Recenze iPad mini 2021: malý tělem, velký duší

iPad mini je tady s námi už od roku 2012 a letos byla představena jeho v pořadí šestá generace. Od odhalení předchozí páté generace uběhly již skoro tři roky, takže bylo na čase. Oproti všem svým předchůdcům s úhlopříčkou 7,9“ dostal letošní model o chlup větší 8,3“ displej. Na ten se však hned po uvedení iPadu na trh začaly šířit stížnosti kvůli různým chybám a nedostatkům. I na ty jsem se tedy v recenzi detailně zaměřil.

K testování jsem obdržel verzi s 64 GB vnitřní paměti v barevném provedení Space Grey. V nabídce jsou další tři barevné varianty (růžová, fialová, bílá) a také možnost příplatku za 256GB úložiště. Cena startuje na 14 490 Kč.

První dojmy a obsah balení

Styl balení odpovídá zvykům Applu. iPad v průhledné fólii. Pod ním papírové manuály s dvojicí „jablečných“ samolepek. Dále pak už jen bílý nabíjecí kabel s USB-C koncovkami na obou stranách a bílý adaptér s výkonem 20 W.

Po rozbalení iPadu z fólie je zřejmé, že designový jazyk modelu Pro zůstal zachován. Tělo má relativně ostré hrany a tlustší rámečky displeje zajistí dobrý úchop bez nechtěných dotyků displeje. Taktéž tloušťka je při srovnání obou modelů velmi podobná (6,3 mm pro iPad mini a 5,9 mm pro 11“ iPad Pro).

Kromě velikosti je pak zásadním rozdílem pouze jedna čočka 12MPx fotoaparátu. Netradiční je pak také umístění všech tří tlačítek na horní hraně zařízení (dvojice pro nastavení hlasitosti a zapínací tlačítko s Touch ID).

Pravá hrana pak ukrývá magnet pro Apple Pencil. I z tohoto důvodu musely ustoupit tlačítka na horní stranu. Zespodu pak můžeme vidět USB-C konektor pro nabíjení.

Displej

Nyní se vrhnu hned na to, co i mě po rozbalení zajímalo jako první. IPS LCD panel s úhlopříčkou 8,3“ a rozlišením 1488 x 2266 pixelů způsobil krátce po spuštění prodejů nespokojenost a reklamace zákazníků. Důvodem byly především dva neduhy.

Jelly scrolling

Prvním z problémů byl tzv. „želé efekt“. Jedná se o jev, který se vyskytuje především při skrolování na výšku, kdy se zdá, že se obraz přesouvá jinou rychlostí na obou stranách. Vypadá to, že se obsah kromě klasického posunu jaksi zvláštně vlní.

Vzhledem k tomu, že jsem o tomto jevu dopředu věděl a postihuje všechny exempláře nových iPadů mini, i já jsem si po pár minutách od prvního zapnutí tohoto problému všiml. Nejprve mne to docela naštvalo. Jak může Apple do iPadu za 14 490 Kč umístit displej s tak očividným neduhem?

Jelly scroll compared: iPad mini 6 (2021) vs other tablets

Watch this video on YouTube

Později jsem si ale docela zvykl a zároveň se mi potvrdilo, že někteří uživatelé si onoho problému vlastně ani nevšimnou. Po čase se na to tedy dá zvyknout, což ale stále Apple neomlouvá, a nepomáhá tomu ani tvrzení, že se jedná o přirozenou vlastnost displeje.

Deformace obrazu při doteku

Dalším problémem, který se vyskytl údajně jen u některých kusů, je deformace části obrazu při silnějším doteku na určitých místech displeje. I tento neduh jsem zpozoroval na mém testovaném modelu. A ačkoliv se opět nejedná o nic zásadního, nadšení z nového iPadu mini to o něco zchladí.

Samozřejmě nemohu srovnávat displej iPadu mini s XDR panelem o řád dražších iPadů Pro. I tak jsem ale toho názoru, že podobné neduhy by se neměly objevovat ani na levnějších modelech, u kterých je občas potřeba někde ušetřit.

Jas je u iPadu mini o chlup nižší než u modelu Pro (500 vs. 600 nitů), i tak je ale dostatečný a čitelnost na slunci je naprosto v pořádku. LED podsvícení displeje je rovnoměrné a taktéž černá vypadá relativně dobře. Samozřejmě nechybí funkce True Tone pro automatické přizpůsobení barev displeje nebo možnost volby mezi světlým a tmavým zobrazením.

Výkon

Z hlediska výkonu je na tom nejmenší iPad velmi dobře. Ačkoliv do vínku nedostal čip M1, který můžeme najít u nových MacBooků nebo iPadů Pro, může se pyšnit procesorem A15 Bionic. Ten najdeme v aktuální řadě iPhonů 13. K dispozici má celé 4 GB operační paměti.

Při běžném použití prakticky nevznikl moment, kdy by iPadu mini chyběl výkon. Veškerý pohyb v systému iPadOS 15 byl z mého pohledu maximálně plynulý, a tak mohu s klidným svědomím říci, že pro běžné použití je výkon naprosto dostačující.

Při hraní her (konkrétně Asphalt 9 a Call of Duty) jsem taktéž nezaznamenal sebemenší škobrtnutí i po nastavení vyšších grafických detailů (grafika na very high a frame rate na high). Dokonce jsem nezpozoroval ani žádné znatelnější nežádoucí zahřívání. iPad mini tedy vychází i jako slušná kapesní herní konzole.

Při benchmarku 3DMark Wild Life Extreme Unlimited dosáhl iPad mini skóre 2623 bodů a ve srovnání se umístil mezi iPhone 13 Pro Max a iPhone 13 mini. iPady Pro jsou na tom samozřejmě ještě lépe, například Air z roku 2020 ale o něco málo zaostává.

Díky čipu A15 je možné iPad mini pořídit i ve verzi s podporou 5G mobilních sítí (bez mmWave). V nabídce je ale i základní varianta pouze s Wi-Fi, kterou jsem testoval.

Ergonomie a využití

Díky relativně malým rozměrům je iPad mini ideálním zařízením pro časté přenášení. Další výhodou je příjemný úchop do dlaní pro konzumaci obsahu v podobě videí nebo textu. Například pro čtení zpráv je mini opravdu pohodlnější než větší model Pro, který také používám. Zamykací tlačítko s Touch ID na horní hraně je dobrým řešením, na které se dá rychle zvyknout. Osobně mi Face ID vůbec nechybělo.

Velké téma nového iPadu je psaní. Ačkoliv softwarovou klávesnici můžete rozdělit na dvě poloviny, abyste měli jednotlivá písmena na dosah prstů, pro psaní delších textů to stále není. I když je tělo iPadu malé, při psaní jsem občas musel přechytávat a například dosah na nejníže položené klávesy není příliš pohodlný.

O to smutnější je, že Apple k modelu mini nenabízí podobné pouzdro s klávesnicí, jaké můžete koupit k větším modelům. Důvodem jsou samozřejmě omezené rozměry iPadu mini, které by takové klávesnici příliš prostoru nedávaly. Zůstává zachována možnost připojit jakoukoliv jinou klávesnici bezdrátově pomocí Bluetooth, tam pak ale narážíme na smazání největší výhody nového iPadu – přenosnosti.

I tak jsem otestoval spolupráci s mou Dell WK717 a při použití stojánku pro iPad jsem si v této sestavě vyzkoušel i psaní delších textů. Menší displej má samozřejmě svá omezení, ale například jako provizorní sestava na cesty poslouží velmi dobře. Vlastně mě až udivilo, kolik práce bych byl schopen na takto malém zařízení vyřešit.

Ve výbavě jsou poměrně hlasité stereo reproduktory, které zpříjemní sledování videí. Vzhledem k tomu, že jsou po stranách tabletu, při držení v dlaních si je částečně zakrývám. Při umístění ve stojanu tento problém mizí.

Fotoaparát

Ačkoliv fotografická výbava asi není tím nejzajímavějším parametrem nového iPadu, musím ji také alespoň okrajově zmínit. Jako hlavní fotoaparát na zádech zařízení slouží 12MPx snímač se světelností f/1.8 doplněný o Quad-LED blesk. Z hlediska natáčení videa zvládá až 4K záznam při 60 fps.

Selfie kamera je umístěna v horním rámečku displeje. Taktéž se jedná o rozlišení 12 MPx, nyní ale se světelností f/2.4 a širokoúhlým objektivem. Video skrze ni lze natáčet v kvalitě HD a maximálně při 60 fps. Široký obraz oceníte především při videokonferencích a příjemným vylepšením je také funkce Center Stage, která automaticky sleduje váš obličej, i když se v průběhu hovoru mírně odchýlíte.

Ačkoliv kvalita hlavního snímače nijak neohromí, pro účely iPadu mini bohatě postačí. Za dobrých světelných podmínek jsou fotky barevně poměrně přesné i dostatečně dynamické. Při srovnání s taktéž 12MPx snímačem z iPhonu SE (2020) je zřejmé, že rozlišení není vše a iPad mini produkuje lepší prokreslení detailů i živější barvy.

Při nočním focení se žádné zázraky nekonají a snímky jsou spíše průměrné. Naopak jsem byl překvapen, že i když ve výbavě nenajdeme makro snímač, hlavní fotoaparát produkuje relativně hezké a detailní makro fotografie.

iPad Mini 2021: 4K camera test

Watch this video on YouTube

Statická videa za dne vypadají velmi dobře. Dynamická videa za chůze by potřebovala lepší stabilizaci. Celkově bych ale řekl, že fotoaparát u iPadu není zásadním prvkem a v rámci toho jsou jeho kvality pro běžné použití naprosto dostačující. Co je naopak u iPadu mini zásadní, je webkamera a ta fotí i natáčí velmi dobře.

Baterie a výdrž

Z hlediska výdrže baterie je nutno uznat, že iPad mini na tom není a ani nemůže být lépe než jeho modeloví bratři s většími těly a tím pádem i větším prostorem pro baterii. Do modelu mini se vešla baterie s kapacitou 5078 mAh. To stačí zhruba na jeden den větší zátěže, ale při běžném použití, kdy iPad přece jen slouží spíše jako sekundární zařízení, jsem neměl problém překročit i tři dny bez nabití.

Jako zařízení pro konzumaci obsahu, psaní poznámek či jiného textu, občasnou komunikaci v rámci sociálních sítí nebo navigaci v mapě může iPad mini posloužit i několik dní na jedno nabití. Při náročnějších činnostech, jako je hraní her, energie samozřejmě mizí rychleji.

iPadOS 15

Ačkoliv nový iPadOS 15 je často terčem kritiky, já osobně to takto černě nevidím. Ano, iPadOS má stále některé nedostatky, které už mohly být dávno vyřešeny. Někomu se zdá nesmyslné rozložení základní obrazovky, kdy jsou po stranách zbytečné mezery. Pro někoho jsou problematické widgety, které jsou až příliš malé a tím pádem hůře použitelné.

Také mne stále udivuje, že například tak obrovská sociální síť, jako je Instagram, stále nemá svou aplikaci pro iPadOS. Naštěstí se dá celkem uspokojivě používat přes prohlížeč. Split View je na tak malé obrazovce občas také kompromisní, ale použít se dá.

iPadOS 15 nepřinesl nijak zásadní změny. Jedná se spíše o drobnosti a vizuální detaily. Na větší kroky směrem k použitelnosti a lepšímu pracovnímu využití iPadu si tedy budeme muset ještě počkat. Ani tak ale nemohu říci, že bych s touto verzí byl nějak zásadně nespokojený. To, že jsou některé ovládací prvky i ikony menší, beru jako daň za celkové rozměry zařízení.

Závěrečné hodnocení

Vzhledem k tomu, že mám dosavadní zkušenost pouze s většími iPady Air a iPady Pro, nový iPad mini pro mě byl příjemným překvapením. V kompaktních rozměrech si zachovává velkou část funkcionalit větších modelů. To, že se vejde do kapsy od kalhot, navíc otevírá další možnosti využití ve spojení s lepší přenosností.

Samozřejmě přináší určité kompromisy v podobě displeje, základní fotografické výbavy nebo stále ne úplně dokonalého systému. Za nijak přehnanou cenu ale nabídne dostatek výkonu a průměrnou výdrž na baterii. Při dokoupení Apple Pencil a externí bezdrátové klávesnice se možnosti využití nového iPadu dále rozšiřují.

Pokud vyloženě nepotřebujete některé funkce modelů Pro nebo větší displej, iPad mini se z mého úhlu pohledu aktuálně stává nejzajímavějším iPadem v nabídce Applu. Poměr ceny a výkonu vůbec není špatný, zároveň zvládne velkou část běžných úkonů od sledování videí, surfování internetem až po tvorbu textů, kreslení s Apple Pencil a další. Ideální sekundární zařízení, když počítač není po ruce a telefon svou velikostí nestačí.