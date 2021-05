Recenze Motorola Moto G100: šest objektivů, 5G a přijatelná cena

Motorola na konci března odhalila další dva přírůstky do své „géčkové” řady. Řeč je v tomto případě o modelech střední třídy s označením Moto G50 a G100. V této recenzi se zaměříme na vybavenější variantu G100, která má u zákazníků bodovat především velkým displejem s 90Hz obnovovací frekvencí, 5000mAh baterií nebo bohatou fotografickou výbavou. V součtu na těle telefonu najdete dokonce 6 fotoaparátů.

S příznivou cenou 9 999 Kč a mnoha zajímavými parametry by mohla zaujmout uživatele, kteří by rádi vlastnosti vlajkových lodí s o poznání nižší cenovkou. Do budoucna pak bude výhodou i kompatibilita s 5G sítěmi nebo podpora standardu Wi-Fi 6.

Design: trocha extravagance

V krabičce se kromě telefonu samotného nachází obvyklá sestava nezbytností v podobě 20W nabíjecího adaptéru s kabelem, papírových manuálů, špendlíku pro otevření SIM šuplíku a taktéž čirého plastového obalu.

Moto G100 po vizuální stránce zaujme na první pohled. Testoval jsem barevnou variantu s označením Iridescent Ocean, což je dost extravagantní směs převážně modré a fialové. Povrchová úprava je lesklá a odstíny se na světle různě slévají a mění, bohužel na zádech úspěšně ulpívají otisky prstů a velmi viditelná jsou i zrnka prachu.

Po prvotním osahání telefonu se mi nechtělo věřit, že záda jsou opravdu plastová. Působí velmi solidním dojmem a celkově telefon drží pevně pohromadě, nikde nevrže ani se neprohýbá. Plastová konstrukce je velmi kvalitní, nechybí ani IP52 krytí, které zaručuje ochranu proti stříkající vodě.

Zajímavým designovým prvkem jsou světle modré rámečky objektivů (ty jsou celkem 4), které pod určitým úhlem doslova svítí. Tlačítko pro odemykání telefonu na pravé straně je nezvykle zapuštěno do těla telefonu, nad ním se pak nachází klasická kolébka pro změnu hlasitosti. Levá strana telefonu pak ukrývá tlačítko pro vyvolání asistenta a také šuplíček na SIM karty. Do něj vměstnáte buďto dvě nanoSIM karty nebo jednu nanoSIM a jednu paměťovou microSD kartu.

Na spodní hraně se nachází USB-C konektor, reproduktor a také 3,5mm audio konektor pro připojení sluchátek. Čelní strana smartphonu je osazena prostorným 6,7″ panelem, v jehož levém horním rohu najdeme dokonce dva kulaté výřezy pro selfie objektivy. Škoda poměrně masivních rámečků okolo zobrazovače, které ještě více zvětšují rozměry už tak velkého smartphonu.

Pro kompletnost je nutno zmínit, že v prodeji je také barevné provedení Iridescent Sky a Slate Grey. Obě tyto barvy jsou o poznání decentnější (šedá a modro-černá) a budou tak dobrou volbou pro konzervativnější uživatele.

Displej a možnosti odemykání

Zapuštěné tlačítko odemykání slouží také jako čtečka otisku prstů. Po poklepání tohoto tlačítka je možné vyvolat menu předem navolených zkratek například pro spuštění fotoaparátu nebo jiné aplikace. Moto G100 samozřejmě umí odemykání i dle rozpoznání obličeje. S oběma způsoby odemykání jsem se rychle sžil.

Dohromady tvoří funkční systém, kdy v horších světelných podmínkách sahám spíše po tlačítku pro otisk prstu a naopak přes den stačí telefon zvednout a nasměrovat na něj obličej. Spolehlivost obou mechanizmů je poměrně vysoká, takže v tomto ohledu hodnotím určitě pozitivně.

Ačkoliv velký 6,7″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením (1080 x 2520 px) ve své podstatě není špatný, u telefonu za necelých 10 000 Kč už bychom mohli očekávat AMOLED technologii. Zobrazovací frekvence 90 Hz u Moto G100 je určitě lepší než standardních 60 Hz, mnozí konkurenční výrobci už ale sahají spíše po 120 Hz, ale ruku na srdce, rozdíl mezi 90 a 120 Hz už není tak markantní, a navíc ušetříte baterii.

Pochválit naopak musím poměr stran 21:9, který oceníte především při procházení obsahu na sociálních sítích nebo jiných webových stránkách. Na šířku je pak tento poměr stran ideální pro sledování videí nebo hraní her. To mi opravdu dává smysl. Zmínit musím také podporu barevného standardu HDR10. Samozřejmostí je pak adaptivní jas nebo Always-on režim.

Celkový pocit z displeje nebyl špatný. Ačkoliv bychom u Moto G100 mohli čekat něco více, barevné podání i kontrast mi problém nedělaly. Pozorovací úhly jsou pro běžné použití dostatečné a i čitelnost na slunci je taktéž v pořádku.

Hardware a konektivita

Jedním ze zásadních prodejních argumentů u nové Moto G100 je jednoznačně podpora 5G sítí. Osmijádrový čip Snapdragon 870 pak zajišťuje dostatek výkonu pro běžný chod systému i hraní her. Ten má k dispozici 8 GB operační paměti. Úložiště s kapacitou 128 GB pak můžete rozšířit pomocí microSD karet.

Chod systému je plynulý a dokonce i velmi rychlý, na to si člověk zvykne opravdu ihned. Za dobu testování jsem nenarazil na jakékoliv prodlevy nebo výkonnostní nedostatky v oblasti běžného používání. Výkon pak nechybí ani u her. Otestoval jsem PUBG Mobile nebo Asphalt 9 a musím uznat, že i při vysokém FPS telefon hravě stíhal a nedostavilo se ani nějaké zásadní přehřívání.

Hardwarové parametry Motorola Moto G100 Systém: Android 11 Rozměry: 168,4 x 74 x 9,7 mm , Hmotnost: 207 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 870 5G, octa-core, 1x 3,2 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,7", Full HD+, 1080 x 2520 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.7, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, laserový AF Druhý fotoaparát: 16 Mpx, f/2.2, 117˚, 1.0µm, PDAF širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.2, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Taktéž benchmarky potvrzují slušný papírový výkon telefonu. Geekbench mi při jednojádrovém testu CPU ukázal skóre 955, což je jen o pět bodů méně než u Samsungu Galaxy S21 Ultra. U vícejádrového testu pak byl rozdíl o něco větší, stále se ale jedná o výborný výsledek. Celkově tedy z hlediska výpočetního výkonu nelze mnoho vytknout.

Co se týče konektivity, G100 je vybaven nejnovějšími technologiemi. Nechybí podpora již zmíněného 5G či standardu Wi-Fi 6. Bluetooth je zde ve verzi 5.1. Nepřekvapí standardní navigační trojice: GPS, GLONASS, GALILEO a také NFC. Telefon lze používat i se dvěma aktivními SIM kartami.

Desktopový režim Ready For

Ačkoliv nějakou formu chytrého propojení smartphonu a televize případně monitoru už několik výrobců běžně používá, stojí za to zmínit, že i Motorola jakýsi desktopový režim má a označuje jej názvem Ready For. Pomocí USB-C/USB-C nebo USB-C/HDMI kabelu se můžete připojit k televizi a využívat desktopového prostředí. Taktéž je možné se připojit k externímu monitoru případně přes Bluetooth propojit i s bezdrátovou myší a klávesnicí nebo herním ovladačem.

V prvé řadě je nutno pochválit rychlost připojení a jednoduchost celého systému. Vyzkoušel jsem propojení s monitorem pro hraní her i přehrávání video obsahu na YouTube. Pro hraní her je určitě lepší připojit i zmíněný ovladač. Ačkoliv se nejedná o ideální primární řešení pro hry, jako nouzová varianta může posloužit velmi dobře. PUBG při vysokém FPS běželo i v tomto případě bez problému a výkonnostně telefon nemá ani u většího monitoru problém.

Nejlepší využití módu Ready For vidím v příležitostném propojení např. na hotelu k běžné televizi, u které byste za normálních okolností byli odkázáni na běžné televizní programy, což obzvláště v cizině většinou není moc lákavé. S připojeným telefonem ale můžete zavítat například na YouTube a možnosti zábavy si značně rozšířit. Sám jsem některá videa z YouTube v HD kvalitě přes Moto G100 na monitoru shlédl a musím říci, že jsem nezaznamenal jediný problém. Vše bylo plynulé a velmi dobře funkční.

moto g 100 - Gaming

Watch this video on YouTube

Problém se objeví v momentě, kdy jste odkázáni na monitor bez reproduktorů a zvuk jde pouze z mono reproduktoru telefonu, který bohužel není nic moc a přeci jen alespoň stereo zvuk by to pro sledování videí nebo hraní her určitě chtělo.

Fotoaparát a záznam videa

Už na první pohled je zřejmé, že objektivy se u Moto G100 nešetřilo. Čtveřice čoček na zádech je doplněna o další dvě umístěné v levém horním rohu displeje na přední straně telefonu. Kromě běžné selfie kamerky je tady i širokoúhlý objektiv. Bohužel ale chybí optická stabilizace obrazu, nicméně ta softwarová funguje poměrně slušně, a to především u 4K videa.

Kompletní seznam fotoaparátů:

64MPx hlavní objektiv se světelností f/1.7 a laserovým automatickým ostřením

16MPx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a šířkou záběru 117˚

senzor hloubky pro portrétní režim s rozlišením 2 MPx a světelností f/2.4

3D TOF senzor pro lepší ostření

přední objektiv s rozlišením 16 MPx a světelností f/2.2

přední širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 MPx, světelností f/2.4 a šířkou záběru 118˚

Hlavní fotoaparát

Hlavní objektiv má sice rozlišení 64 MPx, většinou ale budete fotit spíše do 16 MPx. Výsledky z tohoto objektivu jsou patrně i díky laserovému ostření velmi slušné. Za dobrého světla jsou fotky dostatečně ostré a detailní. Telefon barvy mírně upravuje do sytějších tónů a výsledná fotografie pak může občas vypadat až příliš líbivě. Nutno zmínit, že i snímky focené proti přímému slunci nevypadají vůbec špatně.

Překvapivě i za horších světelných podmínek a bez použití nočního režimu jsou snímky z hlavního fotoaparátu poměrně slušné. Ačkoliv barvy nejsou dokonalé, snímky jsou relativně ostré a při alespoň základním osvětlení scény jsou výsledky použitelné. V nabídce je také noční režim, který u většiny fotek uměle doplní chybějící světlo, často je to ale dost citelný zásah do celkového vzhledu snímku a z mého pohledu je to až příliš. Samozřejmě vždy záleží na typu scény, většinou se mi ale více zamlouval snímek bez nočního režimu.

Širokoúhlý objektiv a makro

U širokoúhlého objektivu výsledky zdaleka nejsou tak konzistentní, jako u hlavního fotoaparátu. Ačkoliv za dobrých světelných podmínek fotí velmi pěkně, za šera nebo větší oblačnosti jsem občas narazil na nějaký problém. Barvy nejsou tak živé, jako u hlavního snímače a fotky občas působí ploše. Posoudit můžete sami z přiložených snímků.

Naopak velké překvapení pro mne byl makro snímač. Respektive je nutno uvést, že G100 žádný speciální makro objektiv nemá. Fotky z režimu makro pořizuje širokoúhlý fotoaparát. Fotit lze naprosté detaily klidně ve vzdálenosti 1-2 cm. Zajímavostí je pak přisvícení objektivu, díky kterému lze vyfotit i různá temná zákoutí nebo titěrné nápisy.

Poslouží také v momentě, kdy si už telefonem stíníte a kýžené světlo na focený objekt nedopadá. Ačkoliv to asi není funkce, kterou bych využil denně, občas se může hodit a pomoci. Takže tady má Motorola kladný bod za zajímavý nápad i realizaci.

Taktéž fotky z portrétního módu nevypadají vůbec špatně. Samozřejmostí je možnost nastavení úrovně rozmazání pozadí. Nechybí ani funkce panorama nebo profesionální mód s většími možnostmi nastavení.

Selfie duo

Přední kamera ve dvou provedeních sice není špatný nápad, otázkou je, jak často opravdu využijete obě čočky. Z mé osobní zkušenosti jsem si více oblíbil tu širokoúhlou a tím pádem bych klasický objektiv ve výřezu displeje klidně oželel. Opět jsem se dočkal slušných výsledků za dobrých světelných podmínek, bohužel s ubývajícím světlem jde kvalita značně dolů. Pro běžné použití jsou ale obě selfie kamerky dostačující.

Video

Ačkoliv Moto G100 umí natáčet až 6K video při 30 fps (6016 x 3384 px), raději doporučím používat osvědčenou klasiku v podobě 4K. Kromě velkého objemu dat takových videí je hlavním problémem chybějící stabilizace a nemožnost nahrávání při vyšší snímkovací frekvenci. Z těchto důvodů je mnohem lepší variantou 4K rozlišení, které nabízí velmi slušnou softwarovou stabilizaci obrazu a také podporu 60 snímků za vteřinu. Na druhou stranu, za dobrého světla je kvalita 6K videa velmi slušná.

Motorola Moto G100: 6K camera demo (30 fps)

Watch this video on YouTube

I když je video ve 4K poměrně slušně (softwarově) stabilizované, občas dochází ke zbytečně častému přeostřování obrazu při nahrávání, což je dost rušivé. Naštěstí by to měl vyřešit softwarový update. V nočním prostředí se ostření občas ztrácí úplně (v 6K i 4K), jinak ale obraz není špatný. Funkce Audio Zoom má zaručit lepší kvalitu snímaných zvuků díky speciálnímu zacílení mikrofonů, reálný přínos této funkce jsem ale nezaznamenal.

Motorola Moto G100: 4K camera demo (60 fps)

Watch this video on YouTube

Ačkoliv Motorola Moto G100 nabízí značné množství fotografických možností, jen některé jsou opravdu dobře použitelné. Hlavní snímač i „širokáč“ mají svoje neduhy, nicméně po většinu času sloužily dobře. Překvapilo mě kvalitní makro a v neposlední dobře i hezký obraz při zoomu. Od kvality videa jsem ale očekával určitě více.

Baterie a výdrž

Jednoznačným zklamáním u telefonu v této cenové kategorii je absence bezdrátového nabíjení. To je věc, která dle mého názoru hraje častokrát větší roli, než nějaký ten objektiv navíc nebo rychlejší procesor. U zástupce střední třídy bych jej tedy určitě očekával.

Náplastí na tento nedostatek může být slušná kapacita baterie dosahující 5000 mAh. Ta v reálu umožňuje i dvoudenní výdrž bez potřeby nouzového nabíjení při střídmějším použití telefonu. Pokud pak budete baterii opravdu šetřit, zvládne i tři dny bez nabíjení.

Nabíjecí adaptér má 20W a dobíjení tedy probíhá poměrně rychle. Není to ovšem žádná sláva. Z 0 % na 100 % se dostanete za zhruba necelé dvě hodiny.

Android 11 a uživatelské rozhraní

Již tradičně Motorola do systému příliš nezasahuje. Android ve verzi 11 je v podstatě čistý a najdete zde jen rozšířené možnosti přizpůsobení vzhledu systému, chytrá gesta pro ovládání nebo aplikaci Gametime pro hráče. Spolupráci s Google Asistentem ulehčuje hardwarové tlačítko na levé straně telefonu.

Absence jakýchkoliv firemních aplikací a dalších nadstaveb systému je z mého pohledu určitě spíše pozitivní a proto jsem rád, že u tohoto přístupu Motorola zůstává i u svých nových modelů. Android je k dispozici ve své poslední verzi, takže v ohledu softwaru zde není co vytknout.

Závěrečné hodnocení

Motorola Moto G100 je určitě zajímavým smartphonem, který si najde své uživatele už díky extravagantnímu vzhledu, dobrému výkonu nebo na svou cenu slušné fotografické výbavě. Potěší také bohatá konektivita čítající 5G i Wi-Fi 6. Osobně jsem ocenil i Ready For mód a dlouhodobě se mi Motorola líbí z hlediska čistoty operačního systému.

Přijatelná je také cena – ta se sice po uvedení na trh pohybovala okolo hranice 13 tisíc Kč, ale Motorola rychle zjistila, že za tuhle částku by telefon byl neprodejný a cenu raději snížila na podstatně zajímavějších 9 999 Kč včetně DPH.

Je škoda, že Motorola nesáhla po AMOLED displeji, který by novince rozhodně slušel více než IPS LCD panel. Odradit mohou i plastová záda nebo chybějící bezdrátové nabíjení. Ani to drátové s výkonem 20W ale není žádná spása.