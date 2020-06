Recenze hodinek Mobvoi TicWatch Pro: držák, který nezklame

Čínská firma Mobvoi není v našich končinách příliš známá i přes to, že do tohoto nadějného startupu vložily své peníze i takové firmy jako třeba BMW. Mobvoi vyrábí především nositelnou elektroniku, přičemž díru do světa udělal s chytrými hodinkami postavenými na platformě Wear OS od Googlu. Jeden z prvních modelů, TicWatch E jsme v redakci už testovali – jak dopadla evoluce s přídomkem Pro?

Design a obsah balení

V sympatické papírové krabičce najdete jen to nejpotřebnější, tedy samotné hodinky, nabíječku a sadu manuálů. Je škoda, že Mobvoi nepřibalil alespoň jeden řemínek navíc, když už se jedná o verzi Pro, ale co naplat.

Design hodinek se povedl a nic zásadního mu vytknout nelze. Jestli ale s něčím mají opravdu problém, tak je to zaujmout na první pohled. TicWatch Pro vsadily na sandwitchový design, kdy dýnko a luneta je z kovu, zatímco samotné tělo z tvrzeného plastu. Ten, ačkoli působí bytelně, ve mně příliš důvěry nevzbudil, alespoň pokud jde o dlouhodobé užívání.

Displej hodinek je mírně zapuštěný, ale luneta nevystupuje nad sklo nijak výrazně, což je škoda. Čísla na lunetě jsou poté spíše designovým prvkem, který v případě chytrých hodinek nemá využití a dodává jim sportovní vzhled. Jako většina chytrých hodinek, také TicWatch Pro mají poměrně velké rozměry (45 mm x 12,6 mm) a hmotnost 58,5 gramů. Pod rukáv košile jdou ukrýt jen velmi těžko, na dámské ruce působí spíš nevkusně.

Co hodinkám nemůžu odpustit, je absence digitální korunky či otočné ovládací lunety. Oba způsoby ovládání hodinek považuji za dobrý standard, přičemž systém Wear OS je jako stvořený pro digitální korunku. Dvojice tlačítek a nutnost sahat na displej zkrátka není nejlepší způsob, jak ovládat chytré hodinky.

Dodávaný řemínek lze pochopitelně snadno vyměnit a tak jako hodinky, i on se skládá z více vrstev. Horní stranu pokrývá kůže, zatímco na spodní straně najdeme silikon. Ačkoli tato kombinace nepůsobí zrovna hodnotně, v horkých letních dnech či při sportu silikon na spodní straně oceníte, stejně tak kůži na horní straně při společenských událostech. Přesto bych raději v balení viděl dva separátní řemínky.

Parametry a funkce

Ciferník má průměr 45 mm a najdete na něm kulatý AMOLED displej o velikosti 1,39″ a rozlišení 400 x 400 pixelů, který kryje Gorila Glass. S čitelností na přímém slunci a pozorovacími úhly není sebemenší problém. Zajímavou vychytávkou je sekundární FSTN LCD displej, o kterém se rozepíšu níže.

Jako procesor zvolil Mobvoi po koketování s MediaTekem tentokrát Qualcomm Snapdragon Wear 2100, který nepatří mezi nejnovější, ale pro běžný chod postačí. Procesor doplňuje 1 GB RAM a 4 GB vnitřní paměti, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11bgn 2.4 GHz, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, odolnost IP68 a vojenský standard 810G, všechny nezbytné senzory včetně snímače tepu či NFC.

Sekundární displej je největším tahákem TicWatch Pro. Hodinky jsou především od toho, aby ukazovaly čas, jenže když jim dojde energie, tuto funkci nemohou plnit. FSTN LCD displej je černobílý a jeho viditelnost je přímo ovlivněna množstvím dopadajícího světla – čím více, tím lépe. Do tohoto úsporného módu můžete přepnout sami či nechat hodinky rozhodnout za vás. I v tomto režimu mohou hodinky snímat váš tep a měřit kroky.

Na hodinkách najdete také reproduktor a mikrofon, abyste mohli vyřídit telefonní hovory rovnou ze zápěstí. Ačkoli si protistrana nijak výrazněji nestěžovala na kvalitu hovoru, nečekejte žádný zázrak.

Měření sportovních aktivit a spánku

Začnu nejprve s měřením kroků, které bude využívat drtivá většina majitelů. Zde nemám zásadnějších výhrad, TicWatch Pro měří kroky spolehlivě s příležitostnou odchylkou +-200 kroků. Pozor si ale dejte na činnosti, kde hodně hýbete rukama, ale nohama už tolik ne. TicWatch Pro mají občas s tímto problémy, a tak vám v celkovém součtu může naskočit i hodně přestřelené číslo.

V měření sportovních aktivit není moc co vytknout. Využít můžete jak aplikaci přímo od Mobvoi, tak třeba Google Fit nebo Strava – zkrátka jakoukoli aplikaci, která si rozumí se systémem Wear OS. Fixace polohy je velmi rychlá, měření je konzistentní a hodinky nemají tendenci naměřené hodnoty nadhodnocovat či podhodnocovat.

Zabudovaná GPS umožní vzít si na sport jen hodinky a telefon nechat doma. K TicWatch Pro si bez potíží můžete připojit i bezdrátová sluchátka a do nich si pouštět hudbu uloženou ve vnitřní paměti. Snímač tepové frekvence je velmi přesný a umožňuje také celodenní snímání srdečního tepu.

Na měření spánku si musíte doinstalovat aplikaci přímo od Mobvoi, nicméně pak už vše funguje víceméně tak, jak má. Hodinky zvládly rozpoznat, kdy jsem se probudil, nicméně čas usnutí hodně přestřelily vzhledem k nastaveným časům spánku přímo na hodinkách. Více informací se dozvíte v doprovodné aplikaci od Mobvoi, která je na informace velmi bohatá.

Bohužel například probuzení během noci nedokáží hodinky spolehlivě detekovat, a tak mi někdy klidnou noc rozsekaly na větší úseky, jindy naopak po probuzení už znovu spánek neměřily. Synchronizace s Google Fit je plus (samotný Fit spánek měřit neumí), nicméně uvnitř aplikace se dozvíte jen základní hodnoty. Taky je tady ještě jedna věc – hodinky jsou na spaní příliš velké a nepohodlné.

Operační systém a doprovodná aplikace

Nebudeme si nic nalhávat, operační systém Wear OS je jednou ze slabin hodinek. Zatímco v začátcích pomáhala platforma Android Wear prosadit nositelnou elektroniku, v poslední době se jeho vývoj spíše zastavil a přešlapuje na místě. Posledním velkým přídavkem jsou náhledy vybraných aplikací při potažení z pravé strany, které jsou sice vítaným přídavkem, ale systém nespasí.

Aplikací si do hodinek můžete nainstalovat spoustu, těch opravdu užitečných ale moc není. Obdobná situace je s ciferníky, kdy sice v Obchodě Play můžete narazit na hezký kousek, ale ten může vinou špatné optimalizace vycucat baterii během pár hodin. S přítomností NFC můžete využívat bezkontaktní platby, ale jedině, pokud budete mít hodinky v angličtině. V českém jazyce vám akorát vyhodí chybovou hlášku.

Samotný systém je vcelku svižný, ale občasným zásekům či pomalým spouštěním aplikací se nevyhnete. Starší čipset a nemožnost výrobců do systému výrazněji zasahovat si zkrátka vybraly svou daň. Zatímco horní tlačítko je naprosto nezbytné pro vyvolání nabídky aplikací, na spodní si můžete namapovat libovolnou aplikaci a tím si ušetřit nutnost brouzdat seznamem aplikací s pomocí vašeho prstu.

Pro optimální fungování TicWatch Pro budete potřebovat 3, minimálně však 2 aplikace. První z nich je Wear OS, bez které hodinky nenastavíte. Druhou je jedna z dvojice (nebo obě) Mobvoi a Google Fit. Skrze ně získáte detailní přístup k hodnotám naměřeným hodinkami a ke svým sportovním aktivitám.

Google Fit dlouze popisovat nebudu – jedná se o aplikaci přímo od Googlu a nabízí vcelku základní funkce v líbivém grafickém kabátu. Její výhodou je široká nabídka integrací s aplikacemi třetích stran, včetně aplikace Mobvoi. Ta nabídne mnohem detailnější měření, ale dopracovat se kýžených dat trvá o něco déle. Nemluvě o tom, že třetinu aplikace zabírá reklama na produkty Mobvoi z jejich stránek.

Výdrž na baterii

Tady mají oproti klasickým chytrým hodinkám TicWatch Pro navrch. Při standardním používání, tedy plnohodnotném displeji, 24/7 měření tepu a spánku, několika měřených sportovních aktivitách a dvou tuctech vyřízených notifikací hodinky bez potíží obstály celý den a noc, přičemž ráno zbývalo ještě zhruba 20 % k dobru. Během spánku spotřebují hodinky cca 1 % za hodinu, takže pokud nejste Šípková Růženka, nemusíte mít o výdrž přes noc strach. To na 415 mAh není vůbec špatné.

V čistě úsporném módu slibují hodinky až měsíční výdrž, nicméně takto používat chytré hodinky po tak dlouhou dobu je zbytečné, nevkusné a prakticky k ničemu. V kombinovaném módu s omezením některých funkcí se můžete dostat až na 3-5 dní výdrže, což je na plnohodnotné chytré hodinky slušná výdrž, když vezmeme v potaz starší procesor. Z 0 na 100 % nabijete hodinky za cca 1,5 hodiny, ale pokud budete dobíjet pravidelně, můžete dostatek energie získat i během sprchování.

Závěreční hodnocení

Mobvoi TicWatch Pro 2020 jsou bezesporu zajímavým kouskem, který má své nepopiratelné přednosti, ale také několik přešlapů. Za vypíchnutí stojí působivá výdrž na baterii, sekundární FSTN displej, odolnost IP68 a vojenský standard 810G, relativně přesné měření sportovních aktivit, NFC a povedený design.

Mínusem je starší procesor, sázka na stagnující operační systém Wear OS, nepřesné měření spánku, chaos mezi doprovodnými aplikacemi či absence digitální korunky. Za cenu 7 890 korun je to trochu na pováženou, když konkurence v podobě Samsung Galaxy Watch Active 2, Huawei Watch GT2 nebo Xiaomi Amazfit GTR je mnohdy nejen levnější, ale také lépe vybavená. Své příznivce si Mobvoi TicWatch Pro ale jistě najde.