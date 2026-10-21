Řada Oppo Find X10 v prodeji: známe české ceny, ušetřit teď můžete až 6 000 Kč

- Find X10 Pro Max má tři 200Mpx fotoaparáty, základní Find X10 dostal dva
- Oba telefony nabídnou 144Hz OLED displej a podporují 80W kabelové i 50W bezdrátové nabíjení
- V Česku je koupíte od dnešního dne – Find X10 startuje na 32 990 Kč, X10 Pro Max dokonce na 44 990 Kč
- Na oba modely ale můžete využít slevu ve výši 6 000 Kč, k Pro Max dostanete zdarma hodinky v hodnotě 4 490 Kč
Oppo dnes na český trhu uvedlo telefony Find X10 a Find X10 Pro Max. Evropská premiéra novinek proběhla na ostrově Mallorca, kam dostala pozvánku i naše redakce. Nejvybavenější Oppo Find X10 Pro Max už navíc v redakci několik týdnů testujeme a máme pro vás připravenou jeho podrobnou recenzi.
Největší pozornost výrobce tradičně věnoval fotoaparátům vyvinutým ve spolupráci s Hasselbladem, změny se ale týkají i zpracování obrazu. Výrobce slibuje méně agresivní doostřování a přirozenější zacházení se světlem a stíny, což mohu potvrdit i z našeho testování. Oba modely se liší nejen velikostí, ale také fotografickou výbavou a použitým procesorem. Ceny jsou ale letos hodně sebevědomé, zvláště v kontrastu s agresivní cenovou politikou, kterou Oppo na našem trhu nasadilo pro model Find X9 Pro (recenze).
Tři 200Mpx fotoaparáty pro Pro Max
Dražší Find X10 Pro Max používá rozlišení 200 Mpx u všech tří zadních fotoaparátů. Hlavní modul má snímač ISOCELL HPC formátu 1/1,28″ s technologií DeepPix. Podle Oppa dosahuje dynamického rozsahu až 17 expozičních stupňů, což má pomoci zachovat detaily ve světlých i tmavých částech záběru, například při fotografování portrétů v protisvětle.
Ultraširokoúhlý fotoaparát dostal snímač formátu 1/1,56″ a objektiv se záběrem 124° a automatickým ostřením. Ve srovnání s předchozí generací má podle výrobce zachytit dvojnásobek světla. Trojici doplňuje teleobjektiv se světelností f/2.1 a minimální zaostřovací vzdáleností 10 cm.
Základní Find X10 nabízí dva 200Mpx fotoaparáty, hlavní a teleobjektiv. Rozlišení jeho dalšího zadního fotoaparátu Oppo v oznámených parametrech neupřesňuje. K oběma telefonům lze připojit telekonvertor Oppo Hasselblad s 3,28násobným optickým přiblížením. Jeho standardní cena je velmi sebevědomých 13 990 Kč, nicméně nyní jej výrobce nabízí v akci za 9 990 Kč. Stále je to ale dle mého cena hodně přemrštěná.
Samotné rozlišení ovšem tvoří jen část fotografické výbavy. Zpracování snímků obstarává LUMO True Image Engine, který má omezovat nadměrné doostřování, potlačování šumu i doplňování detailů umělou inteligencí. Oppo také slibuje, že software nebude plošně zesvětlovat všechny části fotografie a lépe zachová původní atmosféru scény. Jde o deklarovaný přístup výrobce, jehož výsledky bude potřeba posoudit na skutečných snímcích.
S věrnějším podáním barev má pomáhat nová kamera True Color. Zachycuje multispektrální informace o okolním osvětlení, které systém využívá zejména ve scénách s různými zdroji světla.
Model Pro Max a dvě varianty fotomodulu
A ještě jedna zajímavost – Oppo Find X10 Pro Max je dostupný ve dvou barvách – tmavší Titanium Grey a světlé Luna White. Obě barevné varianty se od sebe liší nepatrně jiným designem fotomodulu. Na to je potřeba dát pozor při pořizování sady s telekonvertorem, jelikož ta určená pro světlou verzi nebude pasovat na tmavou a opačně. Jak si můžete všimnout z přiložené fotografie, tmavá verze má okolo fotomodulu navíc plastový obdélník se zakulacenými rohy, světlá verze nic takového nemá.
Video v 8K a větší volnost při ořezu
Find X10 Pro Max zvládá na všech třech zadních 200Mpx fotoaparátech video ve 4K při 60 i 120 fps a v 8K při 30 snímcích za sekundu. Základní Find X10 podporuje 4K při 60 fps na všech zadních fotoaparátech, vyšší režimy 4K při 120 snímcích a 8K při 30 snímcích jsou vyhrazené hlavnímu fotoaparátu a teleobjektivu.
Oba modely podporují Dolby Vision a záznam O-Log2 s certifikací ACES pro následné zpracování barev. Oppo také poprvé přidává systém Open Gate Capture, tedy záznam využívající celou plochu snímače. Tvůrci tak získají větší prostor pro pozdější ořez a úpravu kompozice do různých poměrů stran.
Dvě velikosti displeje a rozdílné procesory
Menší Find X10 má 6,59″ displej, zatímco Pro Max nabízí úhlopříčku 6,78″. V obou případech jde o OLED panel s technologií LTPO, adaptivní obnovovací frekvencí až 144 Hz, podporou Dolby Vision a deklarovaným špičkovým jasem 3 600 nitů. Displeje podporují také barevný prostor BT.2020, který je širší než DCI-P3. Konkrétní procento jeho pokrytí však výrobce neuvádí.
Uvnitř Find X10 pracuje 3nm čip MediaTek Dimensity 9600M. Pro Max používá 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro a oba modely odvádějí teplo pomocí parní komory. Telefony běží na ColorOS 17, jehož součástí jsou také funkce AI Mind Pilot, AI Photo Agent a AI Call Guard. V útrobách najdete křemíkovo-uhlíkovou baterii s velmi vysokou kapacitou 7 150 mAh. Shodná je podpora kabelového nabíjení Supervooc s výkonem 80 W a bezdrátového Airvooc s výkonem 50 W.
Konstrukce využívá jednodílné sklo plynule přecházející do modulu fotoaparátů. Oba telefony mají deklarovanou odolnost proti vodě a prachu podle IP66, IP68 a IP69 a získaly pětihvězdičkovou certifikaci SGS za odolnost proti pádům.
České ceny a zahájení prodeje
Oppo Find X10 a Find X10 Pro Max se v Česku začínají prodávat právě dnes (středa 21. října) od 17:00. Dostupné budou na oficiálním e-shopu Oppo, případně u Mobil Pohotovosti.
- Oppo Find X10 ve variantě s 256GB úložištěm a 12 GB RAM standardně stojí 32 990 Kč, ale v rámci zahajovací prodejní akce získáte slevu 6 000 Kč. Telefon tak vyjde na 26 990 Kč.
- Vlajkový model Find X10 Pro Max ve verzi s 12/512 GB vyjde na 44 990 Kč, ale i zde je možné využít startovací slevu ve výši 6 000 Kč. Výsledná cena telefonu tak je 38 990 Kč. A navíc k němu dostanete zdarma chytré hodinky Oppo v hodnotě 4 490 Kč.
- V podobě speciálního příslušenství si můžete dokoupit kryt s telekonvertorem, jehož standardní cena je hodně odvážných 13 990 Kč, nicméně nyní jej výrobce nabízí ve slevě za 9 990 Kč.
Nové Oppo Find X10 Pro Max už je skladem u Mobil Pohotovosti. V prvních dnech ho pořídíte se slevou 6 000 Kč a navíc získáte hodinky Oppo v hodnotě 4 490 Kč zdarma!
Základní model bude dostupný v barvách Glacier Blue, Glow Coral a Mist Grey. Pro Max koupíte ve variantách Titanium Grey a Luna White.