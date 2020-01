Realme X50 nabídne 5G a 120Hz displej za sympatické peníze. Známe kompletní specifikaci

Značka Realme, která patří čínskému gigantovi Oppo, se chystá v příštím týdnu odhalit smartphone Realme X50. Má se jednat o telefon, který se bude podbízet velmi slušnou výbavou, a přitom zřejmě nebude stát tolik, co běžné vlajkové modely. Jaké návnady na zákazníky Realme chystá?

Realme X50: vyšší střední třída s několika TOP funkcemi

Podle tabulky specifikací, která se objevila na čínských sítích, bude Realme X50 disponovat 6,67“ displejem s rozlišením Full HD+. Má se jednat o LCD panel od JDI, jehož hlavním benefitem má být obnovovací frekvence 120 Hz. Realme nebude experimentovat se čtečkou otisků prstů zabudovanou přímo do displeje, ale umístí tento prvek na boční stranu. Do displeje ale umístí selfie kamerku, a to hned se dvěma čočkami v oválném výřezu. Hlavní snímač ponese rozlišení 32 megapixelů, sekundární ultraširokoúhlá kamerka bude mít rozlišení 8 megapixelů.





Ještě více snímačů najdeme na zadní straně, konkrétně se bude jednat o následující konfiguraci:

Primární kamera s rozlišením 64Mpx a elektronickou stabilizací

Ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a „extrémní“ obrazovou stabilizací

13Mpx kamerka s 5× hybridním přiblížením

2Mpx makrofotoaparát

Levnější čipset a rychlé dobíjení

Úsporu Realme bude hledat v použitém čipsetu, kterým bude nedávno představený Qualcomm Snapdragon 765G. Ten má nabídnout velmi vysoký výkon a také podporu sítí 5G. Čipset bude spárovaný s 6 nebo 8 GB RAM, vnitřní úložiště pak bude na výběr v kapacitách 128 nebo 256 GB. Realme X50 již zaregistroval ve své databázi benchmark Geekbench a odhalil přítomnost nejnovějšího Androidu 10.

Realme je také přeborníkem v rychlém dobíjení, u modelu X50 však bude zřejmě slabší než u aktuálního modelu X2 – tabulka specifikací uvádí kapacitu akumulátoru 4 500 mAh a maximální dobíjecí výkon 30 Wattů. Čínská firma si nicméně v minulých dnech zaregistrovala ochrannou známku na technologii SuperDart, díky které bude možné zprostředkovat výrazně vyšší výkon, údajně okolo 100 Wattů.

Nabíjení bude probíhat USB-C konektorem, chybět ale nemá ani sluchátkový jack.

Tělo z plastu, skla a kovu

Tělo Realme X50 má být „slepencem“ tří různých materiálů – displej bude chránit sklo Gorilla Glass 5, záda budou polykarbonátová, rámečky kovové. Telefon má mít v pase 8,7 mm a má poskytnout základní ochranu P2i.

Realme X50 přijde na trh v několika variantách, čínská značka si nechala například zaregistrovat ochrannou známku Realme X50 Youth; odlišnosti proti základnímu modelu ale neznáme. Rodina telefonů Realme X50 bude odhalena 7. ledna.