzi se podíváme na reproduktory Sonos One 2. generace, které z nabídky Sonosu patří mezi ty dostupnější.

Design a zpracování

V tomto ohledu bychom u reproduktorů Sonos One jen mlátili prázdnou slámu. Elegantní design s až pedantským důrazem na detail dostal Sonos až na vrchol a reproduktory One rozhodně nebudou ty, které těžce vydobytou pozici ohrozí. Vše do sebe přesně zapadá, lícuje tak, jak má, a jako celek působí celistvým dojmem.

Na výběr máte ze dvou barevných variant – černé a bílé. Troufnu si říci, že jedna či druhá barevná varianta zapadne takřka do každé domácnosti. Osobně více preferuji testovanou variantu bílou, na které není tolik vidět usazený prach a otisky. S rozměry 119,7 x 161,45 x 119,7 mm a hmotnost 1850 gramů se vejde prakticky kamkoliv.

Funkce a parametry

Co se týče technických specifikací, je Sonos tajnůstkářský. Čím se naopak velmi rád chlubí, jsou možnosti ovládání. Nejpohodlnější variantou je ovládání hlasem, a to jak skrze Google Asistenta, tak přes Alexu. Jestli nechcete na repráčky mluvit, můžete ještě sáhnout po aplikaci od výrobce. A v krajním případě je možné využít i dotykové plochy s tlačítky v horní části.

Přímo z reproduktoru můžete ovlivnit hlasitost, zastavit či spustit přehrávání nebo vyvolat hlasového asistenta. Své místo si našla i indikační dioda. Přeskakování skladeb řeší Sonos elegantně – na ploše se totiž nachází dotyková tlačítka pro základní ovládání a v případě potřeby lze využít i gesta tahem prstu po horní ploše.

Jednou z nejdůležitějších funkcí je každopádně integrace do vašeho multiroom systému, tedy možnost přehrávat ve všech místnostech stejnou, nebo naopak zcela odlišnou hudbu. Reproduktory lze připojit buď bezdrátově, nebo skrze síťová kabel RJ-45. Uživatelé iPhonů rozhodně ocení podporu technologie AirPlay 2.

Snadné je také párování vícero reproduktorů Sonos dohromady. Tady totiž přichází to pravé kouzlo, kdy se vyplatí sáhnout rovnou po dvou kusech. Jak se říká – ve dvou se to lépe táhne a se dvěma reproduktory můžete využít stereo zvuk. Společně s funkcí Trueplay tak lze poměrně elegantně kvalitní repro soustavu.

Trueplay umožňuje „naskenovat“ místnost, ve které se reproduktory nacházejí, a na základě zvukového profilu místnosti upravit zvuk. Zdá se to jako drobnost, ale na kvalitu přehrávání to má vcelku podstatný vliv. Ačkoli je i jeden reproduktor poměrně dostačující, dvojice zvládla místnost o rozměrech 35 m² ozvučit na jedničku.

Ideální parťáci k soundbaru

Reproduktor Sonos One sice není voděodolný, ale má alespoň částečnou odolnost vůči vlhkosti. V praxi by mu tedy neměl vadit provoz například v koupelně nebo u digestoře. Pokud si tedy chcete vychutnat poslechu hudby třeba během sprchy, můžete Sonos One umístit právě do koupelny (samozřejmě na suché místo), a skvěle se hodí i pro „rozvedení“ zvuku do dalších místností ve vašem bytě či domě. Jediné, co pro svou funkčnost potřebuje, je dostupnost Wi-Fi a elektrická zásuvka.

Vůbec nejlepší kombinace je ale ve spojení se soundbarem od Sonosu – ať už máte doma základní Sonos Beam (recenze), nebo prémiový Sonos Arc (recenze), jde o parádní zvukový zážitek. V tomhle případě se totiž dva Sonosy One v kombinaci se soundbarem postarají perfektní o prostorový zvuk. Já jsem reproduktory testoval právě se soundbarem Sonos Beam a tahle kombinace mi přišla naprosto ideální.

Rozhodně ale není levná, protože Sonos Beam stojí okolo 12 tisíc Kč a jeden Sonos One vyjde přibližně na 6 300 korun. Ti nejnáročnější navíc mohou do domácího kina připojit ještě extrémně výkonný subwoofer Sonos Sub (recenze), který má naprosto špičkové basové podání. Jen pozor na cenu, která se pohybuje okolo 21 500 Kč.

Doprovodná aplikace

Stejně jako jakékoliv další reproduktory od Sonosu, i model One je chytrý a výrobce k němu nabízí skvěle zpracovanou mobilní aplikaci. Kromě nastavení a integrace reproduktorů do domácí sítě se zde také přihlašujete k účtům streamovacích služeb, jako je Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer a další. Také zde napojujete hlasové asistenty od Googlu a Amazonu. Jen v případě Alexy upozorňuji, že je nutné nastavit region na Spojené státy, jinak vám nebude fungovat.

V horní části reproduktoru je umístěný mikrofon. Pokud jej nechcete používat, lze jej kliknutím na dedikovaný prostor na horní ploše deaktivovat. Případně lze koupit o zhruba 800 Kč levnější variantu Sonos One SL bez integrovaného mikrofonu. Pokud dva Sonosy One připojíte k soundbaru, lze pro ovládání hlasového asistenta bohužel používat pouze mikrofon ze soundbaru, nikoliv ze Sonosu One, což je škoda.

Když například sedím na gauči před zhruba 5 metrů vzdálenou televizí, musím zvýšit hlas, aby soundbar vyslovení „Alexa…“ vůbec zaznamenal. Přitom kousek od sebe mám dva reproduktory Sonos One, každý s vlastním mikrofonem, který je ale bohužel v režimu domácího kina vypnutý a nelze jej nijak aktivovat. Jinými slovy – samostatně fungují reproduktor skvěle využijete pro hlasové ovládání chytré domácnosti, ale jakmile jej zapojíte do domácího kina se soundbarem, máte smůlu.

Aplikace je přehledná a intuitivní. Především funkci Trueplay, se kterou chodíte po místnosti a mapujete akustický prostor, mohu vyzdvihnout. Nechybí ale třeba ani ekvalizér nebo nastavení budíku.

Zvukové podání

Zvuk je ale u reproduktorů to nejpodstatnější a Sonos One rozhodně mají co nabídnout. Na první pohled možná ani netušíte, proč je značka Sonos tak vychvalovaná, ale po zapnutí hudby ihned pochopíte. Zvuk je jednoduše parádní a prakticky ihned si jej zamilujete. Rýpalové si mohou ještě trochu poladit ekvalizér.

Na menší rozměry překvapí slušné basy, které jsou velmi přesné a nemají tendenci potlačovat ostatní složky. Vyšší hlasitost jim taktéž nedělá problém a rozhodně nezaženou Sonos One do úzkých. Středy jsou čisté a jasné, takže hlas vašeho oblíbeného interpreta si vychutnáte v dobrém i zlém. Výšky jsou rovněž na skvělé úrovni, jen opravdoví milovníci klasické hudby by mohli mít pár námitek.

Celkově je hudební projev vyvážený a připravený takřka pro jakýkoli hudební žánr. Stereo režim posune přehrávání o úroveň výše, takže pokud máte možnost, neváhejte ani vteřinu.

Závěrečné hodnocení

Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale hledat chybu na Sonosu One je jako hledat onu pověstnou jehlu v kupce sena. Kvalitní zpracování a prvotní design uspokojí i ty nejnáročnější, mobilní aplikace funguje na jedničku, funkce multiroom je jeden z hlavních taháků, hlasoví asistenti jsou až neskutečně návykoví a ten zvuk… tomu toho moc vytknout nelze.

Jak tomu ale u produktů od Sonosu bývá, největší překážkou je cena, která se pohybuje okolo hranice 6 300 Kč. A pokud si reproduktorů rozhodnete do domácnosti koupit vícero, rázem se pohybujete v desetitisícikorunových částkách. V prodeji je také verze Sonos One SL (speechless varianta) za 5 500 Kč, která nedisponuje mikrofonem.