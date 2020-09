Recenze ASUS ZenFone 7 Pro: odvážnému štěstí přeje

O prvenství v mobilním světě se pere několik málo výrobců, v čele s giganty Samsung a Huawei. Na jednom malém asijském ostrově jménem Tchaj-wan nicméně sídlí výrobce, jehož jméno má zvuk především v oblasti notebooků. Asus se netají tím, že jsou jeho ambice mnohem skromnější, než je tomu u konkurentů. To ale neznamená, že by slevil v nárocích na svou vlajkovou loď. Jak v našem testu dopadl Asus ZenFone 7 Pro?

Design a konstrukce

Asus není ve výrobě chytrých telefonů žádný nováček a konzervativní nudu od něj rozhodně nemůžeme očekávat. Kombinace skleněných zad a kovového rámu je v prémiovém segmentu nestárnoucí klasika, pevnost konstrukce je díky tomu příkladná. Mnou testovaná černá varianta není tak úplně nudná černá, ale hází velmi sympatické odlesky do modra a zelena. Telefon tak působí elegantně a nestrhává na sebe zbytečnou pozornost.

Pakliže hledáte kompaktní telefon, ZenFone 7 Pro rozhodně nebude vaše první volba. Rozměry 165,1 x 77,3 x 9,6 mm jsou na dnešní poměry poměrně velké a váha 230 gramů jej řadí mezi nejtěžší telefony na trhu. Vytknout musím nerovnoměrné rozložení váhy, kdy část s fotomodulem je výrazně těžší než spodní část. V praxi to trochu stěžuje manipulaci jednou rukou, ale nejedná se o nic strašného. Každopádně ale počítejte s tím, že telefon budete obsluhovat oběma rukama.

Čelní stranu zabírá displej, jehož poměr k tělu je 92 %. To naznačuje, že rámečky kolem displeje by mohly být užší. Pozitivní je, že Asus na přední stranu nepoužil zahnuté sklo, které je náchylné nejen na náhodné dotyky, ale především pořádně prodraží případnou opravu. Zadní strana už ale bohužel takové štěstí nemá.

Na přední straně nenajdete žádný přední fotoaparát, protože ZenFone 7 Pro sází na specialitu Asusu – výklopný fotoaparát. Po přepnutí do režimu selfie se fotoaparát jednoduše překlopí, což dává Zenfonu titul nejlepšího zařízení na pořizování selfie na trhu. Mechanismus působí jednoduše a pevně, pant má překvapivě docela slabou vůli. Povrch otočného modulu tvoří speciální pevná slitina kovu, která je na omak velice příjemná.

Pro ty, co selfíčka milují i nenávidí

Je jasné, že se ZenFonem 7 Asus primárně cílí na všechny, kteří chtějí pořizovat kvalitní autoportréty. Ale stejně tak tahle novinka může padnout do oka těm, kteří focení selfíček neholdují. Přední stranu displeje totiž neruší žádný výřez a optika není nijak viditelná, vše je zkrátka pěkně schované na zadní straně.

(Nejen) na první dobrou na mě výklopný systém působí dobře. Asus s jeho vývojem má bohaté zkušenosti a už u loňského ZenFone 6 fungoval na výbornou. Kolega v redakci „šestku“ používá déle než rok a kloub stále funguje jak má.

U letošní generace navíc najdeme ještě pevnější a bytelnější konstrukci otočného mechanismu. Z pádu mít strach nemusíte – telefon ho díky integrovanému gyroskopu rozpozná a v případě, že je fotoaparát v režimu selfie, jej před dopadem schová na výchozí polohu na záda. Spolehlivě ale funguje až tak od metru výše, takže raději opatrně.

Příjemně mě potěšilo balení. Kromě samotného smartphonu uvnitř najdete také nabíječku s podporou 30W nabíjení, kabel s koncovkou USB-C na obou stranách a rovnou dva obaly – černý s karbonovým vzorem a čirý. Oba jsou z tvrdého plastu a působí dobře na omak. Při pádu bych se nicméně obával, že jich mnoho nesnesou.

Karbonový kryt má jednu vychytávku v podobě západky, která brání překlopení fotoaparátu. Systém dokonce rozpozná, kdy je západka zacvaknutá, a neopomene vás na to upozornit. Kdyby příště Asus přibalil ještě redukci na 3,5mm audio jack, byl bych maximálně spokojený.

Parametry a funkce

ZenFone 7 Pro je vlajkovou lodí výrobce, což znamená, že zde najdeme ty nejlepší možné parametry. Korunou je obří 6,67″ Super AMOLED displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů (20:9), HDR+, 90Hz obnovovací frekvencí s odezvou 1 ms, jasem až 1 000 nitů a ochranou v podobě Gorila Glass 6.

Ať bych se snažil, jak bych chtěl, panelu jednoduše nelze nic vytknout. Pozorovací úhly jsou příkladné, jas na přímém slunci je více než dostačující, barvy jsou perfektní a nechybí ani Always-On režim, který zobrazuje důležité pohotovostní informace.

Pod kapotou se ukrývá osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, doplněný o grafiku Adreno 650, 8 GB RAM (LPDDR5) a 256 GB vnitřní paměti (UFS 3.1). Pakliže by vám paměť byla malá, můžete sáhnout po rozšíření o microSDXC kartu, která má své vlastní místo vedle dvou slotů pro nanoSIM karty, a nechybí ani podpora 5G (pro obě SIM). O zvuk taktéž nemusíte mít strach – ZenFone 7 Pro disponuje stereo reproduktory, které jsou dostatečně hlasité a hrají nadprůměrně kvalitně.

Výkonu má telefon doslova na rozdávání. Z benchmarku AnTuTu (v8) si odnesl 631 475 bodů, což je jeden z nejlepších výsledků na trhu. Při hraní i těch nejnáročnějších her vám nic chybět nebude a nikde nepocítíte žádný záškub či zpomalení. Drobnou zajímavostí je notifikační dioda, která je netradičně umístěna na spodní hraně vedle USB-C portu. I přes toto zvláštní umístění ji nicméně jen tak nepřehlédnete.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 7 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 165 x 77,28 x 9,9 mm , Hmotnost: 230 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, dual PDAF, OIS, širokoúhlý Třetí fotoaparát: teleobjektiv, 3x optický zoom, 12x hybridní zoom , Přední kamera: vyklápěcí konstrukce (otočný fotoaparát) Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 s podporou aptX, všechny myslitelné polohové služby, NFC, USB typu C, podpora pro 5G sítě nebo čtečka otisků prstů ukrytá ve vypínacím tlačítku. Ta funguje poměrně spolehlivě, ale na můj vkus je vcelku pomalá. Otázkou je, zda je pomalý samotný senzor, či jen animace, která odemykání doprovází. S rychlostí si nicméně může poradit některá z budoucích aktualizací.

Dvě věci ale Zenfonu 7 Pro chybí k dokonalosti. Jednou z nich je alespoň základní ochrana proti vodě a prachu, kterou kvůli přítomnosti otočného mechanismu prostě nejde splnit. Druhým minusem je absence 3,5mm audio jacku. Místa je na telefonu dostatek, takže by se pro něj vhodné umístění jistě našlo.

V čem se liší levnější ZenFone 7?

Po stránce designu se od sebe ZenFone 7 Pro a ZenFone 7 nijak neliší, rozdíl je pouze v použitém čipsetu – dnes testovaná verze s přídomkem Pro běží na nejnovějším Snapdragonu 865+ a u hlavního fotoaparátu i teleobjektivu nabízí optickou stabilizaci obrazu.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 7 Systém: Android 10 Rozměry: 165 x 77,28 x 9,9 mm , Hmotnost: 230 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, dual PDAF, širokoúhlý Třetí fotoaparát: teleobjektiv, 3x optický zoom, 12x hybridní zoom , Přední kamera: vyklápěcí konstrukce (otočný fotoaparát) Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Oproti tomu základní ZenFone 7 je bez OIS a běží na Snapdragonu 865. Pro varianta láká na kombinaci 8 GB RAM (LPDDR5) a 256GB úložiště (UFS 3.1), zatímco základní model se bude prodávat se 128GB pamětí a 6 či 8 GB RAM. Více rozdílů mezi nimi nehledejte.

Operační systém: Android 10 & ZenUI

O software se pochopitelně stará Android ve verzi 10, na který Asus narouboval svou nadstavbu ZenUI 7. Příliš se zde zdržovat asi nemá cenu – ZenUI se příliš od čisté verze Androidu neliší, vše je krásně přehledné a příkladně odladěné. Od výrobce nenajdete žádné tuny předinstalovaného balastu, jen pár aplikací, které si Asus i tak mohl odpustit.

Na výběr máte 4 druhy fontů, 8 různých systémových barev a 4 tvary ikon. Jedna z vychytávek je úsporný režim. V něm máte na výběr ze 4 přednastavených režimů a pokud by vám nestačily, můžete si ještě nastavit dva vlastní. Relativně čistý systém je příslibem pro příkladnou podporu – Asus slíbil dvě velké aktualizace, takže ZenFone 7 Pro se dočká minimálně Androidu 12.

Co je na jednu stranu výhoda, je na tu druhou také solidní omezení. V systému nenajdete žádné vychytávky navíc, které by stály za řeč. Tam, kde jiní výrobci posouvají Android kupředu, tam se Asus veze na chvostu a čeká, co Google implementuje příště.

Proti čistému Androidu nic nemám, ale od vlajkové lodi očekávám plný servis nejen po stránce hardwaru, ale také po stránce softwaru. A to, že se systém neseká a nezpomaluje, považuji spíše za samozřejmost, než za konkurenční výhodu. A upřímně, čekal by někdo u Snapdragonu 865+ jiný výsledek?

Fotoaparát a záznam videa

Výklopný fotoaparát na sebe strhává veškerou pozornost a v mnohých ohledech oprávněně. Hlavní snímač (Sony IMX686) má 64 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisko 26 mm, PDAF a čtyřosou optickou stabilizaci. Teleobjektiv disponuje 8 Mpx, světelností f/2.4, ohniskem 80 mm (3x optický zoom), PDAF a optickou stabilizací a poslední do party je širokáč (Sony IMX363) s 12 Mpx, světelností f/2.2, 113˚ úhlem, ohniskem 17 mm a PDAF. Selfie fotoaparát má díky otočnému mechanismu totožné specifikace a nechybí ani dvojitý LED blesk.

Výklopný fotomodul využívá Asus kreativně, například pro ultraširoký panoramatický záběr, který může být i automatický. Pochopitelně si můžete úhel fotoaparátu nastavit i vlastní, jak se to zrovna v dané situaci hodí. Jednoduše stačí prstem posouvat po dedikované ploše na displeji, čímž ovlivníte úhel záběru. Atypické natočení modulu lze využít i pro různé kreativní záběry. Nechybí ani ostření na pohybující se objekt a separátní nastavení zaostření a expozice.

Asus se rovněž chlubí, že vylepšený systém pro fotoaparáty vydrží až 200 000 přetočení. Pokud byste každý den s fotoaparáty otáčeli stokrát (což opravdu nebudete), měl by mechanismus vydržet déle než 5 let. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že by tohle řešení bylo Achillovou patou. Samotné přetočení modulu zabere zhruba jednu vteřinu.

Začnu nejprve hlavním fotoaparátem. Za dobrých světelných podmínek o něm nemůžu říct moc špatného – fotky mají dobrý dynamický rozsah, jsou plné detailů, barevnost je trochu vyhnaná do sytějších tónů a problémem není ani přirozený bokeh efekt. Sem tam se sice stane, že software rozmaže i to, co nechcete, ale jedná se spíše o nahodilosti. S hlavním fotoaparátem jsem fotil i makro, které neostří zrovna z nejkratší vzdálenosti, ale svou práci odvede.

Za horších světelných podmínek se nicméně nejedná o žádnou slávu. Noční režim má tendenci fotkám měnit barvu světla do teplejších tónů, u pravého spodního okraje fotografie často nepochopitelně ztrácí detaily a výjimkou není ani rozmazaná fotka. Občas se vyplatí sáhnout po klasickém fotorežimu, neboť za dostatečného svitu pouličních lamp zvládne věrnější podání, byť s méně detaily.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Teleobjektiv je papírově rovněž vcelku silný, ale má své mouchy. Barevné podání je z trojlístku nejslabší a barvy jsou často mdlé. To je za dobrých světelných podmínek asi jediná vážnější výtka – fotky jsou díky stabilizaci poměrně ostré a nepostrádají detaily, Pozitivně mě překvapil i dynamický rozsah. Teleobjektiv nenabízí noční režim, což by vzhledem k nízké světelnosti nebyl ani nejlepší nápad. V noci na dlouhé sklo raději zapomeňte.

Širokáč je na tom podobně jako ostatní objektivy Zenfonu 7 Pro – neurazí, nenadchne. Za dobrého světla má nejvěrnější barevné podání, ale detaily se velmi často ztrácí na úkor prosvětlení snímku. Občas některé části snímku trpí na rozmazané fleky, kde se v určitém poloměru slévají detaily do sebe. V nočním režimu si s protisvětlem poradí lépe než hlavní fotoaparát, ale občas uletí teplota světla. Výjimkou nejsou ani lehce máznuté fotky i v místech, kde jsem ostřil. Na vlajkovou loď je to zkrátka málo.

Video umí ZenFone 7 Pro natáčet až v rozlišení 8K při 30 fps, nicméně musíte si odpustit optickou stabilizaci. Obstojně si ZenFone 7 Pro poradí až s rozlišením 4K, které umí v 60 fps, a nebojím se říct, že tady je Asus pevný v kramflecích. Nejvíce ale vymáčknete z videa v rozlišení Full HD, kde můžete plynule přepínat mezi všemi třemi objektivy, což u vyšších rozlišení nelze. Stejně tak je k dispozici optická stabilizace obrazu.

Jestli o ZenFonu 7 Pro uvažujete kvůli natáčení 8K, raději na to zapomeňte. Nejvyšší rozlišení si vybírá svou daň a záznamy ani zdaleka nedosahují kvalit, které byste od takto vysokého rozlišení očekávali. Videa nejsou příliš detailní, na začátku záznamu se video vždy lehce kouslo a zaplácat si vnitřní paměť průměrným videem ve vysokém rozlišení není nejlepší nápad.

Za horších světelných podmínek je pak 8K záznam doslova tragický a díky výraznému poklesu snímkovací frekvence i nepříliš plynulý. Takhle vysoké rozlišení pro záznam videa je tedy spíše marketingovým lákadlem než funkcí, kterou budete reálně využívat.

Asus ZenFone 7: 8K camera test

Watch this video on YouTube

Ačkoli mě plynulé přepínání mezi objektivy ve Full HD velmi bavilo, nejčastěji jsem sáhl po 4K při 60 fps. Video netrpí na přeostřování, se změnou scény si poradí dobře a dynamický rozsah je také v pořádku. Tady bohužel sahá Asus k elektronické stabilizaci, stejně jako v případě 8K videa, nicméně negativní vliv na kvalitu to nemá. Občas se na záznamu při okrajích ztrácí detaily a sem tam se video trhne, ale nejedná se o nic hrozného.

Záznam zvuku je rovněž v pořádku, jen mikrofony jsou až moc citlivé. K dispozici jsou rovnou tři a nikde není slyšet žádné praskání či problémy se zkreslením u vyšší hlasitosti. S větrem si neporadí vůbec a občas snímají i dýchání kameramana. Někdy zkrátka příliš citlivosti škodí.

Výdrž na baterii

Baterie dostala úctyhodnou kapacitu 5 000 mAh, což se projevilo nejen na váze telefonu, ale také na jeho výdrži. Běžný pracovní den ustál Asus bez ztráty kytičky a nezaskočil ho ani velmi náročný den, kdy si prakticky neměl šanci vydechnout. V praxi se při běžném používání dostanete na dva až tři dny, jen je třeba telefon používat s rozvahou. Během přehrávání hodinového videa ve Full HD při maximálním jasu klesla baterie o 13 procent.

Když potřebujete telefon nabít, tak vám ku pomoci bude i rychlé 30W nabíjení od Asusu s podporou USB Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4.0. Z 0 na 100 % dobijete telefon za poměrně standardní hodinu a půl, na 50 % jste se ale schopni dostat už za půlhodinku.

Zajímavostí je podpora reverzního nabíjení, k čemuž se hodí přiložený kabel s koncovkami USB-C na obou stranách. Škoda, že si své místo nenašla také cívka pro bezdrátové nabíjení. Jak ale na prebriefingu zaznělo ze strany zástupců společnosti Asus, na cívku pro bezdrátové nabíjení nezbylo místo právě kvůli větší kapacitě baterie.

Asus do systému integroval pokročilého správce, který si klade za cíl z akumulátoru „vytřískat“ maximum. Kromě těch přednastavených (výkon, vyvážený, úsporný, super úsporný) máte k dispozici i dva vlastní, jež si lze kompletně přizpůsobit k obrazu svému. Nastavíte si například vlastní úroveň jasu, obnovovací frekvenci displeje (60/90 Hz), či aktivaci/deaktivaci některých modulů (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS…).

Závěrečné hodnocení

Asus ZenFone 7 Pro na sebe nebude strhávat záři reflektorů a patrně nikdy ho neuvidíme na červeném koberci společně se Samsungem Galaxy S20 či Huawei P40 Pro, nicméně ani tak se tenhle vydařený model o svou budoucnost bát nemusí. Asus sice zatím není hlavní hvězdou mobilního světa, ale poctivým řemeslníkem, který se nefláká a nebojí se experimentovat. Právem si tak vyslouží obdiv užší skupiny zákazníků, kteří na něj ale nedají dopustit.

Hlavními přednostmi Asusu ZenFone 7 Pro je bezesporu displej, který patří mezi ty nejlepší, vysoký výkon, se kterým by mohl trhat asfalt, odladěný systém bez výstřelků nebo velká baterie s obstojnou výdrží. Okolí zaujme výklopný fotoaparát, který oproti konkurentům sice má co dohánět a na absolutní špičku ztrácí, nicméně ostudu s ním rozhodně neuděláte, a selfíčka budete mít v opravdu slušné kvalitě. A pak je tady celá plejáda drobností jako notifikační dioda či kvalitní reproduktory.

Nového majitele jistě nepotěší absence ochrany proti vodě a prachu, chybějící 3,5mm jack, pomalejší čtečka otisků prstů, chybějící bezdrátové nabíjení nebo velké a trochu nemotorné rozměry a váha. I přes to se ale jedná o ústupky, které jistě vzhledem k poměrně sympatické ceně 21 990 Kč rádi Zenfonu 7 Pro odpustíte. Předprodej začíná dnes 1. září a k prvním nedočkavcům se dostane již 7. září, kdy oficiálně začíná prodej.

Mohu tedy Asus ZenFone 7 Pro doporučit? Pro všechny, které nudí ohrané značky slavnějších výrobců, ale zároveň chtějí prvotřídní výbavu a především pracanta, který je nenechá ve štychu, bezesporu ano. Asus ZenFone 7 Pro má jen málo kompromisů, které nejsou až tak závažné, abyste o něm neuvažovali. A navíc vám v kapse žádný velký průvan neudělá. Pokud si potrpíte na „niche“ produkty, pak vás ZenFone 7 Pro plně uspokojí.