Recenze projektoru Viewsonic M1X: praktický parťák na cesty

Na český trh míří kvalitní přenosný projektor Viewsonic M1X

Má spoustu předností, ale najdeme zde i několik drobných přešlapů

V prodeji bude v průběhu září za cenu 10 190 Kč

Americká společnost Viewsonic je známá především pro své monitory, nicméně dobré jméno má také ve světě projektorů. Ostatně například nedávno testovaný Viewsonic X2000B-4K patří mezi to nejlepší, co si můžete v tomto segmentu pořídit. Tentokrát jsme se ovšem podívali na opačnou stranu profotila, kde se nachází chytrý přenosný projektor s názvem M1X. Ten poměrně překvapivě není vůbec drahý a na to, kolik stojí, toho nabízí překvapivě hodně. Pokud hledáte spolehlivého parťáka na cesty, rozhodně vám v této recenzi dáme pár důvodů k přemýšlení.

Vzhled a konstrukce

Většina z vás se jistě nikdy detailně nezamýšlela nad tím, jak vlastně vypadají projektory. Drtivá většina z nich je umístěna například u stropu, a dokud fungují, jsme rádi, když jsou prakticky neviditelné. U přenosného projektoru je nicméně situace trochu jiná, ostatně s takovým projektorem naopak manipulujeme celkem často. Viewsonic M1X je naštěstí jeden z těch projektorů, za které se rozhodně nebudete muset stydět.

Jeho oválný design si vysloužil také prestižní ocenění iF Award a není se čemu divit. Ať už jde o použité materiály, kterými jsou látka, kov a plast, nebo o samotné zpracování, jež je na velmi vysoké úrovni, tohle se Viewsonicu zkrátka povedlo. Na těle projektoru jsou jen tři kapacitní tlačítka (i když vypadají jako fyzická) a doostřovací kolečko – tlačítko pro zapnutí a vypnutí byste hledali marně. Projektor totiž spustíte vyklopením stojanu, který zároveň funguje jako krytka pro čočku, a zakrytím jej zase vypnete. Stojánek si můžete napolohovat dle libosti v rozsahu téměř 360 stupňů.

Na spodní straně se nachází závit, například pro stativ či uchycení na strop, pokud byste chtěli, a také dvojice stereo reproduktorů a výdech ventilátoru. Ten je naštěstí poměrně tichý a neruší, neboť vydává zvuk pouze o 26 dB. Na boční straně se ještě nachází malá dvířka připevněné gumovými panty, pod kterými se ukrývá konektorová výbava. Tady bych měl jednu výtku – dvířka jsou přichycena poměrně silnými magnety a jejich sklopení chce trochu cviku, obzvláště pokud nemáte dlouhé nehty.

Kromě samotného projektoru najdete v balení také Bluetooth dálkové ovládání, napájecí kabel, USB-C kabel a praktické pouzdro pro přenášení. Ovladač je veskrze standardní, jako má Viewsonic i u svých ostatních projektorů, a dá se popsat jedním slovem – dostačující. Kabel doprovází také malý zdroj, což je bohužel vzhledem k rozměrům a energetické náročnosti projektoru očekávané, nicméně díky integrované baterii se na krátké seance obejdete i bez něj.

Pouzdro pro přenášení je užitečné, avšak s jediným drobným přešlapem – neumístíte do něj ovladač, který tak musíte mít během cestování uložený jinde. Rozměry zařízení jsou 166 × 138 × 54 milimetrů a hmotnost se zastavila na příjemných 0,8 kilogramech.

Parametry a funkce

Nejprve pár slov k parametrům. Viewsonic M1X disponuje projekčním LED systémem o velikosti 0,2″, rozlišením 854 × 480 pixelů, jasem 360 lumenů, kontrastním poměrem 120000:1, vertikální rychlostí snímání 23 až 120 Hz, výstupním zpožděním 73 ms, možností zobrazovat až 1,07 miliard barev a clonou f/1.7. Projekční vzdálenost je 0,64 až 2,66 metrů, přičemž velikost obrazu se může pohybovat od 24″ až do 100″. Kromě toho stojí za zmínku také vnitřní úložiště o kapacitě 16 GB (pro uživatele je k dispozici necelých 12 GB).

Z portové výbavy nechybí plnohodnotné HDMI 1.4, USB-C, USB-A 2.0, 3,5mm audio konektor či Bluetooth ve verzi 4.2 a 5GHz Wi-Fi. Stereo reproduktory se pyšní puncem Harman/Kardon a nabídnou výkon 3 W. Co rozhodně potěší, je 12000mAh baterie, která udrží projektor v provozu až 4 hodiny při zvolení eko režimu, respektive nějaké 3,5 hodiny v běžném režimu. Zajímavostí je, že v případě nouze můžete využít projektor jako přenosnou powebanku, pokud byste si kromě sledování filmů chtěli například dobít váš telefon.

Jak je z parametrů patrné, žádný trhač asfaltu to není. Na hraní her skrze tento přenosný projektor raději úplně zapomeňte, avšak kde exceluje, je například prezentování powerpointových prezentací, přehrávání filmů nebo promítání fotografií z dovolené.

Kvalita projekce

Teď už k samotné projekci. Vzhledem k parametrům je asi jasné, že o vyslovených grafických orgiích se tady bavit nebudeme. To ale vůbec není špatně, neboť od přenosného projektoru očekáváme především co možná nejlepší poměr přenosnosti a výkonu. A právě v tomto ohledu Viewsonic M1X rozhodně nezklame.

Pokud potřebujete třeba na firemní výjezdy nebo na prezentace u klientů vlastní projektor, tady nebudete mít prakticky žádný problém. Stejně tak pokud hledáte přístroj, který vám umožní sledovat kupříkladu na dovolené oblíbené filmy a seriály, či si s přáteli chcete udělat filmovou noc i mimo domov, také tady vás Viewsonic M1X spolehlivě podrží. Nejen při těchto scénářích jsem projektor testoval a pokaždé očekávání do puntíku splnil.

Ano, obraz by mohl být přeci jen o něco ostřejší, a pokud si potrpíte na kvalitní obraz za všech okolností, tady asi moc nepochodíte. Rastr je vcelku viditelný a ostrost je oblast, kde vám ani zaostřovací kolečko příliš nepomůže. I tak ale Viewsonic M1X produkuje koukatelný obraz, pokud jej nehodláte srovnávat s plnohodnotnými monitory či snad televizory.

Zklamáním je snad jen poměrně nízká hodnota maximálního jasu, kvůli které si s přehráváním obsahu zkrátka musíte počkat, až se setmí. Zastavit se musím také u zvuku. Ten je na takto malé zařízení překvapivě kvalitní. Basy jsou plné, středy srozumitelné a ani s výškami není problém. A pokud byste náhodou chtěli, vždycky si můžete připojit vlastní reproduktory skrze Bluetooth nebo 3,5mm audio konektor.

Ocenit také musím kolektorovou výbavu, která je velmi bohatá a dává na výběr řadu možností, jak do projektoru dostat obraz a zvuk. Ať už jde o plnohodnotné HDMI či USB-A a USB-C, velmi jsem také ocenil možnost přímého streamování skrze Google Cast či Apple AirPlay. V tomto ohledu se pohodlí, které nabízí Viewsonic M1X, jen tak někdo nevyrovná.

Chytré funkce a ovládání

Operačním systémem je v tomto případě upravený Android, který je osekaný jen na tu nejzákladnější funkcionalitu. Nenajdete zde ani klasický Google Play, ale jen vlastní obchod Viewsonicu, který nabízí jen několik skromných aplikací, které nejspíše vůbec nevyužijete. Při ovládání se sice můžete na základní funkce spolehnout na kapacitní tlačítka přímo na projektoru, avšak pro složitější nastavení je potřeba sáhnout po ovladači.

Je tady ale přeci jen jedna velmi užitečná chytrá funkce, kterou je automatické přizpůsobení obrazu. Zatímco u standardních projektorů si musíte obraz přizpůsobit sami, Viewsonic M1X umí automaticky srovnat obraz tak, aby odpovídal plátnu, na které projektujete. Sice se nejedná o dokonalou funkci, nicméně během mého testování fungovala skvěle a až na výjimky jsem neměl potřebu obraz manuálně upravovat. Tady rozhodně musím Viewsonic pochválit.

Závěrečné hodnocení

Co říci na závěr? Pokud hledáte spolehlivý přenosný projektor, který vám neudělá ostudu a nabízí řadu užitečných funkcí, rozhodně nemáte moc nad čím přemýšlet. Viewsonic M1X nabídne dostatečnou kvalitu obrazu, dlouhou výdrž na baterii s funkcí powerbanky, povedený design, skvělé reproduktory, bohatou konektorovou výbavu či chytré vychytávky, jako je automatické přizpůsobení obrazu.

Vytknout bych mu mohl snad jen několik ergonomických přešlapů, jako jsou hůře řešená dvířka chránící porty, na dnešní dobu již zastaralý ovladač, nižší maximální jas nebo chudé prostředí upraveného Androidu s nedostatkem aplikací. Na druhou stranu vše vyváží cena, za kterou je Viewsonic půjde do prodeje. Projektor by měl být dostupný v září za cenu 10 190 Kč, což sice není úplně málo, na druhou stranu vzhledem k tomu, co všechno umí, se jedná o solidní koupi.

Viewsonic M1X 8.4 Design a zpracování 9.4/10

















Výbava a možnosti připojení 8.9/10

















Kvalita obrazu 7.7/10

















Kvalita zvuku 8.4/10

















Chytré funkce 7.5/10

















Klady kvalitní dílenské zpracování

elegantní design

kompaktnost a nízká hmotnost

dlouhá výdrž na baterii a funkce powerbanky

bohatá konektorová výbava Zápory průměrný dálkový ovladač

nižší maximální jas

Android jen se základními funkcemi

vlastní obchod s aplikacemi toho moc nenabízí

drobné ergonomické nedostatky Oficiální web Viewsonic