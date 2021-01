Recenze ASUS ZenBook Flip S: prémiový konvertibil se 4K OLED displejem

ASUS ZenBook Flip S byl představen začátkem září, ale na česká trh se dostal až v průběhu prosince. Jedná se o konvertibilní notebook, tzv. 2v1. Designově vychází z levnější ZenBook Flip 13, avšak nabízí prémiové zpracování a bohatou výbavu. Novinka zaujme 13,3“ 4K OLED displejem, až Core i7 11. generace s grafikou Iris Xe, až 16GB RAM a 512GB SSD úložištěm, dlouhou výdrží na baterii s rychlým nabíjením a svou tenkostí a lehkostí. Notebook se na českém trhu prodává od 38 990 Kč včetně DPH.

Obsah balení potěší

Nový Zebbook Flip S je prémiový ultrabook, což poznáte i na samotném balení. To je rozděleno na dvě krabičky. Po otevření té větší na vás vykoukne samotný notebook, který se zároveň mírně nazdvihne, aby se lépe vyndával.

Přímo pod ním najdete velmi strohý, ale zato krásně přehledný manuál a záruční knížku ve dvou jazycích. Vedle něho se poté nachází nové ASUS pero, jehož součásti je i AAAA baterie. Menší krabička poté obsahuje kompaktní 65W nabíječku s tlustším 1,9m kabelem a USB-C koncovkou, redukci z USB-C na 3,5mm audio výstup a adaptér z USB-A na LAN port.

Za bohaté balení chválím a jsem rád, že ASUS stále myslí na ty, kteří mají drátová sluchátka, a na ty, kteří se v práci připojují k internetové síti přes kabel.

Elegantní design a prémiové zpracování

Novinka od ASUSu v mnohém navazuje na levnějšího brášku ZenBook Flip 13. Design je prakticky stejný, jen „S-ko“ zaujme svými měděnými linkami a detaily. Celohliníkové tělo je zabaleno do hodně tmavé šedé až černé barvy s označením Jade Black. Vrchní strana (kryt displeje) je tradičně vyvedena se zenovými kruhy, jejichž střed v logu ASUS. Bohužel je trochu náchylná na otisky prstů, ale jinak povrchová úprava příjemná na dotek.

Oproti předchozí generaci jsou hrany a rohy ostřejší, což nevypadá špatně, ale mě osobně se líbí kulatější design, který mi přijde i praktičtější. Z profilu je patrné, že se tělo zezadu dopředu zužuje, ale není tomu tak. Notebook po celé své ploše stejně tenký – jen 13,9 mm, díky čemuž se jedná o nejtenčí konvertibil se 4K OLED panelem na světě.

Jenomže předchozí model s označením UX370 byl tenký pouhých 1,09 cm a lehký 1,1 kg. U této novinky se hmotnost zastavila na 1,3 kg, takže se stále jedná o dosti lehké zařízení. Diamantem broušené hrany se vepředu uprostřed sbíhají do dostatečně velkého výřez, díky němuž se notebook snadněji otevírá.

Konvertibilní konstrukce

Tuhost pantů je příjemně nastavena, takže pokud se zařízení nachází na stole, je možné jej otevřít jednou rukou, za což chválím. Nicméně při položení na nohy nebo na jiný nerovný povrch, už není snadné víko otevřít. Je to díky tomu, že poměrně silné magnety drží displej v zavrčeném stavu u těla. Kloub ErgoLift by měl bez problémů zvládnout 20 tisíc plnohodnotných otevření a zavření.

Jedná se o ZenBook z řady Flip, tudíž je možné jej používat v mnoha režimech. Kromě režimu klasického notebooku je zde možnost „stanu“, který využijete na jakémkoliv stole, stojanu, který se hodí, když chcete používat jen dotykový displej, který chcete mít ale více naklonění, a tabletu, který se hodí všude tam, kde není třeba klávesnice. Nutno podotknout, že tato konstrukce je stará už nějakých 8 let.

Pevnost pantů je špičková. Displej drží v jakékoliv poloze, i přesto se víko pohodlně otevírá a zavírá. V otevřeném stavu se sice obrazovka trochu třese, když na ní ťukáte prstem, ale kloub se ani nepohne. Po otevření notebooku se základna s klávesnicí mírně nakloní pro lepší nasávání vzduchu a pro pohodlnější psaní na klávesnici.

Doplním, že Flip S také splňuje vojenský certifikaci MIL-STD 810G. Notebook prošel testem v náročném prostředí při nízkých teplotách a ve vysoké nadmořské výšce a byl testován na nárazy a vibrace.

Skvělá klávesnice a touchpad s numerickým blokem

Po otevření notebooku vás jistě ihned zaujmou dvě věci – prostorná klávesnice a velký touchpad. Nejprve bych začal u klávesnice. Ta je opravdu od strany do strany a je zapuštěná do těla, takže splývá s okolním povrchem. Je neuvěřitelně tichá – klávesy při zmáčknutí vyluzují minimální hluk, vlastně prakticky žádný. Jen mezerník a Enter jsou tradičně hlučnější.

Klávesy mají velice příjemný povrch a stisk je opravdu měkký. Celou recenzi jsem napsal na tomto notebooku a jeho klávesnice se mi bude těžko opouštět – je to jedna z nejlepších klávesnic, na které jsem za dlouhou dobu psal. Rozložení kláves je tradiční. Za zmínku stojí jednořádkový Enter, na který příliš zvyklý nejsem, a samozřejmě nechybí speciální klávesy pro změnu hlasitosti, zvuku apod.

Velice jsem si oblíbil zámek pro klávesu Fn, kdy při jeho odemčení ho není nutné držet pro ovládání speciálních kláves. Tyto horké klávesy mají poté přednost. Na pravé straně klávesnice se našlo místo ještě pro klávesy Home, PgUp, PgDn a End, což nebývá úplně typické. Já je používám jen sporadicky a při psaní mi nijak nevadily.

Podsvícení a velký touchpad

Pochvalu si zaslouží i podsvícení. Nejsou podsvíceny jen okraje kláves, ale především znaky na klávesách. Barva podsvícení je zlatá, což je kontrastní barva a popisky kláves jsou tak lépe čitelné. Okraje kláves mají jen decentní bílou zář. Regulace umožňuje tři intenzity, ale mě bohatě stačila ta první. Když přestanete psát, podsvícení se po chvíli samo vypne a rozsvítí se, až když začnete psát nebo pohnete kurzorem myši.

Díky poměru stran displeje 16:9 není touchpad příliš vysoký, ale také to není taková nudle, jako u jiných ultrabooků. Což je dáno tím, že Flip S nemá až zas tak tenké rámečky. Přesto patří k nadprůměrně velkým a k velikosti nemám žádné výhrady. Povrch je skleněný a má příjemnou měkkou úpravu, takže prsty po něm krásně kloužou.

Klik na něj lze zhruba do 95 % (myšleno odspodu nahoru), ale snadnější stisk je cca do poloviny. Na můj vkus je trochu hlučnější, ale přiznám se, že na touchpadu příliš často neklikám, ale spíš tapám prstem. V pravém horním roku lze delším přidržením aktivovat numerický blok a swajpnutím z levého rohu spustit kalkulačku. ASUS NumberPad 2.0 lze využívat jako touchpad, i když je numerický blok aktivní. Tohle je prostě super vychytávka.

Úchvatný 13,3“ 4K OLED panel

Displej je jedním z největších lákadel ZenBooku Flip S. Jedná se o 13,3palcový OLED panel s jemným 4K rozlišením (3840 x 2160 pixelů, 331 PPI). OLED panely mají sice odlišnou strukturu RGB pixelů, ale díky vysokému rozlišení na tak malé úhlopříčce není rastr vůbec znatelný. Já osobně mám rád OLED displej, a to pro jejich absolutní černou a syté barvy.

Pokrytí barevného prostoru DCI-P3 je 113,1 %, takže pro práci s fotografiemi nebo videi je displej jako dělaný. Nechybí ani HDR režim, po jehož zapnutí základní barvy vyplní celý prostor sRGB. Jas panelu je 400 nitů, což mi osobně plně dostačovalo, ale ze svého monitoru s 500 nitů jsem zvyklý na trochu vyšší jas. Displej je lesklý, takže nežádoucím odleskům se nevyhnete, ale není to úplně nejhorší. Pozorovací úhly jsou špičkové. Kontrast je vysoký: 1 000 000:1 a odezva naopak velmi nízká: 0,2 milisekund.

Obrazovka vyplňuje 80 % přední plochy, což rozhodně není málo, ale tlustý spodní rámeček se mi příliš nelíbí. Samozřejmě to má své opodstatnění: touchpad nemusí být stísněný a po překlopení do režimu tabletu se lépe drží. Chválím za oleofobní vrstvu, díky které se displej příliš neupatlává otisky.

ASUS Pen

Displej je na dotyk měkký, takže po něm snadno kloužou prsty. Pro ovládání lze ale použít i stylus, který se nachází v balení. Je z hliníku a příjemně se drží. Na boku je umístěno tlačítko, které může po zmáčknutí fungovat například jako guma.

Displej dokáže rozeznat 4096 úrovní přítlaku pera s podporou detekce sklonu. Psaní perem je příjemným benefitem a párkrát během testování jsem ho na poznámky do školy použil.

Nicméně mě trochu štvala latence. Když jsem kreslil nebo psal rychle, tak se čára za perem opožďovala.

Procesor Intel 11. generace a grafika Iris Xe

ASUS ZenBook Flip S je vybaven nejnovějšími čipsety Intel Core 11. generace, která přináší řadu příjemných zlepšení. Procesor je opět výkonnější a úspornější, ale zejména podle testů tolik netopí a grafika doznala asi nejviditelnějšího zlepšení.

Já měl možnost notebook otestovat v té nejnižší konfiguraci s 10nm Core i5, ale na výběr je ještě verze s Core i7. Chlazení je zde vyřešeno opravdu moc dobře a notebook se zásadněji nezahřívá. Jen vespodu displeje, kde je výdech chlazení, je občas horký. Ventilátor je po většinu času zcela tichý, což velice oceňuji a také jsem rád, že je možné nastavit jeho hlučnost. Při maximálním zátěži už je ventilátor hodně hlučný.

Test Výsledek Cinebench R15 776 bodů Cinebench R20 1680 bodů Geekbench 5.1.0 – Single-Core Score 1381 bodů Geekbench 5.1.0 – Multi-Core Score 4857 bodů

Levnější varianta nabízí 8 GB RAM a ta dražší 16GB operační paměť. Dle mého testu 8 GB na běžnou práci zcela dostačuje, ale pokud jste zvyklý pracovat s více aplikacemi najednou nebo si sem tam zahrajete nějakou tu hru, určitě bych volil 16 GB a Core i7.

Pro ukládání souborů slouží 512GB SSD disk. Jde o klasický disk Kingston, konkrétně OM8PCP3512F-AB. Je připojen přes PCIe 3.0 a jsou využity 4 linky. Jeho rychlost je poměrně slušná.

Grafický čip: první z rodu Xe

O tom, že Intel se chystá vstoupit na trh s grafickými kartami není nic nového. Jako obchodní značku pro ně si vybral Xe a v námi testovaném ZenBooku se nachází jeho první iterace. Jde samozřejmě stále o integrovanou grafiku, ale i tak postrádají low-endové grafické čipy smysl, protože tento čip svým výkonem mile potěšil.

Celkem se v procesoru nachází 96 výpočetních jednotek, které mohou běžet až na 1,35 GHz, to se nezdá jako moc, ale i tak je nové Xe výkonnější než dedikovaná GeForce MX350. Oproti konkurenčnímu AMD Intel však velký náskok nezískal. Výkon je vyšší o zhruba 10 %, což AMD naprosto v klidu dožene s příští generací procesorů a bude mít opět slušný náskok.

Činnost Výsledek FurMark – Preset: 720p 2770 (46 FPS) GeekBench 5.1.0 – OpenCL 15020bodů GeekBench 5.1.0 – Vulkan 14018 bodů Unigine Heaven – Extreme Preset 22,9 fps – 557 bodů Cinebench R15 – OpenGL 94,17 fps

Konektivita a portová výbava

Bezdrátovou konektivitu zajišťuje rychlé Wi-Fi 6 s technologiemi WiFi SmartConnect pro připojení k nejlepšímu zdroji signálu a WiFi Stabilizer pro odstínění nežádoucích ruchů. Příjem je velmi dobrý, dosah je více než dostatečný a signál je stabilní. Jen jsem nemohl vyzkoušet maximální rychlost, jelikož nedisponuji routerem s podporou ax, nýbrž jen ac.

Přítomné je i Bluetooth ve verzi 5.0. Na pravé straně notebooku se nachází USB-A 3.2 (5 Gb/s) a vypínací tlačítko. To je možná trochu nešťastné malé, ale zase jej omylem nezmáčknete. Trochu mi při používání v režimu tabletu chyběla kolébka pro regulaci hlasitosti. Nalevo poté najdeme jedno HDMI 1.4 a dvakrát nový Thunderbolt 4 pro připojení dvou 4K nebo jednoho 8K monitoru.

Technické specifikace Procesor Intel Core i5-1135G7 (4x 2,4 – 4,2 GHz), 11. generace Grafické akcelerátory Intel Iris Xe Operační paměť 8 GB RAM, DDR4, 4266 MHz (0 slotů) Displej Chi Mei N133HCE-EN2 14″, IPS, 1920 x 1080 px (16:9) Akumulátor ASUS 69 Wh Konektivita Intel AX201 (802.11ax / Wi-Fi 6) Rozměry a hmotnost 305 x 211 x 13,9 mm, 1,3 kg

Tyto dva porty jsou kompatibilní s USB-C. Jeden slouží jako nabíjecí port. Respektive jako nabíjecí konektor můžete použít oba dva, jen ne zároveň. Pokud máte v autě nabíječku s podporu PD, můžete si nabíjet notebook i tam. Marně byste hledali slot na karty a 3,5mm jack, což je trochu škoda.

Webkamera a Windows Hello

Nad displejem se nachází webová kamera se 720p rozlišením. Ano, jen s HD rozlišením. To na nějaké to volání s rodinou stačí a celkovou kvalitou obrazu tato kamerka příliš neosloví. Nešvarem je zrnění v barvách, které se objeví, jen co se okolí trochu zešeří.

Vedle „webky“ si ještě našel svoje místo infračervený senzor, který urychluje odemykání systému pomocí funkce Windows Hello. Odemykání je většinou rychlé a přesné. Přesto mě trochu mrzí, že zde také není čtečka otisků prstů, kterou jsem si na svém notebooku oblíbil. Nicméně bezkontaktní odemykání má své nesporné výhody. Stačí otevřít víko a během pár sekund je odemčeno bez nutnosti cokoliv dalšího dělat.

Zvukové podání není špatné

O zvuk se postarala společnost Harman Kardon. Vespodu se nacházejí dva hlasité reproduktory, které jsou umístěny blízko k uživateli a díky mírnému zkosení nehrají přímo do stolu. Jejich zvuk je čistý a vyvážený. Hlasitost je plně dostačená a díky speciálnímu zesilovači dochází při nejvyšší hlasitosti k minimálnímu zkreslení.

Notebook dokáže ozvučit i menší místnost a svou reprodukcí dokáže uspokojit většinu uživatelů. Na sledování YouTube videí a k občasnému sledování filmů s partnerem/partnerkou to bohatě postačuje. I když uměl bych si představit i vyšší hlasitost.

Zejména v posteli toho moc neuslyšíte, protože reproduktory hrají dospodu, nicméně na stole je vše bez problémů. Vyšší hlasitost by však určitě zhoršila kvalitu reprodukce, takže se ASUS raději uchýlil k tomu, že uživateli příliš vysokou hlasitost nedovolí ani nastavit. Poslech tedy skutečně zůstane jen na takový ten domácí relax.

Mikrofon a technologie ClearVoice

Zajímavou funkcí je technologie ClearVoice pro mikrofon. Ta umožňuje pokročilé filtrování nežádoucích ruchů z okolí a zesiluje pouze váš hlas. Na výběr jsou hned tři režimy – základní, pro jednu osobu (pokročilé filtrování za použití umělé inteligence) a pro více hovořících osob, kdy se AI zaměřuje na více hlasů a vše ostatní ruší.

Z vlastního testu musím usoudit, že tato funkce funguje opravdu dobře a perfektně se hodí do kaváren, do firemního open space a do dalších rušnějších prostor, pokud nemáte sluchátka s mikrofonem nebo pokud hovoří na notebook více osob. Podobnou funkci lze aktivovat i na protilehlou stranu, kdy je filtrován zvuk, kormě hlasů.

Nabíjení a výdrž baterie

K nabíjení notebooku slouží dva Thunderbolty na levé straně. Kromě dodávané 65W adaptéru (19 V/3,42 A) můžete pro nabíjení využít jakoukoliv nabíječku nebo powerbanku k telefonu s USB-C koncovkou. Dodávaný adaptér nabíjí hodně rychle. Z nuly na 60 % to zabere jen 49 minut a do plna to trvá zhruba hodinu a třičtvrtě.

Výrobce udává výdrž až 15 hodin na jedno nabití. Já se na podobnou výdrž nikdy nedostal, ale i tak je výdrž špičková. Celý pracovní den jistě zvládnete bez nabíječky, tedy pokud mluvíme o standardní kancelářské práci. Moje výdrž se většinou pohybovala okolo deseti hodin.

Test Výsledek Přehrávání YouTube videa 1080p – 75% podsvícení 10 hodin 43 minut Internet – 75% podsvícení 8 hodin 26 minuty Internet – 50% podsvícení 9 hodin 29 minut Maximální zatížení – 100% podsvícení 2 hodiny 5 minut Nabíjení 0 – 100% 1 hodina 45 minut Nabíjení 0 – 60% 49 minut

Výdrž je opravdu velmi slušná, obzvlášť, když vezmeme v úvahu, že zde máme výkonné čtyřjádro se slušnou grafikou a 67Wh akumulátor. Je vidět, že s novou generací procesorů Intel zapracoval na spotřebě energie a úsporných funkcích.

Softwarová výbava

Jedná se o prémiový notebook určený pro managery, takže ASUS použil operační systém Windows 10 ve verzi Pro, která je vhodná do korporátu. V předinstalovaných aplikacích samozřejmě nechybí MyASUS. V ní máte přehled o záruce, aktualizacích (softwaru, BIOSu a ovladačích), můžete provést diagnostiku hardwaru i softwaru, zažádat o zákaznickou podporu a další.

V aplikaci je dostupný i obchod AppDeals, kde najdete hrstku nástrojů. Zajímavější funkcí je Link to MyASUS. Ta slouží k propojení ASUS smartphonu s vaším počítačem. Poté můžete přijímat hovory a zprávy, sdílet mezi zařízeními soubory a webové odkazy, můžete si nechat zrcadlit obrazovku telefonu na počítač nebo rozšířit obrazovku počítače o displej smartphonu.

Vhod přijde i nastavení hardwaru, kdy je možné nastavit nabíjení baterie do 100, 80 nebo jen 60 %, otáčky ventilátoru (tři režimy, například v režimu tabletu nemusí běžet vůbec), barvy displeje a Tru2Life, což je technologie pro zlepšení kvality přehrávaného videa.

Co se mi úplně nelíbí, je nainstalované McAfee. Ten ASUS instaluje na všechny své notebooky a považuji jej za pekelně otravný. Nejen že pořád píše o nějakých hrozbách, které se ve skutečnosti nevyskytly, ale navíc vás pořád nutí ke koupi antiviru. Nejlepší je jej okamžitě odinstalovat.

Závěrečné hodnocení

ASUS ZenBook Flip S je prémiový konvertibilní notebook, který má dost co nabídnout. Prvně bych chtěl vyzdvihnout kvalitní 4K OLED panel, na který je radost se dívat. K jeho vlastnostem nemám mnoho výtek. V podstatě jen maximální jas by mohl být trochu vyšší. Také bych uvítal, kdyby byl matný, ale to je jen drobný nedostatek. Ocenil bych i hlasitější reproduktory, které ale na poměry ultrabooků hrají dobře.

Zpracování je prvotřídní a design elegantní, i když ostré hrany a rohy mě osobně příliš neoslovily, jiným se to naopak může zamlouvat. Zařízení 2v1 jsou hodně specifické. Mě osobně smysl dávají – použití notebooku jako tabletu se v mnoha situacích hodí, když jej zrovna jako tablet používat nechcete, stále to může být klasický notebook. Chválím za bohaté balení a rychlou nabíječku. Výdrž baterie také potěší a pracovní den s tímto notebookem jistě zvládnete.

Plusové body dávám i za pohodlnou klávesnici a prostorný touchpad s numerickým blokem. Portová výbava je dostatečná, i když někomu může scházet 3,5mm audio výstup nebo slot na karty. Intel Core 11. generace jsou výkonné čipy s výkonnou grafikou, a přesto jsou úsporné a příliš netopí. ZenBook Flip S mohu doporučit všem manažerům nebo grafikům, návrhářům apod., protože se jedná o stylový a špičkově vybavený konvertibil. Doporučená koncová cena pro český trh je v případě základní verze stanovena na 38 990 Kč včetně DPH.