Realme od Applu okopíruje dynamický ostrov. Takhle bude vypadat

S efektivním využitím výřezu pro selfie fotoaparát si lámala hlavu řada výrobců chytrých telefonů, nicméně až Apple v loňském roce všem vypálil rybník a představil Dynamický ostrov – poměrně jednoduchý a elegantní způsob, jak softwarově zakomponovat neestetický výřez pro nezbytné senzory do systému. Jak už bývá tradicí, konkurence se začala předhánět v tom, kdo toto řešení napodobí nejdříve.

Inspirovat se Dynamickým ostrovem se nyní rozhodlo Realme, alespoň podle známého leakera OnLeaks. Ten totiž na svém Twitteru zveřejnil krátké video, na kterém je vidět podobná funkce jako v případě Applu, akorát v podání čínského výrobce. Původně se informace o Mini Capsule, jak by se měla nápodoba Dynamického ostrova jmenovat, objevila na serveru Smartprix.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future…😵‍💫

So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action…😏

Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023