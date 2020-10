Řada Galaxy S21 potěší odpůrce zakřivených displejů. Máme i první informace o fotoaparátech

Začátkem příštího roku dojde tradičně k odhalení nových vlajkových smartphonů od Samsungu. Řada Galaxy S21 opět posune maximální možnou výbavu telefonů na novou úroveň, těšit se můžeme na upravený design a nepochybně i na vyšší výkon a lepší fotoaparáty. Za poslední týden se urodilo poměrně značné množství úniků, takže si můžeme začít řadu Galaxy S21 pomalu představovat.

Začněme nejprve displeji. Podle uznávaného informátora IceUniverse Samsung potěší milovníky plochých displejů, 2D zobrazovač má dostat jak základní Galaxy S21, tak i větší Galaxy S21+.

The three products in the Samsung Galaxy S21 (S30) series are designed with four sides of equal width. Among them, S21 and S21+ are 2D screens, and S21U is a curved screen.

