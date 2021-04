Recenze OnePlus 9 Pro: prvotřídní elegance s puncem Hasselbladu

Smartphony OnePlus už dávno nejsou synonymem pro „zabijáky“ vlajkových lodí. Tato čínská značka je zcela standardním výrobcem s širokým portfoliem. Nyní na trh přicházejí dva nové top modely OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro, které jsme měli možnost otestovat. S nimi se ve velkém stylu vrací na mobilní scénu také švédský výrobce fotoaparátů Hasselblad. Spolu s telefony ukázal OnePlus také své první chytré hodinky Watch. V této recenzi se zaměříme především na nejvybavenější model, ale sdělíme vám i naše dojmy ze základní „devítky“, která se zas tak moc neliší.

Žhavá novinka zaujme atraktivním designem, vysokým výkonem, podporou 5G sítí, 120Hz AMOLED displejem s integrovanou čtečkou otisků prstů, stereo reproduktory nebo voděodolným tělem. Láká i na dobrou výdrž na baterii a bleskové drátové i bezdrátové dobíjení. Těšit se můžete i na kvalitní fotoaparáty s možností natáčet až v 8K rozlišení. Potěší téměř čistý Android 11 s funkcemi navíc a slušná hardwarová výbava.

Elegantní design, voděodolnost IP68, 120Hz Quad HD+ AMOLED displej

Snapdragon 888, až 12 GB RAM, 4500mAh baterie, 65W drátové a 50W bezdrátové nabíjení

Kvalitní fotoaparáty s puncem Hasselblad, záznam videa až v 8K rozlišení

OnePlus 9 Pro se na našem trhu prodává za doporučenou cenu 24 299 Kč a OnePlus 9 pořídíte za 19 299 Kč včetně DPH. Oba modely se začínají prodávat od dnešního dne, a to ve třech barevných variantách. Jaké další vlastnosti smartphony nabízí, jak fotí a jaký na nás udělaly dojem? To a mnohem víc se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení nabízí vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, který je již z výroby opatřen ochranou fólií. Fólie je příjemná na dotyk, nicméně její hrany jsou ostré, takže při používání trochu řeže do palce. Zejména vám to bude vadit, pokud budete pro ovládání používat gesta.

Dále se v balení nachází tlustší metr dlouhý USB-C kabel pro nabíjení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu, gumový obal a 65W poměrně kompaktní napájecí adaptér. Jsem rád, že se OnePlus nevydalo cestou ostatních výrobců a na nabíječku nezapomnělo.

Konstrukce a design: pan elegán

Smartphony společnost OnePlus vždy patřily k designově nejpovedenějším a letošní „devítky“ se vzhledově rozhodně povedly. Model 9 Pro je dostupný v námi testované stříbrné barvě Morning Mist (ranní mlha), Pine Green (borovicová zeleň) a černé Stellar Black (hvězdná čerň).

Je to zkrátka elegán. Přední i zadní stranu zdobí sklo a hliníkový rám se stará o pevnost celého zařízení. Záda jsou bohužel lesklá, takže se nevyhnete pravidelnému čištění od otisků prstů. Přechod od zrcadlové plochy do matné barvy se mi hodně líbí. Záda jsou po stranách mírně zakulacena a pěkně navazují na stříbrný rám.

Displej je také zakřivený, takže telefon se velmi příjemně drží. Rozměrově se jedná o velký smartphone, který v kapse ucítíte. Jeho proporce jsou 163,2 x 73,6 x 8,7 mm a hmotnost se zastavila na 197 gramech. Vyvážení hmotnosti je dobré a telefon tak nepůsobí zas tak těžce.

Kvalitní zpracování a voděodolnost IP68

Záda jsou samozřejmě docela kluzká, proto se může stát, že vám telefon vypadne z ruky. Velice chválím za voděodolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68. Design fotomodul na zádech se mi hodně líbí. Stříbrné orámování doplňuje logo firmy Hasselblad. Fotoaparáty mírně vystupují nad povrch, takže při položení na stůl dochází k nepříjemnému houpání, ale nejde o nic dramatického a některé smartphony jsou na tom hůře.

Ve spodu se nachází slot pro dvě nanoSIM karty, avšak slot pro microSD kartu schází. Vedle zdířky USB-C je umístěn hlasitý reproduktor s certifikací Dolby Atmos, který hraje vcelku dobře. Navíc mu dělá společnost sluchátkový reproduktor. Společně vytváří pěkný stereo efekt a hrají velice pěkně.

Na pravém boku nad vypínacím tlačítkem se tradičně nachází vroubkovaný třípolohový přepínač pro manuální volbu zvukového profilu (hlasitý, vibrace a tichý), za což výrobce velice chválím. Někomu může vadit absence 3,5mm výstupu na sluchátka, notifikační diody nebo infračerveného portu.

Perfektní displej se 120Hz obnovovací frekvencí

OnePlus 9 Pro nabízí velký 6,7palcový displej s poměrem stran 20:9. Rozlišení Quad HD+ (3216 x 1440 pixelů) je velice jemné (525 pixelů na palec), ale sáhnout můžete i po Full HD+ rozlišení pro úsporu baterie. Obrazovka je kryta odolným sklem Gorilla Glass 5 a zabírá úctyhodných 90,3 % přední plochy.

Fluid2 AMOLED panel je vybaven technologií nízkoteplotních polykrystalických oxidů (LTPO), díky čemu je možné dynamicky měnit obnovovací frekvenci displeje. Maximálně je možné nastavit 120 Hz. Bohužel nelze vybrat 90Hz frekvence, což je škoda.

Zjistil jsem totiž, že 120 Hz je nastaveno pořád a vůbec se nemění. Dokonce i při Always-on displeji se stále používá 120Hz frekvence, což dost výrazně zatěžuje baterii. Na tom by mělo OnePlus ještě zapracovat. Nechybí dva senzory okolního světla pro plynulejší regulaci jasu. Nezapomnělo se ani na funkci Comfort Tone, která upravuje teplotu barev podle okolního prostředí.

Potěší pokročilé možnosti kalibrace obrazovky nebo efekt živých barev u videa. Nechybí režim čtení (filtr modrého světla), tmavý režim prostředí nebo podpora HDR10+. 10bitový panel má maximální jas 1300 nitů, což oceníte na přímém slunci, kdy je displej stále dobře čitelný. Celkově tak nemám ke zobrazovacím schopnostem displeje vůbec žádné výhrady, ostatně hodnocení DisplayMate je A+.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů je integrována přímo v displeji. Jedná se o optickou čtečku a mám k ní jedinou výhradu. Nachází se totiž na můj vkus dost blízko spodnímu okraji obrazovky. Není to ale nic, na co by se nedalo zvyknout, avšak kdyby byla umístěna o něco výš, bylo by to pohodlnější. Odemykání je hodně svižné, přesné a čtečka se rozhodně řadí k těm nejrychlejším.

Telefon samozřejmě nabízí i odemykání 2D skenem obličeje. To je neskutečně rychlé – přiznám se, že rychlejší jsem ještě u smartphonů neviděl. Během odemykání se nezobrazuje ani odemykací obrazovka, jak je celý proces rychlý. K odemknutí dochází i při používání telefonu na šířku, a i za horších světelných podmínek je odemykání hodně rychlé.

Špičková hardwarová výbava

Jedná se o vlajkovou loď, takže hardwarová výbava je samozřejmě špičková. Novinku pohání vysoce výkonný 5nm čipsetem Qualcomm Snapdragon 888 (1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680 a 4x 1,80 GHz Kryo 680). Procesor doplňuje grafický čip Adreno 680 a vřelých 8 nebo 12 GB operační paměti. Výkon telefonu je tak na nejvyšší úrovni. Reakce systému byly při používání vždy perfektní a nikdy jsem se nesetkal s žádným omezením.

Hardwarové parametry OnePlus 9 Pro Systém: Android 11 Rozměry: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm , Hmotnost: 197 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: LTPO AMOLED, 6,7", Quad HD, 1440 × 3216 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 77mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 50 Mpx, f/2.2, 14mm, 1/1.56", 1.0µm, širokoúhlá , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video, auto-HDR Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Mimochodem v AnTuTu benchmarku (v9) jsem naměřil něco málo přes 765 tisíc bodů. Telefon disponuje úložištěm o kapacitě 128 nebo 256 GB, které bohužel nelze rozšířit o paměťovou microSD kartu. Konektivitu se sítí 5. generace zařídil opět Qualcomm se svým X60 5G Modem-RF. Ve výbavě dále nechybí GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptx HD, A2DP, LE) a NFC.

Jednodenní výdrž baterie a extrémně rychlé nabíjení

Akumulátor disponuje poměrně vysokou kapacitou 4 500 mAh. Telefon také podporuje velmi rychlé 65W Warp Charge 65 (10 V/6,5 A). To je opravdu neskutečné. Nabití u nuly na 100 % trvá jen 29 minut. Pouhých 5 minut nabíjení přidá zhruba 22 procent energie. Dobrou zprávou je, že výkon nabíjení není nijak omezen ani při hraní her nebo při jiných náročných úkonech.

Model 9 Pro také podporuje 50W bezdrátové nabíjení a reverzní dobíjení. Bezdrátově celý smartphone nabijete za pouhých 43 minut. Speciální bezdrátovou nabíječku jsem měl také možnost otestovat. Je krásně zpracovaná a při nabíjení nijak zvlášť nehučí, i když v noci na nočním stolku bych na ní telefon raději nenabíjel.

Při běžném používání se dostanete na více než jeden den na jedno nabití. Nicméně během týdenního testování jsem telefonu dával hodně zabrat. Měl jsem neustále zapnutý Always-on displej, 120Hz frekvenci, maximální rozlišení Quad HD+, Wi-Fi, Bluetooth a během dne jsem hojně využíval i 5G připojení. Mohu tedy konstatovat, že co se týče výdrže baterie, jedná se o jednodenní smartphone.

Operační systém: téměř čistý Android 11

OnePlus 9 Pro je vybaven operačním systémem Android 11, respektive prostředím Oxygen OS ve verzi 11.2, za jehož vývojem stojí přímo společnost OnePlus. Nadstavba se od čistého Androidu prakticky neliší, avšak najdeme zde pár designových změn a několik užitečných funkcí navíc. Systém je bleskurychlý a s jeho používáním jsem neměl žádný problém. Velice jsem uvítal obsáhlé možnosti nastavení obrazovky a hojně jsem využíval ovládání gesty.

Hodně se mi líbili zkratky na zhasnuté obrazovce, kde stačí prstem nakreslit např. písmeno „O“ a ihned se spustí fotoaparát. Rovnou ze zamykací obrazovky můžete dlouhým přidržením prstu na čtečce otisků prstů přistupovat k poznámkám, hlasovému vyhledávání, k platbám Google Pay a k mnoha dalším nástrojům. Mezi funkcemi nechybí ani herní režim FNatic, respektive aplikace Hry, která vám umožní mnoho nastavení a vylepší zážitek z hraní.

Potažením shora na úvodní obrazovce sjedou užitečné widgety. Najdete zde informaci o počasí, panel s nástroji, krokoměr, seznam nedávných aplikací, řídící panel s přehledem o využití dat, úložiště a baterie a dále si zde můžete zaznamenat vaše parkovací místo, abyste nemuseli hledat své zaparkované auto.

Nechybí ani možnost přenesení dat z/do nového zařízení pomocí OnePlus Switch. Mezi předinstalovanými aplikacemi najdeme Netflix, který nelze odinstalovat. Další funkcí je režim Zen, který vám pomůže si odpočinout od telefonu. OnePlus se zavazuje ke dvěma rokům aktualizací softwaru a ke třem rokům aktualizací zabezpečení. Za mě je Oxygen OS hodně povedená nadstavba.

Fotoaparát: krůček za nejlepšími

Smartphony OnePlus vždy vynikaly i kvalitními fotoaparáty a model 9 Pro si nepočíná jinak. Na zádech najdeme celkově čtyři fotoaparáty:

Hlavní má vysoké rozlišení 48 Mpx, skvělou světelnost f/1.8, ohniskovou vzdálenost 23 mm, fázový autofokus, laserové ostření, OIS a 1/43palcový senzor

50Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm

8Mpx teleobjektiv (f/2.4) s ohniskem 77 mm (3,3x optické přiblížení), fázovým ostřením a OIS

2Mpx (f/2.4) hloubková kamerka

Hlavní fotoaparát se navíc může pyšnit 2×2 OCL („on-chip lens“), 12bitovým RAW formátem, duálním nativním ISO a DOL-HDR. Přední selfie kamerka dostala 16Mpx rozlišení (f/2.4).

Hlavní fotoaparát nabízí „vylepšení“ pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, 48Mpx mód, noční scénu, super makro, profesionální režim a plno dalších. Aplikace pro fotografování je zpracována perfektně a nemám k ní žádné výhrady.

Návrat značky Hasselblad?

Návrat značky Hasselblad je správný obrat, neboť firma experimentovala s mobilní fotografií už v roce 2016 ve spolupráci s Motorolou. Pro ni vyrobila Moto Mod (recenze), který umožňoval až 10x optický zoom. Tentokrát se ale do mobilní sféry vrací poněkud konzervativněji, obdobně jako tomu je například v případě Huawei a jeho spolupráce s Leicou. Hasselblad pravděpodobně revoluci nepřinese – v nových OnePlus se stará především o vyladění barev, na kterém společně pracovaly vývojové týmy obou firem.

Chytré telefony OnePlus 9 a 9 Pro nyní využívají nový standard OnePlus pro kalibraci barev – Natural Color Calibration with Hasselblad – pro získání fotografií s přesnějšími a přirozeněji vypadajícími barvami. O hardwarovou stránku se postarala společnost Sony, která na přání OnePlus vyrobila senzory.

Systém OnePlus 9 nabízí vyšší rychlosti ostření a 64x více barevných informací ve srovnání s jinými 10bitovými senzory. Speciální černobílý fotoaparát se 2 Mpx také spolupracuje s hlavním fotoaparátem a přidává detaily do černobílých fotografií.

Fotografie za dobrých světelných podmínek

Kvalita fotografií z hlavního fotoaparátu je velmi dobrá a směle se může rovnat těm nejlepším fotomobilům. Pochválit musím za poměrně věrné barvy, i když občas některým fotografiím chybí trochu větší kontrast a barevná věrnost oblohy také není vždy nejlepší. Slušná je i ostrost a úroveň detailů. Míra šumu je za dobrého světla nízká. I dynamický rozsah je slušný, obzvlášť při zapnuté funkci UltraShot HDR, která se navíc díky umělé inteligenci dále zdokonaluje a snímky působí přirozeně.

Vyzdvihnout musím i rychlost ostření, proto není problém zachytit tekoucí vodu nebo projíždějící auto. Nicméně je nutné počítat s tím, že fotoaparát ostří zhruba od 10 centimetrů. S tím je spojeno focení makro snímků. Ty jsou povětšinou velmi dobré. Nechybí jim přirozené rozostření pozadí ani ostré detaily.

Funkce super makro využívá širokoúhlého snímače, který zvládá zachytit objekty již ze vzdálenosti jednoho palce. Tuto funkci lze využít pro 0,6x, 1x a 2x přiblížení, cože se může hodit. Tento režim chválím a často je kvalita snímků výborná.

Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Je příjemné, že jej lze použít i pro fotografování jiných objektů než jen lidí. I když se jedná o softwarový efekt, tak jsou fotografie i díky speciální hloubkové kamerce, dosti povedené. Rozmazané (rozostřené) pozadí působí přirozeně.

Širokoúhlé fotografie a možnosti přiblížení

V aplikaci je dostupný rychlý přepínače pro „širokáč“, 3,3x optické přiblížení i pro funkci super makro. Širokoúhlý snímač je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Pyšní se zakřivenou čočkou pro minimalizaci zkreslení, ale bohužel nemá PDAF (fázové automatické ostření).

Musím uznat, že snímky opravdu nejsou vůbec deformované a efekt „rybího oka“ tu není takřka žádný. Nicméně se mi příliš nelíbí barevná odlišnost oproti hlavnímu fotoaparátu, který volí přirozenější barvy. Snímky ale nabízí poměrně hodně detailů, jen při okrajích je znát větší výskyt šumu.

Teleobjektiv pořizuje pěkné snímky. Vhod přijde optická stabilizace i automatické ostření. Jen rozlišení 8 Mpx je docela nízké, takže 10x digitální zoom už není tak kvalitní. Smartphone sice zvládá až 30x přiblížení, ale za desetinásobné přiblížená už bych raději nechodil.

Focení v noci a noční režim

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera jsou snímky občas neostré, ale zachovávají si stále přijatelnou úroveň šumu. Telefon pozná, že se fotí za tmy a automaticky prodlouží expozici (čas focení). Tudíž se občas stává, že během toho hnete telefonem a pořídíte rozmazaný snímek. Noční režim musím pochválit, protože zvýrazní kontury, obrysy jsou lépe čitelné, světelné zdroje stabilizované (nejsou přepálené), scéna je ostřejší a bez výraznějšího šumu.

Tento mód se hodí nejen pro focení za tmy, ale i za šera nebo v budově při nedostatku světla. Navíc se dá použít i pro širokoúhlý fotoaparát, nikoliv však pro teleobjektiv. Za zmínku stojí i to, že fotografie pořízené nočním režimem jsou o něco málo oříznuté.

Záznam videa v 8K a ve 4K se 120 fps

OnePlus 9 Pro zvládá nahrávat video maximálně v 8K rozlišení při 30 fps. Tento záznam je dokonce vůbec poprvé dostupný i pro širokoúhlý fotoaparát (během natáčení nelze mezi fotoaparáty přepínat).

OnePlus 9 Pro: camera test (8K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Kvalitnějších výsledků dosáhnete při 4K při 60 fps, kdy je i účinnější stabilizace a je dostupné 2x přiblížení, nikoliv však teleobjektiv. Během tohoto natáčení lze mezi fotoaparáty plynule přepínat. 4K dokonce umožňuje záznam až při 120 fps, takže z nich poté můžete dělat zpomalená videa v nějakém video editoru.

OnePlus 9 Pro: camera test (4K, 120 fps, slow motion)

Watch this video on YouTube

4K se 120 fps je dostupné jen pro hlavní snímač a je zajímavé, že tato videa mají vyšší bitrate než 8K záběry. Záznam všech zmíněných videí je omezen na 5 minut kontinuálního nahrávání.

OnePlus 9 Pro: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Kvalita záznamu z hlavního fotoaparátu je velmi dobrá, video má pěkné barvy a ostrost a šum jsou v přijatelné rovině. I ostření je poměrně rychlé a plynulé. Je škoda, že teleobjektiv je možné využít jen pro Full HD video při 30 snímcích za vteřinu.

Srovnání OnePlus 9 vs. OnePlus 9 Pro

Společně s modelem 9 Pro jsem měl možnost testovat i základní model OnePlus 9. Ten se v zásadě tolik neliší a všechny jeho odlišnosti shrnu v této kapitolce. Asi nejviditelnějším rozdílem je velikost 160 x 74,2 x 8,7 mm a hmotnost 192 gramů. To se odvíjí od displeje, který je plochý a jeho úhlopříčka je 6,55 palců (zabírá 87,6 % přední plochy). Displej nabízí nižší Full HD+ rozlišení (jemnost 402 PPI) a nižší jas 1100 nitů.

Nechybí mu ale 120Hz frekvence, avšak technologie LTPO tu není. To ve výsledku není takřka žádný rozdíl a já osobně jsem fanoušek menších displejů. Tudíž menší model mi přijde, co se týče ergonomie, o něco sympatičtější.

Co ale zamrzí nejvíc je chybějící voděodolnost, jen 15W bezdrátové dobíjení a absence teleobjektivu. Hlavní fotoaparát navíc postrádá optickou stabilizaci obrazu a laserové ostření. Video nelze nahrávat ve 4K při 120 fps.

Základní model je dostupný v barevných variantách Winter Mist (Zimní mlha), Arctic Sky (Arktické nebe) a Astral Black (Hvězdná čerň). Za 19 299 Kč se zdá být těch nedostatků možná až příliš a o něco lákavěji vypadá verze Pro, která stojí o ale 5 tisíc víc.

Závěrečné hodnocení

OnePlus 9 Pro je velmi vydařeným smartphonem, který zaujme svým elegantním designem a špičkovou hardwarovou výbavou. 120Hz Quad HD+ displej je velmi kvalitní a je radost se na něj dívat. Pro někoho může být překážkou velikost telefonu, ale hmotnost a celková ergonomie je dobrá. Výdrž baterie je průměrná, ale perfektní je rychlost nabíjení. Extrémně rychlé drátové i bezdrátové nabíjení jsem si za dobu tetování zamiloval. Chválím i za adaptér v balení.

Mezi další plusy patří voděodolnost IP68, dobře hrající stereo reproduktory, hardwarový přepínač zvukových profilů na boku, rychlá čtečka otisků prstů a bleskurychlé odemykání pomocí obličeje. Mezi mínusy řadím chybějící slot na paměťové karty a absenci 3,5mm výstupu na sluchátka.

Hardwarové parametry jsou na té nejvyšší úrovni, zde výrobce nedělal kompromisy. Výkonu má telefon na rozdávání a skvěle jej doplňuje odladěný operační systém Android 11. Prostředí Oxygen OS je vzhledově blízké čistému Androidu a oceníte i plno užitečných funkcí navíc.

Schopnosti hlavního fotoaparátu jsou na vysoké úrovni, ale na úplnou špičku to nestačí. Širokoúhlý snímač pořizuje kvalitní snímky, ale barevně se odchyluje od reality. Schopnosti přiblížení jsou chvalitebné, jen škoda, že teleobjektiv není dostupný u videa ve 4K rozlišení. Jinak jsou video záběry velmi zdařilé.

OnePlus 9 Pro pořídíte za 24 299 Kč, což jej řadí mezi silnou konkurenci a OnePlus už není takový zabiják vlajkových lodí, jako to býval. Přesto má rozhodně čím zaujmout. Mezi konkurenty patří zejména Samsung Galaxy S21+, respektive Galaxy Note 20, iPhone 11 Pro Max, Sony Xperia 1 II, popřípadě stejně výkonný Asus ROG Phone 5.