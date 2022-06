Recenze kamer a chytrého zvonku Immax: snadno dostupné zabezpečení

Vyzkoušeli jsme chytrý zvonek, který lze během několika minut nainstalovat prakticky kamkoliv

Dále jsme otestovali trio bezpečnostních kamer pro nejrůznější situace

Produkty Immax využívají ekosystém Tuya, a tak je snadno začleníte do své chytré domácnosti

Ještě před několika lety znamenalo zajištění ochrany domu či objektu poměrně nákladnou investici. Zpravidla bylo nutné zakoupit celý systém kamer, který byl následně napojen na pult centrální ochrany provozovaný bezpečnostní agenturou. S příchodem chytrých řešení se tyto produkty pro běžné uživatele staly mnohem dostupnější, a to nejen cenově, ale i co se funkcí týče. Vyřešit zabezpečení domu už nemusí být otázkou desítek tisíc korun.

V dnešním článku se podíváme na zoubek několika zařízením české značky Immax, která se specializuje na chytrou domácnost a osvětlení. Produkty si přímo nevyrábí a nijak se za to nestydí. V jejím portfoliu přesto najdeme nepřeberné množství zařízení z obřího ekosystému Tuya, který využívá i Lidl nebo Tesla Smart. Immax k nim zajišťuje lokální podporu a podílí se na vývoji a optimalizacích mobilní aplikace, kterou Tuya svým partnerům nabízí.

V nabídce Immaxu najdete několik druhů bezpečnostních kamer, a to jak pro vnitřní, tak venkovní použití. Já jsem pro potřeby recenze vybral tři venkovní řady Neo Lite, které se od sebe liší nejen vlastnostmi, ale i funkcemi. Kromě zcela běžné kamery napájené ze sítě mě zaujala také Wi-Fi verze na baterii a model se solárními panely i slotem na SIM kartu, která zvládne fungovat zcela nezávisle po celý rok. Otestoval jsem také venkovní Wi-Fi zvonek, který se velice snadno instaluje a při provozu na baterii vám vydrží minimálně tři měsíce. Ve výchozím stavu mají všechny produkty aktivní indikátor stavu (dioda), nicméně v nastavení jej lze vypnout, aby na sebe poutal méně pozornosti.

Až na venkovní otočnou kameru všechny testované produkty disponují slotem na microSD kartu do kapacity 128 GB, kam se ukládají záznamy ve formátu .media. Bohužel v nešifrované formě. Karty jsou u všech produktů kryté gumovou záslepkou a pokud by se k nim někdo nepovolaný dostal, má možnost si je stáhnout a následně pomocí bezplatného nástroje FFmpeg zkonvertovat například do formátu .mp4, který lze bez problémů přehrát prakticky na čemkoliv.

V rámci platformy Tuya se nabízí možnost využití placeného cloudového úložiště. Nejlevnější tarif pro jednu kameru vyjde na 1,57 USD/měsíc (40 Kč) a obsahuje přístup k sedmidenní historii záznamů (třicetidenní historie vyjde na 2,3 USD). Vůbec nejvýhodněji vychází roční tarif s týdenní historií, za který zaplatíte 13,3 USD (340 Kč), respektive 21,78 USD při 30denním archivu.

V případě, že máte záznamových zařízení více, vyplatí se koupit balíček pro 5, 10 nebo 20 kamer. První zmíněný vyjde na 12,1 USD/měsíc (285 Kč) a poskytuje historii až na 30 dní, avšak s omezením velikosti do 30 GB. Nejvyšší balíček pro 20 kamer (30 dní historie, 150GB limit) vyjde na 42,35 USD (1 000 Kč). Zarazilo mě také, že jedinou možnost, jak za cloud zaplatit, představuje PayPal. Ne že by do něj nebylo možné nahrát vaši bankovní kartu, ale napřímo by to přece jen bylo pohodlnější.

A co hlasitý alarm? Řešením je ZigBee siréna

Standardně vás kamery notifikují výhradně skrze mobilní aplikaci, avšak nezvaný návštěvník nebude nijak rušen. Řešením je ZigBee siréna s maximální hlasitostí 95 dB, kterou lze umístit do interiéru i exteriéru (stupeň krytí IP65). Napájena je z elektrické sítě, nicméně obsahuje i 300mAh akumulátor pro případný krátkodobý výpadek energie. Její cena je 899 Kč, nicméně abyste ji mohli používat ve spojení s dalšími produkty, je ještě nutné mít ZigBee Hub. I ten v nabídce Immaxu najdete, a to za 699 Kč.

Jakmile máte sirénu napárovanou v mobilní aplikaci, lze ji pomocí automatizace nastavit nejrůznější akce (například spustit minutový alarm při detekci osoby/pohybu mezi 22. a 6. hodinou ranní).

Bez Wi-Fi připojení máte smůlu

Kamery i zvonek rovněž pro svou funkčnost vyžadují dostupné Wi-Fi připojení (kromě té se slotem na SIM kartu). Pokud se kamera nachází mimo signál, nebo není Wi-Fi připojení dostupné, záznamy se bohužel přestanou ukládat, respektive ustane reakce na jakýkoliv pohyb či zvuk.

Jedná se o poměrně nepříjemnou vlastnost všech produktů z ekosystému Tuya a je to způsobené tím, že jakákoliv aktivita (sepnutí pohybového čidla, detekce osoby, …) je komunikována skrze servery Tuya. Osobně to považuji za největší nevýhodu testovaných produktů. Mnohem příjemnější by bylo, kdyby záznam či detekce aktivit běžely i po dobu krátkodobého výpadku Wi-Fi připojení.

Immax Neo Lite Smart – videozvonek

S chytrými zvonky se v poslední době doslova roztrhl pytel. Na komfort odbavení kurýra či návštěvy přímo skrze mobilní aplikaci v případech, kdy nejste doma, se rychle zvyká. Ostatně já sám často bojuji s tím, že nejsem doma a přes klasický zvonek se kurýr nikam nedozvoní. Přes ten chytrý se mi po zmáčknutí tlačítka na zvonku do 5 až 10 sekund objeví notifikace v mobilní aplikaci a já jsem schopný s ním vyřešit vše potřebné a případně mu na dálku otevřít bránu, aby mi mohl nechat balíček u vstupních dveří do domu.

Právě na tyto vlastnosti vsází zvonek Immax Neo Lite Smart, který je navíc extrémně jednoduché nainstalovat. V nejhorším scénáři bude nutné vyvrtat dva otvory, nicméně pokud máte v okolí branky plochý povrch, můžete jej nalepit. Vzhledem k tomu, že máme plot ze štípaného betonu, musel jsem zvolit možnost vrtání a uchycení přes hmoždinky, ale i tak mi instalace zabrala zhruba jen 15 minut. V případě lepení jde o jednotky minut.

Jednu z klíčových vlastností představuje možnost napájet zvonek skrze odnímatelný modul s 6700mAh baterií, který skrze microUSB dobijete z nuly na sto za přibližně tři hodiny. V případě, že máte na místo instalace dovedený zvonkový kabel (12-24V AC), lze zvonek napájet skrze něj. V takovém případě není nutné mít připojený modul s baterií. Slot na microSD kartu je přístupný až po odstranění modulu s akumulátorem.

Celý systém zvonku disponuje stupněm krytí IP54, což v praxi znamená, že nabízí částečnou ochranu vůči vniknutí prachu i odolnost vůči vniknutí stříkající vody ze všech směrů v množství 10 l/minutu po dobu pěti minut, což jsou parametry, které nedokáže překročit ani sebevětší průtrž mračen.

Design zvonku považuji za zcela standardní. Co mě ale nemile překvapilo, bylo zaschlé lepidlo, a to zejména v prostoru vedle kamery. Chápu, že se za 2 899 Kč jedná o cenově poměrně dostupný produkt, ale toto zkrátka není dobrá vizitka, byť jde o kosmetiku.

Kvalita obrazu

O snímání obrazu se stará 2Mpx kamera se 140° úhlem záběru. Pro zobrazení na displeji mobilního telefonu je kvalita vzhledem k ceně produktu zcela dostačující, a to nejen za denního světla, ale i v noci, kdy pomáhají infračervené diody (ty se samozřejmě kvůli úspoře energie aktivují, až když je jich zapotřebí). Při stažení záznamů do počítače už si všimnete nižší míry detailů, ale takto budete kontrolu nejspíš provádět málokdy, takže není třeba se tím znepokojovat.

Video lze ze zvonku přenášet jak ve Full HD rozlišení při 25 fps, tak i při HD. Při nočním záznamu (s využitím infračervených LED) je nutné počítat s propadem snímkovací frekvence zhruba na polovinu. V praxi jsem více používal právě nižší rozlišení, jelikož s ním docílíte rychlejšího načtení obrazu.

Hodně také záleží, jak daleko máte zvonek od zdroje Wi-Fi signálu. V mém případě to bylo zhruba 15 metrů, což považuji za limitní. Když jsem router v pokoji zkusil přenést o další 2 metry dále od zvonku, spojení už se nepodařilo navázat. Ještě se sluší uvést, že bydlíme v dřevostavbě, nikoliv zděném domě, kde je průchod signálem ještě o něco komplikovanější. Když jsem zvonek testoval naopak v blízkosti routeru, bylo navázání spojení otázkou několika vteřin. Síla Wi-Fi signálu neovlivňuje jen rychlost spojení, ale i výdrž baterie.

Immax Neo Lite Smart Security – videozvonek: testovací video

Přesto se nemusíte bát, že by vám akumulátor na jedno nabití nevydržel méně než 3 měsíce. Zpravidla to bude ještě déle – záleží kolik lidí u vás denně zazvoní. Já jsem si v mobilní aplikaci vytvořil automatizaci, která zvonek mezi 22. a 7. hodinou ranní deaktivuje, což výdrž také prodlouží.

Kvůli zajištění komunikace je modul vybavený mikrofonem a reproduktorem. Nezapomnělo se ani na pohybové čidlo, u kterého jdou nastavit tři úrovně citlivosti. Když je aktivní a někdo před zvonkem projde, automaticky se uloží 15sekundový záznam. To samé platí i při zmáčknutí modře podsvíceného tlačítka s logem zvonečku.

Na nejvyšší citlivost čidlu stačí 2vteřinový pohyb, na nejnižší 10vteřinový. Jestliže máte před domem frekventovaný chodník, doporučuji nastavit střední nebo nejnižší citlivost, případně čidlo úplně vypnout. Vyhnete se tak smršti nežádoucích notifikací, které by vám aplikace posílala.

V balení najdete i externí vyzváněcí modul v bílé barvě napájený třemi AA bateriemi, ale pokud jej připojíte ke zdroji energie (microUSB konektor), bude fungovat i bez jejich vložení. Umístit jej můžete zhruba do 20 metrů od základny zvonku. Modul funguje jako běžný zvonek a pro tón upozornění vám dovolí vybrat jednu ze čtyř melodií ve třech úrovních hlasitosti.

Immax Neo Lite Smart Security – venkovní kamera na baterii

Pokud bych měl z kvarteta testovaných produktů vybrat ten, který mě bavil nejvíce, byla by to právě tento. Pokud jsem videozvonku vytýkal průměrný design, tady byl můj dojem zcela opačný. Kamerka je vyrobena z kvalitního lesklého plastu a má poměrně kompaktní rozměry i hmotnost 257 gramů. V jejím těle najdeme zabudovaný 5400mAh akumulátor a díky stupni krytí IP65 ji můžete umístit prakticky kamkoliv (modul s magnetem se uchycuje na šroubek či hmoždinku). A s cenou těsně pod hranicí dvou tisíc korun vám průvan v peněžence také neudělá.

Důležité je, aby byl v dosahu Wi-Fi signál. Já zařízení během testování používal na různých místech naší zahrady a snažil se vysledovat, kam si chodí ulevit sousedovy kočky. Kamerku jsem také chvíli používal pro monitorování auta u venkovního přístřešku i stavu bazénu. Nakonec našla své místo uvnitř zahradního domku. Právě možnost snadného umístění kamkoliv na pozemku z ní dělá velmi užitečné monitorovací zařízení. K instalaci navíc nepotřebujete žádné kabely – kameru buď můžete položit, nebo ji přichytit na magnetický držák s kloubem, který tvoří součást balení.

40 dní na jedno nabití

Kvůli úspoře energie tato kamera záznam neukládá nepřetržitě jako modely s napájením, ale pouze v situaci, kdy detekuje pohyb. Přes mobilní aplikaci máte možnost se kdykoliv podívat, co se zrovna děje, případně lze využít vestavěného mikrofonu a reproduktoru pro jednosměrnou či obousměrnou komunikaci.

Kameru jsem začal testovat 2. května a o první nabití se přihlásila 11. června. Zhruba dva týdny jsem se na ni díval přibližně 3× denně na několik desítek vteřin, poté příležitostně jednou za zhruba 2 dny. V tomto provozu mi tedy vydržela 40 dní. Samotné nabití akumulátoru zabere přibližně 3,5 hodiny.

Přísun energie obstarává microUSB konektor a pokud víte, že kameru budete při životě potřebovat udržet delší dobu, můžete k ní připojit například powerbanku. S tímto „zapojením“ se ale vyhněte použití ve venkovních prostorách. Případně lze dokoupit 5V/3W solární panel, který se postará o dobíjení vestavěného akumulátoru.

2Mpx kamera poskytuje srovnatelnou kvalitu obrazu jako v případě videozvonku, video se nahrává ve Full HD rozlišení při 15 snímcích za sekundu. V horších světelných podmínkách se aktivují infračervené diody, díky kterým kamera i v absolutní tmě vidí zhruba na vzdálenost 20 metrů. I tady je opět nutné počítat s propadem snímkovací frekvence.

Immax Neo Lite Smart Security – venkovní kamera na baterii: testovací video

V mobilní aplikaci lze při přenosu videa aktivovat nižší kvalitu obrazu, čímž opět urychlíte inicializaci spojení a snížíte energetickou náročnost. Stejně jako u zvonku platí, že čím dále od zdroje Wi-Fi kamera je, tím rychleji se bude baterie vybíjet. Kvůli úspoře energie není podporován přístup skrze webRTC.

Immax Neo Lite Smart Security – venkovní kamera Eye

Model Eye je vůbec nejprodávanější venkovní Wi-Fi kamerou značky. Odolnost zajišťuje stupeň krytí IP65, ale díky svému designu se hodí i pro využití v interiéru. Napájení zajišťuje elektrická síť, dodávaný kabel od adaptéru (DC12V/1A) má délku 1,5 metru.

Konstrukce ji umožňuje používat jak při postavení na rovný povrch, tak i při umístění například do podhledu domu. Hlavu lze otočit v rozsahu 355 stupňů, náklon je možný od 10 do 75 stupňů. Při vhodném umístění kamera zvládne vykrýt poměrně velkou plochu a skrze mobilní aplikaci s ní můžete dále otáčet. Vhod přijde i funkce pro automatické sledování pohybu, nicméně nutno počítat s tím, že motorek při otáčení vydává slabý zvuk. Jakmile objekt, za kterým se kamera „otočí“, ze scény zmizí, vrátí se do své původní pozice.

Na rozdíl od kamery na baterie nabízí model Eye i konfiguraci samostatné detekční zóny, což se hodí v případech, kdy nechcete, aby se upozornění na aktivitu spouštěla jen v některých částech zabírané scény.

Záznam se ukládá do 16GB interní paměti, kterou díky absenci slotu na paměťovou kartu není možné dále rozšířit. Jediným řešením tak je dokoupení cloudového balíčku. Software umožňuje ukládat nepřetržitý záznam, případně lze uložit jen scény, při kterých byl detekován pohyb či zvuk. Stejně tak lze nastavit vlastní časové okno, kdy má kamera neustále nahrávat a kdy má být v pohotovostním režimu.

Citlivost detekce pohybu jde stejně jako u chytrého zvonku nakonfigurovat v celkem třech úrovních. Ani tady nechybí mikrofon a dostatečně hlasitý reproduktor pro komunikaci z telefonu na kameru a naopak.

I v tomto případě se o zachytávání obrazu stará 2Mpx kamera s možností záznamu ve Full HD rozlišení při 25 fps, případně jsou k dispozici rozlišení HD a VGA. Vestavěné infračervené LED noční scénu spolehlivě prosvítí přibližně do vzdálenosti 10 metrů, nicméně u nočního záznamu je nutné počítat s propadem snímkovací frekvence. Pohybující se osoby či objekty ve videu bez problémů rozpoznáte, avšak nutno počítat se sléváním detailů. Opět platí to samé, co jsem psal u videozvonku – pro displej telefonu, na kterém obraz sledujete, je kvalita zcela dostačující, avšak při exportu záznamu a sledování na větší obrazovce už si všimnete horší ostrosti.

Immax Neo Lite Smart Security – venkovní kamera Eye: testovací video

Watch this video on YouTube

Kamera Eye podporuje otevřený standard ONVIF pro komunikaci bezpečnostních systémů založených na IP, což v praxi znamená, že pokud máte doma kamery od dalších výrobců s podporou ONVIF, Eye mezi ně snadno přidáte. Pořizovací cena činí 1 999 Kč.

Immax Neo Lite Smart Security 4G – solární venkovní kamera Sun

Třetí testovaný kousek je určen především pro profesionální využití, o čemž svědčí i cena 4 499 Kč. Spojení s okolním světem nezajišťuje Wi-Fi, ale 4G modul. Pro správnou funkčnost tedy musíte dovnitř vložit nanoSIM kartu s datovým tarifem. Zamrzí že Wi-Fi modul u této kamery chybí úplně a zákazník je tak odkázán pouze na datové přenosy. Díky solárnímu panelu s výkonem 6W a vestavěné baterii s kapacitou 14 400 mAh je navíc kamera zcela soběstačná. V případě, že by vám kameru někdo zcizil, bude mu k ničemu – dokud je přiřazena k vašemu účtu, nelze ji přidat do jiného, a to ani po obnově továrního nastavení.

Jinými slovy, pokud ji umístíte kamkoliv, kde přes den dopadá sluneční světlo a zároveň je zde pokrytí signálem některého z našich operátorů, získáte tím nepřetržitý a na okolí zcela nezávislý přenos obrazu a zvuku. Na doma či na zahradu to asi nebude to pravé ořechové – cílovkou jsou především stavební firmy, které potřebují mít dohled nad stavbou. Kamera se ale hodí třeba i na hlídání obory se zvířaty, včelí úly a do míst, kde není přístup k Wi-Fi ani elektřině.

Já prováděl testování prakticky v ideálních podmínkách – letní sluníčko vestavěnou baterii během dne snadno dobije, nicméně mnohem náročnější období přichází na podzim a v zimě, kdy slunce svítí méně intenzivně. Můj kamarád tuto kameru používá od loňského října, kdy mu běží nonstop, a nikdy se mu nestalo, že by se vybila.

I když kamera slouží k nepřetržitému monitorování, z důvodů úspory energie nenabízí neustálé nahrávání. To se spouští až tehdy, je-li detekován pohyb. Tady je dobré si promyslet vhodné nastavení zabírané scény. Když například budete mít ve výhledu větev s listy, která se při větru hýbe, kamera to bude vyhodnocovat jako pohyb a neustále bude ukládat záznam. Za takové situace by už k vybití akumulátoru dojít mohlo, ale to se bavíme o extrému, kdy by musela nahrávat několik hodin v kuse.

Je škoda, že model Sun neumí v zabírané scéně vybrat specifickou oblast, která by odesílala upozornění v případě detekce pohybu. Přitom model Eye touto funkcí disponuje. Kvalitu záznamu opět můžete zhodnotit na základě přiložených ukázek. Ze všech testovaných produktů poskytuje Sun nejlepší obraz – pro prohlížení na mobilu a monitorování je zcela dostačující, byť na počítači už si opět všimnete horší ostrosti.

2Mpx kamerka zvládá nahrávat ve Full HD rozlišení, v noci opět pomáhají infračervené diody s dosvitem až 30 metrů. Navíc jsou zde i klasické LED, které v noci mohou plnit funkci světla, a mikrofon s reproduktorem pro případnou komunikaci.

Immax Neo Lite Smart Security 4G – solární venkovní kamera Sun

S kamerou lze skrze mobilní aplikaci otáčet o 355° horizontálně, případně o 100° vertikálně. Stupeň krytí IP65 zajišťuje kompletní odolnost vůči vniknutí prachu a vody. Solární panel lze uchytit k tělu kamery, ale pokud by to podmínky nedovolovaly, lze jej umístit na libovolné jiné místo do vzdálenosti 3 metrů, protože právě takovou délku má propojovací kabel v balení. Hmotnost celého setu činí 1,94 kg a kromě mnou testované bílé varianty se prodává i černá verze.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Immax Neo Pro je dostupná jak pro iPhone a iPad, tak i smartphony a tablety s Androidem. Jestliže doma máte nějaká chytrá zařízení od značek jako Lidl, Tesla Smart, nebo přímo Tuya, nebude vám prostředí nijak cizí. Immax Neo Pro pouze branduje originální aplikaci Tuya a pokud chcete, můžete všechny kompatibilní produkty (od jiným „Tuya-kompatibilních“ značek) načíst a používat v rámci jedné aplikace, což dává smysl v případě pokročilých automatizací a vzájemné komunikaci zařízení. Aplikace komunikuje česky, ale čas od času na vás vyskočí nějaká anglická fráze či chybný překlad.

Samotné přidání zařízení do vašeho ekosystému je snadné – buď jej lze vyhledat ručně (po přepnutí do režimu párování), nebo lze oskenovat QR kód. Nezapomeňte, že pro správnou funkčnost je potřeba být připojený do 2,4GHz Wi-Fi sítě.

Na hlavní obrazovce pojmenované jako Zabezpečení najdete nejen informace o počasí, ale především rychlý přístup k jednotlivým kamerám, zvonku či dalším zabezpečovacím zařízením, jako je například siréna ZigBee. Ke všem připojeným zařízením máte možnost přistupovat i skrze záložku Místnost. Zde rovněž naleznete správce automatizačních scén, který vám dovolí nastavit si nejrůznější scénáře, například zapínat kamery pouze na noc, aktivovat alarm atd.

Tady si dovolím drobnou odbočku a výtku. V nastavení každého zařízení najdete položku Automatizace. Když na ni kliknete, dostanete se jen do přehledu automatizací. Pokud ještě žádné vytvořené nemáte, očekával bych, že vám aplikace v této nabídce nabídne možnost jejich vytvoření. Tak tomu bohužel není a jediná možnost, odkud si scénáře nastavíte, je právě přes nabídku Místnost.

Kromě scénářů, které mohou být vázány na splnění určitých podmínek či časový údaj, vám aplikace dovolí vytvořit virtuální tlačítka (Tap to Run). Jejich funkce je obdobná – po stisknutí se provede nějaký příkaz. Tato tlačítka lze navíc snadno „propsat“ do Zkratek (Siri) na iOS/iPadOS.

Jakmile se prokliknete do detailu zařízení, dostanete se do ovládací nabídky. U kamery i zvonku zde v horní části obrazovky vidíte přenášený obraz s možností přepnutí kvality (HD/SD), informace o síle signálu, případně stavu baterie a možnost aktivovat přenos zvuku. Tlačítka ve spodní části slouží pro přístup k dalším funkcím, jako je prohlížení uložených záznamů, manuální aktivace nahrávání, vytvoření fotografie či třeba pohyb s kamerou. Kromě softwarových šipek jde s podporovanými modely otáčet i tahem prstu přes snímaný obraz.

Optimalizovat by si zasloužila i nabídka s názvem Přehrát (Playback), kterou najdete v detailu každé kamery. Obsahuje kalendář a časovou osu s přehledem uložených záznamů. Přecházení mezi těmito daty ale bohužel není příliš intuitivní. Několikrát se mi stalo, že mi při posouvání časové osy aplikace spadla, případně zahlásila chybu, nebo mi zobrazila jiné video, než na které jsem se potřeboval dostat. Tyto problémy jsem zaznamenal jak na iOS verzi (iPhone 13 Pro Max), tak také na Androidu (Galaxy Z Fold 3).

Závěrečné hodnocení

Pokud přemýšlíte o monitorování vašeho pozemku či majetku a nechcete při tom příliš utrácet, případně potřebujete obyčejný zvonek nahradit modernější technologií, rozhodně byste produkty prodávané pod křídly české značky Immax měli do případného výběru zahrnout. Díky ekosystému Tuya navíc jdou snadno propojit s jinými kompatibilními produkty a mít k nim přístup odkudkoliv na světě.

Jak jsem zmiňoval v textu, nejvíce mě bavil Wi-Fi model na baterie, který jsem během několika týdnů testování využíval k dočasnému monitorování nejrůznějších věcí na našem pozemku, od sledování „stanovišť“ koček přes zahradní domek až po hlídání stavu vody a běhu filtrace u bazénu. Ten nám shodou okolností dorazil jen pár dní před dovolenou, takže se mi dohled nad tím, zda je s bazénem během prvních pár dnů provozu vše v pořádku, celkem hodil.

Jako největší překážku vidím nemožnost nahrávat videa v případě, že dojde k dočasnému výpadku Wi-Fi signálu. Přitom vyřešit to po softwarové stránce by nebyl zas takový oříšek, ale kdo zná produkty na platformě Tuya, už si na toto musel zvyknout. Problémem může být i lokální ukládání nešifrovaných záznamů ve formátu .media, které lze v případě zcizení karty snadno převést a kdekoliv přehrát.

Vylepšit by si zasloužila i mobilní aplikace, a to zejména co se týče logiky a uspořádání některých nabídek. Ne že by se špatně používala, to vůbec ne – kladné recenze na Google Play i v App Store hovoří jasně. Některé nabídky by ale zkrátka mohly mít lepší uspořádání, a to samé platí i pro některé nepřeložené výrazy.