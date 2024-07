Recenze koloběžky Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2024): blinkry a dojezd až 60 kilometrů

Nová elektrická koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. generace

Jedná se o koloběžku do města, váží 19 kg a je poměrně skladná i snadno přenosná

Nabízí 400W motor a velkou baterii s dojezdem až 60 kilometrů na jedno nabití

Doporučená cena činí 13 990 Kč, rychlost je omezena na 25 km/h

Elektrické koloběžky si v posledních letech získaly značnou popularitu. Na trhu je k dispozici široká škála modelů, od méně výkonných s krátkým dojezdem až po velmi rychlé koloběžky s dojezdem přesahujícím 100 km. Nejoblíbenější kategorií jsou tzv. městské koloběžky, kde většina výrobců nabízí produkty s podobnou konstrukcí. To platí i pro model Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2024), který přináší podobný design jako předchozí modely a jeho konkurenti.

Druhá generace přináší pevnější konstrukci, blinkry v řídítkách, přesunutí motoru do zadního kola, zvýšení výkonu, ale také nárůst dojezdu. V těch zásadních věcech tedy došlo k posunu. Na českém trhu se novinka prodává za cenu 13 990 Kč. Jedná se tak o velice dostupný model s výborným poměrem ceny a výkonu. Jaký je skutečný dojezd a jaké má nedostatky? To a mnohem více se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení je poměrně rozměrné a těžké. Aby také ne, když hmotnost koloběžky činí 19 kilogramů. Rozměry krabice jsou zhruba 118 × 55 × 18 centimetrů a s již zmíněnou váhou se nejedná o nic snadno přenosného a skladného.

V krabici se nachází samotná koloběžka v částečně rozloženém stavu, několik nezbytných dokumentů, uživatelská příručka v českém jazyce, nabíječka, sada pěti šroubků k zajištění řídítek (jeden je náhradní) a inbusový klíč.

Design a konstrukce: klasická městská koloběžka

Na první pohled se vzhled téměř neliší od dřívějších modelů a ostatních městských elektrických koloběžek. Podobný design můžeme najít u modelů od značek jako Lamax, GoGEN, Bluetouch, Street Surfing nebo Ninebot.

Koncept, který tak trochu přinesla první generace Xiaomi Mi Electric Scooter, funguje už řadu let, proto nebylo nutné vymýšlet nic nového. Mezi nejvýraznější odlišnosti patří umístění motoru do zadního kola a tím i jeho vyplnění, díky čemuž máte šanci poznat, že jde o nejnovější generaci. Velkou inovativní novinkou je také skrytí brzd.

Samozřejmě zde ale najdeme i několik technických rozdílů, které postupně zmíním. Osobně považuji konstrukci za velmi povedenou (robustní tělo vydrží statické zatížení do 500 kilogramů). Jednoduchý a čistý design se mně líbí. Oceňuji, že přední tyč většinu kabelů elegantně skrývá a baterie je umístěna ve spodní části, což přispívá k celkovému estetickému dojmu.

Koloběžka na výšku měří 121,5 centimetrů a na délku 115 cm. Ve složeném stavu se výška pohybuje od 50,6 do 57 cm. Hlavním materiálem se stala uhlíková ocel v matné tmavě šedé barvě. Celkově mám z koloběžky velmi dobré pocity. Rám působí bytelně a konstrukční zpracování je na vysoké úrovni, takže věřím, že vydrží spoustu let.

Doplním, že mašina splňuje krytí IPX4, takže není vodotěsná, ale odolá proti stříkající vodě. Nemusíte se tedy bát jezdit za deště, sem tam projet kaluží a nemělo by ani vadit mytí koloběžky pod vapkou.

Místo pro stání je tak akorát široké a dlouhé (cca 15 × 60 cm). Chválím za gumový povrch s poměrně výraznou drážkovou perforací. Boty ani při rychlé jízdě neztrácí kontakt s podlahou a nikdy se mi nestalo, že bych byť jen trochu uklouzl. Maximální nosnost činí 120 kg a doporučená výška jezdce se pohybuje od 120 do 200 cm.

Jednoduché složení za pár vteřin

Kloub pro složení je umístěn těsně nad předním kolem. Jeho funkce je zajištěna mechanickou pákou a pojistkou. Složení trvá jen několik vteřin a vyžaduje jen pár jednoduchých pohybů. Hmotnost se kvůli nové konstrukci a materiálům vyšplhala na 19,4 kilogramů, což je o celých 2,9 kg více než u minulé verze. To už bohužel při přenášení pocítíte, ale osobně jsem koloběžku moc často nepřenášel. Pokud bydlíte v bytě, je dobré si předem rozmyslet, kde budete koloběžku skladovat. Ani ve složeném stavu není snadné ji někam schovat. Do výtahu nebo kufru auta se vejde bez problémů, ale například převážení v MHD není z mého pohledu příliš ideální.

Na řídítkách se nacházejí všechny ovládací prvky

Řídítka nemají nastavitelnou výšku, což je za mě jeden z největších nedostatků koloběžky. Pro svoji výšku 186 cm bych si je o něco málo zvednul. Řídítka jsou akorát široká, což chválím. Jsou velice příjemná na dotek a s jejich uchopením jsem neměl žádné problémy.

Na levé straně se nachází praktický a dobře slyšitelný zvonek s pohodlným stiskem. Vedle něj je také páka brzdy, která má jistý stisk. Tuhost této brzdy lze, stejně jako u cyklistického kola, snadno upravit podle potřeby.

Ve středu řídítek je umístěn částečně barevný displej s jediným tlačítkem. Displej zobrazuje všechny základní informace, i když bych uvítal více údajů. Jas by mohl být také o něco vyšší, přestože většinou vše vidíte hezky, na přímém slunci hůře čitelný, a bohužel nelze regulovat intenzitu podsvícení.

Pod palcem pravé ruky naleznete klasickou plastovou páčku sloužící jako plyn. Ta je dost možná jednou z nejpodstatnějších částí koloběžky, protože ovládá celý její výkon. Snadno se používá, má příjemný odpor a prakticky nemám nic, co bych jí vytknul.

Světla, reflexní prvky a nově blinkry

Uprostřed řídítek pod displejem je umístěn reflektor s dosahem svícení cca 6 metrů. I když neoslňuje protijedoucí vozidla ani chodce, jeho sklon není možné nastavit. Svítí tedy poměrně dost do země. Ocenil bych delší dosvit, protože zejména při rychlejší jízdě chcete vidět více do dálky.

Reflektor se aktivuje jednoduchým stisknutím tlačítka na hlavním panelu nebo se po nastavení v aplikaci umí zapnout sám ve chvíli, kdy se zešeří. Po jeho zapnutí svítí neustále i zadní červené světlo. Poté, co zapnete koloběžku, je připravené i brzdové světlo, které svítí po zmáčknutí brzdy, respektive bliká při zapnutí světel v noci. Intenzita brzdového světla je dostatečná.

Na koloběžce se nachází i poměrně dost odrazek, za což chválím. Mimochodem blatníky jsou plastové, takže na ten zadní bych raději nestoupal a neopíral bych si o něj při jízdě nohu.

Velkou novinkou jsou blinkry s certifikací E-Mark umístěné v řídítkách. Aktivují se dvojicí tlačítek pod zvonkem. Ve tmě jsou hezky výrazné a velice užitečné. Může se stát, že je lehce zastíníte tělem nebo rukama, ale přesto je další účastníci provozu nepřehlédnou. To ovšem neplatí za dne, kdy mi zkrátka přišlo, že jejich použití je zbytečné.

Umístění by tedy mohlo být lepší, ale přesto hodně chválím, že tento užitečný bezpečnostní prvek zde je. Ono řídit v provozu jednou rukou a druhou ukazovat odbočení není úplně jednoduché a bezpečné.

Širší kola a bubnová brzda

Vylepšením prošla i 10“ kola. Pneumatiky byly rozšířeny z 54 na 60 milimetrů, takže mají vyšší vzduchovou kapacitu a díky tomu lépe tlumí nárazy. Díky větší styčné ploše pneumatiky s vozovkou se účinně zvyšuje také přilnavost, což umožňuje náklony v zatáčkách a celkově stabilnější a bezpečnější jízdu.

Pneumatiky jsou opět bezdušové, tím pádem bezúdržbové a bezdefektové. Kousek od předního kola se nachází šikovný stojánek, který je pevný a koloběžku spolehlivě udrží. Bohužel občas jsem měl problém s jeho vyklopením, protože je pod koloběžkou hodně schovaný.

Další velkou novinkou je, že zde už nenajdeme kotoučovou brzdu, která dříve byla na zadním kole. Přední kolo je opatřeno brzdou bubnovou, která není vůbec vidět. Jde o unikátní a elegantní řešení. Efektivita brzdy je velice účinná, i díky tomu, že je vepředu.

Nicméně i zadní kolo je brzděno a to pomocí systému E-ABS. Díky dvojitému brzdnému systému není problém zastavit na pár metrech. Samozřejmě nechybí ani funkce rekuperace, tedy brzdění pomocí motoru. Ta lze nastavit slabá, střední a maximální. Já povětšinou jezdit s nejvyšším stupněm, díky čemuž jsem používal brzdu jen k zastavení.

Technické parametry: výkon až 1 000 W

Motor uložený v zadním kole má výkon 400 W a špičkový výkon činí až 1 000 W. To je hezký posun od 350W motoru se špičkovým výkonem 700 W. Maximální rychlost, kterou dokáže motor vyvinout neznám, protože je omezena na 25 km/h, avšak z kopce není problém přesáhnout hranici 30 km/h.

Výkon pocítíte zejména v kopcích. Výrobce udává maximální stoupání cca 22 % (minulá generace zvládla 20 %). To rozhodně můžu potvrdit, že to pro koloběžku není žádný problém. Ta síla do kopců je znát a s radostí můžete jet do táhlejších kopců i 20 km/h. Je tedy vidět, že koloběžka by byla schopná po rovině jezdit i rychleji.

Dojezd až 60 kilometrů

V základně se nachází lithiová baterie o kapacitě 10 000 mAh, respektive 468 Wh. Její napětí tedy činí 48 V, což jenom umocňuje to zvýšení výkon, protože minulá generace pracoval se 42 V. Kapacita akumulátoru se ale bohužel snížila z 12 400 mAh.

Přesto se výrobce chlubí tím, že má mít dojezd až 60 km, zatímco minulá generace slibovala 55 km. To ovšem závisí na mnoha faktorech. Dojezd ovlivňuje terén, hmotnost jezdce, rychlost, ale i okolní teplota, povětrnostní podmínky a styl jízdy. Maximálního dojezdu lze docílit plynulou jízdou po rovné asfaltové cestě v normálním režimu.

K dobíjení slouží 96W nabíječka (48 V / 2 A), která baterii nabije z nuly na sto za zhruba 9 hodin, což je poměrně dlouhá doba. Kabel měří necelé dva metry a působí velmi solidním i pevným dojmem.

Jak je to v praxi?

Musím se přiznat, že za tři týdny testování jsem ani jednou nemusel řešit dojezd, a to jsem jezdil většinu času na maximální výkon v režimu Sport. Na dvacetikilometrový úsek jsem spotřeboval zhruba 40 % baterie. Takovýto úsek jsem jel prakticky za ideálního počasí, trať byla do kopce i z kopce a má průměrná rychlost činila zhruba 22 km/h.

Během testování jízdy v normálním režimu jsem zdolal necelých 25 km, kdy koloběžka odhadovala zbývající dojezd na 33 km. Troufám si tvrdit, že koloběžka by dokázala na plnou baterii urazit v normálním režimu 55 až 60 kilometrů a v režimu Sport zhruba 50 km.

Dojezd této koloběžky je vynikající a pro ježdění po městě zcela dostatečná. Velkou zásluhu na skvělém dojezdu má pravděpodobně i rekuperace a systém BMS (inteligentní správa baterie). Na dobré výdrži se také mohou podílet bezdušové pneumatiky, které přispívají k efektivnímu využití energie.

Mobilní aplikace Xiaomi Mi Home

Koloběžku lze propojit s vaším smartphonem přes Bluetooth. K tomu slouží aplikace Xiaomi Mi Home, která je dostupná pro Android a iOS. Bohužel není podporována čeština, takže musíte mít aplikaci v angličtině. V aplikaci vidíte odhadovaný zbývající dojezd, nabití baterie, zvolený jízdní režim a aktuální ujetou vzdálenost s průměrnou rychlostí.

Pomocí aplikace můžete koloběžku zamknout, zapnout automatické rozsvícení světel při zešeření nebo nastavit intenzitu rekuperace. Pro tyto činnosti musí být koloběžka zapnutá a vy musíte být v její blízkosti, protože připojení probíhá přes Bluetooth. Vše je ale rychlé a spojení probíhalo vždy bez problémů.

Zamknutí motoru skrze telefon je sice zajímavá funkce, ale stejně bych raději koloběžku nikde nenechával postávat bez dozoru. Uzamknutá koloběžka má zabrzděný motor a při jakémkoliv neoprávněném pohybu začne pípat. Velice vítám historii jízd, takže přesně víte, kolik jste kdy ujeli, průměrnou rychlost a podobně.

Jízdní vlastnosti: ve městě jako doma

Jak jsem již zmínil, koloběžka nabízí slušný dojezd i výkon, ovšem jízda není příliš komfortní. Pneumatiky jsou sice širší a měly by pohltit více nárazů, ale tvrdá bezdušová kola způsobují, že budete často při jízdě cítit otřesy a vibrace, což může být nepříjemné.

Pokud budete jezdit po krásných asfaltových cyklostezkách a silnicích bez děr a nerovností, bude jízda hladká i příjemná. Nicméně kostky a nerovné povrchy jsou pro tuto koloběžku velkou překážkou. I delší jízda po zámkové dlažbě může způsobit nepříjemné mravenčení v rukách, což je problém u všech modelů koloběžek bez (předního) odpružení.

Koloběžka je tedy ideální do města, ale především na asfalt a beton. Ani relativně velká kola nezabrání nekomfortní jízdě na hrubších površích. Chápu, že bezdušové pneumatiky nemusíte hustit a jsou odolné proti defektům, ale upřednostnil bych pohodlnější svezení, i kdyby to znamenalo občasné foukání pumpičkou a hrozbu píchnutí.

Zatáčení a držení rovnováhy jsou snadné, a během několika jízd si na ně určitě zvyknete. Díky umístění baterií pod vámi je stabilita a ovladatelnost opravdu vynikající. I když by rejd mohl být lepší, nebudete mít problém zatočit ani v menších uličkách a zatáčkách.

Tři jízdní režimy

Jak jsem naznačil, na displeji si můžete zvolit ze dvou jízdních režimů: Normální (D) a Sport (S). Nicméně je zde i třetí možnost Chůze, kdy koloběžka jede maximálně 6 km/h. V normálním režimu není příliš velké zrychlení a rychlost je omezena na 20 km/h.

Režim Sport je ale teprve něco. Rychlost dosahuje až 25 km/h a koloběžka okamžitě reaguje na stisknutí plynu. Bylo pro mě překvapením, jak je koloběžka v tomto režimu živá. I když jsem jezdil převážně v tomto režimu, což nepatrně zkrátilo dojezd, zážitek z jízdy byl úplně jiný. Není problém vyjet ani prudší kopce, což přidává na celkové dynamice a zábavě při jízdě.

Koloběžka opravdu jede rychle, a s mými necelými 85 kily jsem se zrychlením neměl žádný problém. Je důležité zmínit, že motor se aktivuje až po překročení rychlosti 5 km/h, takže je nutné se nejprve odrazit. Start z nuly není možný z bezpečnostních důvodů, což přispívá k bezpečnějšímu používání koloběžky.

Největší nárůst výkonu jsem vždy pocítil po překročení 10 km/h. Zrychlení z odrazu na 25 km/h trvá v režimu Sport přibližně 5 vteřin. Čím více klesá procento baterie, tím menší výkon máte k dispozici. Menší rozdíl pocítíte již pod 50 %, ale nejvýraznější pokles výkonu nastává pod 25 %. V tomto stavu koloběžka již není tak hbitá.

Povinné ručení není potřeba

Od 1. dubna 2024 je zákonem stanoveno, že majitelé elektro koloběžek, elektro tříkolek a benzínových koloběžek musí mít sjednané povinné ručení. Tato povinnost se vztahuje na modely s konstrukční rychlostí nad 25 km/h (26 km/h a více) a hmotností vyšší než 25 kg.

Nicméně prodejci doporučují sjednat si toto pojištění i pro koloběžky nižší třídy. Pomůže vám předejít nepříjemnostem při hrazení vysokých škod nejen na majetku, ale i na zdraví. Dbejte vždy na opatrnost a chraňte nejen sebe, ale i ostatní.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. generace skvěle navazuje na předchozí modely. Koloběžka si minulých verzí vzala to nejlepší a přijíždí ještě ve lepší kondici. Mezi ty nejzásadnější novinky, které navíc oceňuji, patří větší výkon, který se přesunul do zadního kola, širší pneumatiky, přední kolo s bubnovou brzdou a blinkry. Menšího vylepšení doznala i aplikace, která ukazuje historii jízd nebo lze skrze nic aktivovat automatické zapnutí světel za šera. Bohužel je ale v angličtině, i když mnoho textu nenabízí, takže by snad s jejím používáním neměl být problém.

Zbylé zůstalo prakticky při starém. Těšit se můžete na prvotřídní zpracování a konstrukci, kterou složíte během pár vteřin. nesmím zapomenout ani na krytí IPX4. Nicméně máme zde nárůst hmotnosti o více než 2 kilogramy, což bohužel je při přenášení znát. Oceňuji velký výkon, díky kterému vám nebudou kopce dělat potíže a dlouhou výdrž na baterii zaručující reálný dojezd mezi 55 až 60 km.

Jedná se tedy o výbornou městskou koloběžku, která je na asfaltu jako doma, nebojí se kopců a díky velkému dojezdu ji nemusíte nabíjet každý den. Potěší i směrovky, které oceníte hlavně v noci, dále se můžete spolehnout na účinný brzdná systém, včetně rekuperace, a v neposlední řadě na chválím za poměrně dobrou cenu. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2024) zakoupíte za 13 990 Kč, což je vzhledem k výbavě adekvátní.

Xiaomi Electric Scooter 4 PRO 2. generace 8.8 Design a zpracování 9.2/10

















Výdrž baterie, dojezd 8.9/10

















Mobilní aplikace 8.6/10

















Jízdní vlastnosti 8.7/10

















Výkon a rychlost 8.4/10

















Klady elegantní design a kvalitní zpracování

reálný dojezd 55 až 60 km

výkon (zdolá i kopec), rychlost až 25 km/h

blinkry, reflektor, brzdové světlo, odrazky

snadné a rychlé složení

zaručuje zábavnou jízdu

poměr cena/výkon

efektivní brzdy, rekuperace Zápory sklon světla se nedá upravit

chybí přední odpružení

tvrdé bezdušové pneumatiky

řídítka mají pevně danou výšku Koupit Xiaomi Electric Scooter 4 PRO 2nd Gen