Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 se odhaluje: procesor bude složen ze 4 různých jader

Letošní výroční summit Qualcommu se odehraje o dva týdny dříve, než jsme byli zvyklí, ovšem program akce by měl být víceméně standardní. Nepochybně se dočkáme představení čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, který příští rok najdeme ve většině vlajkových smartphonů s Androidem. Informátor Ice Universe s předstihem odhalil, jaké novinky se pro tento kus křemíku chystá.

Potvrzuje se netradiční složení procesorové jednotky, která má být postavená hned ze 4 různých typů jader. Konfigurace má být následující:

Proč Qualcomm sáhl k tomuto netradičnímu složení? Možná proto, aby díky jádrům Cortex-A710 a A510 udržel podporu 32bitových instrukcí, neboť jádra Cortex-A715 a X3 jsou již kompletně 64bitová.

Ice Universe dále slibuje vylepšenou neurální jednotku, obrazový procesor a grafický čip, byť v tomto případě do detailů nijak nezachází. My však odhadujeme, že grafika bude založena na novém návrhu Arm Immortalis-G715, který přináší hardwarovou akceleraci ray-tracingu.

The Snapdragon 8Gen2 is fast-paced, so this directly leads to the overall advance of the release time of the new Android flagship mobile phone. There will be models released in November, and I think the S23 will also be released earlier.

— Ice universe (@UniverseIce) September 28, 2022