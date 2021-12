Realme GT 2 Pro: první smartphone s fotoaparátem ukrytým pod displejem?

Realme GT 2 Pro má být vlajkovou lodí této čínské značky. Jeho nadcházející představení provázejí různé úniky informací i obrázků. Nedávno jsme se dozvěděli i většinu zásadních parametrů. Nyní se na internetu šíří snímek přední strany tohoto smartphonu.

Hned na první pohled zaujme displej roztažený do všech stran bez jakéhokoliv výřezu nebo otvoru pro přední kameru. Ta je podle všeho skryta pod displejem. Další čínský výrobce Oppo na této technologii pracuje už několik let, nyní to ale vypadá, že první s ní přijde právě Realme.

Z jedné fotografie zatím těžko soudit. Na první pohled ale kamera není vidět. Podle zdroje budou v nabídce dvě varianty tohoto telefonu a pouze jedna z nich bude novou technologií disponovat. Představení GT 2 Pro bychom se měli dočkat již zítra, takže další informace na sebe nenechají dlouho čekat. Do prodeje půjde na začátku příštího roku s cenou okolo 17 000 Kč s DPH.