Razer to rozjel ve velkém! Představil špičkové notebooky, kapesní konzoli a povedený soundbar

Dvojice notebooků Blade 16 a 18 zaplní díru v portfoliu Razeru

Handheld se inspiroval u Nintenda Switch, spoléhat bude především na streamované hraní

Soundbar nabídne prostorový zvuk, který PC hráči jistě ocení

Patrně každý hráč jistě dobře zná firmu Razer. Ta se specializuje především na výrobu herních zařízení či příslušenství a dobré jméno si udělala především svým nadčasovým designem a kvalitními produkty. Na veletrh CES do Las Vegas si přivezla stánek plný zajímavých zařízení, mezi nimiž nechybí například dvojice notebooků, kapesní konzole s Androidem či stylový soundbar s RGB podsvícením.

Razer Blade 16 a 18

Dvojice nových laptopů doplní dříve představené 15″ a 17″ varianty. 16“ a 18“ notebooky Blade nabídnou procesory Core i9 HX, které Intel představil před pár dny. Chybět nebude ani grafika z řady Nvidia RTX 40, RAM typu DDR5 o taktu 5 600 MHz, kterou půjde rozšířit, či technologie chlazení s pomocí výparníkové komory, to vše v hliníkovém těle.

Šestnáctipalcová varianta nabídne mini-LED panel s HDR, maximálním jasem 1 000 nitů, odezvou méně než 3 ms a možností nastavení dvou režimů – herního a tvůrčího. Herní se musí spolehnout na Full HD+ rozlišení, avšak namísto toho může využít až 240Hz obnovovací frekvenci. Tvůrčí režim naproti tomu operuje s rozlišením UHD+, avšak obnovovací frekvence je „pouze“ 120 Hz.

Osmnáctipalcová verze je dosud největším notebookem, který Razer vyrobil. Jeho panel disponuje rozlišením QHD+ a obnovovací frekvencí 240 Hz. Dále může zájemcům nabídnout například 5Mpx selfie kameru, 6 reproduktorů s certifikací THX spatial audio, upgradovatelné vnitřnosti či velmi efektivní chlazení.

Razer Edge 5G

Nintendo Switch způsobilo v oblasti herních konzolí malou revoluci. Do jeho představení se zdálo, že jsou přenosné konzole na vymření, avšak nyní se s nimi roztrhl pytel. Ani Razer nechtěl zůstat pozadu a na CES představil konkurenta jménem Edge 5G. Ten se může pochlubit 6,8“ OLED panelem s rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz, 8 GB RAM, úložištěm 128 GB, dvojicí ovladačů Kishi V2 Pro, konektivitou Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6E, podporou 5G či baterií o kapacitě 5 000 mAh.

Jako operační systém Razer zvolil Android 12, což do značné míry limituje výběr nativních her. Na druhou stranu se nezapomnělo na podporou Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now a Steam Link, takže do Google Play nemusíte prakticky vůbec zavítat.

Razer Leviathan V2 Pro

Razer už nějaký ten pátek nevyrábí pouze herní příslušenství, ale například také audio techniku. Jeho poslední počin s názvem Leviathan V2 Pro vznikl ve spolupráci s THX a Audioscenic. Díky nim nabídne 3D prostorový zvuk, který pro správné zacílení využívá umělou inteligenci. Ta díky zabudované infračervené kameře neustále sleduje vaší pozici a na základě toho průběžně upravuje směr zvuku pro lepší zážitek.

Samozřejmost představuje také ikonické podsvícení Chroma RGB, které nabídne celou řadu světelných efektů napříč 30 světelnými zónami. Kromě propojení skrze Bluetooth 5.0 lze pro propojení s PC využít také USB-C a nechybí ani 3,5mm audio jack pro sluchátka. Druhý je pak určen pro připojení subwooferu. Bohužel chybí HDMI.

Cena a dostupnost

V případě notebooků Razer Blade nebylo zmíněna konkrétní datum uvedení na trh, nicméně počítá se s nimi v prvním kvartále letošního roku. Cena menšího Blade 16 bude začínat na 2 700 dolarech (cca 76 tisíc Kč s DPH), zatímco větší Blade 18 se svou cenou začíná na 2 900 dolarech (cca 81 600 Kč s DPH).

Handheld Razer Edge 5G půjde do prodeje už 26. ledna za cenu 360 dolarů (cca 10 100 Kč s DPH) v případě Wi-Fi verze, kdežto za 5G variantu si budete muset připlatit, neboť její cena činí 600 dolarů (cca 17 tisíc Kč s DPH). Soundbar Razer Leviathan V2 Pro půjde do prodeje za 400 dolarů (cca 11 200 Kč s DPH), a to už v únoru letošního roku.