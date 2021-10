První upoutávka na remasterovanou trilogii GTA je venku. Kdy vyjde a kolik bude stát?

Herní studio Rockstar Games chystá kolekci Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, což budou remasterované verze legendárních her GTA III, Vice City a San Andreas. Chystaná edice konečně zná datum odhalení a cenu, navíc si můžeme prohlédnout první upoutávku.

Znovuzrození trilogie GTA už za tři týdny

Z upoutávky je zjevné, že se všechny tři díly dočkaly znatelného omlazení. Postarala se o něj společnost Grove Street Games, která s pomocí Unreal Engine přepracovala světelné efekty, stínování, odlesky, počasí a grafiku na prakticky všech místech ve hře; propracovanější jsou postavy, dopravní prostředky a zbraně, u budov, silnic a interiérů byly použité detailnější textury. Minimálně majitelé konzolí Xbox Series X a PS5 si budou moci užít hraní v rozlišení 4K při 60 fps.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Trailer

Watch this video on YouTube

Změněno bude i ovládání, které má u všech tří her vycházet z GTA V, avšak bude se přizpůsobovat dané platformě, aby se snadno ovládaly dotykem, fyzickými ovladači či nakláněním zařízení. Každá z her bude mít upravené rozhraní obsahující nový vzhled ladění rádia a mini map, do nichž bude možné ukládat waypointy a destinace. Potěšující je také instantní znovunačtení mise po prvotním selhání bez nutnosti zdlouhavého načítání.

Cena a dostupnost

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vyjde nejprve digitálně 11. listopadu, a to na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a 5 a Nintendo Switch. Předplatitelé Xbox Game Pass získají v tento den bezplatný přístup k remasterované verzi San Andreas, zatímco předplatitelé PlayStation Now dostanou pro změnu definitivní verzi GTA III.

7. prosince pak budou v obchodech dostupné fyzické kopie hry, v první polovině příštího roku pak budou hry uvolněné i pro mobilní platformy Android a iOS. Cena za kolekci všech tří her je stanovena na 60 USD (asi 1 300 korun bez DPH).