Recenze Microsoft Surface Earbuds: bezdrátová sluchátka z jiné planety

Hardwarová kategorie Surface od Microsoftu je tady s námi už hezkou řádku let. Co byly prvně jen nesmělé pokusy o prvotřídní tablety se postupem času rozrostlo do prémiového segmentu obsahujícího nejen zařízení s Windows, ale také pořádnou dávku příslušenství. Microsoftu nicméně v portfoliu chyběla skutečně bezdrátová sluchátka, a tak se to rozhodl napravit. Jaký dojem na mě udělala sluchátka Surface Earbuds?

Design a zpracování

V případě podoby sluchátek až nepříjemně často žehrám, že většina produkce kopíruje vzhled Apple Earpods. Trčící tyčinky z ucha jsou sice ikonické, ale také nepraktické. Nenápadné špunty v uších dotáhla takřka k neviditelnosti Nokia, a Microsoft se pro jistotu rozhodl jít na věc svým vlastním způsobem.

Na první dobrou působí sluchátka jako zjevení. Létající talíře, obří knoflíky či špatně umístěná ozdoba ucha. Ať vám Surface Earbuds připomínají cokoli, rozhodně si je nespletete s žádnými jinými na trhu – jsou zkrátka originály. Velká bílá plocha ale není samoúčelná – skrývá se v ní dotyková vrstva, která sází na spoustu užitečných gest. Ale o tom až později.

Konstrukčně se jedná o ergonomické pecky, které místo jedné velikosti a tvrdého plastu nabídnou sadu nástavců. Tady rozhodně palec nahoru. Vzhledem k velikosti a typu konstrukce se u mě hned na první dobrou dostavil strach. zda mi nebudou sluchátka samovolně vypadávat s uší. Několik prvních nasazení bylo nejistých, ale po čase jsem přišel na speciální grif, který držel sluchátka pevně na svém místě.

Ke krabičce toho moc k poznamenání není. Jedná se o pilulkovitou podobu s mírně zkosenými hranami, takže se příjemně drží a působí robustním dojmem. Teda až na odklápěcí víko, na které bych raději byl hodný. Sluchátka sedí v pouzdru pevně a nepotvrdily se ani obavy. že sluchátka nepůjdou snadno vyjmout. Chce to jen trochu cviku.

Pohodlnost nošení je na vysoké úrovni, ani při delším poslechu se nejedná o nepříjemnou činnost. Při zvolení správných nástavců vás sluchátka jistě nebudou tlačit v uších, stejně tak se ucho pod nimi nepotí. Jen jsem se během testování nezbavil obavy, že s nimi o něco zavadím či že mi například při jízdě na kole z uší vypadnou. Obava to byla lichá, ale stejně tam vždy byla přítomna.

Celkové dojmy ze zpracování a designového řešení jsou spíše pozitivní, ale zrovna tato kategorie je poměrně hodně individuální. Jestli první verze Airpods technologické nadšence polarizovala, Surface Earbuds je rovněž nenechají chladnými. Spojení extravagantního a konzervativního Microsoftu vyšlo na jedničku.

Funkce a parametry

Nejprve promluvím řečí čísel: velikost měničů 13,6 mm, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, nabíjení skrze USB-C, dotykové ovládání, Bluetooth 5.0, odolnost podle standardu IPX4, celková hmotnost 55 gramů (jedno sluchátko 7,2 gramů, pouzdro bez sluchátek 40 gramů) či podpora pro kodeky SBC a aptX. Papírové specifikace jsou dobré, ale rozhodně nic, co by vás posadilo na zadek. Obě sluchátka fungují nezávisle na sobě, můžete tak používat jen jedno z nich, lhostejno které.

Jakmile ale dojde na párování a prezentaci, naplňují Surface Earbads dobrý standard vyšší třídy. Ihned po otevření krabičky mi na telefonu s Androidem 10 (na Windows funguje obdobně) vyskočila notifikace s rychlým párováním a možností stáhnutí doprovodné aplikace. Zatímco se aplikace stahovala, sluchátka mě pomocí hlasové navigace seznámila s ovládáním. Sice anglicky, ale s tím se tak trochu počítá. Tohle je prezentace, jak má být, a kéž se brzy stane standardem i u levnějších sluchátek.

Dotykové ovládání je na každém sluchátku trochu jiné, nicméně některé pokyny se vztahují na obě sluchátka. Je tím například podržení pro vyvolání hlasového asistenta, či poklepání pro zastavení a spuštění hudby, respektive telefonního hovoru. Na levém sluchátku využijete tahy k ústům a k temeni hlavy, čímž ovládáte posun mezi skladbami. Pravé sluchátko nabídne gesta nahoru a dolů, čímž ovládáte hlasitost.

A u posledního jmenovaného mám hned jednu výtku. Sluchátka mají ovládání hlasitosti samotných sluchátek, nikoli však hlasitosti v telefonu. Po každém vytažení sluchátek z pouzdra měly testované Surface Earbuds nastavenou hlasitost na 33 %, takže bylo nutné zběsile šoupat prstem po pravém sluchátku, abych se dostal na normální hlasitost. Toto se dělo pokaždé a nešlo to změnit ani v doprovodné aplikaci.

Jinak gesta fungovala na výbornou, jen déšť jim udělal trochu čáru přes rozpočet a mírně je zmátl. To se dá ovšem pochopit. Zajímavou funkcí je propojení se Spotify, kdy mi po každém spárování vyskočila upozorňující notifikace právě na toto spojení. V praxi se mi nicméně stávalo, že po skončení přehrávání podcastu v jiné aplikaci náhodně spustilo přehrávání letního playlistu ze Spotify, což jsem v tu chvíli nechtěl.

Úplně náhodné to nicméně nebylo, spuštění Spotify se vykoná trojitým poklepaním. Přesto bych uvítal například možnost si ovládání gesty přizpůsobit, nebo alespoň některá gesta vypnout. To bych ale od Microsoftu chtěl moc.

Vyčíst musím ještě jednu chybějící funkci, a to detekci sluchátka v uchu. Po vytažení sluchátka nedojde k zapauzování hudby, což osobně považuji u skutečně bezdrátových sluchátek za samozřejmost, alespoň od určité cenové hladiny. Tenhle nedostatek si Microsoft rozhodně za rámeček nedá, stejně jako absenci aktivního potlačení hluku. Pecky, byť silikonové, zkrátka příliš dobře netěsní a v rušném prostředí města můžete mít občas mírný problém, alespoň pokud posloucháte podcasty.

Doprovodná aplikace

V tomto bodě budu stručný, nikoli však proto, že bych chtěl. Aplikace Surface Audio toho příliš nenabízí a za dobu testování jsem nepřišel na to, proč ji vlastně využívat. Dokud nevytáhnete sluchátka z pouzdra, nemůžete v aplikaci ani nic nastavit. Poté, co tak učiníte, se ale stejně můžete jen podívat na spárovaná zařízení, pohrát si s ekvalizérem, vypnout dotykové ovládání nebo změnit název sluchátek. Jo, a taky si stáhnout softwarovou aktualizaci.

Kromě toho je vám Surface Audio téměř k ničemu. Můžete ještě zkontrolovat stav baterie jednotlivých sluchátek, nicméně kapacita pouzdra se už neukazuje. Stejně tak vidíte údaj o hlasitosti sluchátek, ale to je tak všechno. Ani možnost změnit hlasitost z aplikace či si nastavit výchozí hlasitost sluchátek není možné. Takto zbytečnou doprovodnou aplikaci jsem již dlouho neviděl.

Přehrávání hudby

Omáčky a přílohy jsou sice důležité, ale bez hlavního chodu by postrádaly smysl. Kvalita hudebního přednesu je alfou a omegou každých sluchátek a v případě, kdy by v této oblasti sluchátka selhala, jim zkrátka žádná sebelepší funkce nepomůže. Pro testování Microsoft Surface Earbuds jsem zvolil jak svůj standardní zátěžový test (Bohemian Rhapsody, soundtrack k Nespoutanému Djangovi a Ve sluji krále hor od Edvarda Griega), tak sem si přihodil i něco navíc.

Mohu s klidným svědomím říci, že zvukový projev Surface Earbuds je vyvážený, věrný a s trochou šachování v ekvalizéru i uspokojivý. Sice musím podotknout, že nic jiného sem ani u sluchátek v této cenové kategorii nečekal, ale i tak jsem rád, že to mohu s klidným svědomím prohlásit. Zklamáni mohou být jen příznivci basové složky, která je k jejich smůle věrná.

Bohemian Rhapsody sluchátka zvládla ukázkově, nástroje šlo od sebe snadno odlišit, Freddie Mercury byl čistý, jasný a srozumitelný, každé udeření do klávesy či zabrnkání na strunu basové kytary bylo jasné a čisté. Po celou dobu skladby jsem mohl sledovat libovolný nástroj bez toho, aby se někde slil do jednolitého hluku. Zvuk působil plasticky a velmi uvěřitelně, včetně operních částí.

V případě Edwarda Griega obstála sluchátka taktéž na výbornou. Na začátku jsem ani zaškobrtnutí nečekal, v pozdějších částech ano. Nicméně ono nepřišlo. Až do konce jsem měl pocit, že poslouchám orchestr, nikoli nesourodou skupinu vydávající hluk. Po celou dobu jsem neměl problém sledovat jednotlivé nástroje, což je obzvláště v závěrečné části poměrně obtížné.

Nespoutaný Django dokáže leckterá sluchátka potrápit, nikoli však Surface Earbuds. Kytarové vybrnkávání či osobité hlasové projevy některých skladeb nebyly vůbec žádný problém. Ať jsem již sáhl po ústředním motivu, Too Old to Die Young (která má tu správnou dynamiku), Trinity: titoli nebo Freedom, nic z toho mě nezklamalo. Právě naopak.

Z náhodných interpretů nezklamal ani popový zázrak z Rakouska Falco, osobitý rock Lennyho Kravitze, soulová legenda James Brown či nizozemský DJ Hardwell. Surface Earbuds se nezalekla ani Steva Aokiho, Billie Eilish nebo Big Puna. Polského písničkáře Makra Grechutu a soundtrack ke hře Halo zvládla sluchátka také velmi dobře. Jinými slovy, nepodařilo se mi je na žádné skladbě nachytat na švestkách.

Na závěr si dovolím ještě pár slov k telefonním hovorům. Ty jsou poměrně na dobré úrovni, nečekejte ale žádný zázrak. Okolní zvuky sbírají sluchátka docela spolehlivě, ale i v rušném prostředí je vás slyšet poměrně čistě. Protistranu nebudete mít taktéž potíž slyšet, nicméně na městské ulici už to taková lahoda není. Jestli jsou pro vás hovory prioritou, spíše se poohlédněte jinde.

Výdrž na baterii

Baterie je oblast, kde Surface Earbuds dominují. O kapacitě se Microsoft nezmiňuje, nicméně vychvaluje 8 hodin přehrávání a dalších 16 hodin ukrytých v nabíjecím pouzdru. Z praxe mohu tato čísla potvrdit, byť samozřejmě záleží na hlasitosti a míře používání dotykových gest. Při náročnějším poslechu se mi sluchátka nepodařila utahat a vám se to jistě také jen tak nepovede.

V případě peckových sluchátek se jedná rozhodně o nadprůměrnou výdrž a pokud neradi často nabíjíte, toto je bezesporu argument, který rozhoduje ve prospěch Surface Earbuds. Když se totiž u skutečně bezdrátových sluchátek řekne velká výdrž na baterii, tak si to přesně takhle představuji. Škoda, že chybí bezdrátové nabíjení.

Závěrečné hodnocení

Souboj na trhu se skutečně bezdrátovými sluchátky je v plném proudu a nebyl by to Microsoft, kdyby nepřispěl také svou troškou do mlýna. Obávám se ale, že jeho příspěvek je spíše kapkou v moři než velkou tsunami. Microsoft se svými sluchátky jednoduše přišel pozdě, teritorium je už rozparcelované a teď se spíše hraje o podíl na trhu, než kdo ho ovládne.

Nechápejte mě špatně, Surface Earbuds nejsou ani v nejmenším špatná sluchátka. Originální design, kvalitní zvukový projev, dlouhá výdrž na baterii či pohodlný poslech i po několika hodinách je zkrátka něco, co Microsoft zpracoval až se švýcarskou přesností. Ani nedostatky, jako detekce vytažení z ucha, špatná doprovodná aplikace nebo vyšší cena (v době psaní recenze je to 6 990 Kč) nejsou dostatečně přesvědčivé mínusy, proč sluchátka nekoupit.

Jenže oproti konkurentům nenabídne nic moc navíc, žádnou rozhodující vlastnost či funkci, která by zvrátila misky vah v jejich prospěch. Pokud budeme brát v potaz jejich zařazení do vyšší třídy, nabízí se označení génius průměrnosti. Nicméně takto bych je označil jen v nejlepším možném smyslu.