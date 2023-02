První skutečné fotografie iPhone 15? Konec tradičního výřezu a nástup USB-C

Do oficiálního představení iPhonu 15 sice ještě nějaký ten půlrok zbývá, nicméně internetem už nyní koluje celá řada informací, jak bude chystaný nástupce iPhonu 14 vypadat. Server 9to5Mac nyní přišel s rendery v programu CAD, které odhalují, jaké by mohl mít základní model proporce. Zajímavostí je především absence tradičního výřezu v 6,2“ displeji, který zcela nahradí pilulka Dynamického ostrova.

Kromě toho bychom se na spodní straně měli konečně dočkat USB-C portu, který zastoupí známý Lightning. Pokud jde ale o přenosové rychlosti, podle dřívějších úniků bychom si příliš neměli polepšit, neboť vyšší rychlosti na úrovni Thunderbolt 3 si Apple údajně vyhradil pro varianty s přídomkem Pro.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023