PUBG New State: pokračování populární série brzy zamíří na mobily

Velmi populární hra z žánru Battle Royal se brzy dočká vypuštění nové verze. Vydavatelská společnost Krafton včera oznámila, že mobilní novinka PUBG: New State bude vypuštěna již 11. listopadu pro Android i iOS. Bude k dispozici v 17 jazykových mutacích a 200 zemích.

PUBG: NEW STATE | Launch Trailer

PUBG: New State se odehrává v roce 2051 a celá hra je tím pádem laděna velmi futuristicky. Můžeme se těšit na drony ve hře i možnost kustomizace zbraní. Nová verze New State je pro celou sérii PUBG poměrně zásadní, protože ačkoliv od roku 2018 je k dispozici PUBG Mobile, New State bude první mobilní verzí, kterou vyvíjí PUBG Studios. Aktuální mobilní verze je totiž v režii čínského giganta Tencent.

PUBG Studios u této hry klade velký důraz na omezení cheatů, protože to v minulosti byla velká bolest celé série PUBG. S podobnými problémy se ale potýkají i další herní společnosti jako je Valve nebo Activision.

New State bude i nadále multiplayer pro až 100 hráčů, kteří se spolu utkají na jednotlivých mapách. Ty budou k dispozici celkem čtyři, přičemž PUBG Studios plánuje pravidelný update map.

Krafton má velké plány i mimo sféru mobilních her. Podle agentury Bloomberg se chystá k vydání další hry na základu PUBG pro PC a konzole už v průběhu příštího roku.