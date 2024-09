Recenze Asus Zenbook S 14: notebook, který s vámi udrží krok celý den

Zenbook S 14 je prémiový ultrabook s dotykovým OLED displejem

Nová generace procesoru Intel Lunar Lake dělá divy s výdrží baterie

Za konfiguraci s Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM a 1TB úložištěm zaplatíte 48 490 Kč s DPH

Asus Zenbook S 14 s produktovým číslem UX5406SA-OLED093X není jen dalším z mnoha ultrabooků, které tchajwanská společnost tento rok vydala. Uvnitř tohoto notebooku totiž tepe zbrusu nová generace mobilního procesoru Intel Lunar Lake, od které se čekají velké věci. Netočí se to však jen kolem Intelu, i přímo Asus si připravil několik výrazných změn, které tuto přenosnou řadu Zenbooků posunují o kus dále.

Design a konstrukce

Designová stránka se u Asus notebooků již nějaký ten čas odkazuje na japonskou uměleckou techniku kincugi. Nejinak je tomu rovněž u testovaného zařízení, které jsem měl k dispozici v černé barvě se stříbrnými čárami, které mají připomínat slepenou keramiku. Na českém trhu půjde pořídit rovněž bílá varianta. Rozhodně mě potěšilo matné provedení, které nezanechává šmouhy a otisky prstů.

Je to rovněž díky tomu, že se jako materiál využívá tzv. Ceraluminum, které kombinuje hliník s keramikou. Podle slov společnosti je víko odolnější proti běžnému opotřebení a třeba škrábancům. Během testovacího období jsem nicméně tuhle „specialitu” nevyzkoušel, nicméně i tak notebook pořád vypadá stejně a pochválit alespoň můžu, jak je víko příjemné na dotyk.

Samotná konstrukce je ukázková, nic nevrže, neprohýbá se a vše dobře lícuje a vlastně toho má docela dost společného s nedávno recenzovaným větším modelem Zenbook S 16. A to bohužel včetně omezeného úhlu otevření víka. Na obvyklých 180 stupňů se nedostanete. Rozměrově je na tom o něco lépe než předchozí generace (31 × 21,5 × 1,3 cm), hmotnost se pak zastavila na hodnotě 1,2 kilogramu, což je u 14palcového notebooku skvělé číslo.

Klávesnice a touchpad

Tenčí tělo má za následek mimo jiné menší zdvih kláves, který je nově jen 1,1 mm. V prvních dnech to byl docela boj při psaní. A to jsem přecházel z Logitech MX Keys, která má rovněž poměrné nízký zdvih. Ke konci testování už jsem však neměl s klávesnicí problém. Potěšilo mě poměrně výrazné bílé podsvícení, které je k dispozici ve třech úrovních. Nechybí například Copilot klávesa, která je však u nás stále poměrně zbytečná a stále mě mrzí zrušení klávesové zkratky pro rychlou aktivaci či deaktivaci touchpadu.

Touchpad využívá maximální možné místo, prst klouže po povrchu velice dobře, klikání je pohodlné a v podstatě až na testování her, jsem neměl moc důvodů, proč zapojovat myš. Někomu by mohla v touchpadu chybět numerická klávesnice, kterou se Asus chlubil u minulých modelů. Místo toho podporuje alespoň gesta například pro ovládání jasu či třeba hlasitosti.

OLED displej i se stylusem v balení

Jeden z velkých rozdílů u nové řady je to, že si nemůžete vybrat levnější model bez dotykového displeje. Na druhou stranu potěší, že prst vůbec nemusíte používat, jelikož v balení Asus přibaluje stylus s názvem Pen 2.0. Mezigeneračně se zmenšily rámečky kolem displeje, stále jde o OLED panel s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, poměrem stran 16:10 a 120Hz obnovovací frekvencí.

U samotného panelu se toho nedá moc vytknout, barvy jsou perfektní, pozorovací úhly rovněž a potěší třeba také 100% barevný gamut DCI-P3.

Bohužel ani zde se nedá chválit maximální jas 400 nitů, který sice dostačuje na použití doma či kanceláři, ale venku už pocítíte nízký jas a špatnou čitelnost na slunci. Je to škoda i s přihlédnutím na cenu zařízení.

Jelikož čtečka otisků prstů chybí, je jediným biometrickým zabezpečením infračervený senzor vedle Full HD webkamery. Funguje rychle a spolehlivě, prvotní skenování trvá jen pár sekund a poté se přes službu Windows Hello odemyká zařízení bezproblémově. A to i když se nacházíte v tmavé místnosti.

V základně jsou umístěny celkem čtyři reproduktory a vzhledem k velikosti zařízení podávají více než dobrý výkon. Hlasitost je dostatečná a basy poměrně výrazné.

V hlavní roli Intel Lunar Lake

Testovaný model je vybaven zbrusu novým osmijádrovým procesorem Intel Core Ultra 7 258V z řady Lunar Lake. Na první pohled je zřetelné snížení počtu jader, ale obecně změn je obrovské množství od nové integrované grafiky, přes průlomovou energetickou účinnost až po výrazně výkonnější neurální jednotku s výkonem 48 TOPS.

Počet jader byl sice snížen, ale jejich výkon je výrazně vyšší, a hlavně jsou výrazně úspornější. Rozděleny jsou na čtyři výkonná a čtyři úsporná jádra. Zajímavé je to, že stejnou konfiguraci naleznete u všech nový Intel procesorů, od základního Core Ultra 5 až po prémiové Core Ultra 9.

Testovaný Intel Core 7 258V patří zhruba do středu současné nabídky Intelu. TDP se zastavilo na 30 wattech, v případě boostu se dostane spotřeba na 37 wattů. Vybaven je zároveň výkonnější GPU s názvem Intel Arc 140V a podporuje maximálně 32 GB DDR5 RAM.

A přesně tuto hodnotu nasadil Asus do notebooku, vše pak zakončuje rychlé 1TB SSD. V testu CrystalDiskMark disk dosáhl rychlosti čtení 5013 MB/s a zápisu 3379 MB/s, což jsou velmi dobré hodnoty.

I když výkon procesoru Intel Core Ultra 7 258V nemá být jeho největším tahákem, obzvlášť když existují výkonnější varianty, tak mě jeho výkon zrovna nenadchnul. A poměrně dost toho zachraňuje skvělá integrované grafika, díky které dokázal v několika benchmarcích a hrách překonat nedávno testovaný Ryzen AI 9 HX 370, tedy téměř vrcholný model od konkurenčního AMD. Obecně se ale nedá z výkonu zcela radovat, obzvlášť výsledky z vícejádrových testů by mohly být o lepší.

Při každodenním používání naštěstí menší výkon oproti konkurenci nelimituje. Pokud pro práci potřebujete hodně jader, dává větší smysl právě zmíněné dvanáctijádrové AMD.

Pochválit se musí chlazení, ve standardním režimu při klasické kancelářské práci nebyly ventilátory téměř slyšet a při přepnutí na nejvýkonnější režim už ventilátor slyšitelný je, nicméně stále nepřesáhne hodnotu 50 dB. Nemusíte se bát žádného vysavače, který by rušil okolí.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 1 977 bodů Geekbench 6 – Multi Core 10 223 bodů Cinebench 2024 – Single Core 103 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 591 bodů PCMark10 6 440 bodů 3DMark Time Spy 4 339 bodů CPU-Z – Single Core 714 bodů CPU-Z – Multi Thread 4 618 bodů

Nejnáročnější hrou, kterou jsem na notebooku vyzkoušel, byl Hitman World of Assassination, který si v nativním rozlišení zahrajete zhruba na 38 FPS na nízké až střední detaily. Counter Strike 2 na střední můžete hrát zhruba s 92 FPS a například Tiny Tina’s Wonderland na nízké s 31 FPS.

Nějaké extrémní teploty jsem během testování nezaznamenal, Intel Lunar Lake není dimenzován podobně jako třeba Zen 5, který bez problémů funguje i v teplotách dosahující hodnoty 95 stupňů. Až během hraní či benchmarkování si vyšších teplot všimnete. Postupně se navyšuje v mřížce, která je umístěna nad klávesnicí. Nejedná se však o nic hrozného, a hlavně klávesnice či třeba touchpad zůstávají chladné, což je u notebooku to důležité. Obvykle se teplota procesoru podle HWiNFO pohybovala při zátěží nad 80 °C, nikdy však nepřekročila 90 stupňů.

Konektivita a systém

Konektorová výbava neurazí, ale rozhodně by mohla být o trošku lepší. Vše důležité se nachází na levé straně, kde jsou dva USB-C konektory s podporou standardu Thunderbolt 4, HDMI 2.1 a 3,5mm kombinovaný audio konektor. Pravá strana nabídne pouze jeden klasický USB-A. Jak už jsem zmiňoval v minulosti u několika Asus notebooku, právě na pravou straně bych uvítal jeden USB-C konektor pro pohodlnější nabíjení.

U bezdrátových technologií pak Asus připravil to nejnovější, co momentálně trh nabízí. Konkrétně je to Wi-Fi 7 nebo Bluetooth 5.4. Nesetkal jsem se ani s jedním problémem, ať už by šlo o nějaké výpadky či malý dosah.

Windows 11 Home obsahuje jen několik předinstalovaných aplikací. Nejdůležitější z nich je MyAsus, která umožňuje nastavení a správu zařízení. Další užitečná aplikace je GlideX, která umožňuje vytvořit obrazovku z tabletu či telefonu. Kromě těchto aplikací je k dispozici také několik Intel aplikací. Bloatware od třetích stran na notebooku nenaleznete, pokud se nepočítá přítomnost některých aplikací od Microsoftu.

Výdrž a nabíjení

Kapacita akumulátoru 72 Wh je o něco menší, než u základního modelu Zenbook 14 z jara letošního roku, každopádně samotná výdrž se posunula úplně na jinou úroveň. Při testování jsem nechal aktivní 120Hz obnovovací frekvenci a také jas displeje na maximálně hodnotě. Následně při kancelářské práci, s častým psaním ve Wordu, využíváním Excelu, Photoshopu, brouzdáním po internetu, přehrávání videí na YouTube a poslechu Spotify, jsem se dostával přes 9 hodin aktivního používání. S úsporným režimem se bez větších problémů dá dostat na dvanáct a více hodin.

Přímo skvěle je na tom také režim spánku, u kterého se konečně nemusí řešit, že přes noc zmizela podstatná část baterie. U testovaného notebooku se na druhý den přihlásíte a stále vám zbývá v podstatě stejné procento baterie. Pokud však neaktivujete režim spánku, musíte počítat zhruba s deseti procenty dolů za 24 hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 23 minut 40 minut 65 minut 115 minut

V balení se pak nachází poměrně kompaktní 65W adaptér, který je zakončen USB-C konektorem. Rychlost nabíjení se mezigeneračně nějak nezměnila, kompletně se laptop nabije za necelé dvě hodiny.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook S 14 představuje poměrně výrazný krok kupředu u notebooků s Intel procesorem. Kdo by ještě pár let dozadu čekal, že Intel procesory budou chváleny za výbornou výdrž baterie, navíc se skvěle fungujícím režimem spánku. Někoho možná zklame výkon bez nějakého výrazného mezigeneračního zlepšení, ale na každodenní práci Intel Core Ultra 7 258V dostačuje. V testované konfiguraci s dotykovým displejem, 32 GB RAM a 1TB SSD za notebook zaplatíte 48 490 Kč.

Asus staví na skvělých základech minulé generace, takže se toho nedá moc vytknout. Snad jen nižší jas displeje nebo drobnosti jako USB-C konektor na obou stranách pro pohodlnější nabíjení. Na druhou stranu obdržíte povedený OLED se 120Hz frekvencí, výborné zpracování s matným povrchem či třeba přibalený stylus Asus Pen 2.0. A díky skvěle úspornému procesoru nemusíte defacto řešit nějaké nabíjení přes den.

Asus Zenbook S 14 9 Design a konstrukce 9.1/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Výdrž akumulátoru 9.4/10

















Konektivita 9.2/10

















Kvalita displeje 8.7/10

















Vstupní zařízení 8.5/10

















Klady špičková výdrž baterie

skvělé fungující režim spánku

ukázkové zpracování

výborný 120Hz OLED displej

Thunderbolt 4

IR kamera

stylus v balení Zápory nižší maximální jas

USB-C pouze na pravé straně

nerozšiřitelná RAM

