Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 v obrysech: vyrovná se počítačovým čipsetům od Applu?

Cupertino v posledních dvou letech dokazuje, že ARM má ve světě počítačů místo – řešení Apple M1 a M2 poskytují vysoký výkon a excelují v nízké spotřebě. Microsoft se již několik let snaží prosadit tuto procesorovou architekturu i ve světě Windows, ovšem jeho pozice je oproti Applu značně ztížená – zatím se totiž neobjevil čipset, který by mohl těm jablečným konkurovat. Nejdál je v tomto ohledu rok starý Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, ovšem teprve jeho nástupce by mohl přinést skutečně svěží vítr.

Podle polského informátora Kuby Wojciechowského bude připravovaný Snapdragon 8cx Gen 4 (kódové označení Hamoa) skutečné dělo. Qualcomm prý chystá hned několik variant, přičemž ta nejvýkonnější by se měla pyšnit 12 procesorovými jádry: 8 výkonnými a 4 efektivními. První z nich by mohla dosahovat taktu až 3,4 GHz, druhá pak 2,5 GHz. V obou případech se má jednat o jádra vlastního návrhu s označením Oryon, jejichž základ máme hledat v jádrech Phoenix od společnosti Nuvia (kterou Qualcomm vlastní).

Čipset má rovněž obsahovat štědrou porci mezipaměti. Každý z bloků 4 jader má dostat vlastních 12 MB paměti L2, dále pak má být k dispozici 8 MB paměti L3. Kromě toho údajně dostane ještě 12 MB systémové paměti a 4 MB pro grafické účely.

O grafickou akceleraci se má starat Adreno 740 známé z mobilního Snapdragonu 8 Gen 2. Chybět nemá podpora DirectX 12, OpenCL/DirectML a Vulkan 1.3. Čipset údajně utáhne až tři displeje najednou: dva s 4K rozlišením, třetí s 5K. Podobně jako konkurent Apple M2 má dále podporovat dekódování 4K/120 fps a kódování 4K/60 fps. Chybět nemá ani podpora externích GPU připojených přes sběrnici PCIe 4.0.

Součástí Snapdragonu 8cx Gen 4 má být i výkonnější neurální jednotka Hexagon Tensor s teoretickým AI výkonem až 45 tops. Dále mají být podporovány výkonné paměti typu LLDDR5X (až do kapacity 64 GB) a úložiště standardu NVMe i UFS 4.0.

