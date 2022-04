Recenze koloběžky Kaabo Wolf Warrior 11+: elektrická bestie s maximálkou 80 km/h

Tato dravá mašina slibuje výkon 5 400 W a dojezd až 90 km

Disponuje robustním terénním provedením a voděodolností dle certifikace IP54

O spolehlivé brzdění se starají hydraulické kotoučové brzdy s E-ABS



Stojí nemalých 57 990 Kč, není tedy pro každého

Čínská společnost Kaabo byla založena v roce 2013 a během pár let se stala průkopníkem na poli elektrických koloběžek. I nyní drží pozici lídra na trhu s terénními elektrokoloběžkami. Její modely vynikají výbornými parametry a robustním provedením.

V redakci jsme měli možnost otestovat jeden z nejvýkonnějších modelů Wolf Warrior 11+. Tato mašina disponuje baterií o kapacitě 26 Ah slibující dojezd až 90 km. V každém kole se nachází elektromotor o výkonu 1 200 W a maximální rychlost činí 80 km/h. Masivní konstrukci z leteckého hliníku doplňuje odpružení předního i zadního kola.

Kaabo Wolf Warrior 11 Plus (CZ Edition) se na českém trhu prodává za 57 990 Kč. Jaké je to jezdit s takto výkonným strojem a vyplatí investovat tolik peněz? To a mnohem více se dozvíte v našem testu. Nezapomeňte se podívat i na videorecenzi.

Videorecenze

⚡🛴 Kaabo Wolf Warrior 11+: extrémní elektrická koloběžka (recenze, 4K)

Design a konstrukce: pořádný stroj

Koloběžka Kaabo má ikonickou a nezaměnitelnou tvář. Vlka a bojovníka v názvu nemá jen tak. Robustní terénní vzhled upoutá pohledy všech lidí okolo, a to se s ní ani nemusíte rozjet. Mně osobně se design velmi líbí a stejné reakce mělo i okolí. Černé provedení s červenými doplňky podtrhují celkovou agresivní image.

Už na první pohled si lze povšimnout, že jde o pořádný stroj. Na výšku měří až 125 cm (odvíjí se od sklonu řídítek), délka činí 126 cm a světlá výška je přibližně 217 mm. Řídítka mají rozteč 66 cm a platforma pro stání téměř 24 cm. Koloběžka v garáži zabere stejně místa jako kolo nebo motorka.

Pro lepší přenášení, převážení či uskladnění lze koloběžku složit na půl. Poté se délka prodlouží na 1,5 m a výška naopak zmenší na příznivých 48 cm. Ovšem v tomto stavu je hodně dlouhá a převážení autem se tím pádem stává velkým oříškem – do menšího kufru se vůbec nevleze. Ve složeném stavu ji můžete vozit po předním kole za využití madla nad zadním blatníkem.

Skládací mechanismus působí robustním a bezpečným dojmem, i když podle mě není příliš praktický. Ke složení potřebujete sílu a trochu umu. Upevňovací šroub musí přesně zapadnout do kolébky. Červená páka přitáhne řídítka ke zbytku koloběžky a západkou i kolíkem pojistíte, že se kloub nechtěně nerozevře. Nejsem velkým fanouškem tohoto řešení a myslím si, že by se dalo zkonstruovat elegantnější. Zejména zkorigovat řídítka, aby se nerozjížděla, a zároveň při tom zasunout šroub, není vůbec snadné.

Robustní konstrukce, avšak vysoká hmotnost

Masivní provedení dovoluje i hrubší zacházení. Zpracování hodnotím velmi dobře – nikde nic nevrže a konstrukce působí solidním dojmem. Bohužel s tím souvisí i hmotnost 44 kg. Vlivem toho není manipulace nejsnazší, což pocítíte především v terénu a při přenášení nebo převážení. Po schodech ze sklepa ji stěží vynesete a kvůli menšímu poloměru otáčení předního kola se s ní ve stísněných prostorách budete rvát.

Platforma pro stání s rozměry 520 × 225 mm je opravdu hodně rozměrná. Gumový povrch s poměrně výraznou perforací neklouže a boty s ním ani při rychlé jízdě neztrácí kontakt. Vždy jsem se na koloběžce cítil bezpečně. Rám z leteckého hliníku pokračuje nad zadní blatník, což můžete využít jako opěrku pro druhou nohu. Povšimnout si můžete i masivního stojánku. Výčnělek na jeho konci je však dost ostrý a párkrát jsem se o něj nepříjemně zranil.

Mimochodem, zadní blatník odvádí poměrně dobrou práci, i když za deště budete stejně trochu zacákaní. Přední blatník příliš nechrání a měl by být delší a širší.

Maximální nosnost činí 150 kilogramů. Tento údaj jsem sice nijak neověřoval, ale když se podívám na dílenské zpracování, nemám důvod mu nevěřit.

Voděodolnost IP54 a údržba

Koloběžka se nezalekne ani vody, a to díky certifikaci IP54. Ta zaručuje odolnost proti stříkající vodě. Není žádný problém projet kaluží, déšť a sníh jí také nevadí, avšak nějakému většímu brodění bych se raději vyhnul. Nikdy nevíte, jakou škodu by kapalina v útrobách mohla napáchat.

Čištění není kvůli různým záhybům úplně snadné. Popravdě jsem koloběžku raději pod wapku nebral. Jinak víceméně nevyžaduje žádnou údržbu. Občas dofouknete bezdušová kola či zkontrolujete brzdy a odpružení – jinak není potřeba se o nic starat.

Široká řídítka s ovládacími prvky

Dvě hliníkové trubky řídítek jsou spojeny velkým červeným kloubem. Ten je poměrně tuhý, což při nižších rychlostech znamená obtížnější zatáčení, ale při rychlé jízdě zaručuje pevnost a stabilitu. Řídítka jsou dostatečně široká a jejich výšku, respektive sklon, lze částečně nastavit. Ovšem na můj vkus jsou i tak trochu níže.

Rukojeti mají příjemný měkký úchop, guma neklouže a řídítka se opravdu velmi dobře drží. Chválím i kovové páčky brzd. Levou aktivujete zadní, pravou přední. Na pravé straně se ovšem nachází ještě páčka plynu. Ta představuje dost možná jednu z nejdůležitějších částí koloběžky, protože ovládá její působivý výkon, ale o něm až za chvíli.

Páčka se snadno používá, ale na to, že jde o tak podstatný prvek, působí na můj vkus příliš laciným dojmem. Při troše nešikovnosti by se dala snadno zlomit. Plyn je tak akorát tuhý a citlivý, i když zpočátku to chce trochu cviku. Navíc se mi zprvu stávalo, že jsem po něm sáhl místo po brzdě, což samozřejmě není žádoucí.

Displej představuje největší slabinu

V modulu s páčkou plynu se nachází i displej. Dá se mírně naklonit, abyste na něj lépe viděli. Jeho součástí jsou dvě tlačítka pro ovládání, což není mnoho, ale ani on samotný toho popravdě moc neumí. Spodním tlačítkem se přepínáte mezi ukazateli doby jízdy, ujeté vzdálenosti, napětí baterie a celkové vzdálenosti. Na panelu dále vidíte aktuální převodový stupeň, rychlost a stav baterie.

Tato koloběžka nejde spojit s telefonem, takže veškeré ovládání a nastavování probíhá pouze skrze tento displej. Změnu převodovky provedete po stisku vypínacího tlačítka a tlačítkem Mode volíte přes tři režimy. Bohužel už zde nevidíte, jestli máte zapnutý režim Eco, nebo Turbo. Chybí i indikace náhonu na přední, nebo obě kola.

Nastavení je přístupné pro pokročilejší uživatele. Vesměs byste tam neměli nic měnit. Jde zde například aktivovat start z nuly, kdy se poté nemusíte odrážet pro to, aby se aktivovaly motory. K aktivaci motorů totiž implicitně dojde až po překročení rychlosti cca 5 km/h. Dále se zde nastavuje síla akcelerace, ABS, rychlostní limit, tempomat nebo intenzita jasu. Celkově displej představuje nejslabší článek produktu.

Skříňka „zapalování“ a odemykání klíčkem

Na levé straně řídítek se nachází skříňka „zapalování“. Ta má opět plastové provedení a zasunuje se do ní klíček, bez kterého „nenastartujete“. Nejprve jsem to bral jako vtip a myslel jsem, že se jedná o nějaké aftermarketové řešení. Její zpracování je totiž hrozné. Během testování se mi stávalo, že se po otočení klíčku rozpadla. To samé se může stát při jízdě a pokud nešťastně spadnete, můžete skříňku úplně zlikvidovat.

Chápu to jako pokus o jistou formu zabezpečení, ale osobně bych se bez toho obešel, nebo bych ocenil lepší provedení. Nad „zapalováním“ najdeme velmi důležitý údaj, a sice ukazatel stavu napětí baterie, ale o tom až za chvíli.

Světla, ale žádné jiné reflexní odrazky

Pod řídítky se nachází klakson a dva světlomety. Na chodce a cyklisty bych raději netroubil – klakson vydává velmi hlasitý a nepříjemný zvuk. Reflektory (2× 5 W) mají pevně nastavenou intenzitu a svítí opravdu hodně výrazně i do značné dálky (minimálně 10 metrů). Abyste neoslňovali protijedoucí auta, musíte je buď vypnout, nebo ručně sklonit.

Na koloběžce se ještě nachází efektní modré osvětlení a menší přední LED svítidla. Ovšem tato světla se na rozdíl od reflektorů zapínají dole u platformy, což není nejšťastnější umístění.

Na zadním blatníku se nachází brzdové světlo, zapínající se automaticky po zmáčknutí brzdy. Aby zadní světlo svítilo v noci, musíte mít stále zapnuté přední světlomety. Ovšem tím výčet světelných prvků končí. Žádné odrazky, a dokonce ani blinkry, zde nejsou. A právě směrovky mi hodně chyběly při jízdě ve městě, kdy zkrátka není jednoduché jednou rukou řídit a druhou ukazovat, kam hodláte odbočovat.

Extrémní výkon a maximální rychlost až 80 km/h

V každém 11″ kole se nachází bezkartáčový stejnosměrný motor o výkonu 1 200 W. Baterie při plném nabití poskytuje napětí 67,5 V a díky 40A řadičům nabízí každý motor špičkový výkon 2 700 W. Celkový výkon činí extrémních 5 400 wattů.

Maximální rychlost při plném nabití dosahuje opravdu vysokých 80 km/h, avšak z kopce není problém přesáhnout i hranici 85 km/h. Na rovince jsem po silnici jezdil od 60 do 75 km/h. Ve městě všem ujedete a mimo obec nebudete výrazně pomalou překážkou.

Když vše nastavíte na maximální výkon, neuvěřitelně rychle vystřelíte vpřed, alespoň tomu tak bylo s mými necelými 80 kily. Věřte mi, že je to super zážitek. Na 25 km/h dosáhnete za necelé 2 sekundy a zrychlení z nuly na 50 km/h trvá zhruba 5 vteřin.

Díky šílenému točivému momentu vám při rozjíždění a někdy i při zrychlování zahrabou kola. Koloběžka má krásný elektrický zvuk, avšak terénní pneumatiky jsou na asfaltu dost hlučné. To může být někdy výhoda – každý chodec a cyklista vás uslyší. A věřte mi, že lidé se za vámi budou otáčet.

Legislativa a registrace koloběžky

V zákoně o silničním provozu se dočtete, že koloběžka se z hlediska provozu na pozemních komunikacích bere jako jízdní kolo. To znamená, že ten, kdo na ní jede, představuje cyklistu se všemi právy i povinnostmi. Můžete se s ní vydat na silnici, do vyhrazených cyklopruhů i využít cyklostezek. Na chodníku na ní jezdit nemůžete, tam je povolené ji pouze vést.

Jestli chcete mít elektrokoloběžku způsobilou k jízdě na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí disponovat maximální rychlostí do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W, respektive maximálně 1 000 W.

V opačném případě již koloběžky podléhají registraci a jsou brány jako motocykl. Tudíž musíte mít platné STK, registrační značku, povinné ručení a jakožto řidič vozidla i ochrannou helmu, lékárničku (musí obsahovat hotový obvaz s jedním a dvěma polštářky, latexové rukavice a škrtící obinadlo), reflexní vestu (platná od roku 2022) a řidičský průkaz. Doporučuji nosit pořádnou helmu, ochranu páteře, popřípadě i jiné chrániče určené na motorku.

Koloběžky s maximální rychlostí do 45 km/h spadají do kategorie AM a nad tuto hranici do skupiny řidičských oprávněních A1. V případě provozování těchto silnějších modelů mimo pozemní komunikace samozřejmě tato omezení neplatí. Dobrá zpráva – model pro rok 2022 s názvem Kaabo Wolf Warrior 11 Plus CZ Edition má na rámu VIN kód (identifikační číslo vozidla), takže jde snadno zaregistrovat.

Zvládne stoupání až 40°

Výrobce udává maximální stoupání 40° (někde se uvádí i 45°), což odpovídá zhruba 85 procentům. Znamená to tedy, že na 10 metrech zvládne převýšení zhruba 8,5 m. V lese jsem zkoušel vyjet opravdu strmé kopce a vždy jsem byl fascinovaný, co všechno dokáže. Kratší prudké výjezdy jí nedělají vůbec žádné problémy.

Špičkový výkon, extrémní kroutivý moment a náhon na obě kola vás vynesou do každého kopce. Ovšem záleží i na terénu. Na měkkém a prašném povrchu to může klouzat, nicméně na asfaltu jsem do táhlých kopců uháněl i 60km rychlostí.

Jízda v terénu s dravou šelmou

Pojďme se nyní podívat asi na to nejdůležitější – jízdní vlastnosti. Pokud si vybíráte elektrickou koloběžku, jistě vás nezajímá pouze dojezd, ale i jiné atributy jízdy. Wolf Warrior 11+ bývá prezentován jako terénní elektrokoloběžka – je robustní, má odpružení, vysoký výkon, náhon na obě kola a off-roadové pneumatiky. Ale opravdu se hodí do terénu?

O tom, že jezdí velmi rychle a že umí šplhat do nejrůznějších kopců, už byla řeč. Během testování jsem vyzkoušel snad veškeré terény za všech možných podmínek. Kromě asfaltových cest jsem jezdil po kostkách, prašných a kamenitých cestách, lesních pěšinách přes kořeny a výmoly, suchých i mokrých singltrecích, zasněžených polích, … No zkrátka všude.

Prašné cesty a lesní cyklostezky jsem si užíval úplně nejvíce. Na těchto površích se koloběžka cítí jako doma. Jelikož 11″ kola nejsou příliš velká, hlubší díry zkrátka nepřejedete a každý větší kořen nebo kámen vás zastaví, nebo přinejmenším rozhodí. Kola do terénu by měla být zkrátka větší jako u horských kol a motorek.

Přední a zadní odpružení

Na některých terénech si zkrátka vylámete zuby, za což může i vyšší hmotnost, pevnost konstrukce a částečně i přední pružení. Invertované hydraulické tlumení je dosti tuhé a do rukou jsem cítil každou díru, kořen apod. Jejich tuhost se dá korigovat, i přesto při jízdě přes větší nerovnosti budete hodně vyklepaní.

Zadní kolo drží na vidlici spolupracující se dvěma pružinovými tlumiči. Zadní tlumení je za mě perfektní – na moji hmotnost akorát tuhé. Díky němu jsem si vždy pochvaloval skvělou jízdu i přes nerovnosti. Při jízdě po kostkách a hrbolatých prašných cestách na koloběžce stojíte jako v bavlnce. Při větších nerovnostech se vyplatí nárazy odpružit v kolenou – správný postoj je důležitý. Akumulátor nacházející se pod vámi znamená vynikající stabilitu a ovladatelnost.

V terénu jsem ocenil brutální výkon, vysoký točivý moment a náhon na obě kola. Při vyjížďce v lese či na nějakém pěkném singltreku není ani potřeba režim Turbo – hravě vám bude stačit Eco. I jízda 30kilometrovou rychlostí může být v lese zábava.

Velice jsem si oblíbil jízdu v lese po pevných cestičkách a cyklotrasách. Koloběžka také zvládne nějaké ty skoky, i když odlepit ji od země není zrovna snadné. Jízda je zkrátka velmi zábavná, občas adrenalinová, a o tom to je. Párkrát se mi stalo, že jsem v lese zapadnul a uvíznul. Rvát se pak s téměř 50kg strojem není úplně snadné. V těchto chvílích jsem ocenil start z nuly, kdy stačilo přidat plyn a kola mi s vyproštěním velmi pomohla.

Koloběžka se skvěle hodí i pro jízdu po silnici, i když zde bych spíše volil silniční pneumatiky. Využít ji můžete jako alternativu skútru pro dopravení se do města a pro jízdu po městě, i když na delší meziměstské vyjížďky to není, tedy pokud nechcete jezdit pomalu. Nicméně mě osobně jízda v městském provozu příliš nebavila, a to proto, že zde chybí blinkry, zpětná zrcátka apod. Mnohem raději jsem vyrážel do přírody.

4+3 výkonnostní režimy

Tlačítky pod displejem lze volit mezi režimy Eco či Turbo a náhonem na jedno či dvě kola. Ovšem o tom, jaký právě máte režim, nejste nijak informováni. To beru jako obří nedostatek. Nikdy jsem si nebyl jistý, jestli vystřelím jako raketa, nebo mám očekávat pomalý rozjezd.

Eco režim s jedním motorem omezuje rychlost na 25 km/h, respektive na 35 km/h při náhonu na obě kola. Využíval jsem ho první dny, abych se s koloběžkou lépe seznámil. Skvěle se hodí i při jízdě v terénu, kdy nepotřebujete jezdit rychleji. Naopak náhon na jedno kolo jsem používal zřídka kdy.

No ale režim Turbo, to je teprve něco. Maximální rychlost činí až 80 km/h, respektive nějakých 50 km/h při náhonu pouze na přední kolo. Další úpravu výkonu provedete pomocí „převodovky“. První stupeň má menší akceleraci, zatímco třetí, se kterým jsem převážně jezdil, nabízí největší zrychlení a hbitost. Reakce na požadavek zrychlit je okamžitá a chtělo by se dodat, že vás „zarazí do sedačky“.

Z uvedených režimů mi chyběla funkce pro vedení koloběžky, kterou znám odjinud. Tento těžký stroj je hodně obtížné tlačit. Bylo by fajn, kdyby vám při vedení slabě dopomáhal elektromotor.

Skvělé kotoučové brzdy s E-ABS

Brzdy jsou kotoučové (160 mm) a spínají se hydraulicky. Dle mých zkušeností patří k nejlepším vlastnostem koloběžky. Disponují protiblokovacím brzdným systémem E-ABS a brzdí okamžitě i velmi účinně. Částečně k brzdění dopomáhá i rekuperace motorů v kolech.

Hlavní práci ale odvádějí kotoučové brzdy, díky kterým není problém z velké rychlosti zabrzdit na pár metrech. Ovšem nutno myslet na to, že při brzdění pouze zadní brzdou může dojít ke smyku, čímž se snižuje účinnost brzdění.

Pokud chcete rychle zastavit, musíte důrazně zmáčknout i přední brzdu a rozložit sílu brzdění mezi obě kola. Při brzdění i přední brzdou se nezablokuje zadní kotouč, díky čemuž se mohou kola stále částečně točit a motor rekuperovat energii.

Baterie a nabíjení

Pod nášlapnou plochou se nachází lithium-iontová baterie o kapacitě 26 Ah, respektive 1 560 Wh. Její jmenovité napětí činí 60 V a maximální 67,5 V. Samotná baterie váží 7,5 kilogramů. Lithium-iontové baterie obvykle vydrží přibližně pět set až tisíc nabíjecích cyklů, než nastanou nějaké problémy. Při denním používání i nabíjení by dosažení této hranice trvalo v průměru 2–3 roky.

K dobíjení slouží 120W nabíječka (2A) s evropskou koncovkou na jedné straně a kulatým výstupem energie na druhé. Nabíječka se zapojuje do standardní 230V sítě a baterii s ní z nuly na sto nabijete za zhruba 15 hodin. Kabel má se svými zhruba třemi metry dostatečnou délku a působí velmi solidním i pevným dojmem.

K nabíjení lze pořídit i rychlejší 4A nabíječku, díky níž se doba nabíjení zkrátí na 9 hodin. Na platformě se nacházejí dvě zdířky pro zapojení dvou nabíječek, což můžete využít ještě k dalšímu zrychlení nabíjení. Pro prodloužení živostnosti akumulátoru Kaabo používá inteligentní systém správy baterie (BMS – Battery Management System). Součástí jsou ochrany proti přebití, nadměrnému vybití, zkratu, teplu atd. Systém navíc pomáhá absorbovat co nejvíce energie při brzdění, tedy rekuperaci.

Ukazatel napětí baterie

Jak už jsem zmínil, ukazatel stavu nabití se nachází na displeji. Ovšem na ten raději hned zapomeňte. Mnohem důležitější je údaj o napětí akumulátoru. Informaci o napětí lze sledovat na displeji nebo na větším panelu nad „zapalováním“.

Popravdě mi hodně dlouho trvalo, než jsem se naučil s tímto ukazatelem jezdit. Zprvu jsem vůbec nevěděl, jestli dojedu do cíle, nebo ne. Už po 20 km svižné jízdy se na tachometru u baterie zobrazuje jedna čárka z pěti. Ovšem na tuto jednu čárku ujedete minimálně ještě jednou tolik. Proto je potřeba se dívat na stav napětí, který vás informuje o aktuální energii v zásobě.

Plně nabitá baterie disponuje napětím 67,5 V. K úplnému vypnutí dochází při 52 V, čemuž byste měli předcházet. Při úrovni 54 voltů počítejte s tím, že jízdní výkon už nebude takový, a raději se vraťte k nabíječce.

Když se baterie blíží k vybití, začne ukazatel napětí blikat. Vy byste následně měli přejít na režim Eco a pohon jedním motorem. Při akceleraci a přetěžování motorů nad jejich nominální výkon napětí kolísá a padá dolů. Při volné jízdě naopak napětí neklesá a může dokonce stoupat.

Uvedu názorný příklad. Po několika kilometrech svižné jízdy na displeji svítí 61 V, v režimu Turbo a při náhonu na obě kola zmáčknu plyn a uháním rychlostí 50 km/h. Po pár vteřinách napětí klesne na 55 voltů. Na tomto údaji setrvává, dokud nepovolím páčku. Poté nechávám koloběžku jet setrvačností a napětí se pomalu vrací na původní, respektive trochu nižší hodnotu.

Toto popravdě není nejšťastnější řešení a pro plno lidí to bude matoucí. Navíc je otravné pořád sledovat napětí, jestli příliš neklesá a jestli budete mít ještě dostatek energie pro návrat zpět. Chápu, že jde o nejpřesnější vyjádření kapacity baterie, ale jezdec zkrátka musí neustále s tímto údajem kalkulovat.

Dojezd až 90 km?

Maximální dojezd dle výrobce činí až 90 km v Eco režimu. S koloběžkou jsem jezdil zhruba tři měsíce v nejrůznějších podmínkách a situacích. Pro otestování dojezdu a jízdních vlastností jsem najezdil zcela dostatečných 200 kilometrů. Jezdil jsem pokaždé, kdy to jen šlo, ale zhruba čtvrtinu dní nebylo na jízdu vhodné počasí.

Můžu konstatovat, že nejkratší možný dojezd při jízdě průměrnou rychlostí 45 km/h činí zhruba 40 kilometrů – mluvím teď o jízdě kombinující silnici a terén, kde jsem jezdil nejčastěji. Na konstantní plný výkon a rychlost toho sice tolik neujedete, ale i tak je dojezd více než slušný.

Pokud se spokojíte s rychlostí do 30 km/h, můžete počítat s dojezdem až 80 km. Při kombinaci silnice a jízdy v lese jste schopni ujet velmi dlouhou trasu. A na tříhodinové vyblbnutí se na polních a lesních cestách to bohatě stačí.

Osobně jsem pelášil průměrnou rychlostí okolo 40 km/h, kdy jsem po silnici jezdil nejvýše sedmdesátkou a v terénu průměrně třicítkou. Dojezd se hodně odvíjí od stylu jízdy, trasy, zvoleného režimu a hmotnosti pasažéra. Ovšem za mě je dojezd velmi dobrý a vlastně jsem ani neměl potřebu většího, i když koho by nelákalo jezdit delší dobu v kuse bez nabíjení.

Velkou zásluhu na skvělém dojezdu má rekuperace, tedy přeměna kinetické energie na elektrickou. Její intenzita se dá zvolit v nastavení a funguje při každém brzdění a uvolnění páčky plynu.

Závěrečné hodnocení

Za poslední roky se s elektrickými koloběžkami roztrhl pytel. Na trhu jich najdete celou řadu: od méně výkonných s malým dojezdem až po ty hodně rychlé s dojezdem daleko přes 100 km. Kaabo Wolf Warrior 11+ se rozhodně řadí mezi ty výkonnější. Jde o pořádnou mašinu, která zaujme nejednoho adrenalinového nadšence.

Ovšem nejdříve připomenu zápory. Asi tou největší překážkou ke koupi může být cena. Ono přeci jen téměř 58 tisíc se může zdát hodně. Řekl bych, že částka je vzhledem k výkonu, zpracování a dojezdu adekvátní, nicméně vyskytuje se zde řada nedostatků. Za mínus považuji absenci jakýchkoliv reflexních odrazek a zejména blinkrů, které bych velice ocenil. Tlačítko pro LED světla by nemuselo být dole.

Hodně rozpačitý jsem z displeje, který kromě rychlosti, vzdálenosti a zvolené převodovky nic jiného neukazuje. Minimálně by se hodilo zobrazení toho, jestli máte Eco, nebo Turbo režim, a jestli vás právě pohání jedno, nebo obě kola. Popravdě bych ocenil i nějaké chytré funkce, třeba možnost propojení s telefonem. Negativně hodnotím i plastovou skříňku „zapalování“, displej a páčku plynu. Pokud si nezakoupíte rychlejší nabíječku, můžete být nespokojeni i s rychlostí nabíjení.

Zaujme především extrémním výkonem a skvělým dojezdem

Dojezd je výborný, zde problém nevidím, jen orientovat se podle ukazatele stavu napětí se mi moc nelíbilo a vždy jsem musel přemýšlet, jestli už se nemám vrátit. Napětí značně kolísá v závislosti na trase a stylu jízdy. Posledním mínusem může být velikost kol a fakt, že koloběžka není určena do velkých terénů – zejména jí vadí hluboké díry a velké kameny či kořeny.

Ovšem jízdní vlastnosti jsou perfektní a polní i lesní cesty zvládá s přehledem. Odpružení hodnotím velice kladně – zejména to zadní pružinové. Chválím i širokou platformu pro stání, bytelný hliníkový rám sbíhající se nad zadní kolo a praktický stojánek. Ano, koloběžka má velké rozměry i hmotnost, ale na druhou stranu má i bytelné provedení a nabízí skvělý dojezd. Pokud ji tedy máte kam dát a převážení či přenášení pro vás není problém, tyto vlastnosti oceníte.

Plusové body zaručeně dostávají i brzdy, které jsou excelentní. Potěší i částečná odolnost proti vodě a prachu. Asi největší lákadlo pak představuje výkon, který zajišťuje famózní agilitu.

Kaabo Wolf Warrior 11+ rozhodně není pro každého. Vlastně bych řekl, že zaujme jen malou část lidí. Chcete jednu z nejvýkonnějších elektrických koloběžek? Pak tato může být ta pravá pro vás. Hledáte-li spíše takovou pro dopravení se do města či městskou jízdu a nepotřebujete vyšší robustnost, podíval bych se na jiné modely téže výrobce. I když Wolf Warrior 11+ není ideální do těžkých terénů, jde převážně o off-roadovou koloběžku určenou pro jízdu po prašných a lesních cestách.

Klady rychlost až 80 km/h, zrychlení

reálný dojezd až 80 km

pohotové a účinné brzdy

náhon na dvě kola, výkon, stoupání do kopců

široká platforma, odpružení

kvalitní zpracování, částečná voděodolnost

výkonná světla

velice zábavná jízda Zápory vyšší cena

hmotnost, skladnost

ukazatel dojezdu

displej nemá mnoho funkcí

kola se nehodí do drsnějších terénů

absence blinkrů

nabíjení by mohlo být rychlejší

plastové provedení pár ovládacích prvků Koupit Wolf Warrior 11+