Recenze Asus ROG Strix Scar 16: extrémní výkon nejen na cesty

Neskutečný výkon obstarává Nvidia GeForce RTX 4080 a Intel Core i9-13980HX

Potěší 240Hz displej, který využívá mini-LED podsvícení

Za prémiové technologie si nechá Asus pořádně zaplatit, cena přesahuje 80 tisíc Kč

Pokud jste náročný hráč a hledáte notebook, který vám umožní hrát nejnovější hry v nejlepší možné grafice kdekoliv a kdykoliv, rozhodně byste neměli minout extrémně výkonný herní notebook Asus ROG Strix Scar 16. Už jen kombinace grafické karty Nvidia GeForce RTX 4080 a procesoru Intel Core i9-13980HX jasně říká, že má zařízení ambice na úplně ty nejvyšší příčky. Vybaven je několika dalšími špičkovými technologiemi, což ve výsledku znamená také vysokou cenu. Obstojí tento herní Asus v recenzi?

Design a konstrukce

V nabídce herních notebooků patří ROG Strix Scar 16 k tomu kompaktnějšímu. Samozřejmě ale stále nejde o zařízení, které byste chtěli každý den nosit v batohu a neustále přenášet. Hmotnost 2,5 kilogramu není málo, příliš růžové to není i s 330W adaptérem, který přidá dalších 1,1 Kg. Na druhou stranu může být hůře, 18“ varianta tohoto notebooku je ještě o 700 gramů těžší. Naopak potěší rozměry 35,4 x 26,4 x 3,04 cm, které jsou téměř identické jako u modelu z minulého roku. Rozdíl je však v tom, že novinka nabízí o jeden palec větší displej.

Design je na poměry herních notebooků poměrně střídmý, teda pokud si odmyslíme RGB prvky, kterých je na stroji hned několik. V první řadě to je logo ROG na víku, pak několik LED pruhů v základně a samozřejmostí je plně osvětlená klávesnice. U té mimochodem nechybí české znaky. RGB se dá kompletně upravovat přes funkci Aura Sync. Nastavit jde například synchronizace s tapetou v PC či třeba příslušenstvím Asus jako jsou myši, sluchátka či klávesnice.

K dispozici je pouze jedna barevná kombinace, ve které převažuje šedá barva přecházející do černé a na několika místech vás naopak přivítá téměř průhledný plast. Ten částečně odhalí hliníkovou základnu. Že by mě to ale zrovna zaujalo se říct nedá, protože vidíte doslova jen prodírkovaný kus kovu. Mnohem více mi ale vadila matná povrchová úprava, která je magnetem na otisky, šmouhy a prach. Čištění přitom není zrovna jednoduché.

To je však jediná výtka ke zpracování a konstrukci. Vše perfektně slícuje, nic se příliš neprohýbá, zkrátka je v tomhle ohledu vidět, že Asus nešetřil. Samozřejmostí jsou kovové panty a vzhledem k vysoké hmotnosti hlavní části notebooku nedělá sebemenší problém otevření displeje jednou rukou. A to maximálně do 135°, čímž se řadí do standardu trhu, ale rozhodně bych si dokázal představit o pár stupňů více.

Potěší malé rámečky kolem zbrusu nového displeje. Oproti minulé generaci narostla velikost na 16 palců a změnil se poměr stran na 16:10. Netradiční je výstupek na vrchní straně, ve kterém se ukrývá webkamera. Naopak na spodní části jsou tři poměrně výrazné notifikační diody. Ty dokážou informovat i v případech, kdy je notebook zavřený.

Klávesnice a touchpad

Klávesnice se oproti minulým rokům téměř nezměnila. Stále se využívá opticko-mechanický systém, kterému se toho nedá moc vytknout. Funguje velice dobře na psaní a samozřejmě hraní. Bez problémů zaznamená několik stisků různých kláves zároveň, pokud to zrovna u vaší hry potřebujete. Velikostně jde o plnohodnotnou klávesnici, které chybí akorát numerická část. Zároveň ale nabízí několik kláves navíc jako třeba ovládání médií úplně na pravé straně nebo pět dodatečných tlačítek na vrchní straně.

Ty v základu slouží pro ovládání zvuku, rychlé přepínání mezi režimy notebooku nebo přístupu k Asus Armoury aplikaci. V nastavení si na ně však můžete navolit v podstatě libovolnou funkci, aplikaci či makro. RGB se dá nastavit u každé klávesy, k dispozici je mnoho efektů a tři úrovně podsvícení. K dokonalosti bych ještě uvítal čtečku otisků prstů například v zapínacím tlačítku podobně jako to Asus předvádí v Zenbook 14 OLED. Bohužel čtečka otisků chybí úplně.

Někoho by mohla překvapit absence numerické části, i když jde o 16palcový notebook. S trochou úsilí by se numerická klávesnice vešla, avšak Asus se rozhodl podobně jako u řady jiných svých notebooků vložit numerickou část do touchpadu. Aktivace probíhá v pravém horním rohu a bohužel se mi několikrát během testování stalo, že se aktivovala omylem, když jsem měl ruku položenou v blízkosti touchpadu. Samotné používání není zrovna ideální. Občas nereaguje dostatečně rychle, a navíc nemáte stoprocentní jistotu, že jste virtuální tlačítko zmáčkli. Dokázal bych si představit například vibrační odezvu.

Samotný touchpad je opravdu velký, stisknutí je pohodlné po téměř celé ploše. Trochu horší je to jen u horní strany. Prstem se po skleněném povrchu pohybuje bez větších problémů, což vede i k bezproblémovým gestům. Obecně tak jde o skvělý doplněk k myši, která je však u herního notebooku v podstatě povinností.

Displej s mini-LED podsvícením

Změn u displeje je poměrně hodně. Není to jen o odlišné velikosti a poměru stran. Největší novinkou je použití mini-LED podsvícení, kterou Asus ukryl pod značkou ROG Nebula HDR. Displeje v této kategorii musí splňovat určité parametry jako je vysoká obnovovací frekvence, nízká odezva, podpora technologie VRR nebo 100% pokrytí DCI-P3. S příchodem mini-LED je to však hlavně navýšení jasu až na hodnotu 1 100 nitů při přehrávání HDR obsahu. Lepšího kontrastního poměru a 10bitové barevné hloubky.

Testovaný model nabízí WQXGA rozlišení (2 560 x 1 600 px) a 240Hz obnovovací frekvenci. To jsou alespoň za mě ideální hodnoty pro 16palcový herní notebook. Jemnost je více než dostatečná, 4K rozlišení by zbytečně ubíralo velké množství výkonu za minimální rozdíl. Použití vyšší 360Hz frekvence by mohlo dávat smysl hlavně ve spojení s e-sport tituly. Výkonově na to rozhodně notebook má, avšak zde Asus rozhodl jít spíše směrem rozumu a něco málo ušetřit. Pro velkou většinu uživatelů je 240 Hz více než dost a pro těch pár dalších, kteří touží po nejvyšší možné frekvenci, má v nabídce stále starší modely s Full HD rozlišením a 360 Hz.

Na druhou stranu pořizovat starší model není zrovna moudré. Protože v novince je téměř excelentní displej. To, že perfektně funguje s hrami je samozřejmostí, skvělý je však také při přehrávání HDR obsahu, ať už jde o filmy nebo opět hraní her. Velice dobře poslouží u grafických pracích či editací videí, kde je potřeba přesné barevné podání.

Webkamera a reproduktory

Všimnout si můžete malého výstupku nad displejem, který v mnoha starších ROG noteboocích chyběl. Asus se v roce 2023 konečně rozhodl vrátit webkameru do nejvyšší řady herních notebooků. Kvalitou se ale řadí do podprůměru, ono už s HD rozlišením se nedají čekat zázraky. Na pracovní hovor nebo výuku poslouží, ale na nějaké profesionálnější využití jako je třeba streamování, se nehodí.

Reproduktory jsou celkem čtyři – dva jsou ve spodní části základny a dva pod displejem. Ke zvuku nemám žádné výhrady. Vzhledem k velikosti hrají velice dobře. Důležité je, že na maximální hlasitost dokážou zakrýt hluk ventilátorů při nastaveném Perfomance režimu (s Turbo režimem už mají problém). A dobré je, že při vysokých hlasitostech příliš netrpí kvalita. Obecně ale při hraní doporučuji sluchátka, která můžete připojit přes 3,5mm kombinovaný audio konektor. A to už jen kvůli tomu, abyste neslyšeli hluk z ventilátorů.

Hardware

Společně s novým displejem je právě extrémní výkon tím nejzajímavějším prvkem testovaného zařízení. Asus na český trh uvedl dvě různé varianty, které se liší grafickou kartou. Na výběr je RTX 4090 a RTX 4080. Na testování dorazila druhá jmenovaná verze, která je o pěkných 12 tisíc levnější a má stále výkonu na rozdávání. Obzvlášť to platí při hraní v nativním rozlišení.

Použitý procesor je Intel Core i9-13980HX, který doplňují dva 16 GB moduly DDR5 RAM. Frekvence paměti je 4 800 MHz, tedy vlastně úplný základ. Vzhledem k ceně bych čekal použití rychlejších pamětí. Alespoň potěší, že si případně můžete RAM lehce vyměnit. K dispozici je také jeden M.2 slot navíc například pro sekundární SSD. První slot je obsazen PCIe 4.0 SSD s následujícím rychlostmi:

V hlavní roli Intel Core i9 a DDR5 RAM

Alespoň ale u procesoru došlo na použití opravdu toho nejlepšího, co se dá najít na trhu. Jedná se o 24jádrový procesor. Osm z těchto jader je výkonných, zbytek pak úsporných. Maximální frekvence se může vyšplhat až na 5,6 GHz.

Bohužel to není jediná hodnota, která letí do neskutečných výšin. Podle Intelu může maximální spotřeba dosáhnout až na 157 wattů. Na takhle šílenou hodnotu jsem během testování nenarazil. Maximálně si při Turbo režimu ukrojil 125 wattů, v Perfomance režimu 116 wattů a v Silent režimu 100 wattů. Ve všech těchto případech šlo o benchmark. Během hraní jsou hodnoty menší, v průměru cca 80 wattů s občasným nárůstem nad 100W.

Grafická karta Nvidia GeForce RTX 4080

Nvidia GeForce RTX 4080 je momentálně druhá nejvýkonnější grafická karta na trhu. Lépe je na tom jenom výrazně dražší RTX 4090. Maximální spotřebu jsem naměřil 225 wattů, což je už docela na hraně s dodaným adaptérem. Dodat musím, že v tomto ohledu nedošlo k žádnému problému. Ono je to způsobeno i tím, že v průměru si grafická karta brala 150 wattů a hodnota výše byla opravdu raritní. A to ať už šlo o Perfomance nebo Turbo režim. V Silent režimu je poměrně přiškrcena díky limitu 55 wattů. Velice dobře se to dá vypozorovat v grafech, kde Silent režim výrazně propadá. Na nějaké starší hry ale může Silent režim posloužit dobře.

Bohužel jsem narazil na jev označovaný jako Coil Whine (kvílení cívek), které bylo ale naštěstí slyšitelné pouze při aktivním tichém režimu. V Perfomance či dokonce Turbo režimu už to naštěstí nebyl problém, protože ventilátory jsou mnohem hlasitější a zakryjí případný hluk z cívek.

Výkon a výsledky benchmarků

V benchmark programech probíhaly testy v Perfomance režimu, což je takový zlatý střed, který plnohodnotně využívá hardware, ale zároveň jej netlačí do žádných extrémů ať už z pohledu spotřeby, teplot nebo hluku. Od toho je zde Turbo režim. Ten byl otestován hlavně ve spojení s hrami, stejně jako úplný opak v podobě Silent režimu. Ten omezuje výkon, díky čemuž má notebook nižší teploty a je méně hlučný.

Tabulka benchmarků

Výsledky dopadly perfektně, ostatně kombinace nejvýkonnějšího procesoru a druhé nejvýkonnější grafické karty na trhu nemohla dopadnout jinak. Varianta s RTX 4090 nabídne ještě o několik procent lepší výkon, avšak je to na úkor vyšších teplot, většího hluku a samozřejmě ceny.

Disciplína Výsledek Geekbench – Single Core 2 278 bodů Geekbench – Multi Core 12 036 bodů Cinebench R23 – Single Core 2 072 bodů Cinebench R23 – Multi Core 25 884 bodů PCMark10 7 309 bodů 3DMark Time Spy 1 525 bodů Blender BMW 1:26 Blender Class 3:44

Nejprve zde máme výčet několika her na nejvyšší možné detaily, v nativním rozlišení a včetně aktivního RTX. V tomhle grafu nebylo v ani jednom případě aktivní DLSS, což docela zamávalo s čísly. V modré barvě jsou uvedené průměrné FPS, v oranžové pak 1% percentil. To se dá přeložit tak, že pouze 1 procento FPS bylo nižších než uvedená hodnota. Lépe to tak ukáže, jestli se hra zadrhává než třeba hodnota minimálního FPS, která se v minulosti hojně vyskytovala v recenzích.

Turbo vs Perfomance vs Silent

Cyberpunk 2077 a Hitman 3 byly dvě hry, na kterých se dá velice dobře ukázat rozdíl v jednotlivých defaultních režimech, které Asus přichystal. Zároveň to skvěle ukazuje sílu technologie DLSS, která v podstatě z nehratelných 17 FPS v Silent režimu dokáže vykouzlit neskutečných 105 FPS. Vděčný mu budete hlavně v případech, kdy nechcete rušit okolí v Perfomance či Turbo režimech. Téměř v tichu si tak budete moct zahrát i novější hry na nejvyšší detaily.

Zároveň se dá vysledovat, že rozdíly mezi Perfomance a Turbo režimem nejsou tak velké. V některých případech si dokonce Turbo režimem uškodíte. Důvodem je mírný throttling. Navíc výrazně větší hluk z ventilátorů za to rozhodně nestojí. Mimo testování už jsem tak používal hlavně Perfomance nebo Silent režimy.

DLSS vs DLSS 3.0

Grafické karty řady RTX 4000 přišly s několika novými funkcemi, nejvíce se však pravděpodobně mluví o DLSS 3.0. A to hlavně z pohledu masivního nárustu FPS.

Má to být však vykoupeno vyšší odezvou a nepěknými artefakty. Takové byly alespoň diskuse a zkušenosti majitelů desktopových karet Nvidia. Popravdě jsem si během hraní ničeho negativního nevšiml. Rozhodně v tom hraje roli menší velikost displeje, která pomáhá schovat různé nepřesnosti ve výpočtu, zrnitý obraz, artefakty atd. Větší obavy jsem měl z odezvy. Konkrétně jsem zkoušel Battlefield 2042 ale absolutně jsem nebyl schopný poznat rozdíl v odezvě. Naopak jsem ihned poznal o několik desítek vyšší počet FPS, což pozitivně ovlivní zážitek. Škoda jen, že podpora DLSS 3.0 je u her stále mizivá.

Chlazení a hluk

Asus ROG Strix Scar 16 má kompletně nový systém chlazení, což bylo asi potřeba. Stačí se totiž podívat na velikost desktopových karet řady RTX 4000. Je vůbec zázrak, že vůbec takovou kartu dokázali inženýři vměstnat do tak malého zařízení, aniž by byl výrazně omezen výkon.

Docela překvapí, že horký vzduch proudí ven ze tří stran, uvnitř se nachází rovněž tři ventilátory. Působivá je zadní strana, která po téměř celé délce ukrývá žebrování chladiče. Docela dobře by testovaný notebook mohl sloužit také jako hodně drahý přenosný přímotop. Odvod tepla je totiž ukázkový, a i když uvnitř notebooku jsou vysoké teploty, tak na dotyk není nic příliš horké a už vůbec se nedostanete blízko k teplotám, které vás můžou popálit. Teplo krásně odchází do stran a za notebook.

Intel Core i9 není zrovna úsporný procesor. V polovině testovaných her a benchmarků došlo k mírnému throttlingu, teploty dosahovaly na hodnotu 99°C. Záhy na to přijde krátkodobé snížení frekvence a po chvíli poklesne i teplota. Průměrná hodnota v Perfomance a Turbo režimu byla identická – 86°C. V Silent režimu jsem maximálně naměřil 92°C, průměrně pak 80°C.

Teploty to nejsou rozhodně nízké, ale vzhledem k extrémnímu výkonu a poměrně malé velikosti zařízení je to pochopitelné. Throttling byl opravdu malý, reálně mě během testování v podstatě neomezoval. Nestávalo se, že by třeba hry byly nehratelné, nebo snížení FPS bylo tak časté, aby bylo třeba to řešit.

Chlazení grafické karty na rozdíl od procesoru zvládl Asus na jedničku. Maximální teplota byla 95°C, avšak velkou většinu času se pohybovala v rozmezí 75 – 80°C. V Silent režimu pak 70°C. Při hraní z baterie pak teplota nepřesáhne 60°C.

Při prvním spuštění hry mě nemile překvapil hluk notebooku. Začal jsem totiž rovnou Turbo režimem, tedy papírově nejvýkonnějším režimem, ale také nejhlučnějším. Popsat se to dá asi tak, jak kdybyste si na stůl před sebe položili zapnutý robotický vysavač. Vím to z jednoho důvodu, přesně to jsem vyzkoušel. Měřil jsem sice jen mobilem a ne hlukoměrem, ale v obou případech ukázala aplikace zhruba stejné výsledky. V Turbo režimu se bez sluchátek neobejdete, pokud chcete slyšet i něco ze hry. Zároveň vám vaše okolí příliš nepoděkuje.

Standardní Perfomance režim je na tom lépe, i když také dokáže ventilátory pořádně roztočit až je to nepříjemné a kazí to zážitek z hraní. I zde jsem většinu času hrál se sluchátky. Silent režim je naopak opravdu tichý, v malé zátěži dokonce kompletně vypíná ventilátory. Je to ale vykoupeno nízkým výkonem.

Konektivita a systém

Pravá strana je poměrně chudobná. Menší žebrování chladiče doplňují pouze dva USB-A konektory. Na levé straně je identické žebrování, ale zbytek už je naštěstí mnohem lepší. V první řadě je to napájecí konektor, ethernet, HDMI 2.1, dvakrát USB-C a kombinovaný 3,5mm audio jack. Pro nabíjení můžete využít také USB-C konektory, přímo s hraním náročnějších her na RTX 4080 však nepočítejte. K tomu musíte mít připojený standardní 330W adaptér. Dále notebook podporuje Wi-Fi 6E a také Bluetooth 5.2. Uvítal bych čtečku paměťových karet, třeba zrovna na pravé straně, kde se toho moc nenachází.

Rovnou je již předinstalován Windows 11 a v něm naleznete pár Asus aplikací a bohužel také McAfee antivirus, který se dá jednoduše odinstalovat. Pro nastavení a ovládání funkcí se používá MyAsus a také Armoury Crate. V první jmenované aplikaci můžete nastavit obecné věci jako je šířka pásma či třeba režimy baterie. Hlavní aplikací je však Armoury Crate, ve které v první řadě nastavujete vše kolem RGB, zvuku, GPU a CPU.

Kromě tří základních režimu si můžete nakonfigurovat úplně vlastní, ve kterém se dá upravit křivka ventilátorů, maximální spotřeba, teplota a třeba také možnost vypnout jednotlivá jádra CPU.

Výdrž a nabíjení

Od výdrže baterie jsem toho příliš nečekal, a stejně přišlo zklamání. U hraní her počítejte s necelou hodinou. Konkrétně v Perfomance režimu jsem se dostal na 50 minut, v Silent režimu na 57 minut. Turbo režim není dostupný a je nutné podotknout, že samotný výkon je extrémně omezen. Zatímco Last Epoch jsem hrál normálně ve 130 FPS, na baterii to bylo pod 50 snímků. Battlefield 2042 fungoval normálně přes 110 FPS, na baterii to klesalo pod 20 snímků.

Bohužel jako pracovní nástroj na cesty také není zrovna vhodný. Kombinace Wordu a několika oken v prohlížeči vyšťavila baterii za necelé 3 hodiny. Ve všech případech byl nastaven jas na 75 procent a byla aktivní Wi-Fi s Bluetooth. K nabíjení není moc co dodat, snad jen to, že nemůžete mít méně jak čtyři procenta baterie. Poté se ihned notebook vypíná.

Naměřená rychlost nabíjení 330W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 27 minut 48 minut 101 minut

Závěrečně hodnocení

Asus ROG Strix Scar 16 je extrém ve všech směrech. Za brutální výkon si musíte hodně připlatit. S cenou 84 490 Kč s DPH se řadí k těm dražším notebookům na trhu. Na druhou stranu konkurenční herní notebooky s RTX4080 mají za identickou či vyšší cenu horší řadu procesoru. To je docela překvapivé, protože obecně řada ROG patří v různých segmentech obecně k těm nejdražším. Navíc má Asus v rukávu trumf v podobě výborného displeje s mini-LED podsvícením, který u konkurence nenaleznete.

Mezi plusy se dá zařadit výborná konstrukce, skvělá klávesnice a povedené chlazení, které ve většině případů uchladí procesor i grafiku. Bez mírného throttlingu se to neobejde, ale popravdě jsem to čekal horší. Potěší návrat webkamery, bohužel její kvalita je tristní.

Notebooku by neuškodila čtečka otisků prstů, možnost vložení paměťových karet nebo menší hlučnost ventilátorů v zátěži. Naopak v Silent režimu je dost možné, že uslyšíte cívku. Fanouškem numerické klávesnice v touchpadu zrovna nejsem a matné povrchové úpravy, která je magnetem na otisky a šmouhy také ne. Mezi minusy se vzhledem k brutální výbavě musí zařadit horší výdrž baterie.

Na výrazné problémy jsem však během testování nenarazil. Rozhodně se tak dá tento Asus doporučit. Pokud hledáte extrémně výkonný notebook na hraní nejnovějších her na nejvyšší detaily, chybu s ROG Strix 16 neuděláte. Musíte však zkousnout vysokou cenu.

Asus ROG Strix Scar 16 9 Design a konstrukce 9.3/10

















Hardwarová výbava 9.8/10

















Výdrž akumulátoru 7.9/10

















Konektivita 8.6/10

















Kvalita displeje 9.4/10

















Vstupní zařízení 8.9/10

















Klady extrémní výkon

skvělý mini-LED displej

výborné zpracování

příjemná klávesnice

povedené chlazení

návrat webkamery Zápory slabá výdrž na baterii

mírný throttling CPU

coil whine (kvílení cívky)

chybí čtečka otisků prstů

předinstalovaný antivirus McAfee

kvalita webkamery

vysoká cena Koupit Asus ROG Strix Scar 16