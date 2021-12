Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3: první vážný útok na Intel a AMD?

Americký Qualcomm včera představil svůj nový vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 1 pro smartphony, ovšem tím zdaleka neskončil. V druhý den svého výročního summitu odhalil třetí generaci svého ARMového počítačového procesoru Snapdragon 8cx, s nímž má v plánu ubrat podíl Intelu a AMD. S jakou půjde do souboje výbavou?

Snapdragon 8cx Gen 3: o 85 procent vyšší mezigenerační výkon

Druhá generace čipsetu Qualcomm Snapdragon 8cx oproti prvnímu modelu prakticky žádné změny nepřinesla, tentokráte se ale jedná o pořádný upgrade. Qualcomm vsadil na modernější 5nm výrobní proces a novější komponenty, díky čemuž má čipset přinést až o 85 procent vyšší procesorový a o 60 procent vyšší grafický výkon. Ve srovnání s x86 procesory má také nový Snapdragon nabídnout o 60 procent lepší spotřebu.

Bohužel si zatím musíme vystačit s těmito informacemi, neboť o složení procesoru a grafické jednotky zatím nemáme žádné podrobnosti. Qualcomm nicméně slibuje plynulé hraní her ve Full HD rozlišení při obnovovací frekvenci 120 Hz, a to při poloviční spotřebě (oproti minulé generaci). Ruku v ruce s procesorem a grafikou byl navýšen výkon i u akcelerace umělé inteligence, a to na 29 TOPS.

Snapdragon 8cx Gen 3 ale není jenom o navýšení výkonu, ale i dalších detailech – čipset lze spárovat s modemy Snapdragon X55, X62 nebo X65, takže dokáže zabezpečit ještě rychlejší 5G konektivitu se stahovací rychlostí až 10 Gbps. Podporovány jsou i nejnovější standardy Wi-Fi 6/6E.

Nechybí ani nový grafický procesor Spectra ISP, díky kterému mohou počítače s novým Snapdragonem zpracovávat obraz ve 4K rozlišení při zapnutém HDR. Podporováno je i snímání obrazu až čtyřmi kamerami najednou. Nechybí ani technologie Noise a Echo Cancellation pro vylepšení audia.

Snapdragon 7c+ Gen 3: pro slabší počítače

Qualcomm představil i třetí generaci svého počítačového procesoru Snapdragon 7c+. I v tomto případě došlo k navýšení procesorového i grafického výkonu (o 60 a 70 procent), zejména díky přechodu z 8 na 6nm výrobní proces. U neurální jednotky byl navýšen výkon z 5 na 6,5 TOPS.

Čipset také nově podporuje sítě 5G, a to díky integrovanému modemu Snapdragon X53, který dokáže zabezpečit stahovací rychlost až 3,7 Gbps.

Dostupnost až příští rok

S novými ARMovými procesory od Qualcommu se setkáme nejdříve v první polovině příštího roku, přičemž do tohoto segmentu začne brzy promlouvat i konkurenční MediaTek. Brzy totiž vyprší exkluzivita uzavřená mezi Microsoftem a Qualcommem, takže se ve světě začnou objevovat rozličnější ARMové počítače se systémem Windows.