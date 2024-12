Qualcomm se raduje z výsledku soudu. Hrozil mu zákaz vyrábět Snapdragony

ARM v říjnu zastavil Qualcommu licencování vlastní architektury

Bez ní by Qualcomm nemohl navrhovat vlastní čipové sady

Od soudu odchází spokojenější Qualcomm, byť o definitivní výhru se ještě nejedná

V roce 2022 koupil Qualcomm startup Nuvia a s pomocí jeho inženýrů začal vyvíjet vlastní procesorová jádra, aby se nemusel spoléhat na návrhy od společnosti ARM Holdings. První generace těchto jader nesoucí označení Oryon se v letošním roce dostala do počítačových procesorů Snapdragon X Plus/Elite a následně do mobilního Snapdragonu 8 Elite.

Qualcomm může používat ARMová jádra i nadále

Společnosti ARM Holdings se zjevně přechod Qualcommu na vlastní jádra znelíbil, a proto se rozhodla vyrazit do protiútoku – zažalovala Qualcomm, že neoprávněně nakládá s jejím duševním vlastnictvím, jelikož si měla po akvizici Nuvie vyjednat nové licenční podmínky. Že zástupci ARM Holdings myslí tento spor vážně, dokázali na konci října rázným krokem – vypověděli Qualcommu licenci na využívání architektury ARM. Bez ní by Qualcomm nemohl navrhovat čipové sady, a to ani s vlastními jádry.

Qualcomm s tvrzením ARMu od počátku nesouhlasil – podle něj akvizice Nuvie podmínky licencování nijak nezměnila a ARM chce pouze využít situace k navýšení licenčních poplatků. Celý spor nakonec dospěl až k americkému federálnímu soudu, který se odehrál na konci minulého týdne. Prozatímním vítězem celé kauzy se stal Qualcomm.

Porota se přiklonila na stranu Qualcommu, byť se nejednalo o jednomyslné rozhodnutí. Qualcomm podle soudu akvizicí Nuvie licenční podmínky ARMu neporušil a jeho licence je tak stále platná, ovšem není jasné, zda nedošlo k porušení ze strany Nuvie. Qualcomm tak může i nadále navrhovat čipové sady postavené na architektuře ARM, avšak musí počítat s tím, že celý spor ještě zdaleka nedospěl ke svému konci.

Dá se předpokládat, že ARM Holdings bude usilovat o obnovu řízení, i když soudkyně Maryellen Noreika oběma firmám doporučila, aby svůj spor vyřešily soukromě – další soudní řízení by totiž patrně opět vedlo k patové situaci.