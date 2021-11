Recenze Honor 50: vydařený comeback s podporou Googlu

Čínská značka Honor doplatila na sankce ze strany Spojených států úplně stejně, jako její dříve mateřská společnost Huawei. Po osamostatnění Honoru jsme si museli nějakou dobu počkat na smartphone, který dorazí na náš trh s plnou podporou služeb Google a také nejnovějších technologií, jako je kupříkladu 5G.

konečně nechybí služby Google a podpora pro sítě 5. generace

povedený design, skvělý displej a příkladná výdrž na baterii

zamrzí hlavně méně kvalitní snímky a videa za horšího světla

Honor 50 je prvním chytrým telefonem značky, který kompletně vznikal po osamostatnění od Huawei. Má Honor na našem trhu potenciál navázat tam, kde kvůli embargu před pár lety skončil? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a zpracování

Po designové stránce nelze Honoru 50 takřka nic vytknout. Čínský výrobce vsadil na elegantní kombinaci skla a kovu, přičemž hrany telefonu jsou mírně zahnuté. Díky zakřivení předního i zadního skla se smartphone pohodlně drží v ruce a působí tenčím dojmem. Nemluvě o tom, že spousta výrobců již zakřivení pomalu opouští, především kvůli vyšším výrobním a servisním nákladům. I tato skutečnost přidává Honoru 50 na atraktivitě, stejně jako zelená barevná varianta, která mi přijde zajímavější než tradiční černá či trochu kýčovitá perleťová.

Zadní straně dominuje oválný modul fotoaparátu, který jen mírně vystupuje ze zad telefonu. Tuto situaci naštěstí řeší dodávané silikonové pouzdro, které výrobce přibalil do balení, stejně jako již aplikovanou ochrannou fólii na displej. Přední strana je takřka kompletně osazena displejem s tenkými rámečky a decentním výřezem pro selfie fotoaparát. Na levé hraně najdeme jen vypínací tlačítko a kolébku hlasitosti, na spodní poté výdech reproduktoru a USB-C. Rozměry Honoru 50 jsou 160 x 73,8 x 7,7 milimetrů a hmotnost je příjemných 175 gramů.

Během testování jsem se nemohl ubránit dojmu, že Honor 50 není ke mně příliš upřímný. Ačkoli se čínská firma dušuje, že celý vývoj proběhl v rekordním čase kompletně pod vlastní střechou, jeho podoba s nedávno představeným Huawei Nova 9 je až zarážející. Ať už je to, jak chce, mám silné pochybnosti o tvrzení, že Honor s Huawei na vývoji tohoto smartphonu nijak nespolupracoval.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně dominuje 6,57″ OLED displej s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů), jemností 392 ppi, 120Hz obnovovací frekvencí (a možností nastavení adaptivního obnovování), 10 bitovými barvami a podporou Always-on režimu. Maximální hodnotou jasu se Honor sice nechlubí, na přímém sluníčku jsem ale ani jednou neměl problém. Obecně displeji nelze prakticky nic vytknout, odezva na dotyk je dobrá a pozorovací úhly jsou taktéž příkladné.

Uvnitř Honoru 50 najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 778G vyrobený 6nm technologií, který doplňuje grafika Adreno 642L, 6/8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. V benchmarku AnTuTu si Honor 50 vybojoval 512 876 bodů, což rozhodně není špatný výsledek. Pro běžné používání má Honor 50 výkonu na rozdávání a nezalekne se ani náročnějších her.

Hardwarové parametry Honor 50 Systém: Android 11 Rozměry: 160 x 73,8 x 7,7 mm , Hmotnost: 175 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, octa-core, 1x 2,4 GHz Kryo 670 Prime, 3x 2,2 GHz Kryo 670 Gold, 4x 1,9 GHz Kryo 670 Silver RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,57", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, hlavní, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 17mm Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/3.14", Full HD video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 11 490 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí podpora pro sítě 5. generace, Bluetooth 5.2 s podporou kodeků aptX, LDAC, SBC či AAC, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, Hi-Res Audio či čtečka otisků prstů ukrytá v displeji, která je velmi rychlá a spolehlivá. Zamrzí jen absence 3,5mm audio konektoru, zvýšené odolnosti proti vodě a prachu či stereo reproduktorů, byť repráček na spodní straně hraje dostatečně hlasitě a vcelku čistě.

Baterie a výdrž

O přísun energie se stará baterie s kapacitou 4 500 mAh s podporou pro rychlé 66W nabíjení. Naštěstí je rychlá nabíječka součástí balení, takže si ji nemusíte dokupovat. O rychlost dobití baterie mít obavy skutečně nemusíte – z 0 na 75 procent se dostanete za něco málo přes 20 minut, do plna poté Honor 50 dobijete za nějakých 45 minut. Škoda je absence bezdrátového nabíjení, které by Honoru 50 bezesporu slušelo a ve střední třídě by mu dalo důležitou konkurenční výhodu.

Samotnou výdrž na baterii musím hodnotit pozitivně. Při běžném používání jsem Honor 50 za jeden den neutahal a velmi často jsem musel sáhnout po nabíječce až kolem oběda druhého dne. Když jsem jej trochu šetřil, nebyly problém ani dva dny. Naopak abych jej dokázal vybít za jediný den. musel jsem opravdu aktivně hrát graficky náročné hry. Při testu výdrže, kdy jsem po dobu jedné hodiny přehrával Full HD video na maximální jas, klesla baterie o 8 procent, což je velmi dobrý výsledek.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android 11 s nadstavbou Magic UI 4.2. Samotná nadstavba se už delší dobu nezměnila, takže pokud jste někdy drželi v ruce smartphone z dílny Honoru či Huawei, budete v něm jako ryba ve vodě.

To podstatné se nicméně odehrálo uvnitř – Honor 50 konečně disponuje službami Google a přítomný je tedy nejen obchod s aplikacemi Google Play, ale také všechny aplikace, na které jste zvyklí z telefonů jiných výrobců.

Nadstavba je jako již tradičně dobře odladěná, nikde se nic neseká a s pády aplikací jsem se takřka nesetkal. Nechybí ani celosystémový tmavý režim, filtr modrého světla, možnost nastavení adaptivní obnovovací frekvence displeje, široké úpravy Always-on režimu, možnost inteligentního odemknutí či nastavení různých gest pro pohodlnější ovládání telefonu. Honoru 50 zkrátka nic zásadního po softwarové stránce nechybí.

Fotoaparát a záznam videa

Na schopnosti fotoaparátů Honor 50 hodně sází. K dispozici dostal hlavní fotoaparát Samsung S5KHM2 o velikosti 1/1,52″ s rozlišením 108 Mpx, clonou f/1.9 a velikostí pixelů 0,70 µm, který doplňuje 8Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a notoricky známá dvojice makro/bokeh s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Na přední straně ještě najdeme selfie kameru se senzorem Samsung JD1 o velikosti 1/3,14″, rozlišením 32 Mpx a světelností f/2.2.

Za dobrých světelných podmínek není hlavnímu fotoaparátu (a 2x digitálnímu zoomu) moc co vytknout. Snímky jsou plné detailů, mají živé barevné podání, jsou ostré i při okrajích a poradí si i s náročnějšími scénami. V případě digitálního zoomu je to s detaily občas na štíru, ale v rámci možností snímače se jedná o dobré výsledky. S čím fotoaparát více bojoval ,je akorát chromatická aberace v protisvětle.

Širokoúhlý objektiv je na tom o poznání hůř. Je poměrně skoupý na detaily, kdy má tendenci drobné nuance snímku spojit do jedné šmouhy, barevné podání je chladnější, výrazně se liší od hlavního fotoaparátu a (nejen) při okrajích fotek jsou patrné výrazné neostrosti.

Pro vyfocení větší skupiny lidí či architektury širokáč poslouží, velkou kvalitu od něj ale nečekejte. Obdobně je na tom makro, které potřebuje opravdu dostatek světla, aby byl výsledek alespoň průměrný. Portrétní režim naproti tomu umí vykouzlit hezký bokeh efekt.

Za zhoršených světelných podmínek jsou výsledky hlavního fotoaparátu rozporuplné. Občas se mi podařilo i s méně intenzivním světlem vykouzlit snímek s dobrou atmosférou a vyšší technickou kvalitou, jindy zaúřadoval agresivní software, který sice snímek prosvětlil, ale přidal tolik digitálního šumu navíc, že bych se s výslednou fotkou určitě nechtěl prezentovat. Na focení detailních snímků v noci zapomeňte, bez stabilizace totiž zvládne Honor 50 produkovat jen rozmazané snímky.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

V případě videa se můžete spolehnout na záznam ve 4K s 30 snímky za sekundu, případně můžete využít 60 snímků, nicméně pouze v rozlišení Full HD. Za zmínku stojí celá řada kreativních režimů, které vám například umožní natáčet z hlavního a širokoúhlého objektivu zároveň, případně lze využít i souběžné natáčení z předního a zadního fotoaparátu. K tomu Honor přidává také natáčení příběhů, které vám podle předem definovaných scénářů vytvoří video a automaticky doplní o hudbu.

Za dobrých světelných podmínek nevypadá videozáznam vůbec špatně, netrpí na agresivní přeostřování a poradí si i s rychlou změnou scény. Automatické ostření občas nezvládne přeostřit na blízký objekt, nicméně s manuální pomocí to Honor 50 zvládá dobře.

Honor 50 camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

V noci jsou výsledky o poznání horší a u smartphonu střední třídy bych čekal o trochu lepší výsledek, co se míry detailů, světelnosti i podání barev týče. Zvuk je veskrze průměrný a má tendenci znít „plechově“, což je ovšem v dané kategorii standard.

Závěrečné hodnocení

Honor 50 má ambice navrátit čínskému výrobci dřívější slávu, o kterou, nikoli vlastní vinou, na našem trhu přišel. Honor zvládl dobře nakombinovat hardwarové parametry, aby na papíře vypadaly maximálně atraktivně a dokázaly držet krok s vývojem ve střední třídě, který je neúprosný. V některých oblastech nicméně Honor 50 příliš neexceluje i přes skvělé parametry.

Hlavní předností Honoru 50 je povedený design, skvělý displej se 120Hz obnovovací frekvencí, dostatek výkonu i pro hraní her, návrat Google Play i podpory 5G, skvělá výdrž na baterii a podpora rychlého 66W nabíjení či skvělé snímky za dobrých světelných podmínek. Nevýhodou jsou horší výsledky fotoaparátu v šeru a v noci, minimální posun nadstavby Magic UI, chybějící stereo reproduktory, 3,5mm audio konektor či zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Pro někoho může být minusem také přílišná podobnost s konkurentem Huawei Nova 9.

Honor 50 se svou znovuzrozenou prvotinou má potřebné parametry na to, aby na saturovaném trhu střední třídy zaujmout důstojné postavení, které mu umožní další expanzi na našem trhu. Otázkou však zůstává, jestli je povědomí o značce v Česku ještě natolik živé, aby z Honoru 50 byl prodejní úspěch. Za předobjednávkovou cenu 11 490 Kč (6 GB RAM/128 GB), respektive 13 490 Kč (8 GB RAM/256 GB) má Honor 50 rozhodně šanci zaujmout i v konkurenci OnePlus Nord 2, Xiaomi 11T či Realme GT Master Edition. Jen pozor, po skončení předobjednávek se cena základního modelu zvýší na 12 990 Kč a vybavenější paměťové verze na 14 990 Kč.