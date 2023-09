Recenze Panasonic AW-UE160: vlajková loď mezi 4K PTZ kamerami

Model Panasonic AW-UE160 láká na 1“ čip MOS, 4K záznam při 60 fps nebo Full HD při 120 fps

Stabilizovaný objektiv má 20× zoom, zabudované ND filtry a filtr proti moaré

Potěší bohatá konektorová výbava a otočný mechanismus s automatickým sledováním objektů

Loni v listopadu japonská firma Panasonic představila svůj nejnovější přírůstek do rodiny profesionálních PTZ kamer. Jedná se o nejvybavenější model výrobce, který disponuje nejnovějšími technologiemi a standardy. Středobodem je palcový čip MOS se 4K rozlišením. Novinkou je automatické ostření PDAF, filtr proti moaré nebo připojení k 5G modemu přes USB.

Kamera je určena především pro živé přenosy, odbavení koncertů, do studií, ale i na filmovou produkci. Volitelný software z ní činí také první PTZ kameru na trhu s podporou IP standardu SMPTE ST2110. I když se nejedná o příliš standardní produkt pro běžné spotřebitele, o to více nás zajímalo, co všechno dokáže nabídnout a jaká je kvalita obrazového výstupu u kamery, která stojí přes 380 tisíc Kč. Na novinku jsme se podrobně podívali a vše potřebné se dozvíte z textové recenze a videopohledu.

Videorecenze

Design a zpracování

Design kamery vychází ze staršího modelu AW-UE150, od kterého se prakticky neliší. Zpracování je prvotřídní a nemám co vytknout. Jsou použity jak tvrdé plasty, tak kov. PTZ se skládá z kamery v podobě válce, pohyblivého ramene a základny, na které se kamera otáčí. Otáčení je možné v rozsahu 350° a náklon od -30° do 210°. Rychlost pohybu může být od 8 setin stupně za sekundu až po extrémní rychlost 180° za sekundu. Hlučnost otáčení přitom není nijak výrazná.

Vespodu se nachází upevňovací část. Vepředu najdeme stavovou diodu a infraport pro ovládání ovladačem. Na horní straně vzadu poté přibylo výrazné světlo nahrávání, které doplňuje to přední. Mnohem zajímavější je pohled na zadní stranu, kde najdeme veškerou portovou výbavu.

Kamera není příliš kompaktní. Rozměry činí 27,7 × 24 × 21,3 cm a hmotnost se zastavila na hodnotě 4,6 kg. S vyšší hmotností se musí počítat při přenášení nebo převozu. Kamera se samozřejmě perfektně hodí k uchycení na filmařské jeřáby, různé stativy apod. Prodává se v bílé a v námi testované černé barvě.

Konektorová výbava

AW-UE160 podporuje HDMI, 3G-SDI, LAN a optické připojení SFP+. Za zmínku stojí i výstup 12G-SDI nebo USB pro připojení 5G modemu pro zajištění bezdrátové konektivity. Je také vybavena dvěma XLR kanály pro audio vstup. Jako první podporuje standard pro přenos videa SMPTE 2110. Podpora RTMP/RTMPS umožňuje přímé nahrávání videa do služeb živého vysílání, jako je YouTube Live a Facebook Live. To znamená, že přímý přenos lze vysílat přímo z kamery.

Metodu výstupu lze vybrat tak, aby vyhovovala provozu, což usnadňuje přidání do stávajícího nahrávacího systému nebo vytvoření soustavy přizpůsobené danému místu. Například je možné nastavit rozhraní, které pracuje se třemi hlavními linkami (12G-SDI), jednou pro ověření (3G-SDI OUT1) a jednou pro zobrazení na monitoru (3G-SDI OUT2).

Natáčení až ve 4K při 60 fps

Pojďme se podívat na to nejzajímavější, a to na obrazový čip a optiku. Nachází se zde 1“ čip MOS s rozlišením 9,62 Mpx. Procesor pro zpracování obrazu se používá stejný jako u Lumix GH6. Výraznou novinkou je nové automatické ostření PDAF, které známe z nejnovějších kamer Panasonic. To se hodí pro sportovní akce, ale i koncerty, protože je možné automaticky ostřit na více objektů zároveň. I pohybující se objekty budou vždy perfektně ostré. Samozřejmostí je manuální ostření.

Kamera umožňuje snímání až v rozlišení 4K při 60 FPS, a to v SDR, ve V-LOGu nebo v HDR formátu HLG. Pokud budete chtít více snímků, kamera umí až 120 fps v rozlišení Full HD. Pořízené záběry jsou špičkové a není jim co vytknout – kamera natáčí opravdu velice dobře. Nechybí automatické i manuální vyvážení bílé a mnoho dalších podrobných nastavení.

Optika nabízí až 20x optické přiblížení a dvouosou stabilizaci obrazu. Ohnisková vzdálenost činí 8,8 mm až 176,0 mm (ekvivalent 35 mm ohniskové vzdálenosti 24,5 mm až 490 mm). Elektronické zpracování obrazu zajišťuje dodatečnou korekci obrazu – zejména redukci rozmazání. Clona se u zoomu pohybuje v rozsahu od 2,8 do 4,5, ale nejvyšší clonové číslo lze nastavit pochopitelně vyšší. Výhodou jsou i zabudované ND filtry s hodnotami ¼, 1/16 a 1/64.

Jednu z předností této kamery představuje integrovaný nízkopropustný filtr OLPF pro redukci moaré, které vzniká při natáčení LED stěn, kdy bez tohoto filtru jsou viditelné mezery mezi pixely. Při natáčení koncertů nebo ve studiu se toto bude velice hodit. Vysoká citlivost F14/2000 lx umožňuje jasný obraz i za horšího osvětlení. I při nízkém osvětlení je obraz čistý a bez výraznějšího digitálního šumu.

Připojení a ovládání

Kameru lze přes kabel nebo bezdrátově spojit s počítačem nebo ovládacím pultem. Já osobně jsem pro přenos signálu použil rozhraní LAN a protokol NDI. Pro tyto účely jsem nainstaloval speciální rekordér, abych mohl záběry zaznamenat. Streamoval jsem v rozlišení 4K při 60 fps s datovým tokem 250 Mb/s.

Mimochodem, tato technologie umožňuje velmi malou latenci. Po zapojení stačí upravit IP adresu přes EasyIP Setup Tool Plus Driver na totožnou síť, jako je počítač. Poté zadáte IP do prohlížeče nebo se připojíte přes PTZ Virtual USB a můžete kameru ovládat a spravovat.

Nastavení je obsáhlé – měníte zde připojení, ovládání záznamu atd. Použít lze i program PTZ Control Center. Ovládání přes speciální panely s joysticky a klávesami je lepší, toto webové nebo počítačové rozhraní je spíše nouzové. Nicméně lze použít i smartphone a vše ovládat přes něj. Latence odezvy pohybu je nízká a prostředí intuitivní.

Po zakoupení speciálního softwaru lze skrze kameru automaticky sledovat objekty. Tato funkce automatického sledování objektů pomocí rozpoznání obličeje se hodí nejenom pro videokonference, záznam výuky ve školách, studiové natáčení nebo koncerty, ale i pro sportovní přenosy, které se mohou rázem stát poloautomatizovanými.

Závěrečné hodnocení

PTZ kamera Panasonic AW-UE160 nabízí naprostou svobodu při natáčení videa. Je nabitá funkcemi, protokoly a volitelnými možnostmi, takže se dokáže přizpůsobit různým potřebám. Odbavíte přes ni živá vysílání, a to i díky připojení přes 5G router nebo vysoké rychlosti za pomoci protokolu SMPTE 2110. Kvalita obrazu je prvotřídní, což podtrhuje podpora V-LOG, HLG a snímání ve 4K při 60 fps s bitratem 250 Mb/s.

Výhodou jsou vestavěné ND filtry a filtr proti moaré. Přes webové rozhraní lze kameru ovládat a spravovat jak z PC, tak ze smartphonu. Kamera se hodí na koncerty, do studií nebo na sportovní přenosy. Jedná se o jeden z nejlepších modelů na trhu, od čehož se odvíjí i cenovka. Cena kamery je nastavena na necelých 382 tisíc Kč, což rozhodně není málo. Hodí se tak zejména pro velké produkce, které budou s jejími službami nadmíru spokojené.

Klady kvalitní zpracování, pohyblivý mechanismus

bohatá portová výbava

špičkový záznam videa, 20× zoom

4K/60, FHD/120, V-LOG, HLG

připojení přes 5G modem

webové rozhraní, ovládání přes smartphone

PDAF, sledování objektů

ND filtry, filtr proti moaré Zápory vysoká cena

větší rozměry a vyšší hmotnost