Recenze chytrého polštáře Tesla Smart Pillow: užitečný pomocník, nebo módní výstřelek?

Ergonomický polštář Tesla Smart Pillow se může pochlubit několika chytrými funkcemi

Na povel se umí zahřát až na 57 stupňů a zahraje vám na dobrou noc

Za 2 490 Kč rozhodně neosloví každého

Pod značkou Tesla Smart se dnes prodává celá řada chytrých produktů, od kamerových systémů přes příslušenství pro zvířata až po termostatické hlavice. Kromě „tradičních“ chytrých výrobků ale v portfoliu Tesly Smart nalezneme i poněkud méně obvyklá zařízení. Jedním z nich je i chytrý polštář Tesla Smart Pillow, který jsme právě otestovali.

Ergonomický tvar nemusí vyhovovat každému

Na první pohled se jedná o klasický ergonomický polštář, kterých je na internetu celá řada. Po stránce designu vlastně ani moc nevím, co vytknout – jedná se zkrátka o tvarovanou podložku pod hlavu, se kterou se nikomu cizímu pravděpodobně příliš chlubit nebudete. Co je z hlediska užívání důležité, je tvar a materiál. Logickou otázkou je také způsob údržby. Samotný polštář kryje návlek, který lze poměrně snadno sundat a vyprat v pračce.

Vnitřek tvoří paměťová pěna, která se velmi dobře přizpůsobí vašemu tvaru hlavy a také váze. Na jedné straně je polštář mírně vyšší než na protější straně, což uprostřed vytváří příjemnou prohlubeň. Jestli vám ale bude tento tvar vyhovovat pro váš spánek, to bohužel říci neumím – každý má jiné preference a pokud máte tu možnost, vyzkoušejte jej. Osobně mi tvar příliš nevyhovoval. Rozměry každopádně činí 57 × 38 × 8–11 centimetrů.

Boční strana ukrývá rovnou dvě překvapení. Jedním z nich je velké plastové tlačítko, kterým se polštář ovládá. Tím druhým je kapsa, ve které se nachází USB-A kabel. Ten je vcelku krátký a pokud nemáte zásuvku prakticky hned vedle hlavy, budete muset pro napájení využít služeb powerbanky. K napájení stačí 5 V / 500 mA.

Umí zahřát i zahrát na dobrou noc

Produkt se pyšní hned dvěma chytrými funkcemi, kterými se snaží potenciální zákazníky přesvědčit ke koupi. Tou patrně nejdůležitější je vytápění s pomocí uhlíkových vláken, jež lze nastavit v rozmezí 37–57 stupňů Celsia. Konkrétní teplotu si můžete nastavit v aplikaci či pomocí mačkání bočního tlačítka na výrobcem stanovené hodnoty, které bohužel nelze upravit.

O zvolené teplotě jste informování skrze barevné diody v tlačítku. Tady mám jednu výtku –nelze je vypnout a při nastavení teploty mají tendenci poměrně dlouho svítit, konkrétně než se polštář nahřeje na požadovanou teplotu. Pokud jej tedy nastavíte těsně před spaním, připravte se na to, že vám v pokoji bude ještě nějakou chvíli vcelku intenzivně zářit.

Trochu mě zamrzela také poměrně malá oblast, ve které polštář hřeje. Jde pouze o prostřední část většího hrbu, přičemž v ostatních místech zvýšenou teplotu prakticky nepoznáte. Na druhou stranu: jestli potřebujete s pomocí suchého tepla prohřát zablokovanou krční páteř či kříž, bude vám i takto malá oblast bohatě stačit. Výhodou je možnost časování, která umožní polštáři hřát jen po omezenou dobu.

Druhou funkcí je uvnitř ukrytý reproduktor. Ten lze spárovat skrze Bluetooth například s telefonem či tabletem a skrze aplikaci do něj pouštět celou plejádu uklidňujících zvuků, aby se vám lépe usínalo. Osobně však nejraději usínám v tiché místnosti.

Během recenzování jsem ovšem přišel na jiné zajímavé využití reproduktoru. Do něj si totiž nemusíte pouštět pouze zvuky z aplikace, ale prakticky jakékoli vás napadnou. Na poslech hudby to zrovna není (reproduktor není příliš kvalitní), avšak podcast či video na YouTube zvládne s přehledem. To oceníte například v noci, kdy ještě chcete před spaním zkonzumovat nějaký multimediální obsah, ale vaše drahá polovička by už nejraději spala.

Díky reproduktoru si tak můžete dokoukat video či film, aniž byste museli sahat po sluchátkách, nebo byste budili partnera či partnerku ze spaní. Reproduktor totiž při rozumné hlasitosti prakticky neslyšíte, pakliže na něm nemáte přímo položenou hlavu.

Sledování kvality spánku je značně nespolehlivé

Vcelku zajímavě vypadala také možnost sledování kvality spánku, nicméně už po prvních několika dnech bylo jasné, že Tesla Smart (respektive platforma Tuya, kterou Tesla využívá) myslí tuto funkci spíše jako vtip. V prvním dni testování mi aplikace hlásila 16 hodin prospaného času, zatímco ve druhém dni už to bylo „reálnějších“ 12, avšak většina z nich byla v REM fázi. Jinými slovy, Tesla Smart Pillow váš fitness náramek na spánek rozhodně nenahradí.

Veškeré ovládání a nastavení provádíte v aplikaci Tesla Smart, která je dostupná jak pro Android, tak iOS. Po spárování a připojení polštáře na Wi-Fi se vám otevřou veškeré možnosti nastavení teploty a zvuku, a to včetně zmíněných nespolehlivých statistik spánku. Kromě toho získáte přístup k nastavení rutin, takže můžete každý večer zalehnout na již rozehřátý polštář. Pro někoho může být atraktivní také propojení s chytrými asistenty od Googlu a Amazonu.

Závěrečné hodnocení

Tesla Smart Pillow je zajímavý pokus o rozšíření prvků chytré domácnosti do ložnice. Osobně si nejsem jistý, zda tento produkt jednoznačně doporučit, či nikoliv, neboť během testování jsem si na něj nevytvořil jasný názor. V domácnosti si své místo mezi ostatními polštáři našel, avšak rozhodně se nestal nepostradatelným vybavením ložnice.

Na jednu stranu se mi nahřívání na požadovanou teplotu a možnost poslouchat podcasty před spaním bez sluchátek líbila, na druhou stranu ale můj dojem srážely maličkosti jako omezená oblast výhřevu, krátký USB kabel či nespolehlivé měření spánku. Za cenu 2 490 Kč je tak především na vás, zda chytré funkce využijete a jestli se smíříte s negativními stránkami, či raději zůstanete u „hloupé“ varianty.