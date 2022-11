Recenze Realme C33: low-end zaseknutý v čase

Nejnovější low-end od Realme si na nic nehraje

K jeho hlavním přednostem má patřit 5000mAh baterie, Android 12 či 50Mpx fotoaparát

V jeho neprospěch však mluví neuvážená cena 4 290 Kč včetně DPH

Realme na českém trhu nezažívá zrovna nejlepší období, a proto rázně velí – levné telefony vpřed! Jedním z nich je také novinka na tuzemském trhu jménem C33. Na první pohled fešácký a stylový telefon chce být nejlepší volbou pro nenáročné zákazníky. Jak se mu to daří?

Levný model vstoupil na český trh již cca před měsícem, a to v jediné konfiguraci 4/64 GB. K mání je ve zlatém a černém provedení, přičemž my otestovali druhé zmíněné. A cena? Zprvu velmi lákavých 4 299 Kč včetně DPH. Jak se ale ukazuje, telefon si bude muset místo mezi konkurencí řádně vybojovat. Pro jistotu předesílám, že Realme na recenzi poskytlo 128GB verzi ze zahraniční distribuce, která se v Česku vůbec nebude prodávat, ale až na vyznačené části vše sedí i na to, co pořídíte na tuzemském trhu.

Obsah balení

Smartphone k vám dorazí v jednoduché papírové krabičce. Ta kromě Androidu a „aplikací, které tolik používáte“ láká také na klíčové funkce zařízení: velkou baterii, tenké tělo a 50Mpx fotoaparát. Uvnitř se nachází telefon, náležité čtení, sponka na SIM slot, metrový kabel USB-A/microUSB (vskutku vás nešálí zrak) a 10W nabíjecí adaptér. Pouzdro nečekaně chybí, avšak základní průhledné koupíte již od 200 Kč.

Design a zpracování

Realme C33 je svým designem a vzezřením jakýmsi předchůdcem nedávno uvedené řady Realme 10. Hlavním poznávacím znamením jsou plochá lesklá záda, ze kterých samostatně vystupují objektivy fotoaparátu. Za toto neotřelé řešení jsem rád – telefon tak i přes svou nízkou cenu vypadá k světu. Nicméně se na rovné ploše dost kýve. Dále máme na zádech ještě LED přisvětlení a svisle orientované logo výrobce.

Zadní jednolitý povrch je z plastu, i když imitace skla není špatná. To jde vlastně říci o celém šasi, což přináší jisté výhody. Telefon by mohl bez problémů vydržet i nehezký pád a má také celkem nízkou hmotnost 187 gramů. Není ale nijak pevný (při pokusu o ohnutí se ochotně prohýbá) a nedisponuje ani žádnou zvýšenou odolností.

Lesklá záda se poměrně rychle stávají obětí nechtěných otisků prstů a také vlasových škrábanců, kterým prostě plast odolává hůře než sklo. Musím si postěžovat také na třpytivou úpravu černého provedení. Třpytky najdeme i u zlaté barvy a pokud se jim chce zákazník vyhnout, nemá žádnou třetí možnost. Černá je sice elegantnější než křiklavá zlatá, ale třpytky na mne působí až moc pouťově.

Co se týče rozložení prvků po obvodu, došlo na jedno vyložené faux pas. Na spodní straně se nachází mikrofon, reproduktor (kvalitativně spíše nouzovka, hraje potichu a má nezřetelný projev), 3,5mm jack a zejména microUSB port. Na jeho existenci jsme zapomněli již cca před dvěma lety, kdy jej ve velkém nahradilo USB-C. Inu, Realme si řeklo, že nás vrátí zpátky do minulosti. A kéž by to platilo jen o konektivitě…

Horní hrana zůstala prázdná, nenabízí dokonce ani mikrofon pro nahrávání zvuku při natáčení videí. Vlevo je zasunutý trojmístný šuplíček pro dvojici nanoSIM a dokonce i microSD kartu. Na protilehlé straně najdeme kolébku pro regulaci hlasitosti a vypínač s integrovanou čtečkou otisků prstů. Všechna tlačítka mají bezproblémový stisk, čtečka navíc funguje rychle a svědomitě. Alespoň za to si tedy Realme zaslouží pochvalu.

Displej s povislou bradou

Pro předek výrobce zvolil LCD panel s konvenční úhlopříčkou 6,5″. Jeho ochranu zajišťuje blíže nespecifikované ochranné sklo, které obstojně odolává škrábancům. Rovnou předesílám, že zobrazovač je ryze základní – nemáme tu tedy Always-On režim ani zvýšenou obnovovací frekvenci. To však lze vzhledem k ceně očekávat.

Problém mám ale s rozlišením a svítivostí. HD+ (720 × 1 600 pixelů) s jemností 270 pixelů na palec není dostačující a konkurence i v této cenové relaci již v roce 2022 sahá spíše po Full HD. To samé platí o typické svítivosti 400 nitů. Obrazovka je bohužel velmi tmavá i při maximálním nastavení jasu a v létě při přímém slunečním záření budete mít problém rozpoznat, co se na displeji píše.

Výtku budu adresovat i k rámečku kolem displeje. Nahoře je nevýrazný, ale zase ho doplňuje další oldschool záležitost – kapkovitý výřez. Ten nejde skrýt a vzhledem k LCD technologii by to ani nedávalo moc smysl. Dole potom straší 7 milimetrů velká brada. Z uživatelského hlediska mi nedává žádný smysl a už tak celkem velký telefon ještě opticky zvětšuje. Výrobce tedy očividně šetřil při výrobě.

Výkon a výbava

S ohledem na předchozí podkapitolu těžko říct, jestli se škudlilo víc na displeji, nebo na výkonu. Tak či onak, pohon zajišťuje Unisoc Tiger T612. Jde o 12nm čipset s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali G57. Hardware je to vzhledem k představení v lednu 2022 relativně nový, nicméně jde o naprostý základ.

Hardwarové parametry Realme C33 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Unisoc Tiger T612, octa-core, 2× 1,8 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57, RAM: 4 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,2 × 75,7 × 8,3 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,5", IPS LCD, rozlišení: HD+, 720 × 1600 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , konektor: microUSB

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 0,3 Mpx, portrétový, f/2.8, selfie kamera: 5 Mpx, f/2.2, 27mm, 1/5.0", 1.12µm, HD video, HDR Kompletní specifikace

Prodejní balení se chlubí „výkonným procesorem Unisoc T612“, což je přinejmenším zavádějící. Telefonu chybí výkon i na esenciální úkony: otevírání aplikací trvá dlouho, během psaní na klávesnici se systém zasekává a o hraní her ani nelze mluvit. Alespoň se přístroj nadbytečně nezahřívá – inu, kde není výkon, není teplo. Benchmark AnTuTu vykázal skóre 220 387 bodů, Geekbench ukázal 342 bodů v Single-Core testu a 1 398 bodů v Multi-Core. Graficky zaměřený 3DMark jsem raději ani nezkoušel.

Co se týče paměti, 4 GB RAM nejsou žádná hrůza a dá se s nimi praktikovat i rozdělená obrazovka. 64GB úložiště je v nejnižších cenových patrech stále ještě standardní porce, takže v tomto ohledu nemám námitek. Po prvním zapnutí vám pro fotky, hudbu či aplikace zbude necelých 50 GB.

Ze zbývající výbavy nutno zmínit NFC, které stále není u těch nejlevnějších telefonů úplným standardem. Klasiky jako Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS nebo 4G LTE jsou tu pochopitelně také.

Android 12 na čínský způsob

Alespoň částečnou pochvalu si Realme zaslouží za nasazení Androidu 12 s říjnovou bezpečnostní záplatou – u těchto nejlevnějších modelů jsme zvyklí, že výrobci nasazují podstatně starší OS. Roli nadstavby plní Realme UI S.

Dobrou zprávu představuje to, že uvnitř najdete de facto čistý Android s lehkým make-upem. Drtivá většina nativních aplikací pochází od Googlu (Realme má pouze své Počasí, Záznamník a fotoaplikaci) a výrobci se podařilo (až na výjimky) vychytat chybné překlady v aplikaci Nastavení. To má oproti normálu trochu zpřeházené položky, ale dá se na to zvyknout – přehlednost výrazně netrpí.

Dále nesmí chybět klasické funkce známé z Androidu 12, jako ovládání gesty (nebo trojicí původních navigačních tlačítek), přepracovaná horní stahovací lišta s rychlými přepínači, tmavý motiv či barevný motiv v systému podle užité tapety i přehledný panel ochrany soukromí. To vše tady najdete. Být trochu vyššího výkonu, byl by požitek z používání softwaru vlastně bezvadný.

Výdrž a nabíjení

O 5000mAh baterii lze prohlásit něco podobného jako o výkonu – když není výkon, nemá co vybíjet baterii. Samozřejmě jde o nadsázku, nicméně výdrž je nadstandardní – při troše šikovnosti se jde bez nabíječky obejít celý dlouhý víkend, prakticky od pátku od večera až do neděle. Běžné pracovní dny (hovory, prohlížení sociálních sítí, občasné focení a přehrávání hudby do bezdrátových sluchátek) zvládne C33 téměř dva.

Naměřená rychlost nabíjení 10W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 50 minut 80 minut 120 minut 155 minut

Z hlediska dobíjení však přichází zklamání, s ohledem na konkurenci bych se nebál hovořit ani o ostudě. Proč? Zastaralý microUSB port jsem již komentoval, ale zaostává i výkon pouhých 10 W. Baterie se tak dobíjí celé 2,5 hodiny. Samsung za stejné peníze zvládá alespoň 15 W, Xiaomi 18 W a Motorola dokonce 30 W. Bizarní je, že třeba loňský příbuzný model Realme C25Y podporuje 18W nabíjení.

Fotoaparát a video

Jakožto low-end nabízí Realme C33 pouze dva fotoaparáty: hlavní s ohromujícím 50Mpx rozlišením, clonou f/1.8 i fázovým ostřením a pak také doplňkový s rozlišením 0,3 Mpx takzvaně „do počtu“, jehož význam je nepatrný a s portrétními snímky moc nepomáhá, jak vidno v galerii. Vpředu se pak nachází ještě 5Mpx selfie kamerka. Tolik ke specifikacím.

Ve výchozím stavu pořizuje hlavní 50Mpx foťák 12,5Mpx snímky. Ty mají při ideálních světelných podmínkách vcelku věrohodné barvy, ale na druhou stranu propadají co do ostrosti a detailnosti. Při přiblížení se obraz rychle rozpíjí a jednotlivé struktury přestávají být patrné. Jakmile vstoupíte do interiéru, třebaže do nákupního centra s vcelku ostrým světlem, fotoaparát si začne hodně „domýšlet“ a rozmazávat textury.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Výsledkem je tak často nevzhledná mazanice víc připomínající impresionistický obraz než fotografii. K tomu si přičtěte velmi špatné zpracování bokeh efektu a také úplnou absenci širokoúhlého fotoaparátu, makra či bezztrátového přiblížení (umí jen 4× digitální). Výsledky nočního focení trpí absencí stabilizace, pomalým a nedostatečným ostřením a také výrazným příklonem ke žlutému nádechu. Ani selfie kamerka dvakrát nepotěší, avšak paradoxně nabízí kvalitnější bokeh efekt.

Videa lze zaznamenávat v rozlišení Full HD (1080p), HD (720p) i SD (480p), vždy však jen při 30 snímcích za sekundu. Výsledek taktéž nestačí ani na průměr: ostření je žalostně pomalé a kvůli absenci stabilizace se obraz extrémně třese i při pomalé chůzi. V noci pak video nedoporučuji pořizovat vůbec.

Realme C33: camera test (Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Model Realme C33 mě vlastně zklamal. Měl šanci zaujmout široké masy – když výrobce chce, umí konkurenci odzbrojit poměrem ceny a kvality. Tentokrát ale asi nechtěl – během testování jsem vlastně neobjevil žádný velký důvod, proč byste měli C33 chtít. Možná tak s 50% slevou nebo jako korunovou nabídku k tarifu.

Stačí se podívat jen do portfolia výrobce a hned najdete lepší možnosti. Líbí se vám hranatý design? Počkejte na Realme 10. Chcete nakupovat hned? Není problém, s cenou kolem 4 tisíc korun umí zaujmout Realme 8 5G, nebo dnes již zmíněné Realme C25Y. To nejzajímavější v tomto segmentu ale podle mého názoru nabízí Motorola – ať už sáhnete po modelu Moto G31, G32, nebo G41, neuděláte chybu.

Problém skutečně tkví v konkurentech, třebaže z vlastních řad, ať už jde o displej, výkon, fotoaparát nebo rychlost nabíjení. Realme by mělo na tento kousek rychle zapomenout, přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a vložit veškeré úsilí do desítkové řady, která má opravdový potenciál natrhnout konkurenci triko.

Realme C33 5.4 Design a zpracování 8.0/10

















Výkon a optimalizace 3.3/10

















Hardwarová výbava 4.2/10

















Kvalita fotografií a videa 3.2/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady moderní plochý design

výborná výdrž

Android 12 s nejnovější záplatou

NFC pro bezkontaktní placení

3,5mm jack Zápory nízká odolnost celku

displej je tmavý a neostrý

pomalé nabíjení pomocí microUSB

extrémně slabý výkon

špatný fotoaparát i kamera

cena Koupit Realme C33