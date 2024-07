Recenze Asus Zenbook S 16: perfektní kombinace výkonu a elegance

Asus Zenbook S 16 láká na novou generaci procesoru AMD

Kromě skvělého výkonu se můžete těšit na výbornou výdrž

Za konfiguraci s Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB RAM a 2TB úložištěm zaplatíte 61 490 Kč s DPH

Asus Zenbook S 16 s produktovým číslem UM5606WA-OLED225X patří k očekávaným novinkám v prémiovém segmentu notebooků. Vybaven je totiž nejnovější generací mobilního procesoru AMD Strix Point, která je založena na architektuře Zen 5. Výkonu má nový Zenbook dostatek dokonce i na hraní nejnovějších her, přitom je extrémně tenký. Důležitým prvkem je také skvělý OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a podporou stylusu, který naleznete přímo v balení.

Design a konstrukce

Asus se již tradičně u designu odkazuje na japonskou uměleckou techniku kincugi. Rozdíly většinou bývají u barevných variant a tloušťky jednotlivých čar. Pro rok 2024 byly zvoleny dvě barvy – bílá a tmavě šedá. První jmenovanou jsem pak měl k dispozici na testování.

Samotný materiál víka už je však odlišný, využívá se tzv. Ceraluminum, což je hybridní materiál kombinující keramiku a hliník. Mimo jiné se může chlubit vyšší odolností proti poškrábání a běžnému opotřebení. Materiál je rovněž velmi příjemný na dotyk a osobně mě hlavně potěšilo, že téměř eliminuje otisky prstů a šmouhy, které nejdou vůbec vidět. Zapomenout by se nemělo rovněž na certifikaci MIL-STD-810H, ve kterých notebook prošel například testy proti nárazu, vibracím nebo extrémním teplotám.

Rozměry (353,6 × 243 × 11,9 mm) jsou výborné, když se vezme v potaz, že jde o 16palcový laptop. Hmotnost 1,5 kilogramu rovněž není špatná. Obecně nemám ke konstrukci jedinou výtku, zařízení vypadá prémiově, otevřít se dá jednoduše jednou rukou, vše velmi dobře lícuje, nic nevrže a neprohýbá se. Snad jen někoho může zamrzet, že víko se nedá otevřít zcela do úhlu 180 stupňů.

Klávesnice a touchpad

Po otevření notebooku si pravděpodobně většina všimne obrovského touchpadu, který se mezigeneračně zvětšil o 40 procent. Nedá se proměnit v dotykovou numerickou klávesnici, nicméně Asus si připravil gesta. Tahem po okrajích můžete například ovládat jas displeje, hlasitost nebo rychle přetáčet přehrávaná média.

Prst klouže po skleněném povrchu lehce, klikání funguje bez větších problémů a díky velké ploše je radost touchpad používat. K dokonalosti by to chtělo ještě klávesu či gesto pro jeho rychlé vypnutí. Občas se při psaní stávalo, že touchpad reagoval na položenou ruku a náhodně posunoval kurzor po obrazovce.

Klávesnice je poměrně standardní, nemá numerický blok a nabízí bílé podsvícení ve třech úrovních. V nastavení se dá aktivovat automatické vypnutí či zapnutí podsvícení podle okolního osvětlení. Popisky jednotlivých kláves jsou české a podobně jako třeba u minulého modelu, i zde chybí čtečka otisků prstů. Místo toho se využívá pokročilé skenování obličeje.

Dotykový OLED i se stylusem

OLED panelem už těžko Asus překvapí. Nově se přidává označení Lumina, které je určeno pro prémiová zařízení. Oproti standardnímu panelu nabídne o něco vyšší kontrast a lepší barvy. Jak je z názvu zařízení jasné, displej má velikost 16 palců. Rozlišení se zastavilo na hodnotě 2 880 × 1 800 pixelů, což znamená poměr stran 16:10. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence. Potěší minimální rámečky kolem displeje a také dotyková vrstva. Příjemným bonusem v balení je stylus s názvem Asus Pen 2.0.

Bohužel si ale z předchozích generací drží stále poměrně nízký maximální jas o hodnotě 400 nitů. V kombinaci s lesklým povrchem displeje to znamená, že čitelnost na slunci není moc dobrá, obzvlášť v těchto letních dnech. Při aktivním HDR se maximální jas může vyšplhat až na 550 nitů.

Jinak je ale displej téměř perfektní, nabídne skvělé pozorovací úhly, splňuje několik různých certifikací a má třeba 100% pokrytí barevného spektra DCI-P3, takže pokud pro práci potřebujete přesné barvy, rozhodně s tímto modelem chybu neuděláte.

IR kamera a reproduktory

V rámečku je celá řada senzorů, kromě infračervené kamery je to také senzor okolního osvětlení, který automaticky upravuje jas displeje. Prvotní skenování obličeje zabere několik sekund, poté je odemčení přes Windows Hello téměř instantní, a to i třeba ve špatných světelných podmínkách. Webová kamera je rovněž vybavena AI prvky, které například pomáhají snižovat šum. Na závěr je ještě dobré zmínit dvě speciální klávesy pro rychlé zapnutí či vypnutí mikrofonu, respektive kamery. U obou kláves je navíc k dispozici malá informační dioda.

Reproduktorů je celkem šest, díky kterým je výsledná kvalita zvuku velmi dobrá. Není u nich moc co vytknout, ať už co se týče kvality nebo maximální hlasitosti. Rozhodně odpovídají tomu, co by prémiové zařízení mělo nabídnout. A z minulosti víme, že ne vždy byly reproduktory u Asus zařízení perfektní, takže u tohoto modelu si zaslouží společnost palec nahoru.

Zbrusu nový procesor AMD

Pravděpodobně tím nejdůležitějším bodem tohoto notebooku je zbrusu nový procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370. Za tímto kostrbatým názvem se ukrývá momentálně nejvýkonnější mobilní procesor, který je již založen na architektuře Zen 5. Vše doplňuje integrovaná grafika AMD Radeon 890M a rychlá DDR5 RAM o hodnotě 32 GB.

V testovaném modelu Asus připravil velmi rychlý 2TB SSD, který je případně uživatelsky vyměnitelný. V benchmarku CrystalDiskMark jsem při čtení rychlosti disku naměřil 4 975 MB/s a při zápisu 3 966 MB/s. Rozhodně jde o výborné hodnoty.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 je dvanácti jádrový procesor s frekvencí 2 GHz, avšak v případě potřeby může vyšplhat až na 5,1 GHz. Zároveň je dobré poznamenat, že procesor je omezen na 28 W, což jde ruku v ruce s malou tloušťkou zařízení. Procesor by mohl nabídnout ještě lepší výsledky, ale problém už by byl s chlazením a spíše by docházelo k throttlingu. Na skutečný maximální výkon si tak budeme muset počkat do herních notebooků.

Naštěstí je dobrou zprávou, že se nové procesory povedly na jedničku. A i v tomhle ultrabookovém provedení má Ryzen AI 9 výkonu na rozdávání. Na tradiční kancelářskou práci, prohlížení internetu, přehrávání videí je to možná až zbytečně moc. Na druhou stranu u těchto činností se téměř nezahřeje a ventilátory málokdy slyšíte.

Pokud však výkon potřebujete, ať už pro práci nebo hraní her, dokáže toho nabídnout vice než dost, jak se můžete přesvědčit níže v několika benchmark testech. U hraní her nebudete mít problém ani s náročnějšími hrami jako je F1 2023 či Hitman World of Assassination, které si v nativním rozlišení zahrajete zhruba na 40 FPS na nízké až střední detaily. Counter Strike 2 při stejném nastavení funguje s cca 90 FPS a opravdu náročná hra A Plague Tale: Requiem dokázala notebook potrápit. S cca 25 FPS to nebylo moc hratelné, při snížení rozlišení na Full HD se hodnoty pohybovaly kolem 35 FPS.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 832 bodů Geekbench 6 – Multi Core 13 285 bodů Cinebench 2024 – Single Core 113 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 947 bodů PCMark10 7 250 bodů 3DMark Time Spy 3 721 bodů CPU-Z – Single Core 785 bodů CPU-Z – Multi Thread 7 347 bodů

Každopádně v těchto případech už si všimnete vlastností architektury Zen 5, která je dimenzována, aby fungovala při hodnotách až 95 stupňů Celsia. Na tyto hodnoty se dostanete poměrně jednoduše, respektive stačilo pár desítek minut hraní, aby mi HWiNFO hlásilo takto vysoké teploty. Nemusíte se ale bát, že by se jednalo o něco špatného. Samozřejmě chlazení je slyšitelné. Ale rozhodně to není tak otravné a hlučné, jako v minulých letech. A pokud by se teploty dostávaly do již nepovolených hodnot, procesor na chvíli sníží výkon o cca dvě třetiny. Nějaký extrémní throttling jsem však během testování nezaznamenal.

Na povrchu notebooku si zvýšené teploty všimnete hlavně v mřížce nad klávesnicí, která je na dotyk nepříjemná. Přímo klávesnice a třeba touchpad jsou po celou dobu ve zcela normálních teplotách, a to i když notebook „mučíte“ v létě při hraní nejnovějších her. Rozhodně se dá na závěr napsat, že AMD splnilo očekávání a nastavují vysoko laťku nejen Qualcommu, ale také Intelu. A to nejen u výkonu, ale také v tom, jak je nová architektura úsporná.

Uměla inteligence

Důležitým prvkem je u tohoto notebooku, respektive procesoru umělá inteligence. V marketingových materiálech si můžete všimnout věcí jako je neurální procesorová jednotka (NPU) s výkonem 50 TOPS nebo speciální Copilot klávesa.

Každopádně vzhledem k tomu, že je Copilot stále velmi omezený v České republice, je i prozatím tato klávesa docela zbytečná. Po stisknutí se spustí jen webová stránka, stejně jako když si asistenta spustíte ve webovém prohlížeči. Na nějakou integraci přímo do systému či samotných programů si musíme ještě počkat. Nepomohlo ani aktivní předplatné Copilot Pro.

NPU jednotka pro počítání umělé inteligence a strojové učení je na tom docela podobně. Celé odvětví je na začátku a chybí i nějaká velká podpora aplikací. Využití je hodně omezené. I například včera představená aplikace AMD Amuse 2.0.0, která zpřístupňuje generování obrázků přes Stable Diffusion využívá NPU velmi omezeně. Ve většině případů se využívá výkon grafické karty a NPU jednotka je k dispozici pouze pro upscaling obrázků. Dále třeba pomáhá při renderování RTX obsahu v Blenderu, 3DSMax nebo Cinema4D.

Asus StoryCube je druhou významnější aplikací, která dokáže využít umělou inteligenci. Jedná se v podstatě o chytrou knihovnu, do které se importují fotky a videa. Ty jsou následně automaticky seřazeny podle obsahu, aktivity či třeba tváře jednotlivých osob. Díky tomu můžete rychle hledat jen to, co potřebujete.

Druhou funkcí této aplikace je možnost automatického generování a editování videí, ve kterých se používají záběry a snímky z knihovny. Dá se říct, že v podstatě kombinuje funkce Google Fotek a Microsoft Clipchampu. Akorát s tím rozdílem, že vše probíhá přímo na zařízení.

Konektivita a systém

Konektorová výbava a rozložení je poměrně standardní, které můžeme znát z jiných Asus notebooků. Jediným rozdílem je přidání čtečky SD karet na pravé straně. Ta doplňuje jeden klasický USB-A port. Většina konektorů je pak umístěna na levé straně, včetně dvou USB-C. Ty slouží nejen k nabíjení, ale i třeba připojení k monitorům. Celkem se dá notebook připojit ke třem externím displejům, kromě již zmíněných USB-C je k tomu určen ještě HDMI 2.1. Zapomenout se také nemůže na kombinovaný audio konektor.

U bezdrátových technologií se dostalo na nejnovější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. V tomhle ohledu tak dostanete to nejlepší, co momentální trh nabízí. V obou případech jsem neměl ani s jednou technologií problém.

Windows 11 Home doplňuje pouze pár aplikací. Nejdůležitější je MyAsus, která slouží pro nastavení a správu zařízení či třeba GlideX pro vytvoření obrazovky z tabletu či telefonu. Bloatware třetích stran na notebooku nenaleznete, pokud se teda nepočítá Microsoft. To z pohledu minulých let znamená hlavně to, že se Asus zbavil anitiviru McAffee.

Výdrž a nabíjení

Nový a úsporný procesor má rozhodně pozitivní vliv na výdrž. Asus si to však ještě pojistil poměrně velkým akumulátorem o hodnotě 78 Wh a výsledky jsou zkrátka skvělé. U standardní kancelářské práce, ve které nechybělo psaní ve Wordu, používání Excelu, přehrávání hudby na Spotify, brouzdání internetu včetně YouTube, jsem se dostával na 9 až 10 hodin na jedno nabití. A to při maximálním jasu a 120Hz obnovovací frekvenci displeje.

U nabíjení už se nedá stejně chválit. V balení je přibalen kompaktní 65W adaptér, který je zakončen USB-C konektorem. Nabíjení na sto procent pak trvá zhruba dvě hodiny, na polovinu baterie se dostanete za zhruba 50 minut. Přeci jen v dnešní době bych si dokázal představit něco rychlejšího.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 29 minut 49 minut 80 minut 119 minut

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook S 16 se dá poměrně lehce doporučit, pokud pro vás nebude problém poměrně vysoká cena 61 490 Kč s DPH. Ušetřit se dá pár tisíc za variantu s 1TB SSD. Za tuto cenu nicméně dostanete špičkový procesor nové generace, výborné zpracování s povedeným designem a také špičkový 16palcový OLED displej. Zapomenout se nesmí na ukázkovou výdrž baterie či třeba přibalený stylus rovnou v balení.

Na druhou stranu bych za tuto cenu ocenil vyšší maximální jas, obzvlášť nyní v letních měsících je použitelnost venku poměrně omezená. Někomu by mohla chybět možnost otevření víka do úhlu 180 stupňů a tradičně, i u tohoto Asus notebooku by se hodil USB-C konektor na obou stranách základny pro lepší možnosti nabíjení. A když už je o něm řeč, rozhodně by mohlo být nabíjení rychlejší.

U šestnáctipalcových notebooků jde však alespoň prozatím o poměrně unikátní stroj. U jiných notebooků se stejným procesorem se nedá očekávat příliš nižší cena. Apple Macbook Pro je ještě výrazně dražší a hlavní konkurence od Intelu v podobě Lunar Lake procesorů je ještě pár měsíců daleko a není zaručeno, že budou stejně povedené jako novinky od AMD.

Asus Zenbook S 16 9 Design a konstrukce 9.1/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Výdrž akumulátoru 9.3/10

















Konektivita 9.2/10

















Kvalita displeje 8.7/10

















Vstupní zařízení 8.5/10

















Klady skvělý AMD procesor

špičková výdrž baterie

výborný 120Hz OLED displej

ukázkové zpracování

stylus v balení

IR kamera Zápory nižší maximální jas

omezený úhel otevření víka

USB-C pouze na pravé straně

nerozšiřitelná RAM Koupit Asus Zenbook S 16