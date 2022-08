Recenze chytrých světel Immax: alternativa k Philips Hue?

Výhodu představuje širší nabídka originálních designů, pohrdnout nelze ani nižší cenou

Nechybí podpora standardu ZigBee, zaručena je i spolupráce s Philips Hue

Zamrzí přítomný flickering způsobený méně kvalitními LED

Pokud začínáte s chytrou domácností, vaše první kroky pravděpodobně povedou k chytrému osvětlení. Může jít například o výměnu obyčejných žárovek za ty „smart“, instalaci LED pásku či o něco sofistikovanější náhradu celého stropního svítidla za chytré LED řešení. To kromě výrazně vyššího komfortu v podobě ovládání přímo z mobilní aplikace, nebo přes hlasového asistenta, slibuje i úsporu energie.

Jeden z nejznámějších systémů, kterému jsme na SMARTmanii věnovali celý seriál, se jmenuje Philips Hue, nicméně firem, které ve svém portfoliu mají alternativy, existuje nepřeberné množství. Jednou z nich je i český Immax, který se zaměřuje právě na chytrou domácnost a zejména osvětlení. V jeho nabídce najdete desítky takových produktů z obřího ekosystému Tuya, který využívá také Lidl či Tesla Smart. Sluší se dodat, že Immax u modelových řad světel Plano a Practico není přímo výrobcem, ale zajišťuje lokální podporu a podílí se na vývoji i optimalizacích mobilní aplikace, kterou Tuya v rámci svého partnerského programu nabízí.

U pokročilejších designových řad, které v portfoliu Immaxu najdete, je ale situace zcela odlišná. Na vzniku svítidel se totiž přímo podílí. Za tímto účelem dokonce v Číně založil vlastní společnost, která svítidla na základě jeho návrhů vyrábí. Jde dokonce o vůbec první firmu ve střední Evropě, která na trh uvedla svítidla s podporou Zigbee 3.0.

ZigBee, Tuya i Philips Hue

V minulosti jsme od téže značky testovali chytré kamery a videozvonek, dnes se podíváme na chytré osvětlení. Drtivá většina jejích světel nabízí kromě podpory standardu Tuya i podporu bezdrátové komunikační technologie ZigBee. To je pro mě zcela zásadní, jelikož mám osvětlení v domácnosti postavené na Philips Hue – právě díky podpoře ZigBee lze řešení Immax snadno přidat do systému Hue, případně ho napojit na hlasového asistenta či integrovat do pokročilých nástrojů typu Home Assistant.

Stejně tak ale světla lze ovládat přímo v mobilní aplikaci Immax (nebo Tuya) – volba zůstává jen a jen na vás. Pro potřeby testování jsem zvolil kruhová stropní svítidla Neo Plano Smart s průměrem 30 a 60 cm, nicméně v této řadě najdete i čtvercová či atypická obdélníková o rozměrech 120 × 10 cm. Po designové stránce jde o decentní standard.

Immax si nicméně na designu produktů zakládá. V případě, že hledáte něco odvážnějšího, doporučuji se podívat na řady Neo Lite Perfecto či Neo Briliant. V nabídce najdete i závěsná svítidla s velmi zajímavým vzhledem, a to zejména u řad Neo Céčko, Neo Canto či Neo Pulpo. Všechny lze opět spárovat s aplikací Philips Hue.

Instalace a spárování

Montáží světla zasahujete do elektroinstalace obydlí, což spadá pod tzv. vyhlášku „padesát“, takže montáž by měl provádět proškolený elektrikář. Já jsem proto instalaci svěřil svému kamarádovi, který proškolený je. Pokud se do montáže pustíte sami, jste trestně zodpovědní za případné úrazy způsobené špatnou elektroinstalací.

Montáž menší 30cm varianty není nijak zvlášť obtížná, nicméně na větší 60cm budete potřebovat další ruce navíc kvůli uchycení na kovovou kostru. Ta se ke stropu přichytává pomocí hmoždinek tvořící součástí balení. Po dokončení si můžete vybrat, zda budete chtít světlo nakonfigurovat pomocí jmenované dedikované aplikace, případně sáhnete po Philips Hue.

V prvním případě je nutné, abyste od Immaxu vlastnili ještě ZigBee Hub (699 Kč). Samotné spárování je otázkou zhruba jedné minuty. I v případě napojení na druhou zmíněnou možnost musíte mít hub, tentokrát od Philipsu. V rámci volitelného příslušenství lze u řad Plano a Practico dokoupit dálkový ovladač Immax (599 Kč), u ostatních sérií jej najdete přímo v základním balení. Při párování s Hue využijete standardních ovladačů od Philipsu.

Mobilní aplikace

Appka Immax Neo Pro je dostupná jak pro iPhone, tak i smartphony a tablety s operačním systémem Android. Máte-li ve své domácnosti nějaká chytrá zařízení značek jako Lidl, Tesla Smart nebo přímo Tuya, nebude vám prostředí nijak cizí. Immax Neo Pro je pouze „přebrandovaná“ originální aplikace Tuya a pokud chcete, můžete všechny kompatibilní produkty (od jiných „Tuya-kompatibilních“ značek) načíst a používat v rámci jedné aplikace, což dává smysl v případě pokročilých automatizací a vzájemné komunikace / propojení jednotlivých zařízení. Aplikace je v češtině, ale čas od času na vás vyskočí nějaká anglická fráze či chybný překlad.

V případě testovaných světel máte v aplikaci možnost upravit barvu bílého světla v rozsahu 2700–6500K (od teplé přes denní až po studenou) a také intenzitu. Nechybí ani různé světelné scény s přednastavenými profily či pokročilý plánovač režimu, kde máte velmi praktickou možnost upravovat barevnou teplotu a intenzitu podle denní doby. Při probuzení si nastavíte nižší intenzitu svítivosti, která postupně přejde do klasické denní bílé s vyšší intenzitou. K večeru se naopak jas opět trochu sníží a nastaví se teplejší bílá.

Užitečné je rovněž nastavení chování při výpadku elektřiny. Zde lze navolit, zda se má obnovit poslední stav, případně aktivovat scéna, nebo nechat zhasnuto.

Spárování s Philips Hue

Chcete-li světla využívat společně s dalším osvětlením od Philips Hue, postup bude nepatrně komplikovanější. Nejprve totiž bude nutné provést reset, což provedete pomocí vypínače na zdi, kdy v rozmezí 2 až 7 sekund pětkrát změníte jeho polohu z vypnuto na zapnuto. Jakmile světlo několikrát problikne, víte že jste uspěli.

Tady je potřeba zpozornět. Kdo očekává, že nyní jen spustí režim vyhledávání nových světel v aplikaci Philips Hue, bude mít smůlu. Vyhledávání je totiž nutné spustit už během procesu restartování – v opačném případě aplikace nic nenajde.

Jakmile dojde k vyhledání světla, nabídne vám jeho pojmenování a přidání do místnosti. Odteď se světlem pracujete stejně jako s jakýmkoliv jiným přímo od Philipsu. Jedno omezení zde ale přece jenom je, a sice že pro produkt od Immaxu nelze v rámci systému Philips Hue nastavit akci po výpadku proudu. Tahle položka zde bohužel chybí, což pro mne představuje poměrně velký zápor.

Parametry testovaných světel

Obě kruhová světla jsou vyrobena z plastu a kovu. Díky tomu (a také kvůli zdroji) váží 60cm varianta přes 3,5 kg. Menší 30cm verze má příkon 20W a světelný tok 1 400 lm, větší má příkon dvojnásobný a světelný tok 3 200 lm. Index podání barev má hodnotu 86 Ra (denní světlo má hodnotu 100 Ra). Životnost dle výrobce činí 50 000 hodin.

Stejně jako u svítidel Philips Hue, i v tomto případě se kvůli použití levnějších LED bohužel objevuje flickering. Pouhým okem ho nejste schopni zaznamenat a nijak vás neruší, ale přes displej telefonu jej zachytíte. Při focení či nahrávání v blízkosti tohoto zdroje světla proto budete muset počítat s nežádoucími pruhy, které se vám na pořízených fotografiích či videích objeví.

Závěrečné hodnocení

Po zařízení od Immaxu mohou sáhnout nejen ti, kteří s chytrým osvětlením ve svém bytě či domě teprve začínají, ale také ti, kdo již využívají Philips Hue, ale do některých místností chtějí designově odlišné či netradiční modely, které Immax ve vybraných případech nabízí. Ostatně v jeho nabídce najdete více než 70 různých typů. Některým produktům hraje do karet také cena – ostatně dnes testovaná 60cm varianta se prodává za 3 549 Kč, za 30cm zaplatíte 2 199 Kč. V případě závěsných svítidel se ceny pohybují od 2,5 tisíc do 10 tisíc Kč podle typu, velikosti a také designu.

Až na zmíněný flickering nemám světlům příliš co vytknout. Zejména ve spojení s mobilní aplikací od Immaxu nabízejí široké možnosti přizpůsobení, pokročilé vytváření scén či automatickou změnu barvy a intenzity v závislosti na denním čase. Příjemná je i možnost začlenění mezi Philips Hue, avšak zde nutno počítat s absencí nastavení chování po výpadku elektrického proudu, což jsem vyřešil vytvořením vlastní automatizace v nástroji Home Assistant, který pro řízení chytré domácnosti používám.