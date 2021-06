Recenze iPadu Pro s M1 čipem: největší výkon a nejlepší displej, je to ale opravdu potřeba?

Loňským uvedením nové řady vlastních čipů M1 Apple rozhodně bodoval. I po několika měsících se stále zdá, že přinesl výkonnější a zároveň úspornější řešení se stále velmi přijatelnou cenou. Nedávno jsme se díky představení nových iMaců a iPadů Pro s M1 čipy dočkali rozšíření řady produktů s procesory Apple Silicon. Nový iPad Pro se ale snaží zaujmout také několika dalšími aspekty, které přiblížíme v této recenzi.

Špičkový XDR displej

Ačkoliv z hlediska výkonu iPadu Pro (2021) se často mluví o čipech M1, možná ještě zajímavější je Liquid Retina XDR displej, kterým je tablet osazen. Hned na úvod je nutno zmínit, že se jedná o devízu jen většího modelu s 12,9″ displejem.

Vysvětlení všech technologických zákoutí těchto nových displejů by vydalo na samostatný článek. Ve zkratce je však možné zmínit, že technologie mini-LED, která je zde použita, spočívá v osvětlení displeje pomocí více než 10 000 miniaturních LED diod, které dokážou světlo dávkovat mnohem jemněji a díky tomu má celkový obraz vyšší dynamický rozsah, kontrast i jas.

Naštěstí mám k dispozici loňský iPad Pro 11″ a obě technologie jsem tak mohl na přímo porovnat. Ačkoliv obraz na loňském iPadu Pro vůbec není špatný a vlastně mu nic zásadního neschází, musím uznat, že rozdíl je u nového iPadu je jasně viditelný.

V podstatě na první pohled je možné všimnout si tmavší (a téměř dokonalé) černé, kterou produkuje nový XDR panel. Pokud budete sledovat filmy, už na prvním snímku bude zřejmé, že krajní pruhy XDR displeje jsou o poznání tmavší, nežli je tomu u staršího modelu. Rozdíl jsem se pokusil zachytit i na fotografiích.

Dále jsem pak měl pocit, že tmavší černá přispívá k celkové větší hloubce obrazu, kdy starší iPad působil více ploše. Díky lepší černé často vyniknou lépe i ostatní barvy v okolí tmavých míst. V rámci čitelnosti na slunci jsem žádné zásadní rozdíly nezaznamenal a ačkoliv jas u nového iPadu dosahuje hodnot okolo 1000 nitů a starší model se pohyboval okolo 560 nitů, rozhodně nemohu napsat, že by pocitově intenzita jasu byla téměř jednou taková. Na ostrém sluníčku je ale čtenost velmi dobrá.

Je blooming problém?

Někteří zahraniční recenzenti začali nový iPad hanit ihned po uvedení na trh z důvodu tzv. bloomingu. To je jev, který se vyskytuje v digitální fotografii a na displeji tabletu se projevuje tím, že pokud je na jinak černém pozadí jeden nebo několik jasných bodů, okolní pixely mohou zůstat také světlejší.

Okolo těchto objektů se pak vytváří jakýsi šedý přechod mezi bílou a dokonale černou. Ačkoliv jsem tento jev při specifických podmínkách taktéž zpozoroval, myslím, že téměř nemá cenu se nad ním pozastavovat. Rozhodně se nejedná o zásadní problém a většina uživatelů si tohoto jevu ani nevšimne.

Nový XDR displej je jednoznačně lepší. Výrazné zlepšení se ale koná pouze v oblasti podání černé. Jinde jsem znatelné rozdíly nevypozoroval a je nutno uznat, že i Liquid Retina displej staršího iPadu je na velmi dobré úrovni. Pokud pracujete s obrazem a na tabletu například stříháte nebo barvíte videa, nový XDR displej určitě oceníte. Jinak si troufám tvrdit, že běžný uživatel zásadní rozdíl nepozná.

Apple M1 zamířil do iPadu

Čip Apple M1 je jednoznačně jednou z největších výhod nového iPadu Pro a patrně tak i zásadní důvod ke koupi. Tady si ale neodpustím malé zamyšlení, protože iPad, ačkoliv stále dospívá a stává se z něj lepší a profesionálnější zařízení s využitím mimo jiné i pro pracovní účely, stále nenabízí tolik možností, jak nabízený výkon opravdu využít.

Ano, nový iPad Pro opravdu zvládá velké množství běžících aplikací v pozadí. Vše je naprosto plynulé a svižné, střih videa i export v iMovie bezproblémový a herní zážitek taktéž na jedničku. Ani o rok starší iPad Pro si ale v těchto oblastech nevedl vůbec špatně, otázkou navíc stále zůstává, kolik profesionálů bude opravdu stříhat a exportovat video na iPadu.

Výhodu nového procesoru M1 tedy kromě bezproblémového chodu nyní vidím spíše v budoucnosti, kdy se nabízí další a další využití obrovského potenciálu, který tablet má. Zatím iPadu sice nechybí výkon, ale k stoprocentnímu pracovnímu použití pořád občas schází plné verze aplikací optimalizovaných právě pro tablet a další drobné záležitosti, kvůli kterým na iPad stále nemusí být stoprocentní spoleh. Jedním příkladem za všechny je například aplikace Instagram, která se stále nedočkala optimalizace pro iPad.

Benchmark mluví jasně

Abych ale nemluvil jen o pocitech, vyzkoušel jsem test v rámci aplikace 3D Mark. Na loňském i letošním iPadu Pro jsem spustil test Wild Life Extreme a z přiložených screenshotů je zřejmé, že rozdíl se opravdu koná. Zatímco novinka získala 5 032 bodů a průměrná snímkovací frekvence se pohybovala okolo 30, loňský iPad Pro získal 3 537 bodů a průměrně vykresloval jen 21 fps.

Pro úplnost ještě nutno dodat, že platforma M1 je zde již klasicky reprezentována osmi jádry CPU a osmi jádry grafické jednotky. Operační paměť pak má kapacitu 8 GB (verze s 128 GB, 256 GB a 512 GB) nebo případně 16 GB (1 TB, 2 TB).

Baterie a výdrž

Kapacita baterie nového iPadu Pro je velmi slušných 10 758 mAh, což je oproti loňským 9 720 mAh nezanedbatelné navýšení. Procesory M1 navíc nejsou příliš energeticky náročné, celodenní výdrž tedy není žádný problém. Při sledování streamovaného filmu přes Wi-Fi a polovičním jasu z baterky za hodinu a půl ubyde asi 8 % kapacity.

Pří příležitostném nebo úspornějším použití pak není problém ani několikadenní použití bez potřeby dobití. Plné dobití pomocí 20W nabíječky mi zabralo 3 hodiny a 2 minuty. To jsou na takto výkonný kus hardwaru uspokojivé hodnoty.

Focení a Center Stage

Z hlediska fotografické výbavy je největší novinkou funkce Center Stage. Díky použití 12Mpx širokoúhlé webkamery s úhlem záběru 122˚ vás kamera může automaticky sledovat v průběhu videohovorů. Hodí se to v situacích, kdy například děláte ještě něco dalšího a nesedíte staticky na místě. Kamera pak umí velmi plynule přizpůsobovat obraz tomu, v jakém místě se zrovna nacházíte. Samozřejmě to funguje jen do určité míry.

Center Stage (for the iPad Pro)

Watch this video on YouTube

Tuto funkci jsem vyzkoušel v rámci FaceTime hovoru a také u Zoomu. V obou aplikacích funguje spolehlivě a pro delší videohovory je to určitě výhoda. Do budoucna bych ale popřemýšlel o umístění kamerky na střed delší strany displeje.

Aktuální pozice na kratší straně při položeném tabletu na šířku vytváří dojem, že máte kameru jaksi z úhlu a nedíváte se do ni přímo. Pokud Center Stage využívat nechcete, je možné tuto funkci jednoduše deaktivovat.

Na zadní straně iPadu se toho v rámci fotoaparátu příliš nezměnilo. Opět zde najdeme 12Mpx hlavní snímač se skvělou světelností f/1.8 a širokoúhlý 10Mpx snímač se světelností f/2.4 a šířkou záběru 125˚. Nechybí ani LIDAR pro lepší ostření nebo využití v aplikacích pro rozšířenou realitu.

Vzhledem k tomu, že focení s tabletem asi nebude nejrozšířenější disciplínou, daná výbava je dle mého názoru dostačující. Kvalita fotografií je již tradičně na slušné úrovni a řekl bych že mezi tablety moc lépe fotící konkurence nenajdete.

Ani noční fotky z hlavního objektivu nevypadají vůbec špatně, u širokáče už ale to samé napsat nemohu a při horším světle bych jej rozhodně nedoporučil používat. Statická videa za denního světla vypadají výborně, za chůze už by to chtělo nepatrně vylepšit stabilizaci. Nahrávání videí je pak možné až v 4K rozlišení při 60 fps. Kvalitu můžete posoudit sami z přiložené ukázky.

iPad Pro (Apple M1): 4K camera test

Watch this video on YouTube

5G a další novinky

Nový iPad Pro si můžete pořídit buďto ve verzi s Wi-fi 6 nebo případně i variantu Wi-fi + Cellular, která nabídne i 5G připojení. To je opět jedna z věcí, kterou využijete spíše v budoucnu, protože aktuální přítomnost pokrytí 5G v rámci našich končin je spíše vzácností. Pokud ale chcete to nejlepší, co aktuálně můžete mít, iPad Pro vám to opět nabídne.

Další novinkou je přítomnost USB-C portu s podporou Thunderbolt 4. To znamená, že přenosové rychlosti dosahují až k 40 Gb/s a využijete je především pro připojení externích disků nebo dalších monitorů. V rámci konektivity pak nechybí ani klasické Bluetooth 5.0.

Ostatní parametry a funkce zůstávají stejné. Odemykání probíhá přes Face ID a taktéž vzhledově je letošní a loňská varianta iPadu Pro téměř totožná.

Závěrečné hodnocení

Novinek u iPadu Pro (2021) není mnoho. Určitě ale nejsou zanedbatelné. Největšími důvody pro upgrade může být vylepšený displej a také nová platforma M1, která nabízí velmi dobrý výkon. Nové funkce v podobě Center Stage nebo Thunderbolt 4 jsou pak spíše drobná vylepšení, která potěší, ale ke koupi zákazníka jen těžko přimějí.

Je potřeba také dodat, že ani předchozí generace iPadu neměla špatný displej nebo výkon. Pokud tedy máte loňský iPad Pro, upgrade na model 2021 v podstatě nedává smysl. Pokud jste majitelem staršího iPadu, rozdíly budou určitě znatelnější. Hlavní otázkou ale zůstává, jaké využití pro iPad Pro najdete.

Dle mého názoru se stále jedná o mírně schizofrenní zařízení, které sice postupně dorůstá a učí se novým kouskům, ale stále má spíše rysy multimediálního zařízení pro zábavu a odpočinek. Velký iPad je skvělý na konzumaci delších textů, prohlížení videí nebo filmů a velmi dobře je na tom také z hlediska zvukového podání. Na tyto činnosti ale asi nepotřebujete nejvyšší variantu iPadu Pro.

iPad Pro by měl být tablet pro profesionály, kteří využijí jeho výkon a potenciál pro práci s videem, práci ve 3D, práci s grafikou nebo úpravu fotek. Nicméně stále si nemohu pomoct a pro tyto činnosti bych volil spíše některý z MacBooků Pro nebo Maců, kde výkon taktéž nechybí, ale zároveň mizí některé drobné překážky a nedostatky, které práce na iPadu jednoznačně přináší.

Pokud již máte toto dilema vyřešené a práce na iPadu vám vyhovuje. Nový model jednoznačně nezbývá než doporučit, protože Apple jej opět udělal o něco lepším. Cena iPadu Pro 12,9″ ve verzi s Wi-fi a 128 GB pamětí startuje na 30 990 Kč. Vyšší konfigurace se pak mohou vyšplhat až přes hranici 60 000 Kč.

Zároveň bych každému doporučil nákup Magic Keyboard a případně i Apple Pencil, bez kterých má tablet pouze poloviční využití a jakmile si na tyto doplňky zvyknete, už se bez nich neobejdete. Opět je ale potřeba připravit si slušný balík peněz. Konkrétně Apple Pencil vyjde na 3 490 Kč a klávesnice dokonce na 9 990 Kč.