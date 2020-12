Recenze Honor 10X Lite: mohl to být bestseller, ale Trump řekl ne

Situace okolo čínské společnosti Huawei je dobře známá, stejně jako smutný fakt, že sankce postihly také dceřinou společnost Honor. Ta se před nedávnem vymanila z okovů své mateřské společnosti, což teoreticky znamená, že do budoucna můžeme počítat s podporou služeb Google. Nastává ovšem nepříjemná situace – co se současnými modely?

Ty se ocitly v jakémsi vakuu. Prozatím nevíme, zda dostanou služby Google formou aktualizací, či je Honor hodí přes palubu. Tak či onak, zařízení recenzujeme v aktuálním stavu, nikoli v příslibech budoucích světlých zítřků. Zvládne Honor 10X Lite zaujmout zákazníky i přes svůj zjevný hendikep? Na to se pokusím odpovědět v této recenzi.

Design a konstrukce

Pokud jste znalí designové filosofie Honoru, tak jistě víte, že vzhled svých modelů často kopíruje právě od mateřské společnosti. Honor 10X Lite bohužel není výjimkou – na první pohled nepoznáte rozdíl oproti Huawei P Smart 2021. Lesklá plastová záda, čtečka otisků v bočním tlačítku či malý výřez uprostřed displeje – to je několik ze shodných poznávacích parametrů obou strojů.

Mírné odlišnosti najdeme v případě fotoaparátu, který má tvar obdélníku se zahnutými rohy. Zatímco Huawei má všechny fotoaparáty hezky pod sebou, Honor rebelsky jeden z nich umístil do druhého sloupce. V praxi se ale jedná o takřka totožné modely a výraznějších změn si nemáte možnost všimnout.

Vyšší hmotnost (206 gramů) v ruce skoro nepoznáte, co potěší méně, jsou rozměry. Ty činí 165,7 x 76,9 x 9,3 milimetrů a nutno podotknout, že v ruce se telefon drží poměrně špatně. Rozložení váhy je v pořádku, ale Honor 10X Lite je zkrátka neohrabaný cvalík, kterého budete muset pro jistotu držet v obou rukách.

A to ani nemluvím o zadní straně, která je doslova brutální magnet na otisky prstů. Pokud můžete, pořiďte si ochranné pouzdro. V balení ho totiž nedostanete, na rozdíl od nalepené ochranné fólie – ta v našem případě byla nalepena trochu křivě, ale snad je to jen anomálie.

Parametry a funkce

V hlavní roli je zde displej typu IPS o velikosti 6,67″ s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, který na danou cenovou kategorii není vůbec špatný. Barvy jsou věrné, s čitelností není problém ani na přímém slunci a pozorovací úhly jsou taktéž v pořádku. Z displeje se sice neposadíte na zadek, nicméně jedná se o poctivou řemeslnou práci.

Procesor je z dílny Huawei, konkrétně se jedná o osmijádrový Kirin 710A vyrobený 14mm technologií, a doprovází jej grafika Mali-G51, 4 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSDXC karty. V AnTuTu tato kombinace získala 172 762 bodů, což není zrovna mnoho, nicméně na běžné činnosti to bohatě postačí.

Hardwarové parametry Honor 10X lite Systém: Android 10 Rozměry: 165,7 x 76,9 x 9,3 mm , Hmotnost: 206 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 710, octa core, 4x Cortex-A73 2.2 GHz, 4x Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 8 Mpx, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z další výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, 3,5mm jack, FM rádio či USB typu C. Zajímavostí je také přítomnost NFC, které ovšem kvůli chybějící podpoře služeb Googlu nelze využít pro placení, snad jen s výjimkou stravenkové karty Sodexo. Ve vypínacím tlačítku se poté ukrývá čtečka otisků prstů, která je velmi rychlá a spolehlivá. Tady velký palec nahoru.

Výdrž na baterii

Baterie má už skoro standardní kapacitu 5 000 mAh a je bezesporu jednou z největších předností Honoru 10X Lite. Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, tak i náročný pracovní den ustál telefon se ctí, a když jsem jej trochu šetřil, tak přežil i do druhého dne. Pokud nejste nároční uživatelé, nebudou pro vás dva dny nedosažitelnou metou.

Výhodou je také rychlé 22,5W nabíjení. Za půlhodinku se dostanete na 50 % nabité baterie, do plna to poté trvá zhruba hodinu a půl. Během přehrávání Full HD videa po dobu jedné hodiny při maximálním jasu kleslo procento baterie o sympatických 8 procent. Jestli je výdrž to, co od telefonu očekáváte v první řadě, pak vám Honor 10X Lite poslouží dobře.

Operační systém

Honor 10X Lite běží jako většina telefonů na světě na Androidu ve verzi 10, tady pochopitelně s nadstavbou Magic UI 3.1. Nadstavby Honoru a Huawei jsou si velmi podobné a již delší dobu jsme se nedočkali žádné závratné změny, takže do detailu popisovat všechny výhody a nevýhody systému by bylo jako nosit dříví do lesa.

Alespoň tedy ve zkratce: pozitivem systému je především jeho odladěnost a široké možnosti nastavení, které vám ale výrobce nenutí. Nechybí ani noční režim s filtrem modrého světla, nastavení umělé inteligence Huawei Assistant, rychlé sdílení Huawei Share či možnosti přepínaní režimů výkonu.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Negativem je stále velké množství žádostí o různá oprávnění (například prohlížeč vyžaduje přístup k telefonním hovorům), spousta zbytečných předinstalovaných aplikací a především – absence služeb Google. Je to už trochu ohraná písnička, každopádně jedná se o jeden z největších mínusů telefonů Huawei/Honor a nelze se tvářit, že se jejich telefony bez těchto služeb obejdou.

Marketing se zaměřuje především na chybějící obchod s aplikacemi, který nahrazuje jednak vlastním řešením App Gallery, ale také externími službami jako APKPure. Tato řešení jsou nicméně polovičatá a především neřeší spoustu doprovodných věcí, jako je kupříkladu bezpečnost, bankovní aplikace, placení skrze NFC, automatické aktualizace či funkčnost celé řady aplikací, které jsou na API od Googlu závislé.

Vzhledem k odprodeji Honoru čínskému konsorciu vyvstala otázka, jak to s touto dynamickou firmou bude do budoucna. Je možné, že se dočkáme aktualizace a zpřístupnění služeb Google. Recenze nicméně zohledňuje aktuální stav, nikoli všelijaké scénáře a spekulace. A tady bohužel platí, že Honor 10X Lite služby Google nemá.

Fotoaparáty a záznam videa

Honor 10X Lite vsadil na čtveřici fotoaparátů, z nichž za zmínku stojí pouze dva, a to konkrétně hlavní fotoaparát se 48 Mpx, světelností f/1.8, ohniskem 26 mm, velikostí čipu 1/2.0″, 0.8µm pixely a PDAF, společně s širokoúhlým objektivem s 8 Mpx, světelností f/2.4, úhlem 120˚, velikostí čipu 1/4.0″ a 1.12µm pixely.

Druhá dvojice je totiž klasika do počtu, kterou by výrobce mohl s klidem vynechat – hloubkový a makro snímač, oba shodně s 2 Mpx a světelností f/2.4. Pro pořádek ještě dodám, že na přední straně najdeme fotoaparát s 8 Mpx a světelností f/2.0. Jak si tato nepříliš hvězdná sestava vede v praxi?

Dobré světelné podmínky telefonu svědčí, především hlavnímu fotoaparátu. Ten nemá tendence dělat velké přešlapy, dynamický rozsah je dobrý, barvy jsou věrné, jen s ostřením je občas problém. Obecně se ale o fotografiích Honoru 10X Lite dá říci, že na svou cenovou kategorii jsou průměrné v tom nejlepším slova smyslu.

Širokáč je na tom trochu hůř, prosvětlení fotografií je slabší a s ostřením je také na štíru. Poměrně příjemně mě potěšilo, že nedochází k výraznému zkreslení při okrajích. Snímky jsou trochu skoupé na detaily a často dochází k jejich slévání, což není nejlepší vizitka. Pro příležitostné focení ale poslouží dobře.

Třetí a čtvrtý fotoaparát jsou skutečně jen do počtu a Honor by udělal úplně nejlépe, kdyby je vynechal. Snímač hloubky ostrosti podává rozporuplné výkony a občas není poznat, zda se jedná o přirozený bokeh efekt hlavního fotoaparátu, či jestli je to práce právě dedikované čočky. Makro fotoaparát pak často fotí rozmazané snímky, kterým škodí nejen nízké rozlišení, ale především mizerná světelnost.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

V noci nepočítejte s žádnými zázraky, ostatně v této cenové kategorii by prvotřídní výsledky čekal jen málokdo. Noční režim umí občas překvapit a vyfotí poměrně kvalitní snímek, velmi často se ale dočkáte spíše rozmazaných fotek, kterým vyvážení bílé ustřelí do nerealistických hodnot. Na focení v noci jinými slovy raději zapomeňte.

Video zvládne Honor 10X Lite natáčet ve Full HD při 30 fps, za což Honor paradoxně chválím. Snímače, které má telefon k dispozici, totiž na vyšší snímkování a rozlišení jednoduše nemají a jejich nasazení by bylo jako házet hrách na zeď. Za dobrých světelných podmínek podává Honor dobré výkony, netrpí na agresivní přeostřování, automatická expozice nezmatkuje a ostření dělá, co má.

Honor 10X Lite: camera test (Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

V noci je šum na přijatelné úrovni a vyvážení bílé se většinou trefí do správné teploty. Určitě ale zapomeňte na širokáč – propad kvality natáčeného videa je evidentní a v mnohých případech nekoukatelný. Kdybych měl výstup z Honoru 10X Lite shrnout, tak se stejně jako u fotografií jedná o příjemný průměr.

Závěrečné hodnocení

Honor je kvůli sankcím ze strany Spojených států a administrativy Donalda Trumpa v nezáviděníhodné situaci. Na rozdíl od mateřské společnosti se nemůže spolehnout na širokou základnu uživatelů a rovněž je obětí své cenové politiky. K tomu si ještě připočtěte to, že Honor 10X Lite není bůhvíjak originální přístroj – až na drobné výjimky se jedná o totožný telefon s Huawei P Smart 2021.

Výhodou je velmi slušná výdrž, kvalitní displej, odladěná nadstavba, spolehlivá čtečka otisků prstů a rychlé nabíjení. Zamrzí nižší výkon, průměrné fotoaparáty, fádní design a především absence služeb Googlu. Za cenu 5 490 korun si jistě své zákazníky najde, v přímé konkurenci Realme 7 či Redmi Note 9 ale těžce ztrácí.