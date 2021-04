Realme 8 Pro se 108Mpx fotoaparátem a dvěma unikátními režimy: jak fotí a nahrává video?

Značka Realme dnes na českém trhu začala oficiálně prodávat dva nové smartphony řady Realme 8. Kromě základního modelu, který zaujme velmi zajímavým poměrem ceny a výkon (a to především v rámci předobjednávek, kdy je ještě o 500 Kč levnější), jsme se dočkali i představení Realme 8 Pro, jehož hlavním lákadlem má být 108Mpx fotoaparát.

Realme 8 Pro už v redakci testujeme a zítra vám nabídneme podrobnou recenzi. V dnešním článku se zaměříme na fotoaparát(y) a dva unikátní režimy, které tato novinka nabízí. S objektivy výrobce rozhodně nešetřil a na těle jich najdeme hned pět:

hlavní objektiv: 108Mpx Samsung GM2 senzor, f/1.88, PDAF ostření, bez OIS

108Mpx Samsung GM2 senzor, f/1.88, PDAF ostření, bez OIS širokoúhlý objektiv: 8 Mpx, zorné pole 109°, světelnost f/2.25

8 Mpx, zorné pole 109°, světelnost f/2.25 makro objektiv: 2 MPpx, světelnost f/2.4, minimální vzdálenost objektu 4 cm

2 MPpx, světelnost f/2.4, minimální vzdálenost objektu 4 cm černobílý objektiv: 2 Mpx, světelnost f/2.4

2 Mpx, světelnost f/2.4 přední objektiv: 16 Mpx a opět světelnost f/2.4

108Mpx fotoaparát nabízí trojnásobný zoom a díky technologii 9-in-1 Pixel Binning (sdružování okolních pixelů) slibuje lepší výsledky především za horších světelných podmínek. Klasické fotografie snímané hlavním objektivem je možné oživit pomocí AI módu, jinak jsou ale barvy věrné a odpovídají realitě.

Za běžného denního světla jsou výsledky z hlavního objektivu velmi kvalitní a ani v noci nejsou vůbec špatné a nabízí se i využití Nočního režimu. Pokud chcete, můžete samozřejmě fotit na plných 108Mpx – pro tyto potřeby je v aplikaci připraven speciální režim. Fotografie v takto vysokém rozlišení (12000 x 9000 px) má velikost v rozmezí od 20 do 60 MB (podle typu scény). Snímky v tomto rozlišení využijete třeba při tvorbě fotografií, které si následně budete chtít pověsit na zeď, nebo při vytváření výřezů.

Tři ukázkové fotografie v plném 108Mpx rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde (jde o první tři snímky v galerii). V normálním režimu focení telefon snímky ukládá v 12Mpx rozlišení (4000 x 3000 px).

Širokoúhlý objektiv při horším světle pochopitelně na kvalitě ztrácí, ve dne je ale ve své cenové kategorii dostačující. Trojnásobný zoom funguje tak, že objektiv sejme osm 12Mpx snímků, z kterých následně složí výsledný obraz a aplikuje na něj specifický algoritmus pro úpravu jasu. Tato metoda v případě Realme 8 Pro nahrazuje teleobjektiv a musím uznat, že výsledky nejsou vůbec špatné, o čemž se můžete přesvědčit z přiložených snímků.

2Mpx makro kamerka je na telefonu naprosto k ničemu a jde spíše o marketingové lákadlo. Fotografie s rozlišením 1600 x 1200 px nemůže slibovat žádné zázraky a realita to jen potvrzuje. Makro snímky, které lze pořizovat ze vzdálenosti okolo 4 cm, mají vybledlé barvy a minimální ostrost. Ve výsledku tak snímky vypadají zhruba tak, jako byste je fotili telefonem v roce 2013. Výbavu uzavírá 2Mpx černobílý senzor, který slouží pro vylepšování fotografií při focení v portrétovém režimu.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Tilt-shift: vítejte ve světě miniatur

Jednou ze zajímavých novinek je tzv. Tilt-shift režim, který vytváří dojem miniatur. U focení i nahrávání videa lze vytvořit rozmazané přechody, přičemž sledované objekty ve středu záběru lépe vyniknou a vzniká záběr, který u běžných fotoaparátů vytvoříte pouze pomocí speciálních objektivů. Realme 8 Pro podobný efekt simuluje softwarově.

Realme 8 Pro: Tilt-Shift video (Full HD, 30 fps)

Výsledek nemusí být špatný, je však potřeba danému záběru věnovat nějaký čas, najít si vhodné místo ve větší vzdálenosti od snímaného objektu a vhodně nastavit přechody. Poté může vzniknout velice povedené video nebo fotografie.

Naopak při zabírání objektů v blízkosti tento režim příliš dobře nefunguje. Ukázky různých scén najdete v přiloženém videu, ze kterého je patrné, že tenhle režim má opravdu smysl používat spíše na vzdálenější objekty.

Noční režim a Hvězdná obloha

Realme 8 Pro fotí velice slušně i v noci. V porovnání s některými ostatními smartphony tady nedochází k až tak silnému umělému přesvětlení nočních fotek a snímky tak neztrácejí na realističnosti.

Navíc lze aktivovat speciální režim Noční scéna, kdy se během několika vteřin pořídí několik snímků s rozdílnou expozicí, které software následně složí do výsledné fotografie. Na pohybující objekty to samozřejmě vhodné není, na statický záběr noční ulice ale rozhodně ano.

Kromě kvalitního nočního režimu umí telefon i zajímavý režim Hvězdy. V tomto režimu je možné fotit noční oblohu a nebo natáčet time-lapse videa noční oblohy. Tady je opět potřeba trochu trpělivosti s nastavením správného úhlu snímače a také je nutné počítat s tím, že snímání time-lapse videa nějakou dobu trvá.

Starry Time-Lapse Video - realme 8 Pro

I když jsme režim zkoušeli po několik večerů, příroda nám nepřála a záběry vždy kazila poměrně výrazná oblačnost. Ideální je tento režim používat například v přírodě bez světelného znečištění a samozřejmě za jasného počasí. Jak takový záběr v ideálních podmínkách může vypadat, ukazuje alespoň oficiální video od Realme.

Záznam videa

Video je možné snímat v kvalitě HD, Full HD i 4K. V režimu 4K/30 fps už ale není možné využívat širokoúhlý objektiv. To nelze ani u nižších rozlišení s vyšší frekvencí 60 snímků za vteřinu. U nastavení kvality videa bych ocenil nějaká jednoduchá tlačítka přímo mezi hlavními ovládacími prvky. Nyní je při změně kvality videa potřeba vstupovat do nastavení a proces je to zbytečně zdlouhavý.

Co se týče elektronické stabilizace obrazu, je možné volit mezi Ultra stabilní a Max ultra stabilní. Ačkoliv zásadní rozdíl mezi oběma módy nevidím, stabilizace jako taková funguje u videa dobře a i za chůze lze docílit hezkých videí.

Realme 8 Pro: camera test (4K, 30 fps)

Celkově je možné fotoaparát i kvalitu videa hodnotit pozitivně, a to především při přihlédnutí k cenové hladině, v které se nový Realme 8 Pro pohybuje. Ačkoliv některé vlajkové lodě určitě budou fotit lépe, v dané cenové kategorii patrně o moc lepší fotografickou výbavu neseženete.

Realme 8 Pro se na českém trhu začíná prodávat od dnešního dne. Doporučená koncová cena byla stanovena na 7 999 Kč, nicméně do 20. dubna můžete v rámci early-bird akce využít slevového kódu „REALME8“, který výslednou cenu sníží na 7 499 Kč včetně DPH. Telefon můžete zakoupit například v e-shopu našeho partnera MP.cz.

Ve spolupráci s českým zastoupením Realme jsme pro vás připravili soutěž právě o smartphone Realme 8 Pro. Večer se dozvíte více, tak nás nezapomeňte sledovat.