Recenze Realme GT6: fantom opery smartphonového světa

Realme GT6 je pokus čínského výrobce o získání ztracené pozice na trhu

Smartphone nabízí řadu špičkových parametrů, nevyhnul se ale některým zásadním přešlapům

Za cenu 18 990 Kč to nicméně nebude mít vůbec jednoduché

Čínská značka Realme má za sebou poměrně turbulentní období. Nejprve vykročila na náš trh správným směrem, avšak poté se na nějakou dobu stáhla, aby nyní mohla ohlásit comeback. Do Česka totiž konečně dorazila jejich nová vlajková loď s označením GT6, která má rozhodně na co navazovat. Podaří se značce navázat na éru špičkových smartphonů s příznivou cenou, které měly minimum kompromisů a stylový design? To se dozvíte v dnešní recenzi.

Design a zpracování

Designová stránka Realme GT6 bude patrně budit největší kontroverze. Firma se rozhodla nepoužít oblíbené prémiové materiály, jako je sklo či hliník, a namísto toho vsadila na plast, který je i přes veškerou snahu Realme snadno rozpoznatelný a působí laciným dojmem. Třešničkou na dortu je lesklý pruh v hodní části, který má pravděpodobně sloužit jako zrcátko pro selfie, nicméně v praxi nevypadá příliš dobře, je magnetem na otisky prstů a obzvláště nyní v letních dnech hází do okolí nepříjemná prasátka. Nemluvě o tom, že smartphone docela hodně klouže jak v ruce, tak i při položení například na stůl.

Když si například vzpomenu na designově povedené Realme GT 2 Pro se zády imitujícími papír, je mi z pohledu na současnou generaci vlajkového modelu lehce smutno. Na druhou stranu jakmile jsem smartphone ukázal někomu jinému, často na něm oceňoval fakt, že nevypadá jako všechny ostatní chytré telefony na trhu. V tomto bodě tedy nechám hodnocení na potenciálních zákaznicích, zda chtějí vyčnívat z davu, nebo raději mít v kapse prémiovou vlajkovou loď.

Pokud jde o rozměry, nejedná se o žádného střízlíka. 162 × 75,1 × 8,6 milimetrů a hmotnost 199 gramů je v ruce i v kapse poznat. Co potěší, je poměrně bohaté balení, které obsahuje nejen 120W adaptér a kabel, ale také nalepenou ochrannou fólii na displeji a silikonový obal. Ten má decentní šedou barvu, která ovšem telefonu příliš nesluší.

Displej a hardwarová výbava

Na přední straně najdeme zakřivený 6,78″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 1264 × 2780 pixelů (jemnost 450 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, podporou HDR10+ a Dolby Vision, maximálním jasem 6000 nitů se kterým nemá zařízení problém ani na ostrém denním slunci a krytím v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2. Uvnitř tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 v doprovodu grafiky Adreno 735, 16 GB RAM a 512 GB interní paměti typu UFS 4.0. Co se týče výkonu, v benchmarku AnTuTu si Realme GT6 zvládlo vyválčit příjemných 1 539 438 bodů, což je na většinu úkonů a her více než dostatek.

Z ostatní výbavy nechybí například Wi-Fi 6, podpora sítí 5. generace, Bluetooth 5.4 s podporou aptX HD a LHDC, všechny relevantní geolokační systémy, infračervený port, 360° NFC, USB-C, stereo reproduktory, rychlá a spolehlivá optická čtečka otisků prstů ukrytá pod displejem či odolnost proti vodě a prachu standardu IP65.

Hardwarové parametry Realme GT6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1×3 GHz Cortex-X4, 4×2,8 GHz Cortex-A720, 3×2 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162 × 75,1 × 8,6 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP65 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: 2K, 1264 × 2780 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/1.4", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 47mm, 112˚, 1/2.8", PDAF 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 25mm, EIS, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Baterie a výdrž

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 5500 mAh, jíž zdatně sekunduje extrémně rychlé 120W nabíjení, které slibuje nabití z 0 na 50 procent za pouhých 10 minut, a do plného stavu se smartphone má dostat za méně než půl hodiny. Z mého testu mohu tyto hodnoty potvrdit, nabíjení je skutečně velmi rychlé a prakticky není nic, co by mu šlo vytknout. Zamrzí ovšem úplná absence bezdrátového nabíjení, které je v dnešní době již standardem.

Pokud jde o výdrž, jeden pracovní den zvládne Realme GT6 s naprostým přehledem a nabíječku ve většině případů budete hledat až odpoledne druhý den. Pokud se ale nebudete krotit, budete mít zapnutý maximální jas a maximální výkon a nebudete se vyhýbat náročným hrám či navigování, bude baterie klesat raketovým tempem, kterou nicméně s pomocí výkonné nabíječky dobijete v cuku letu.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 5 minut 10 minut 19 minut 26 minut

Operační systém a umělá inteligence

Asi nebude žádným překvapením, že smartphone využívá Android 14 s nadstavbou Realme UI 5.0. Ta je i přes veškerou snahu Realme poměrně jednoduchá a přehledná, což ovšem nemusí být vždy na škodu. Pokud jste nicméně zvyklí na robustní nadstavby například od Samsungu či Xiaomi, bude vám tady spousta různých vychytávek chybět.

Vyhledávání napříč systémem či široké přizpůsobení vzhledu už dnes nikoho příliš neohromí, stejně jako kopie animovaných avatarů Animoji, které Realme nazývá originálně Omoji. Zamrzí také předinstalovaný bloatware, jako je aplikace Fitbit či Snapchat, které ale naštěstí lze odstranit. Potěší pro změnu drobnosti jako možnost snížit rozlišení obrazovky pro vyšší výdrž, zapnutí adaptivní obnovovací frekvence nebo pokročilá haptika.

Realme GT6 už na krabici snaží uživatele lákat na dvojici písmen, bez které se dnes nikdo neobejde – AI. Ačkoli propagační materiály hovoří o řadě různých vychytávek, v praxi se připravte na zklamání, neboť až příliš často nefungují tak, jak byste očekávali a hlavně aby vám usnadnili život. Aktuálně dostanete například chytré rozpoznávání scény, kdy telefon například automaticky zapne makro režim, což je sice v aktuálně v módě nazývat AI, nicméně tyto funkce měly telefony ještě před aktuální vlnou.

Pokročilejší funkce AI, jako je kupříkladu odstraňování objektů z fotografií nebo inteligentní označení, kdy systém předpovídá, co budete se zvýrazněným textem či obrázkem chtít následně dělat, patří mezi vychytávky, které fungují poměrně rozporuplně, a zatímco někdy se dokáží trefit do toho, co byste od této služby očekávali, až příliš často se pletou. Kvůli umělé inteligenci si nicméně tento telefon nejspíše kupovat nebudete.

Fotoaparát a záznam videa

Fotovýbava není v případě Realme GT6 vůbec špatná. Hlavní fotoaparát se pyšní senzorem Sony LYT-808 o velikosti 1/1.4”, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.7, PDAF a optickou stabilizací obrazu. Teleobjektiv se chlubí rozlišením 50 Mpx, světelností f/2.0, ohniskem 47 milimetrů a PDAF a širokoúhlý objektiv dostal rozlišení 50 Mpx, clonu f/2.2 a úhel záběru 112˚.

Na přední straně najdeme ještě 32Mpx selfie kameru s clonou f/2.5. Zatímco hlavní fotoaparát na sebe strhává veškerou pozornost, k zahození není ani teleobjektiv. Jen škoda, že širokoúhlý fotoaparát je tím nejběžnějším standardem, který můžete v chytrých telefonech potkat, což se nepříznivě projevuje na jeho výkonech.

Fotoaplikace kromě přepínání mezi širokoúhlým, hlavním a teleobjektivem nabízí také možnost 4× digitálního zoomu, který se může v některých případech hodit. Pokud jde o hlavní fotoaparát, ten za dobrých světelných podmínek předvádí nadstandardní výkony, snímky jsou detailní, barevně věrné a příkladně vyvážené. Mírný problém jsem měl snad jen s HDR, které je na můj vkus možná až příliš agresivní a stíny umí z fotek vymazat velmi dobře, díky čemuž jsou fotky sice dobře přisvětlené, na druhou stranu působí lehce nepřirozeně.

Teleobjektiv v tomto ohledu drží s hlavním krok, jen je v řadě případů poznat nižší světelnost objektivu a snímky jsou lehce tmavší, což jim ale nic neubírá na kvalitě. I čtyřnásobný digitální zoom je více než použitelný, ovšem v některých případech si musíte dát pozor na to, aby se vám příliš netřásla ruka, vzhledem k absenci stabilizace. Digitální zoom můžete podle potřeby ještě zvětšit, přičemž v tomto případě se vám v rohu objeví přehled celkové scény, abyste se neztratili.

Širokoúhlý objektiv za dobrých světelných podmínek nepodává špatné výsledky, ale vyvážení bílé je na první pohled přesunuto do teplejších odstínů a s detaily je na tom také hůř. K makru toho moc nemám co říci, snad jen můžu ocenit fakt, že Realme nevsadilo na levný fotoaparát, což výsledným snímkům svědčí. Zklamáním je také skutečnost, jak si fotoaparáty poradily, či spíše neporadily, s protisvětlem.

Za horších světelných podmínek jde kvalita rapidně dolů, alespoň v případě širokoúhlého fotoaparátu. Ten bych doporučil používat jen v nutných případech, protože ztráta detailů, špatné barevné vyvážení, neostrosti a neschopnost poradit si s různými světelnými zdroji jsou zkrátka do očí bijící. Od levného senzoru bych ale ani nečekal žádné zázraky.

Hlavní fotoaparát na tom je až překvapivě dobře. Pokud máte k dispozici silnější zdroj umělého světla, umí foťák vykouzlit opravdu povedené a věrné snímky, za které by se nemusely stydět ani telefony o deset tisíc dražší. Snímky umí být plné detailů, skvěle barevně vyvážené a i na pohled jsou velmi líbivé. Překvapením je také fakt, že v některých případech umí fotoaparát vytáhnout ze scény poměrně velké množství světla – občas umí fotoaparát vyfotit povedenou fotku i ve chvíli, kdy pouhým okem vidíte jen tmu.

Teleobjektiv můžete v noci také používat, stejně jako onen 4× digitální zoom. Zatímco základní 2× přiblížení je poměrně použitelné a je vidět, že za hlavním fotoaparátem tolik nezaostává, byť kvalita snímků je o něco nižší, v případě digitálního zoomu jsou výsledky velmi rozporuplné, a zatímco někdy umí vytvořit podobně kvalitní snímek jako s optickým přiblížením, ve druhé polovině případů výslednou kompozici netrefí.

Záznam videa umí telefon až ve 4K při 60 snímcích za sekundu, navíc s pomocí elektronické stabilizace obrazu. Poměrně překvapivý je fakt, že Realme GT6 vám neumožní natáčet v 8K, přičemž výkon na to bezesporu má. Ne že by mi extrémně vysoké rozlišení ve smartphonu chybělo, ostatně většinou je 8K záznam spíše terčem kritiky, nicméně jedná se o překvapení, které spíše nečekáte.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Za dobrých světelných podmínek fotoaparát nezmatkuje, nemá sklony k agresivnímu přeostřování a poradí si i s rychlou změnou scény. Pochválit musím také barevné podání, nicméně drobnou výtku si neodpustím k agresivnějšímu HDR a horší prací s protisvětlem. Co mě překvapilo, je kvalita zvuku, která je vcelku dobrá. Během natáčení můžete přepínat mezi hlavním a teleobjektivem, nicméně pokud začnete natáčet na teleobjektiv, už se nemůžete přepnout během natáčení na hlavní, což je škoda. Oceňuji odvahu Realme znemožnit natáčení na širokoúhlý fotoaparát, jehož výsledky by stejně nebyly prezentovatelné.

Za horších světelných podmínek má fotoaparát problémy s frekvencí zářivek, které nepříjemně problikávají, také se ztrácí detaily a kvalita záznamu, obzvláště pokud budete natáčet na jiný než hlavní fotoaparát. Protisvětlo také není velkým přítelem Realme GT6. Při pohybu není obraz příliš rozmazaný a pokud na chvíli ano, dokáže se s tím fotoaparát rychle vypořádat, stejně jako se změnou scény. Trochu škoda je skutečnost, že během natáčení videa za horších podmínek telefon nesbírá tolik světla, jako v případě snímků, takže záznamy jsou možná zbytečně tmavé.

Závěrečné hodnocení

Realme GT6 není špatný telefon. Myšlenka čínského výrobce byla v jádru dobrá, ostatně špičková výbava s minimem kompromisů je zapsána hluboko v DNA vlajkových modelů od Realme. Na druhou stranu, co fungovalo před dvěma lety, už nyní tolik nefunguje a některá rozhodnutí nejsou úplně šťastná, především s ohledem na konkurenci. Realme by mělo aspirovat na překonávání vlastních hranic a zaměřit se na to, aby nový smartphone byl lepší než jeho předchůdce. Namísto toho se firma zuby nehty drží vlastních škatulek, které by zoufale potřebovaly aktualizovat.

Je spousta věcí, za které lze Realme GT6 pochválit. Jde například o špičkový zobrazovací panel, vysoký výkon, rychlé 120W nabíjení, prvotřídní hlavní fotoaparát nebo dobrou výdrž na baterii. Na druhou stranu musím strhnout body za nevábný design s lacině působícími materiály, chybějící bezdrátové nabíjení, odolnost pouze IP65, horší výsledky ostatních fotoaparátů, především za zhoršených světelných podmínek, slabší nadstavbu a pouze poloviční umělou inteligenci. Realme GT6 je k dispozici ve stříbrné a zelené barvě za poměrně sebevědomou cenu 18 990 Kč, což už by si nejeden zájemce měl rozmyslet, zda dá Realme šanci.

Klady špičkový AMOLED displej s vysokým jasem 6000 nitů

dostatečný výkon i pro náročné hry

rychlé 120W nabíjení

kvalitní hlavní fotoaparát

dobrá výdrž na baterii

bohaté prodejní balení Zápory rozporuplný design

plastové tělo nepůsobí dobře

chybí bezdrátové nabíjení

odolnost pouze IP65

nepříliš dobře využitelná AI

velmi sebevědomá cena Koupit Realme GT6