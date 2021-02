Qualcomm představil první 10gigabitový 5G modem na světě. Dostane se i do iPhonů

Mobilní zařízení budou již brzy schopná stahovat data teoretickou rychlostí až 10 gigabitů, a to pouze přes sítě operátorů bez zapojení Wi-Fi. Qualcomm pro tyto účely představil nový modem Snapdragon X65, který by se měl do prvních zařízení dostat ještě v průběhu letošního roku.

Qualcomm Snapdragon X65: až 10 Gbps přes mobilní sítě

Oproti modemu Snapdragon X60 (který je integrován do čipsetu Snapdragon 888) dostal nový modem několik vylepšení. Je vybaven například novým anténním modulem Qualcomm 545 mmWave čtvrté generace, který přináší nejen lepší pokrytí, ale i vyšší energetickou účinnost. Využívá nového globálního pásma na frekvenci 41 GHz, přičemž maximální stahovací rychlosti bude možné dosáhnou agregací spekter napříč pásmy mmWave a Sub-6.

K přesnějšímu detekování antén využívá Qualcomm umělou inteligenci, díky které by mělo být cílení signálu až o 30 procent přesnější. Funkce 5G PowerSave 2.0 zase umí modem probouzet pouze v případě potřeby, což by mělo snížit spotřebu o 10 procent.

Působivé také je, že architektura nového modemu je softwarově upgradovatelná, tudíž Qualcomm může v budoucnu v rámci aktualizací měnit vybrané parametry nebo povolovat nové funkce.

Snapdragon X65 uvidíme i v iPhonech

Kromě Snapdragonu X65 představil Qualcomm i levnější modem Snapdragon X62, jehož teoretické stahovací maximum činí 4,6 Gbps. První zařízení dostanou modem Snapdragon X65 ještě do konce letošního roku, v příštím roce by se pak měl podle loni zveřejněného harmonogramu objevit i u iPhonů. Třeba nás ale Qualcomm a Apple překvapí a stihnou implementaci už letos. Apple bude od Qualcommu odebírat modemy minimálně do roku 2024, poté pravděpodobně začne používat modemy vlastního návrhu.