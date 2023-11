Recenze Cosori Dual Blaze Smart: chytrá horkovzdušná fritéza, se kterou je radost vařit

Cosori Dual Blaze Smart je chytrá fritéza, ve které lze zdravě připravit téměř libovolné jídlo

Lze ji propojit skrze mobilní aplikaci, ve které zároveň najdete spousty receptů

Ovládat ji lze hlasem přes Alexu či Google, aktuálně ji pořídíte za 4 290 Kč

Horkovzdušné fritézy za poslední roky nabraly na popularitě. Úprava jídla za pomoci horkého vzduchu se stala oblíbenou nejen mezi příznivci zdravého životního stylu. Při jejich přípravě totiž pracujete jen s minimálním množstvím oleje, často i vůbec žádným, díky čemuž je výsledný pokrm zdravější, uchovává si většinu živin a ve výsledku i lépe chutná. Bez problémů v ní ale stále připravíte hranolky, smažený sýr, libovolné druhy masa, zeleninu, ale klidně i muffiny nebo štrůdl. Využít ji dokonce lze i k rozpékání pečiva. V množství receptů tedy nejste nijak limitováni.

Fritéza, kterou lze ovládat z mobilu i hlasem

Možná teď kroutíte hlavou nad tím, proč na technologickém serveru píšeme o přípravě jídla? Technologie už dávno začaly pronikat do kuchyně i většiny spotřebičů. Rozhodl jsem se proto vyzkoušet chytrou horkovdušnou fritézu Cosori Dual Blaze, kterou nejen že lze propojit s vaším telefonem, ale dokonce ji lze ovládat hlasem prostřednictvím Alexy a Google Assistanta. Jen škoda, že Siri neumí. Na americkém Amazonu mimochodem horkovzdušné fritézy Cosori patří mezi ty nejprodávanější. O to více zarážející je absence Siri.

Na českém trhu najdete několik typů fritéz značky Cosori. Já otestoval tu největší s košem o objemu 6,4 litru, do které se bez problémů vejde i celé kuře. Na výběr jsou ale i menší modely – tím vůbec nejprodávanějším od značky Cosori je model CP-158, jehož cena se pohybuje okolo čtyř tisíc Kč.

Přídomek Smart v názvu značí, že je daný model vybavený wi-fi modulem a lze jej propojit s telefonem či využívat hlasového ovládání. Pokud se bez t ěchto funkcí obejdete, lze sáhnout i po levnější alternativě. I tento model samozřejmě funguje bez nutnosti mít připojený chytrý telefon; ten totiž funguje pouze jako prodloužená ruka.

Fritéza se pyšní výkonem 1 700 W a pracuje s teplotami od 75 do 205 °C. Na výšku má necelých 30 cm, šířka je 32,7 cm a hloubka 35 cm. Hmotnost je 6,2 kg. Při hledání vhodného místa v kuchyni je dobré počítat s tím, abyste v okolí fritézy, zejména pak u zadní strany, měli dostatek volného místa. Při provozu se produkt zahřívá nejen v horní části a na bocích, ale zároveň ze zadní strany fouká teplý vzduch. Po zhruba 25 minutách tělo opět kompletně vychladne.

Kromě mnou testované černé varianty se prodává i šedivá verze. Cena tohoto modelu se pohybovala lehce nad hranicí pěti tisíc Kč, nicméně před pár dny ji výrobce zlevnil na 4 290 Kč v případě černé veze, respektive 4 490 Kč u šedivé varianty. Samotný koš fritézy je vyrobený z hliníku, díky čemuž rychleji vede teplo a ve výsledku se tak pokrm připraví za kratší dobu. Povrch koše je potažen nepřilnavým materiálem a nevadí mu ani mytí v myčce na nádobí. Rukojeť je plastová a při provozu se nezahřívá. V balení najdete i mřížku na grilování a pětici jehel pro přípravu špízů.

Specialitou mnou testovaného modelu Cosori Dual Blaze je přítomnost dvou spirál, které zajišťují ohřev vzduchu v horní i dolní části, a to hned v několika stupních (vysoký, střední a nízký). Pro přípravu pokrmu tak lze využívat celkem čtyřech kombinací ohřevu – ve fritéze díky tomu lze nejen fritovat, grilovat, péct či vařit.

V úvodu textu jsem zmiňoval, že je takto připravené jídlo zdravější, a to z jednoho prostého důvodu. Nekoupe se totiž v oleji. Samozřejmě, při přípravě některých pokrmů jsem po oleji sáhl, ale jen v minimálním množství. Pokud jsem například připravoval celé kuře, použil jsem rostlinný olej ve spreji, kterým jsem maso lehce postříkal.

Obsluha je extrémně jednoduchá

Já sám se neřadím mezi žádné velké kuchaře a testování fritézy z hlediska přípravy pokrmů jsem tak z větší části přenechal své manželce (mě zajímaly spíše ty chytré funkce). Nicméně několik jídel jsem si zkusil připravit sám a opravdu to není nic složitého. A i když klasické vaření nepatří mezi mé oblíbené činnosti, s touhle fritézou mi příprava pokrmů přišla výrazně jednodušší a začal jsem díky ní v kuchyni trávit mnohem více času.

Součástí balení je kuchařka s recepty, nicméně pouze v angličtině. Další recepty, rovněž v angličtině, najdete přímo v mobilní aplikaci, kam mimochodem neustále přibývají nové.

Pokud angličtině neholdujete, najdete pro inspiraci recepty v češtině i na oficiálním webu Cosori.cz, případně si můžete stáhnout tuto oficiální kuchařku přímo v PDF. A další desítky receptů dohledáte na nejrůznějších specializovaných webech, které se horkovzdušným fritézám věnují.

U každého receptu, ať už v angličtině v aplikaci, nebo v češtině na webu, najdete informaci o celkové době přípravy, času nutném pro úpravu ve fritéze a doporučenou teplotu. Rozhodnete-li se například připravit pečené kuře na česneku a bylinkách, dozvíte se, že je maso nutné v předehřáté fritéze ponechat 20 minut s natavenou teplotou 195°C. Samotné předehřátí zabere zhruba 3 až 5 minut, v závislosti na požadované teplotě.

V horní části je umístěno několik dotykových tlačítek. Dvanáct jich je alokovaných pro základní a nejčastěji využívané programy (kuře, steak, mořské plody, zelenina, hranolky, rozmrazení, fritování, ohřev, pečení, udržování teploty a grilování), které mají předem nastavený čas a teplotu. Obě dvě hodnoty si ale lze upravit podle potřeby, a to i skrze mobilní aplikaci. K hornímu panelu mám drobnou výtku – při běžném čištění navlhčeným papírovým kapesníčkem se na něm po pár přejetích objevily celkem výrazné škrábance.

Po spuštění daného programu na displeji fritézy vidíte, kolik času zbývá, než se pokrm připraví. Ten samý údaj lze sledovat i na mobilu, a to včetně přesného času dokončení.

Mobilní aplikace

Jak jsem již nakousl v úvodu, smart řada fritéz Cosori podporuje ovládání skrze mobilní aplikaci VeSync, která je dostupná pro Android a iOS. Rozhodně to není něco, bez čeho byste nedokázali žít, ale zároveň existuje celá řada různých scénářů, kdy se vám vzdálené spuštění fritézy přes telefon může hodit.

Samotné spárování zařízení s aplikací je velice jednoduché. Fritézu přepnete do párovacího režimu, vyhledáte skrze aplikaci, následně ji necháte připojit do vaší domácí wi-fi sítě. V mém případě se fritéza po úspěšném spárování přihlásila s novou aktualizací firmware, což mě pobavilo. Přece jen, nahrávat nový firmware do kuchyňského spotřebiče, s tím se člověk (zatím) tak často nesetká.

Výše jsem zmiňoval, že je k dispozici tucet předdefinovaných programů. V mobilní aplikaci si pro každý z nich můžete upravit teplotu a čas na vlastní hodnoty. A pokud byste tyto údaje příliš „rozštělovali“, je vždy možné se vrátit k továrním hodnotám. Jen škoda, že je aplikace v angličtině, což může méně zkušeným uživatelům působit drobné potíže.

Hlasové ovládání skrze Alexu i Google

Vzhledem k tomu, že pro ovládání své chytré domácnosti využívám Alexu, byl jsem zvědavý, jak se mi osvědčí v kombinaci s horkovzdušnou fritézou. Přímo z mobilní aplikace VeSync provedete provázání se svým Alexa účtem. Následně se vám do Alexy přidá nový skill s názvem VeSync, který se postará o zpřístupnění hlasového ovládání.

Všechny vaše povely budou začínat příkazem „Alexa, ask VeSync,…“, který následně doplníte u přesné zadání. Například Alexa, ask VeSync, Cook Chicken for 20 minutes, nebo Alexa, ask VeSync, Cook at 180 degrees Celsius in the Smart air fryer, případně Alexa, ask VeSync, add 5 minutes to the Smart Air Fryer. Stejně tak lze program zastavit, stačí vyslovit Alexa, ask VeSync, stop the Smart Air Fryer. Obdobné příkazy lze využívat i v případě Google Assistanta.

Závěrečné hodnocení

Produkty značky Cosori se řadí mezi ty nejlepší na trhu. Nejen v USA, ale i v řadě evropských zemí, jako je například Španělsko, Německo, Maďarsko či Rumunsko jde o vůbec nejprodávanější značku horkovzdušných fritéz. Oproti konkurenci je cena o něco vyšší, nicméně u mnou testovaného modelu získáte ohřev v horní i spodní části, což zatím zřejmě žádný jiný produkt nemá.

Nejen příprava pokrmů, ale i následná údržba a mytí jsou velice snadné. A to až do takové míry, že jsem je bez problémů zvládl připravit i já, jinak kuchařský antitalent. Jakmile je jídlo hotové, koš a další příslušenství jednoduše stačí umístit do myčky.

Během testování jsem fritézu vyzkoušel při pečení celého kuřete s nádivkou, lososa, krevet, přípravě steaku, smaženého sýra, hranolek, ale i zeleniny, domácích muffinů či rozpékání polotovarových bagetek. Manželka ve fritéze zkusila připravit nejen kachnu, flank steak, kuřecí nugetky a křídla, batátové hranolky, míchaná vejce, ale dokonce i žemlovku, štrůdl či brownies. Skvělým zdrojem receptů nám v tomto případě byl web HorkovzdusneRecepty.cz.

Pro technicky založené jedince je třešničkou na dortu možnost ovládat fritézu hlasem či skrze mobilní aplikaci. Není to samozřejmě něco, co byste využili každý den, mě samotnému ovládání přes tlačítka přímo na zařízení pořád přišlo přirozenější, ale jak jsem už zmiňoval v textu, častokrát se dostanete do situace, kdy nastavení skrze telefon či hlasový příkaz oceníte.

Cosori Dual Blaze Smart 9 Design a zpracování 9.3/10

















Funkce a výbava 9.2/10

















Mobilní aplikace 8.4/10

















Klady atraktivní design

propojení s telefonem

ovládání hlasem

dvě spirály

lze v ní připravit prakticky cokoliv Zápory mobilní aplikace není v češtině

horní panel s tlačítky se snadno poškrábe

vyšší cena oproti konkurenci Koupit Cosori Dual Blaze Smart