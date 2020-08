Test herního notebooku ASUS ROG Zephyrus G14: slušně nabušený prcek

Nudíte se? Nemáte do čeho píchnout? A co takhle herní notebook? Právě jeden takový se nám dostal do rukou. Konkrétně jde o ASUS ROG Zephyrus G14. Tahle bestie rozjede prakticky všechny moderní hry a má dokonce dva displeje. A to všechno při zachování malých rozměrů a relativně nízké hmotnosti. Jaký tedy je jeden z nejrychlejších 14palcových počítačů na světě?

Obsah balení: komiks k přečtení

ASUS připravil pro Zephyrus velmi pěknou krabici. Nicméně, uvnitř najdete jen počítač, napájecí adaptér a pár manuálů. Jedinou věcí navíc je komiks, který poměrně zajímavým způsobem vysvětluje, co můžete dělat s displejem AniMe. Možná by neuškodilo nějaké pouzdro, ale na druhou stranu jsem navíc ani nic nečekal.

Design a zpracování: v hlavní roli AniMe displej

Když se poprvé na notebook podíváte určitě vás zaujme svou tloušťkou. Kvůli výkonu musel nějaký z rozměrů narůst a vzhledem k tomu, že jde o jeden z nejvýkonnějších laptopů se 14“ displejem, byla zvolena právě tloušťka. Trochu mi to připadá jako návrat v čase, na druhou stranu dříve byl výkon úplně někde jinde a často byste i počítači s takto velkým displejem našli i optickou mechaniku, to zde opravdu nehrozí.

Další věc, která zaujme na první pohled je víko displeje, kdy je více než polovina pokryta malými tečkami. Tohle je prosím displej AniMe. Nejde o žádný japonský seriál, ale maticový displej, alespoň dle ASUSu. Fakticky se jedná jen horní trojúhelníkovou matici, ale to je detail. No a k čemu je dobré? Upřímně nejdříve jsem si nad tím lámal hlavu, ale nakonec jsem našel několik míst, kde se takový displej hodí.

První je hned vyobrazen v komiksu, kde se promítá jméno DJ na párty. Dále by to mohl být třeba meeting, kdy by se promítalo jméno firmy. Dalším příkladem je vlak, kdy se nechcete bavit s osobou před sebou, ale zároveň chcete dát něco najevo. Ostatně „tajné“ zprávy jsou pro tento displej jako dělaný.

Displej je opravdu zajímavý, to rozhodně, 1215 světlo emitujících mini diod. Ty mají celkem 256 hodnot nastavení podsvícení a dokážou zobrazit prakticky cokoliv. Animace, textové efekty, oznámení o emailech, aktuální čas, datum nebo třeba vizualizaci zvuku. Jen ne vždy je úplně rozpoznatelné, co vlastně mělo být zobrazeno, obsah je třeba displeji přizpůsobit. Ještě je dobré zmínit, že verze bez AniMe displeje je o 0,2 tenčí a o 100 gramů lehčí.

Jedeme dál. Na víku displeje najdete ještě malé logo ROG i s rokem vzniku, 2006. Víko je vyrobeno z hliníku, což mu dodává punc kvality. ASUS rozhodně nešetřil. Nyní počítač otevřeme… No a zde jsem objevil docela nepříjemnou vlastnost. Notebook sice jednou rukou otevřete, ale pokud jej máte na klíně, jde to jen velmi špatně.

Hledá se webová kamera

Při otevření jsem si všiml jedné věci, kde je kamera? Hledal jsem, pořád jsem hledal, koukal jsem na internet a ona nikde. Netvrdím, že jsem nějaký vášnivý uživatel webkamer, ale vcelku mě to překvapilo. Ono to bude tím, že ASUS se snažil udělat rámeček opravdu velmi tenký, takže se do něj kamera už nevešla. Zároveň ji však nedal ani pod displej, jak to udělal např. Dell. Samotné víko displeje je velmi pevné a nebál bych se prohýbání ani po intenzivním používání.

Základna notebooku je pro mě o něco zajímavější. Je tu mnoho kláves včetně některých dedikovaných MIMO klávesnici. To jsem už nějakou tu dobu upřímně neviděl. Přímo uprostřed máme tři notifikační diody, které oznamují, zda je počítač zapnutý, zda se nabíjí, a ještě je zde dioda disku. To není v dnešní době úplně běžné, za mě palec nahoru. Zajímavá je i spodní strana základny, která má vcelku zvláštní tvar.

Vstupní zařízení

Klávesnice: je opravdu herní

Na klávesnici je poznat, že se jedná o herní notebook. Výstupek na klávese W a tvar mezerníku jsou asi ty nejvýraznější prvky. Potom samotné písmo není úplně obvyklé. A nakonec i dedikované klávesy po ovládání ventilátoru a ROG. Osobně mi trochu vadilo stříbrné provedení klávesnice, které sice ladí se zbytkem počítačem, ale za světla se mi vcelku obtížně hledala funkční tlačítka. Zbytek jsem naštěstí věděl.

Jinak se na klávesnici píše velmi příjemně, nutno podotknout. Napsal jsem na ní celou tuto recenzi a naprosto bez problémů. Nad klávesnicí je ještě tlačítko pro zapnutí. To v sobě ukrývá i čtečku otisků prstů. Navíc se otisk přečte ještě, než se zapne systém, takže je možné se přihlásit jen stisknutím tlačítka zapínání.

Touchpad: standardní

Dotyková ploška, která se nachází pod klávesnicí, tedy touchpad, je vcelku běžný. Ono taky proč vynakládat finance na vývoj a implementaci nějakého hyper touchpadu, když se předpokládá použití myši, a to občasné projetí na touchpadu stačí úplně obyčejný. Na druhou stranu nejde ani žádný levný model, je přítomná podpora gest, která funguje na jedničku, tlak potřebný ke stisknutí je stejný po skoro celé ploše, jen v horní části je trochu tužší, ale to už tak bývá.

Displej: stodvacetkrát za vteřinu

U tohoto notebooku máte na výběr ze tří displejů. Full HD se obnovovací frekvencí 60 Hz, Full HD s obnovovací frekvencí 120 Hz a WQHD s obnovovací frekvencí 60 Hz, všechny tři typu IPS. My máme tu prostřední variantu a na displej se kouká opravdu skvěle. Obzvlášť ve hrách to bylo výborné, a to i díky poměrně vysokému výkonu, nicméně bych osobně uvítal asi spíše vyšší rozlišení, které se hodí při práci. A že na tu je tu opravdu hodně výkonu.

Díky tomu, že jde o IPS máme velmi pěkné barevné poddání, jen ta černá trochu pokulhává, OLED displej to zkrátka není, ale i tak to není nic strašného. Oproti levnějším IPSkám jde o velmi dobrý panel, který zvládne černou mnohem lépe. Jako plus vnímám i matnou povrchovou úpravu. Ta má jen problém s čištěním, ale to je obecně problém tohoto povrchu.

Zvuk: jedním slovem geniální

Tak tohle jsem opravdu nežral. Upřímně mohu říct, že ASUS Zephyrus G14 neboli také GA401 je jedním z nejlépe hrajících notebooků, které jsem kdy slyšel. Z těch 14palcových možná i nejlépe. Zde jsem byl opravdu velmi nadšený, profil zvuku je sice takový notebookový, ale i tak jde o poměrně čistý zvuk. Možná je trochu zakulacený a úplně nevyniknou detaily, ale co na tom, tohle se dá poslouchat. Ono hodně způsobí to, že jsou přítomny čtyři repráčky, kdy na vrchní straně jsou dva výškové reproduktory o celkovém výkonu 1,4 W, navíc jsou umístěny opravdu dobře a při psaní na klávesnici si je nekryjete.

Na spodní straně jsou dva repráčky s technologií Smart AMP, inu já bych je nazval asi středobasové, kdy musí zastat v podstatě dvě pásma. Ty mají celkový výkon 5 W, dohromady tedy 6,4 W. To je na takový malý počítač opravdu hodně. Navíc je přítomný velmi dobrý ekvalizér, který dokáže zvuk docela dobře ohýbat, ale při nasazení sluchátek jsem ho musel vypnout, přeci jen si chci svoje Sennheisery ovládat sám.

Baterie a výdrž: tohle není vůbec špatné

I přesto, že jde o notebook s výkonem, o kterém se může zdát i leckterým notebookům má G14 vcelku slušnou výdrž při běhu na akumulátor. A že ten teda je, kapacita 76 Wh je opravdu velmi vysoká, a i počítače o palec a půl větší mají často menší akumulátor. Kvůli odběru ASUS přibalil opravdu silný adaptér, který má výkon 180 W, no to už je opravdu slušné. Nicméně, na cestách můžete nabíjet pomocí USB-C, ale jen o výkonu 65 W. Výsledky mluví za vše, jen se podívejte.

Test Výsledek Internet – 75 % podsvícení 9 hodin 37 minut Internet – 50 % podsvícení 12 hodin 12 minut Maximální zatížení – 100 % podsvícení 1 hodiny 52 minut Nabíjení z 10 % na 100 % 1 hodiny 59 minut

Konektivita

Fyzická: takový průměr

Konektorová výbava notebooku je vcelku standardní. Na levé straně najdeme audiokonektor Jack 3,5mm, USB-C s podporou DisplayPortu a Power Delivery standardu, HDMI 2.0 a napájecí konektor. Na pravé straně je další USB-C, ale bez jakýchkoliv rozšíření a dvě USB-A. Ještě je dobré zmínit, že obě USB-C jsou standardu 3.2 Gen 2 neboli také 3.1 Gen 2, zkrátka maximální přenosová rychlost je 10 Gb/s. Větší konektory jsou pomalejší, ty jsou standardu 3.2 Gen 1, resp. 3.1 Gen 1, resp. 3.0, rychlost je prostě 5 Gb/s a tím je to snad pochopitelnější.

Bezdrátová: podpora nejnovějších standardů

Jelikož jde o herní notebook, čekal bych i nějakou herní síťovou kartu. Místo toho je přítomný Intel AX200, který na druhou stranu asi tím nejlepší, co Intel právě nabízí. Jde o solidní síťovku, která má poměrně nízkou odezvu a funguje tak, jak by měla. Samozřejmostí je podpora standardů 802.11a, b, g, n, ac, ax na frekvencích 2,4 a 5 GHz. Nutno podotknout, že antény mají velmi dobrý příjem, protože jsem chytil signál i přes dvě zdi a přes celou místnost, kde normálně signál s notebookem nechytím. Kromě WiFi je samozřejmostí i přítomnost Bluetooth 5, kdy Intel podporuje i kodek AptX pro kvalitnější přenos audia přes Bluetooth.

Hardwarová výbava

Procesor: před lety jsme si mohli nechat jen zdát

Sakra to je výkon. Víte, co je smutné? Že tenhle notebook je tak dvakrát rychlejší než můj desktopový počítač, má opravdu výkonu na rozdávání. Osobně bych si jej dokázal představit, že jej používám absolutně všude, jen bych musel mít hromadu dokovacích stanic. Osm jader s šestnácti vlákny byl před takovými čtyřmi lety absolutní sen většiny nás i v desktopu. AMD nás přesvědčilo, že tomu tak být nemusí a jejich Ryzeny mají letos už osm jader s šestnácti vlákny i v noteboocích. To je prostě sen. Obzvlášť, když potřebujete virtualizovat velké množství počítačů nebo jiných zařízení.

Test Výsledek Cinebench R15 1569 bodů Cinebench R20 3576 bodů CPU-Z jedno vlákno 515,6 bodů CPU-Z více vláken 4921,3 bodů Geekbench 5.1.0 – Single-Core Score 1124 bodů Geekbench 5.1.0 – Multi-Core Score 7000 bodů

ASUS osadil Zephyrus procesorem AMD Ryzen 7 4800HS, který je jedním z nejrychlejších procesorů od AMD. Oněch osm jader je taktovaných na 2,9 GHz, ale v případě potřeby se může takt zvýšit až na 4,2 GHz. To je řekněme opravdu hodně velký fičák. Problémem je, že jde pořád pouze o 14“ notebook, kde není moc prostoru na chlazení. Vyloženě s throttlingem jsem se nesetkal, ale hluk byl opravdu… brutální, ten navíc produkují dva ventilátory. Na druhou stranu je to daň za malé rozměry.

Grafický akcelerátor: pojďte pane, budeme si hrát

Počkejte, to stále není vše. Nejen že je přítomný opravdu hodně silný procesor, ale navíc ho doplňuje i silná grafická karta, resp. čip, karta by šla vyměnit. ASUS osadil NVIDIi GeForce RTX 2060 Max-Q Design. Jde vlastně o níže taktovanou klasickou mobilní RTX 2060 s o něco pomalejšími paměťmi. Nicméně i tak jde stále o velmi výkonný čip, který si dá většinu notebooků ke snídani a bude chtít ještě přidat.

Činnost Výsledek Zaklínač 3 – Full HD (Ultra detaily) 3 fps Bioshock Infinite – Full HD (Ultra detaily) 268 fps Mafia 2 Definitive Edition – Full HD (Ultra detaily) 325,9 fps Shadow of Tomb Raider – Full HD (Maximální detaily) 70 fps Doom Eternal – Full HD (Maximální detaily) 98 fps FurMark – Preset: 720p 5196 bodů (87 FPS) GeekBench 5.1.0 – OpenCL 70110 bodů GeekBench 5.1.0 – CUDA 73832 bodů Unigine Heaven – Extreme Preset 111,1 fps – 2799 bodů Cinebench R15 – OpenGL 100,12 fps VRMark 7931 bodů

Díky tomu, že jde o grafický čip z řady RTX je zde samozřejmě podpora… RTX. Jinak řečeno, ray-tracingu. Ten umožňuje realističtější osvětlování scén v reálném čase. Zda jde o technologii zítřka již dnes nechám na vás.

Operační paměť: je jí hodně, a ještě jde upgradovat

ASUS byl štědrý i v oblasti operační paměti, celých 16 GB bude stačit každému. No a kdyby ne, je zde možnost upgradovat. Přítomny jsou dva sloty osazené paměťmi Micron běžící na frekvenci 3,2 GHz. Rozdíl v taktu operačních pamětí se rozpoznává špatně, ale je fakt, že vyšší takt při správném nastavení ostatních parametrů rozhodně nemůže uškodit.

Jak jsem již psal, je možné ještě paměť upgradovat, a to až na 32 GB. Resp. teoreticky by mělo fungovat i 64 GB, ale ASUS toto tvrzení nepodporuje. Nicméně i menší kapacita je stále velmi příjemná a se zbytkem počítače se z G14 stane velmi solidní přenosný workstation.

Úložiště: na většinu her stačí

Inu ačkoliv v mnoha částech výbavy ASUS rozhodně nešetřil, paměťové úložiště je místo, kde zrovna šetřil. Kapacita je stále solidních 1024 GB neboli 1 TB, ale je trochu škoda, že byl použit modul Intel 660p. Ten je sice rychlejší než běžné SATA moduly, ale rozhodně nevyužívá celého potencionálu PCIe 3.0.

Více o disku napoví testy. Ostatně jde o poměrně rychlý disk, který běžným zákazníkům rozhodně vyhoví. Rozdíl by poznali jen profesionálové, kteří pracují s nástroji náročnými na diskové úložiště. Tím já úplně nejsem a pocitově se jednalo o velmi rychlý disk, při používání operačního systému bylo vše bleskově rychlé.

Softwarová výbava

Operační systém: standardní domácí Windows

Jako operační systém byl použit osvědčený Windows 10 Home. ASUS nevyužil lepší licence Pro a koneckonců asi to by to bylo zbytečné. Profesionálové většinou mají licence vlastní a hráči ji neocení, tak nač cenu zbytečně zvyšovat. Naštěstí se neopakují problémy s Ryzeny, jako tomu bylo dříve, kdy Windows s procesory neuměl úplně dobře pracovat a vše fungovalo takřka bez chyby. Takřka. Měl jsem problém přepnout výkonnostní profil, kdy jsem však nakonec zjistil, že se přepíná v nástroji od ASUSu.

Software od výrobce: takhle raději ne

Inu, dříve jsem se běžně setkával s notebooky, které měly předinstalováno opravdu hodně velké množství balastu. Bohužel zde ASUS šlápl těžce vedle. Integrované nástroje by mě asi neštvaly, ale McAfee je opravdu pekelný. Toto mě opravdu hodně naštvalo. Ano, vím, že jde odinstalovat a není to ani nijak těžké, ale jde spíše o princip. Tohle by se dít nemělo.

Jinak ASUS poskytuje pro ovládání výkonu, AniMe displeje a dalších fičur nástroj Armoury Crate. Ten umožňuje povypínat nepotřebné aplikace předtím, než zapnete hru, nastavit hlučnost ventilátorů, shlédnout různé statistiky ohledně využití výkonu, nastavit barvy displeje apod. Toto byl dobrý nástroj, až na to, že některé části textu byly španělsky.

Závěrečné hodnocení

No, nutno podotknout, že až na přešlap s McAfee jde o opravdu velmi povedený počítač, který za ty peníze rozhodně stojí. ASUSu se povedlo něco, co se naposledy povedlo Sony před hodně lety, takovýto počítač bych si byl ochoten koupit. Jde o velmi dobrý počítač, který je možné využít prakticky na cokoliv, od hraní po práci, a dokonce i na cestování. Já jej vyzkoušel hlavně na tu práci a v tomto ohledu byl opravdu velmi dobrý. Ve hrách si poradil se vším, co jsem mu předhodil bez sebemenšího zamýšlení.

Technické specifikace Procesor AMD Ryzen 7 4800HS (8x 2,9 – 4,2 GHz) – 4. generace Grafické akcelerátory AMD Radeon Vega 7 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Design Operační paměť 16 GB DDR4 3200 MHz (Dual-channel, dva sloty) Úložiště Intel 660p 1024 GB SSD M.2 PCIe Displej CEC LM140LF-1F01 14” IPS 1920 x 1080 matný – 120 Hz (16:9) Akumulátor ASUS 76 Wh Konektivita Intel Wi-Fi 6 AX200 160 MHz (802.11ax) Rozměry a hmotnost 324 x 222 x 19,9 mm, 1,7 kg Cena testovaného kusu 51 490 Kč s DPH

Ano Zephyrus G14 je poměrně drahý počítač, 52 tisíc není málo, ale nikdo jiný nenabídne takový výkon v tak malém balení. Takže pokud potřebujete notebook s maximálním výkonem a zároveň chcete, aby měl zhruba 14 palcový displej, je tohle skvělá volba. Pokud oželíte AniMe displej a takto výkonnou výbavu, můžete si za 34 990 Kč koupit lehce odlehčenou verzi.