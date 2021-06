Realme má s podporou 5G velké plány. Do konce roku 2022 chce mít v portfoliu 20 telefonů s rychlými daty

Čínská značka Realme se na náš trh vrhla jako uragán a narušila dlouho budované pozice Xiaomi ve střední a nižší třídě. Telefony jako Realme 7 5G či Realme 8 5G jsou ukázkou toho, že při správném nastavení poměru cena/výkon lze ohrozit i ty nejvýznamnější hráče na trhu. Nyní se chce Realme naplno pustit do budování portfolia podporujícího sítě 5. generace.

Společnost Realme na summitu o globální dostupnosti 5G potvrdila cíl stát se hlavním popularizátorem a propagátorem technologie 5G v mobilních telefonech. Zatímco v roce 2020 značka představila napříč 21 trhy 14 zařízení s podporou 5G, což činí asi 40 procent všech produktů, do roku 2022 jich má být přes 20 a Realme chce zároveň zvýšit poměr těchto produktů na 70 procent. Dalším cílem je představit 5G telefon s cenou pod 100 dolarů (cca 2 100 korun), což ještě více zpřístupní tuto technologii uživatelům po celém světě.

„Od našeho prvního 5G modelu, kterým bylo Realme X50, zkoumáme nové koncepty a technické inovace, abychom uživatelům přinesli štíhlejší a designově bohatší 5G telefony s vysokým výkonem. Věříme, že hlavním úkolem Realme v přicházející éře 5G je naslouchat potřebám uživatelů a zasloužit se o rychlejší přijetí této technologie, a budeme tvrdě pracovat na tom, abychom spolu s našimi partnery vybudovali robustní 5G ekosystém,“ řekl Madhav Sheth, CEO Realme v Evropě a Indii.

Realme plánuje letos podpořit globální přijetí 5G produktů otevřením sedmi výzkumných a vývojových center po celém světě. Aktuálně společnost napíná 90 % své výzkumné kapacity právě tímto směrem a během příštích dvou let hodlá investovat 300 milionů dolarů do dalšího rozvoje a popularizace 5G.

„V Realme jsme přesvědčeni, že 5G je technologií pro mladou generaci, která je zvyklá se pohybovat a vyjadřovat na internetu a komunikovat mimo ‚fyzický svět‘. Proto se snažíme mladým naslouchat, zjistit, co od 5G očekávají, a zapojit je do vytváření co nejlepší uživatelské zkušenosti. Od posílení pozice mladých si slibujeme, že pro 5G získají i další uživatele,“ dodává Johnny Chen, Brand Director Realme.